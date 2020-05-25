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كُتّاب وآراء
62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7495 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 139103 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليصير إجمالي الوفيات 200 حالة.
وتم التيقن أيضا من 34 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4737 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
على اي نتمنى الخير للجميع.
و نطالب بالصدق اكثر.
"بعد العسر يسرا"
و هذا الوباء يقتضي عدم التراخي و يلزم التجند في كل المناسبات و هذا ردا على ما يقال من ان الاطر الصحية، رغم انها تقوم بواجبها، مجندة دوما.
البارج 24 واليوم عاد 10 وصلنا 62
اجي تفهم تسطى
الله يلطف وخلاص
عبر المدن ...
و السلطة ب 20 أو 50 درهما تجعلها نسواز مبقاتش مروكان
الله يحد البأس.
1-المنظومة الصحية المغربية هشة.
2-العقلية المغربية تقليدية.
3سلوك المغاربة غير منضبط.
4-الحجر الصحي خفف من انتشار الوباء، ولم يقض عليه.
لذالك لن يكون لهاذا الوباء نهاية مادام هناك في مجتمع أناس لا يستمعون (راسا الخامجة)
هناك المدن اعطت كلمتها بعدما انتشر فيها الوباء بشكل مكثف و تحسنت في نهاية اوضاعهم كجهة الرباط وفاس ومراكش لاكن لا تزال كازا رافدتا لنا المشعل في انتشاره بين الناس .
والسلام .
كنطلب من هسبريس تتحرى معطيات الجهة
مايؤلمني أن بغض المواطنين لا يضعون الكمامة
وآخرون يضعونها على ذقونهم ...... decors
وآخرون يضعونها على ذقونهم داخل المراكز التجارية وهناك الخطر الكبير عليهم أو عندما يتكلمون مع آخرين......... الاستهانة بالوباء
هذه نصائح ولكم واسع النظر
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء و إنما نسألك اللطف فيه
كل نهار نتيجة مختلفة علاش .
واش النتيجة متعلقة بمرضى جدد أو من المخالطين؟؟؟؟؟.عفاكم فهمونا.راه مبقينا عرفين والو.