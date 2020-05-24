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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 24 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7433 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابته بالعدوى، قد بلغ 135449 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وذكر محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، تسجيل حالة وفاة إضافية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 199 إلى حدود الرابعة من بعد زوال اليوم.

كما أضاف المسؤول نفسه، في التصريح الصحافي اليومي بشأن الوضع الوبائي، أنه قد تم تأكيد 65 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى 4703 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - dahmad الأحد 24 ماي 2020 - 16:13
ربما التحاليل قلية مع يوم العيد ؟
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-71
2 - رأي الأحد 24 ماي 2020 - 16:14
هذا مؤشر إيجابي ولله الحمد، نتمنى من جميع المواطنين الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والتعقيم، لنتخطى هذه الجائحة بحول الله، ونزيدا من الحذر في رفع الحجر الصحي وعدم التسرع
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84
3 - [email protected] الأحد 24 ماي 2020 - 16:14
السلام عليكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير الحمد الله القضية غدا وكتزيان انشاء الله
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61
4 - momo الأحد 24 ماي 2020 - 16:14
التحاليل الطبية معيدين حتا هو ما.
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-69
5 - Mehdi الأحد 24 ماي 2020 - 16:14
اللهم لك الحمد و لك الشكر. والله حتى فرحتونا. عيدكم مبارك سعيد . وشكرا لطاقم هسبريس
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54
6 - Anas الأحد 24 ماي 2020 - 16:14
الحمد اللله ياربي على هاد الرحمة لطات من عندك
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34
7 - امال الأحد 24 ماي 2020 - 16:15
اللهم لك الحمد عدد خلقك لك الحمد زنة عرشك لك الحمد مداد كلماتك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ادا رضيت و لك الحمد بعد الرضا.
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44
8 - ادريس الأحد 24 ماي 2020 - 16:16
اللطف ديال سيدي ربي..اليوم عيد الفطر..يا ربي ترفع عنا الوباء .
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46
9 - امال الأحد 24 ماي 2020 - 16:16
اللهم لك الحمد عدد خلقك لك الحمد زنة عرشك لك الحمد مداد كلماتك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ادا رضيت و لك الحمد بعد الرضا.
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30
10 - أبو رقية الأحد 24 ماي 2020 - 16:16
الحمد لله .. تحية خالصة لكل عامل و ممرض و طبيب في ظل هذه الظروف .. و تحية لكل جنودنا البواسل نساء و رجالا .. لله أجركم فلا شيئ يساوي تضحياتكم .. لكن الله أجل و أعظم و هو من سيجازيكم .. صاحبتكم السلامة في عملكم .. و شكرا لكم .
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42
11 - [email protected] الأحد 24 ماي 2020 - 16:16
الحمد لله وشكر خاص لرجال الدولة والملك محمد السادس نصره الله
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23
12 - abdou rifi الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
الحمد لله بوادر الفرج،
سوف نعود لحياتنا الطبيعية بعد 10 يونيو إن شاء الله تعالى
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41
13 - فقير الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
عيدكم مبارك سعيد الحمد لله هده ادنى حصيلة تسجل مند شهر مارس نتمنى ان تكون بداية النهاية بادن الله .اشارة الى موضوع اخر من لاحظ البارحة ازدياد الساعة حتى ان بعض المؤدنين ادنوا قبل الوقت المحدد للفجر وهناك من صلى قبل الوقت بسبب هده الساعة المشؤومة دنبهم في رقبة من يضيفون هده الساعة .حسبي الله ونعم الوكيل
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24
14 - ayoub الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
هادي خبار زينة
ياربي تفرجها علينا توحشنا حبابنا وخوتنا وتوحشنا طبيعة والحرية
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22
15 - سعيد بن عبدالسلام الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
بشرى خير انشاء في هدا اليوم العيدالفرج قريب اللهم أرفع عنا كل شر وعيد مبارك لكل المغاربة والمسلمين والمسلمات عامة
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19
16 - حكيم خطوري الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
الحمد لله خبر مفرح مع فرحة العيد صارة الامل كبير في تجاوز الأزمة قريبا ان شاءالله
انشري يا هيسبريس
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16
17 - فاتي الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
الحمد لله والشكر لله الله يلطف بينا
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12
18 - على الله الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
عليك امولانا تمشي هاد المصيبة مع العيد
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14
19 - جيهان الأحد 24 ماي 2020 - 16:18
ياربي لطفك بينا يارب ترفع عنا هدا البلاء ياربي لا تؤاخدنا بذنوبنا يارحمن يارحيم
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12
20 - [email protected] الأحد 24 ماي 2020 - 16:18
يا في هذا اليوم المبارك إرفع عنى هذا الوباء
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9
21 - عبد اللطيف الأحد 24 ماي 2020 - 16:18
شفت عدد المتعافين نقص؟ واش حيت الأطباء مشاو يدوزو العيد؟ سربيونا الله يرحم الوالدين براو راكم معطلين البلاد
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-28
22 - مبارك الأحد 24 ماي 2020 - 16:18
خطوات قليلة إن شاء الله تفصلنا علی التخلص من هذا الوباء.
