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كُتّاب وآراء
الوضع الوبائي في المغرب .. تقلص حاملي الفيروس إلى 2531 حالة
أفادت وزارة الصحة بأن 23 إصابة بفيروس "كورونا"، من أصل 27 حالة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرى اكتشافها في إطار التتبع الصحي لدى المخالطين.
وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن الحالات النشطة التي توجد قيد التتبع الصحي أو التي تنتظر التصريح النهائي بالشفاء بلغت إلى حدود اليوم على الساعة الرابعة مساء 2531 حالة.
وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأحد، أن نسبة الوفيات تواصل الانخفاض؛ فقد تدنت إلى 2.7 في المائة، فيما نسبة التعافي تواصل الارتفاع؛ فقد بلغت 63.3 في المائة.
وكشف اليوبي أن وزارة الصحة رفعت من عدد التحاليل الطبية التي تجاوزت 10 آلاف يوميا خلال اليومين الماضين، مردفا أن أرقام التحاليل ترتفع من أسبوع إلى آخر.
يشار إلى أن موعد التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة سيتغير ابتداء من الغد الاثنين، ليصبح على الساعة السادسة مساء كما كان قبل شهر رمضان، فيما تحيين المعطيات يتواصل في موعدين: العاشرة صباحاً والسادسة مساء من كل يوم.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7433 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابتهم بالعدوى، قد بلغ 135449 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
وأكدوا أن أكبر ثقب للأوزون في القطب الشمالي ينغلق أخيرا بفعل قلة الاحتباس الحراري الذي نتج عن إغلاق آلاف المصانع والتلوث البيئي الذي قل بنسبة 90% ، وأضافوا أن تاخر الصيف يشمل كل دول العالم وليس دولة أو منطقة معينة.
وأشاروا إلى أنه وبعد 4 اشهر من كورونا فقط، عادت الارض لمثل ماكانت قبل 4 آلاف عام.
"فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" ❤️
مزيد من الصبر مع الحجر الصحي سوف يكون انفراج .
من لولبي الشركات الادوية. التي
همها الوحيد هو الربح المادي....!
لذا اصبحت تشوش على هذه الوصفة
الرخيصة الثمن ولكل دولة لها الحق
من اجل صنعها بدون ضريبة..او شيء اخر.....!
اعطت نتائج مذهلة في الروس
والهند واندنوسيا..وكل بقاع العالم
حيث عدد الوفيات ضئيلة جدا....!
والحالات التي تماثلت للشفاء كبيرة
جدا.....!
وأعطت نتائج كذالك في الجزائر والمغرب وتونس ...جميع الدول التي استعملت هذه الوصفة :
الكلوروكين دواء فعال[email protected]
نستنكر بكل قوة من يشوش على هذا الدواء[email protected]
الاطباء التي لهم علاقة مع لوبي
الشركات الكبرى لتجارة الادوية.