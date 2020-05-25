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الرئيسية | مجتمع | 62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة في المغرب

62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة في المغرب

62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7495 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 139103 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليصير إجمالي الوفيات 200 حالة.

وتم التيقن أيضا من 34 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4737 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - ز....مغربية الاثنين 25 ماي 2020 - 10:08
الحمد لله على كل حال ووجب علينا الصبر جميعا والالتزام بالتدابير اللازمة حتى بعد صفر اصابة وحتى بعد خلو المستشفيات من المرضى ونأخد يوم الرجوع للحياة كل الحذر ولنتعايش مع هذه الالتزامات من النظافة والتعقيم والتباعد والكمامة الى ان نتاكد بان الامر انتهى فالسلطات والاطباء وكل من سهر في هذه الازمة عملوا اكثر من جهدهم فعلينا ان نصبر ونكمل وناخد المسؤولية كمواطنين حتى تكون الحياة في المغرب بدون اصابات .اللهم ارفع هذا البلاء من ارضك وعبادك .آمين
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48
2 - immad الاثنين 25 ماي 2020 - 10:09
لاحول ولاقوة الا بالله ....الاصابات لاتريد التوقف !!!
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17
3 - والد الاثنين 25 ماي 2020 - 10:09
الله يحفظ فوقت امتحان الباك نسمعو اصابة 100 تلميذ...الدولة ضاربة على المصالح الاقتصادية ومعرضة ولادنا الخطر
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-109
4 - عبدالىحيم الاثنين 25 ماي 2020 - 10:10
غريب هذه الأرقام سواء المصابون او المتعافون. كل يوم نتيجة مختلفة ؟؟؟
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31
5 - [email protected] الاثنين 25 ماي 2020 - 10:12
اللهم لطفك يا أرحم الراحمين بك نستغيث اللهم اشفي مرضانا وعافيهم من فضلكم الزموا بيوتكم فالفيروس يواصل الفتك حذاري من التهاون و الاستهتار
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23
6 - said الاثنين 25 ماي 2020 - 10:12
اللهم ألطف بنا وارحمنا وأرفع عنا هذا الوباء الاصابات لم تستقر بعد مرة إنخفاض ومرة ارتفاع ورغم ذالك فالامور تبشر بالخير ان اتبعنا الوقاية الضرورية والالتزام بالطوارئ الصحية والنظافة والابتعاد عن الاختلاط يمكننا أن نساهم في الحد من انتشار هذا الوباء بإذن الله سبحانه وتعالى
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18
7 - مراد الاثنين 25 ماي 2020 - 10:13
لا حولة ولا قوة إلا بالله لا حولة ولا قوة إلا بالله
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7
8 - مروان الاثنين 25 ماي 2020 - 10:13
أخشى كثيرا على هذا البلد من بداوة أهله اللذين لا يحترمون الحجر الصحي ويحققون أنفسهم في تحدي القانون وخرقه ومع ذلك يلومون رموزه ويتهمونها بأنها السبب في مشاكلهم.
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17
9 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 10:13
لا يسعني الا ان اقول سبحان الله.
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11
10 - فقير إلى الله الاثنين 25 ماي 2020 - 10:14
نطلب من الله العلي القدير السلامة والصحة والعافية وأن يبعد عنا الوباء ياربي آمين
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15
11 - rochdi الاثنين 25 ماي 2020 - 10:14
واقلا مزال مطولين الله يستر. بقاليكم غير الشركات تحلوهم .
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3
12 - دا علي الاثنين 25 ماي 2020 - 10:14
- انا كنت كنضن انني عنسمع ارقام قياسية اليوم نضرا للعيد حيت تضرب عرض الحائط كل الوسائل الوقائية - لدئ الكثرة - لكن الحمد لله حدث العكس .
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7
13 - ياسن الاثنين 25 ماي 2020 - 10:14
اللي محتارم الحجر الصحي كايتعاقب بدوك اللي مامحتارمينوش. ظلم، الله افاجيها يا رب
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26
14 - ام وليد الاثنين 25 ماي 2020 - 10:15
طالعين في ثلاث شهور وفي كل صباح كنتمناو نسمعو انه كاين ثلاث حالات وكل نهار نسمعو نفس الاسطوانة التزمو الحجر الصحي ورغم دلك الاغلبية كدير لفي راسها خايفين من المخزن وماخايفينش على صحتهم
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15
15 - Abdou الاثنين 25 ماي 2020 - 10:15
عدد الحالات رهين بعدد التحاليل . البارح كان يوم راحة للمختبرات واقيلة
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17
16 - امازيغي الاثنين 25 ماي 2020 - 10:15
راه قلنها ليكم يا ينزل الجيش و حضر التجول مدة اسبوع كل شيئ اتوقف الي الجيش وسط الشريع و الامن و الدرك مدة اسبوع او اسبوع ونصف مثل الصين راه فحلة كتخوي الماء في الرملة لهما اسبوع ديل العداب او سنة اخرى...
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10
17 - Yassine الاثنين 25 ماي 2020 - 10:16
