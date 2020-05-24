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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7433 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابته بالعدوى، قد بلغ 135449 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وذكر محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، تسجيل حالة وفاة إضافية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 199 إلى حدود الرابعة من بعد زوال اليوم.
كما أضاف المسؤول نفسه، في التصريح الصحافي اليومي بشأن الوضع الوبائي، أنه قد تم تأكيد 65 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى 4703 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
سوف نعود لحياتنا الطبيعية بعد 10 يونيو إن شاء الله تعالى
ياربي تفرجها علينا توحشنا حبابنا وخوتنا وتوحشنا طبيعة والحرية
انشري يا هيسبريس
أتمنی أن يكون فرض الكمامات علی الجميع ظمن الإجراءات و الشروط التي ستساير تخفيف الحجر الصحي بعد 10 يونيو
مزيدا من الحدر ...
عيد مبارك سعيد
كما نتمنى الشفاء لجميع المرضى والرحمة لضحايا الفيروس
اخوتي المغارية احبكم في الله.
حافظوا على صحتكم و على صحة من تحبون.
صبر جميل و سنتجاوز المحنة انشاء الله.
انما يوفى الصابرون اجرهم بما صبروا.
السلام عليكم.
لننتظر نتائج الغد و سنرى.
مع هذا تخفيف وخفض الحجر وعودة المقاهي والمقاولات للعمل انتضروا الاسوأ.
ستقعون في المحضور.
المرجو تشديد العقوبات وتمديد الحجر الصحي .
احبكم الله.