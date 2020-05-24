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الرئيسية | مجتمع | الوضع الوبائي في المغرب .. تقلص حاملي الفيروس إلى 2531 حالة

الوضع الوبائي في المغرب .. تقلص حاملي الفيروس إلى 2531 حالة

الوضع الوبائي في المغرب .. تقلص حاملي الفيروس إلى 2531 حالة
هسبريس من الرباط
الأحد 24 ماي 2020 - 17:00

أفادت وزارة الصحة بأن 23 إصابة بفيروس "كورونا"، من أصل 27 حالة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرى اكتشافها في إطار التتبع الصحي لدى المخالطين.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن الحالات النشطة التي توجد قيد التتبع الصحي أو التي تنتظر التصريح النهائي بالشفاء بلغت إلى حدود اليوم على الساعة الرابعة مساء 2531 حالة.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأحد، أن نسبة الوفيات تواصل الانخفاض؛ فقد تدنت إلى 2.7 في المائة، فيما نسبة التعافي تواصل الارتفاع؛ فقد بلغت 63.3 في المائة.

وكشف اليوبي أن وزارة الصحة رفعت من عدد التحاليل الطبية التي تجاوزت 10 آلاف يوميا خلال اليومين الماضين، مردفا أن أرقام التحاليل ترتفع من أسبوع إلى آخر.

يشار إلى أن موعد التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة سيتغير ابتداء من الغد الاثنين، ليصبح على الساعة السادسة مساء كما كان قبل شهر رمضان، فيما تحيين المعطيات يتواصل في موعدين: العاشرة صباحاً والسادسة مساء من كل يوم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7433 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابتهم بالعدوى، قد بلغ 135449 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - said الأحد 24 ماي 2020 - 17:05
توقع علماء الرصد الجوي أن يتأخر فصل الصيف في العالم أجمع بسبب تحسن حالة طبقة الأوزون في الفترة الأخيرة.
وأكدوا أن أكبر ثقب للأوزون في القطب الشمالي ينغلق أخيرا بفعل قلة الاحتباس الحراري الذي نتج عن إغلاق آلاف المصانع والتلوث البيئي الذي قل بنسبة 90% ، وأضافوا أن تاخر الصيف يشمل كل دول العالم وليس دولة أو منطقة معينة.
وأشاروا إلى أنه وبعد 4 اشهر من كورونا فقط، عادت الارض لمثل ماكانت قبل 4 آلاف عام.
"فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" ❤️
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125
2 - Brahim الأحد 24 ماي 2020 - 17:12
اولا وقبل شيء عيد مبارك سعيد لكل المغاربة اما بخصوص الحالة الوبائية بالمملكة الاحظ انخفاض طفيف في هذا اليوم السعيد فمزيدا من الحذر وكثيرا من الصبر حتى نمر بسلام من هاته المحنة
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44
3 - Max الأحد 24 ماي 2020 - 17:15
ان مع العسر يسرا أن شاء الله.

