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الرئيسية | مجتمع | "أزمة كورونا" تفرض تغيير نمط المناسبات الدينية للأسر المغربية

"أزمة كورونا" تفرض تغيير نمط المناسبات الدينية للأسر المغربية

"أزمة كورونا" تفرض تغيير نمط المناسبات الدينية للأسر المغربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 11:15

يعيش المجتمع المغربي على وقع أزمة صحية غير معهودة، دفعت الأفراد إلى التأقلم قسْرا مع الظروف الاجتماعية والدينية التي ترتبت عن الجائحة، بعدما فرضت "أزمة كورونا" سطوتها على التقاليد المجتمعية، لاسيما إبان المناسبات الدينية التي يتم الاحتفال بها في أجواء خاصّة.

هكذا، أوقف "كوفيد-19" كل مظاهر الاحتفالات الشعبية السائدة لدى الأسر المغربية خلال المناسبات الدينية، سواء تعلق الأمر بشهر رمضان أو عيد الفطر، حيث غابت الطقوس المُعتادة، وحُرمت معها العائلات من الفرحة الاستثنائية التي تُرافق الاحتفال بهذه الأيام الدينية المقدسة لدى المجتمع.

إذن، هي ظروف نفسية-اجتماعية طبعت الأسر المغربية خلال "أزمة كورونا"، وتمظهرت بشكل جلي في المناسبات الدينية، بفعل جملة التداعيات التي خلّفها الوباء، لاسيما من الناحية السيكولوجية، بالنظر إلى التقاليد الثابتة والأجواء الروحانية المفتقدة في ظل المخاوف من تفشي الفيروس.

ما طبيعة الظروف التي تعيشها الأسر المغربية؟ سؤال طرحته هسبريس على محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، فأجاب بأن "الأجواء الحالية جعلت المغاربة يتأقلمون مع الوباء، لاسيما مع الأمل السائد لدى شرائح واسعة برفع الحجر وعودة الأمور إلى حياتها الطبيعية".

وأبرز بنزاكور، في تصريح للجريدة الإلكترونية، أن "المغاربة يحاولون خلق أجواء خاصة بهذه الطقوس الدينية، قصد خلق نوع من التحمل النفسي رغم قوة الضغوط الكائنة"، مؤكدا أنه "لا يمكن نكران حجم الضغوط النفسية التي تعيشها الأسر، من حيث الإحساس بالحرمان وفقدان الزيارات العائلية والخروج من المنزل وتبادل العناق".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الأمل في الرجوع إلى الحياة العادية يدفع شرائح كبيرة إلى تحمّل الضغط المجتمعي، لا سيما في ظل استعمال وسائط التواصل الاجتماعي التي تُخفّف من وطأة إجراءات العزل الصحي؛ ما يجعل الاحتفال يكون عن بُعد في عيد الفطر على سبيل المثال، إذ لولاها لكان العيد أشد حزناً".

وختم المتحدث ذاته تصريحه بالإشارة إلى أن "بعض الأسر حافظت على التقاليد الاحتفالية السائدة في الأعياد، سواء باقتناء ملابس العيد للأطفال الصغار أو تحضير الوجبات الغذائية؛ ما خفّف نوعا ما من الوضعية الراهنة... لكن ذلك لا ينطبق على كل الفئات، حيث توجد شريحة مجتمعية تغيب لديها الإمكانات المادية، وتعاني من ضيق السكن؛ ما يجعل تأقلمها مع الوضع صعباً للغاية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عباس فريد الاثنين 25 ماي 2020 - 11:23
اول شيء يجب التفكير فيه عاجلا هو التخفيف من مصاريف الأسر بإلغاء شراء خروف العيد هذه السنة !! مما سيعفي ملايين الأسر من هول ثقل المصاريف خصوصا بعد الحجر الصحي وانعدام الشغل والمداخيل وتفشي الأزمة الخانقة التي اثارها الرهيبة ستدوم لشهور بل لسنوات
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2 - الحاج اليمني الاثنين 25 ماي 2020 - 11:29
ينبغي علينا اتباع الدين. اما الطقوس فهي فقط كماليات.
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12
3 - بنهروال الاثنين 25 ماي 2020 - 11:49
هذه الضغوطات التى فرضتها كورنا هي طبعا ماكانت منتظرة ولا متوقعة والتاقلم معها والصبر على تأثيرها تغذيه الأماني وانتظار الفرج من الله وهذا يتطلب الامتثال لأوامر الله وما يفرضه الواقع من تحاشي جملة أمور وتصرفات لاواعية من أشخاص لايطبقون ولا يهتمون بأشياء عالقة بحياتهم ولا يقومون بتغدية الجانب الروحي والنفسي بالاشتغال بأنواع التأمل والقراءة وتنمية الجانب الثقافي والمعرفي والايماني والتفكير في الكون المنظور والكون المقروء (القرآن الكريم )والتأمل فيه ومن خلاله في علاقة الكون ومكوناته وطبيعة انسجامها وتناسقها. وهذا التفكير والتأمل يقلل من نسبة تأثير الحجر الصحي ويخفف نسبيا الشعور به وفي الأثر (تفكر ساعة خير من عبادة سنة ) وكثيرا ما دعا القرآن إلى التفكير والتفكر في الكونين المنظور والمقروء
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4 - Marocain الاثنين 25 ماي 2020 - 11:54
ردا على صاحب التعليق رقم 1 المحترم
إييييه
وهؤلاء الكسابة الذين انتظروا سنة كاملة ودفعوا مصاريف العلف؟
لقد حرمنا بسبب هذه الظروف فرحة عيد الفطر وبقيت مناسبة واحدة تعوض ذلك هي فرحة عيد الأضحى
أرجو أن لا تنكدوا علينا احياء هذه السنّة
الخير موجود والخرفان بكثرة هذه السنة
والدخان ضروري لطرد مو كورونا بس بل حتى الشياطين
عيد مبارك سعيد
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5 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 11:57
كورونا قضت على العديد من الظواهر بما في ذلك الدعارة و تعاطي المخدرات و الخمور
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6 - غيثة الاثنين 25 ماي 2020 - 12:00
كورونا غيرت كل شئ إلا ما رحم ربي
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7 - Abderrahim الاثنين 25 ماي 2020 - 12:03
Le corona a été fatale pour les religions
CORONA a prouver que les religions n'ont pas pu sauver l'humanité et n'a rien fait
Corona nous a oublige à nous changer
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8 - مع كامل الاثنين 25 ماي 2020 - 12:04
إذا تاقلم المغاربة مع هذه الاجواء و اصبح من عادتهم المكوت في البيت او الدخول اليه قبل مغيب الشمس فعلى الاقتصاد المغربي السلام . و مزيدا من البطالة و الفقراء
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9 - مواطنة 1 الاثنين 25 ماي 2020 - 12:17
نتمنى إلغاء عيد الأضحى رأفة بالناس ، لا تشتري الخروف وأنت في ضيقة مادية ، ما جدوى أن تضحي وأنت مدين للآخرين !!! هذه الجائحة ربما تعلمنا كيف ندبر معيشتنا بما أوتينا وحسب استطاعتنا . لا تأبهوا لما يقوله الناس والجيران والعائلة ، عش كما أردت أنت وليس كما أراد لك الآخرون.
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