كورونا في 5 جهات مغربية .. والمتعافون يتجاوزون نسبة 63 بالمائة

هسبريس من الرباط

عرفت 5 جهات مغربية تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد.

ويتعلق الأمر بـ10 حالات في جهة الدار البيضاء سطات و5 حالات أخرى بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و4 في جهة الشرق و3 على مستوى جهة مراكش آسفي، إضافة إلى إصابة واحدة بالرباط سلا القنيطرة.

مجموع الإصابات المعلنة، منذ بداية تفشي "كوفيد-19" في المملكة، ارتفع إلى 7429 حالة مؤكدة، بينما تصاعد عدد حالات الشفاء إلى 4686 عقب زيادة 48 في الساعات الـ18 المنصرمة.

تحليل البيانات الرسمية على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد وصلت إلى 63,08%، بينما نسبة الفتك محصورة في 2,67% جراء تسجيل 198 وفاة منذ بداية تفشي الجائحة بالبلاد.

وبلغت الحصيلة التراكمية 2395 حالة في جهة الدار البيضاء و1319 بجهة مراكش آسفي، و1013 في طنجة تطوان الحسيمة و992 بجهة فاس مكناس، و688 في الرباط سلا القنيطرة و586 بجهة درعة تافيلالت.

المجموع وصل إلى 186 في جهة الشرق و113 ببني ملال خنيفرة و85 في جهة سوس ماسة، زيادة على 43 بكلميم وادي نون و5 في جهة الداخلة وادي الذهب و4 بالعيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بجميع المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.