أتمنی أن يكون فرض الكمامات علی الجميع ظمن الإجراءات و الشروط التي ستساير تخفيف الحجر الصحي بعد 10 يونيو
مزيدا من الحدر ...
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10
23 - ابراهيم الأحد 24 ماي 2020 - 16:18
الحمد لله ، اللهم اجعل الفرحة فرحتين يا رب العرش العظيم.
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8
24 - يانيس الأحد 24 ماي 2020 - 16:19
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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8
25 - مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 16:19
كون غير ميرجعوش الشركات يخدمو من ورا العيد حيت الى كان هاذا الرقم كيدل على تراجع ديال الوباء ورجعنا من ورا العيد غنضربو كولشي ف زيرو الله وما من هنا ١٠ يونيو ونرجعو لطبيعتنا ولى يرجعو لمور لعيد وعمرنا نساليو وخى صعيبة شوية
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0
26 - rachid الأحد 24 ماي 2020 - 16:20
إنشاء الله تكون هذ 26 إصابه بشرى خير لنا
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5
27 - الكرموسي الأحد 24 ماي 2020 - 16:20
الحمد لله نحن في الطريق الصحيح و في تحسن مستمر رغم الإرتفاع الكبير لعدد التحاليل من 1000 سابقا إلى 10000 يوميا نجدو إنخفاض كبير في عدد الإصابات تدرعو لله وأكثرو من الدعاء و الإستغفار ليرفع عنا الله هدا الوباء لعله يكون درسا لنا لكي نعودو جميعا للطريق الصحيح
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12
28 - [email protected] الأحد 24 ماي 2020 - 16:20
إن شاء الله سيزول هادا الوباء في عطلة العيد لأن الحركة ستقل متفائل
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5
29 - [email protected] الأحد 24 ماي 2020 - 16:20
الحمد لله عدد الاصابات في تراجع
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4
30 - هشام الأحد 24 ماي 2020 - 16:21
مابقى والو و يفوت هاد الوباء انشاء الله غادي نتغلبوا عليه
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6
31 - سعيد الأحد 24 ماي 2020 - 16:21
الفرج قريب انشاء الله . ما يزعجني هذه الايام هو ان بعض الاحزاب يفكرون في الانتخابات اكثر من التفكر في تداعيات هذه الجائحة الا يمكن تقليص هذه الاحزاب الى 4 لما لا حزبين.تحياتي ل هسبريس
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6
32 - زينب الأحد 24 ماي 2020 - 16:21
الحمد لله والشكر لله. وعيدكم مبارك سعيد
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4
33 - نظم الأحد 24 ماي 2020 - 16:22
الحمدلله والله اكبر .ان شاء الله الفرج قريب وقد تنعدم الاصابات في الايام القادمة ويخلو بلدنا المغرب من هذا الوباء .واتمنى من الله خالق السموات والارض تحقيق امنيتنا وامنية جميع المسلمين.امين
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5
34 - كروم رشيد الأحد 24 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله خبر سار يجب عليما الجلوس في المنازل حتى يرفع الله علينا هذا الوباء ان شاء الله
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4
35 - بلال الأحد 24 ماي 2020 - 16:22
رقم مفرح بزاف و لكن ماعرفناش واش الاطقم الطبية معيدة هادشي علاش الرقم صغير! الحمدلله على كل شيء...
