المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7433 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابته بالعدوى، قد بلغ 135449 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وذكر محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، تسجيل حالة وفاة إضافية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 199 إلى حدود الرابعة من بعد زوال اليوم.

كما أضاف المسؤول نفسه، في التصريح الصحافي اليومي بشأن الوضع الوبائي، أنه قد تم تأكيد 65 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى 4703 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.