مزيد من الصبر مع الحجر الصحي سوف يكون انفراج .
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39
4 - said الأحد 24 ماي 2020 - 17:16
بوادر الانفراج بدأت تظهر وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جميع الأطر الطيبة والممرضين و المغاربة الأحرار في هذا اليوم المبارك عيد الفطر ومزيدا من الحيطة والحذر حتى يمكن لنا نخرج في الصيف ونحن مرتاحين
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41
5 - كلام لابد منه الأحد 24 ماي 2020 - 17:16
ياربي السلامة في ا لأسبوعين ا لقادمين أما الإزدحام الذي شهدته الأسواق والطرقات قبل يوم العيد كان مزعجا جدا خصوصا وان الفيروس لديه فترة حضانة قد تصل إلى 14 او 20 يوم غير الله يحضر السلامة ويحد البأس
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-39
6 - امين فلاي الأحد 24 ماي 2020 - 17:16
الحمد لله، مزيدا من الصبر للوصول الى بر الامان ،اللهم اشفي جميع المرضى
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19
7 - أحمد الأحد 24 ماي 2020 - 17:16
لم يعرف المغرب هاذ العدد الضئيل من الإصابات مند 23 مارس أي منذ بداية الحجر الصحي
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24
8 - مواطن حقاني الأحد 24 ماي 2020 - 17:18
ما زلت لا أعلم لماذا جهة الرباط سلا القنيطرة من دون الجهات تمتنع عن إعطائنا الإحصائيات اليومية للحالة الوبائية لكل مدينة على حدة. وذلك لما يزيد عن عشرة أيام. عجبا، اهناك سبب؟؟؟!!!!!
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50
9 - المهدي الأحد 24 ماي 2020 - 17:19
اللهم لك الحمد و لك الشكر يا ربي عسى رجوعنا الى الله و أعمالنا الصالحة في هذا الشهر الكريم ترفع عنى هذا البلاء إن شاء الله.
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16
10 - مغربي من وراء الشمس الأحد 24 ماي 2020 - 17:20
إشارات عالمية بأن جائحة كورونا انتهت فعلا و نحن نعيش أيامها الأخيرة فأبشروا بالخير في الأيام القادمة إن شاء الله
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50
11 - عبداللطيف جركش الأحد 24 ماي 2020 - 17:20
الحمدلله شويا دياال الصبر أغادي نخرجو بأقل الخسائر انشاءالله
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13
12 - Yahya الأحد 24 ماي 2020 - 17:21
انشاء الله تزيد نسبة الشفاء و تنخفض الاصابات اليومية اذا بقينا هاكا نخرجو نهار 10 انشاء الله راه قهرنا الاكتئاب و عيد مبارك سعيد
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22
13 - ملاحظ الأحد 24 ماي 2020 - 17:21
اشياء ظاهرة للعيان وليس فيها شك ..الحالة الوباءية في المغرب أصبحت تعرف تراجعا ملموسا ..وهو ما يزكي فرضية قرب انتهاء الوباء لان حدة الفيروس تراجعت بشكل كبير ...
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31
14 - براهيم الأحد 24 ماي 2020 - 17:25
الحمد لله يعني غير 4 ليتزادو الفرج قريب
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6
15 - adil الأحد 24 ماي 2020 - 17:25
نريد معرفة نسبة الحالات في الإنعاش،؟
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0
16 - Rachid Sourat الأحد 24 ماي 2020 - 17:26
Dieu merci, l'épidémie disparaît lentement dans notre pays
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0
17 - جعفر الأحد 24 ماي 2020 - 17:27
عندي يقين إن شاء الله أن غمة هذا الوباء ستنتهي مع دخول فصل الصيف إن شاء الله
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12
18 - يوسف الأحد 24 ماي 2020 - 17:29
اولا عيد مبارك سعيد الحمد لله بشائر الفرج بدأت تلوح في سماء مملكتنا المغربية الحبيبة الله يفرجها علينا وعلى جميع أمة محمد مزيدا من الصبر ومن الاحتياطات
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10
19 - nour الأحد 24 ماي 2020 - 17:32
الحمد لله على سلامة بلدنا واخواننا .ونتمنى الخير للمملكة المغربية
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8
20 - uuo الأحد 24 ماي 2020 - 17:33
انشاء الله الأيام القادمة نبقاو نهبطو حتى نوصلو 0 حالة و لكن هادشي مغيتحققش حتى ناس تلتازم ا هاد العيد حقق هادشي
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9
21 - مواطنة الأحد 24 ماي 2020 - 17:35
التعايش. مع الفيروس و التقيد بتوصيات و وزارة الصحة أصبح ضروريا لتحريك عجلة الإقتصاد لأن الفيروس أقل خطرا من الجوع .
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4
22 - مواطن مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 17:36
الحمد لله على هذا الإنخفاض الملحوظ في بلادنا، الأمر يبدو محكوما، فقط المزيد من الصبر و ننتصر على هذا الوباء، نسبة الشفاء في ارتفاع مستمر و لله الحمد، نسبة الوفيات تتقلص يوم بعد يوم، و الحالات التي تتلقى العلاج تتراجع. ما بقى قد ما فات أ خوتي، عيدكم مبارك سعيد
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1
23 - مدريد الأحد 24 ماي 2020 - 17:37
أتعلم أخي العزيز أن في اسبانيا هناك لهذا اليوم 124500 حالة نشطة لفيروس كورونا و كل يوم تشجل على الأقل 240 حالة جديدة و 70 و فاة. رغم ذلك وزارة الصحة و المديرية العامة الأوبئة يصرحون بارتياح على أن الوباء أصبح تحت السيطرة. و ابتداء من غد الإثنين سيتم التخفيف من الحجر المفروض. لو كان لنا ما عندكم من الحالات المحسوبة على الاصابع لا ما قامت السلطات بكل هذه الاجراءات ز لا حتى اخبرت بوجود وباء. لكن اقول كل مجتمع و بنيته و المغرب بلدي العزيز بنيته المعقدة و الهشة هي التي اعطت الصلاحية لمن لا صلاحية له. ألله غالب
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-9
24 - Hassan الأحد 24 ماي 2020 - 17:37
لماذا تضخيم و تهويل الارقام، عدد حاملي الفيروس حاليا هو 2500 و ليس الرقم التراكمي 7400. يجب تحيين الارقام وازالة كل من شفي او وافته المنيه و ليس احتساب جميع من تبث حمله للفيروس منذ بدء الجاءحة
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0
25 - فعالية الكرولوروكين....! الأحد 24 ماي 2020 - 17:54
الروس والهند واندنوسيا.....وحتى أمريكا ...الخ. تستعمل وصفة العالم الفرنسي الذي اصبح يواجه ضغوطات
من لولبي الشركات الادوية. التي
همها الوحيد هو الربح المادي....!
لذا اصبحت تشوش على هذه الوصفة
الرخيصة الثمن ولكل دولة لها الحق
من اجل صنعها بدون ضريبة..او شيء اخر.....!
اعطت نتائج مذهلة في الروس
والهند واندنوسيا..وكل بقاع العالم
حيث عدد الوفيات ضئيلة جدا....!
والحالات التي تماثلت للشفاء كبيرة
جدا.....!
وأعطت نتائج كذالك في الجزائر والمغرب وتونس ...جميع الدول التي استعملت هذه الوصفة :
الكلوروكين دواء فعال[email protected]
نستنكر بكل قوة من يشوش على هذا الدواء[email protected]
الاطباء التي لهم علاقة مع لوبي
الشركات الكبرى لتجارة الادوية.
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2
26 - Kardous الأحد 24 ماي 2020 - 17:56
"وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"
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