عيد مبارك سعيد
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2
36 - moutaouakil الأحد 24 ماي 2020 - 16:22
نتمنى أن تنخفض عدد الحالات كل يوم الى ان ينقرض الفيروس بصفة نهائية
كما نتمنى الشفاء لجميع المرضى والرحمة لضحايا الفيروس
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1
37 - Rachid الأحد 24 ماي 2020 - 16:22
عيد مبارك سعيد .تقبل الله منا ومنكم الصيام و القيام.
اخوتي المغارية احبكم في الله.
حافظوا على صحتكم و على صحة من تحبون.
صبر جميل و سنتجاوز المحنة انشاء الله.
انما يوفى الصابرون اجرهم بما صبروا.
السلام عليكم.
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3
38 - عبده الأحد 24 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله بدا العد التنازلي
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1
39 - ام عمران الأحد 24 ماي 2020 - 16:23
الحمدالله الفرج قریب. القلیل من الصبر نجتاز المحن
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4
40 - said الأحد 24 ماي 2020 - 16:23
ا لحمد لله نتمنى من ساكنة الدار البيضاء الالتزام بالقواعد وخصوصا الكمامات والتباعد الجسدي والا يتسببوا في وفاة مواطنين ابرياء.
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4
41 - عواشر مبروكة الأحد 24 ماي 2020 - 16:23
خبر مفرح الله يزيد فرحتنا يوم العيد و انخفاض في اصابات شيء جميل الله يشافي مرضا و يدخل عليهم هدا العيد بالصحة و العافية
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5
42 - ملاحظ عابر سبيل الأحد 24 ماي 2020 - 16:23
يبدو أن مراكز التحليل لم تعمل أغلبيتها اليوم العيد أو أنها لم تعمل بكامل قدراتها.
لننتظر نتائج الغد و سنرى.
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-4
43 - adil الأحد 24 ماي 2020 - 16:23
بلا ما تفرحووووا بزااااااف
مع هذا تخفيف وخفض الحجر وعودة المقاهي والمقاولات للعمل انتضروا الاسوأ.

ستقعون في المحضور.
المرجو تشديد العقوبات وتمديد الحجر الصحي .
احبكم الله.
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-23
44 - الرامي الأحد 24 ماي 2020 - 16:24
الحمد لله، تحسن جيد جدا ياربي نبقاو هكذا ويترفع هاد الوباء
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5
45 - حسام الحسني الأحد 24 ماي 2020 - 16:24
الحمد الله غادي هادشي أو كاينقص أو نرجعو نسوفو الوالدين أو نديرو صلة الرحيم أمين يا رب العالمين
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4
46 - hicham rabat الأحد 24 ماي 2020 - 16:25
الحمد لله فهاد العواشر بادرة خير و ما نساوش نترحمو على الوفيات مساكن حسن عاون اهلهم
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5
47 - ابن تومرت الأحد 24 ماي 2020 - 16:25
ربما حيت اليوم العيد والاطر الطبية في عطلة .. داكشي باش العدد قليل.. عموما، نتمنى من الله ان يستمر الحال هكذا في هبوط مستمر حتى نصل الى 0 حالة التي نحلم بها جميعا. .
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0
48 - خليك قوي الأحد 24 ماي 2020 - 16:25
وعدنا الله أن العسر يعقبه يسر . بإذن الله قدما ضياقت ستفرج و سنفرح يوما ما. الحمد لله كنعيشو هاد التجربة و ربي بغانا نعيشوها و نستافدو منها . أما الوباء و الأمراض عندها وقتها و دوز و لا تخلد في الأرض
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0
49 - احمد الأحد 24 ماي 2020 - 16:25
عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء عاجلا غير آجل. رحم الله القاضون و عفى الباقون. أهل الله علينا قدوم شوال بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وحفظ وأيد أمير المؤمنين.
