الوضع الوبائي في المغرب .. تقلص حاملي الفيروس إلى 2531 حالة

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الصحة بأن 23 إصابة بفيروس "كورونا"، من أصل 27 حالة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرى اكتشافها في إطار التتبع الصحي لدى المخالطين.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن الحالات النشطة التي توجد قيد التتبع الصحي أو التي تنتظر التصريح النهائي بالشفاء بلغت إلى حدود اليوم على الساعة الرابعة مساء 2531 حالة.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأحد، أن نسبة الوفيات تواصل الانخفاض؛ فقد تدنت إلى 2.7 في المائة، فيما نسبة التعافي تواصل الارتفاع؛ فقد بلغت 63.3 في المائة.

وكشف اليوبي أن وزارة الصحة رفعت من عدد التحاليل الطبية التي تجاوزت 10 آلاف يوميا خلال اليومين الماضين، مردفا أن أرقام التحاليل ترتفع من أسبوع إلى آخر.

يشار إلى أن موعد التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة سيتغير ابتداء من الغد الاثنين، ليصبح على الساعة السادسة مساء كما كان قبل شهر رمضان، فيما تحيين المعطيات يتواصل في موعدين: العاشرة صباحاً والسادسة مساء من كل يوم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7433 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابتهم بالعدوى، قد بلغ 135449 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.