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0
50 - عزيز الأحد 24 ماي 2020 - 16:25
الحمد لله اللهم ادمها نعمة غدا أن شاء الله انخفاض ونعود لأعمال
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51 - سلمى الأحد 24 ماي 2020 - 16:26
الحمد لله والشكر لله .املنا في الله كبير ان يمن علينا وعلى امة سيدنا محمد بالصحة والعافية وان يزيل عنا هذا الوباء والبلاء .عيد مبارك سعيد وكل عام والجميع بالف خير .
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0
52 - r.b الأحد 24 ماي 2020 - 16:26
الحمدلله ارقام تبشر بالخير اليوم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء انك سميع مجيب الدعاء.عيدكم مبارك.
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0
53 - سعيد الأحد 24 ماي 2020 - 16:26
رقم مفرح لاكن سيرتفع الرقم بعد فحص الذين تزاحموا في الاسواق يومين قبل العيد بدون اي احتياطات الا من رحم ربك لان جل الباعة في الاحياء الشعبية يضعون الكمامة فوق ذقونهم
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54 - سعيد بن عبد الله الأحد 24 ماي 2020 - 16:26
الحمد لله الحالات بدأت في الإنخفاض. نسأل الله أن يرحم موتانا وأن يغفر دنوبنا.
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0
55 - هشام شهيد الأحد 24 ماي 2020 - 16:26
حمدالله اقل عدد اصابات مند مدة لكن هاد لايعني انه تجوزنا الخطر
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56 - عبدالخالق الكوتاري الأحد 24 ماي 2020 - 16:26
الحمد لله بدأ المنحى في التسطح كل عام والمغاربة الأحرار بكل خير
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57 - amine الأحد 24 ماي 2020 - 16:27
27 حالة من بين 9294 ٠الحمدلله
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0
58 - مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 16:27
نقصان او استمرار عدد الحالات على هذا النحو يبشر بالخير. تفاؤلو خيرا تجدوه!
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59 - فرج الله الأحد 24 ماي 2020 - 16:27
الحمد لله على هذا الانخفاض اللهم ارحم موتانا وعافي مرضانا وعيدكم مبارك سعيد
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60 - الوليد الأحد 24 ماي 2020 - 16:27
لا ادري لما تم خفض عدد التحاليل اليوم ل 8500 فقط اذا كنا نود فعلا القضاء على الفيروس و الوصول الى مليوني تحليلة وجب رفع عدد التحليلات وليس العكس على العموم حصيلة مفرحة و عسى الله انيرفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل
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1
61 - مواطن الأحد 24 ماي 2020 - 16:27
غير ماخدموش مع العيد خلاوها حتى الغد
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-1
62 - Cha3bia el 3aziz الأحد 24 ماي 2020 - 16:28
Aujourd'hui est un jour férié :-) :-) :-) :-).
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63 - مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 16:28
الحمد لله باشرة خير في يوم العيد و عيدكم ميارك سعيد اخواني المغاربة
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64 - hasnae الأحد 24 ماي 2020 - 16:28
اللهم أرفع عنا هذا الوباء و البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين
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65 - غير مجدي الأحد 24 ماي 2020 - 16:29
لا يهمنا يكونو 27 ولا 2700 ولا حتى 27 مليون، يمر العيد و سوف نرى إما نخرجو نحدمو على راسنا ولا نريبو الحفلة راه تقهرنا و تكرفصنا صابرين 80 يوم اواه ميمكنش فالحبس بعدا تاكل و تشرب متمدش يديك تسعا الناس. إن غدا لناظره قريب
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-1
66 - Hamid الأحد 24 ماي 2020 - 16:29
مزيان، دبا بان البلان، حبسو الناس 3 أيام فقط حظر كلي، لا عمل و لا شيء فقط 3 أيام و سيكون هناك تحسن كبير جدا
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