عيد مبارك سعيد للأطقم الطبية بالأمس !!!
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14
18 - kamal الاثنين 25 ماي 2020 - 10:16
كو رونا دارت معانا الهدنة نهار العيد.
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11
19 - جريء الاثنين 25 ماي 2020 - 10:17
باينة البارح مخدموش.
على اي نتمنى الخير للجميع.
و نطالب بالصدق اكثر.
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8
20 - سليماني الاثنين 25 ماي 2020 - 10:18
اللهم ارفع عنا هدا الوباء و البلاء وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين واللهم كن لنا وليا ونصيرا بك أستغيث يارب
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3
21 - كريمو الاثنين 25 ماي 2020 - 10:19
حسب التخمينات ديالي فالعدد مزال غدي اتزاد حيث ان الناس خارجين بحال حتا حاجة مكاينة او كاين اللي كالس في الزنقة بالجماعات هذا الحماق
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3
22 - لبنى الاثنين 25 ماي 2020 - 10:19
مابقى يتفهم ليا والو طالعين هابطين بغينا غير نعرفو سبب هد الانخفاض و الارتفاع لي تنشوفوه ياك نفس الاشخاص يعني المخالطين و عشرة الاف تحليلة لي تدار في نهار واش هد تحاليل متفرقة ولا تتبان غير في مدينة وحدة
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-1
23 - حقيقة الاثنين 25 ماي 2020 - 10:19
رغم اعتزام استأناف العمل غدا الحكومة يجب أن تترك الحجر مستمرا على جميع مناطق التجمعات البشرية من مساجد خاصة وكذا النوادي الليلية والملاهي بما فيها ملاهي الأطفال الملاعب والمسارح... على الأقل لنهاية شتنبر. اما الانتقال من مدينة لأخرى فهو ممنوع منعا باتا. يمكن تعميم دورية بخصوص فتح المقاهي التي لها باحة للخارج مع فرض زبون لكل طاولة واكثر من متر بين طاولتين. المهم الأمور لا تبشر بالخير والبشر بدء يخرج طيلة النهار وناس المراقبة اللي هازين الثقل لا يتم تشجيعهم في حين جميع الامتيازات العينية والتعويضات ذهبت للقطاع الصحي الذي يتكلف الآن بحوالي 3000 آلاف شخص فقط
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-9
24 - وجب أخذ الحيطة والحذر الاثنين 25 ماي 2020 - 10:19
نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى . الحمد لله بعض المدن بدأت تسجل انخفاض في الحالات و هذا يبشر بالخير إن شاء الله . في نظري وجب اعتماد نتيجة التحليلة للسفر ببن المدن بعد رفع الحجر الصحي. نسمع بحالات تنقلت سرا والله أعلم . غي الله بحفظ
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3
25 - زهير الاثنين 25 ماي 2020 - 10:20
منذ ظهور أول حالة في 2 مارس وإلى يومنا هذا, أجريت ما مجموعه 146598 تحليلة .. 5.11 في المائة كانت إجابية و 94.89 سلبية. الحمد لله والشكر لله على كل شيئ
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4
26 - [email protected] الاثنين 25 ماي 2020 - 10:20
مزيد من الصبر فلا بد من فجر قريب ان شاء الله
"بعد العسر يسرا"
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4
27 - kamal الاثنين 25 ماي 2020 - 10:20
lorsqu'on dit que les chose s'améliorent , les test augmentent encore une fois , l'incompétence du gouvernement , il fallait un confinement total de 14 jours ni travail ni rien et nous arions finit avec tous ça mais il fallait 3 mois de confinement et probablement plus maintenant et après le 10/6 personnes ne va respecter le confinement s'il y aura lieu
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-4
28 - ملاحظ عابر سبيل الاثنين 25 ماي 2020 - 10:20
لقد قلنا أمس إن عدد 27 اصابة التي سجلت كانت بسبب التزامن مع عيد الاضحى أي ان التحاليل كانت اقل.
و هذا الوباء يقتضي عدم التراخي و يلزم التجند في كل المناسبات و هذا ردا على ما يقال من ان الاطر الصحية، رغم انها تقوم بواجبها، مجندة دوما.
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-6
29 - المنزلاوي الاثنين 25 ماي 2020 - 10:21
الله يرحم الوالدين اللي فهم شي حاجة يفهمنا
البارج 24 واليوم عاد 10 وصلنا 62
اجي تفهم تسطى
الله يلطف وخلاص
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-4
30 - Yucef الاثنين 25 ماي 2020 - 10:22
أقل من 4000 تحليلات و 62 إصابة، رقم ليس بالجيد، معظم الإصابات في الدار البيضاء، راه غير بحدها خصها 10000 تحليلة في اليوم. نريد معرفة التحليلات المقامة في كل جهة على الأقل.
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-2
31 - MAROCAIN الاثنين 25 ماي 2020 - 10:22
on va pas en finir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-3
32 - الخونة الاثنين 25 ماي 2020 - 10:23
التنقلات السرية عبر الطرقات الغير معبدة
عبر المدن ...
و السلطة ب 20 أو 50 درهما تجعلها نسواز مبقاتش مروكان
الله يحد البأس.
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-7
33 - نعمان الاثنين 25 ماي 2020 - 10:23
هذا هو الاستثناء المغربي الحقيقي. خلاصات:
1-المنظومة الصحية المغربية هشة.
2-العقلية المغربية تقليدية.
3سلوك المغاربة غير منضبط.
4-الحجر الصحي خفف من انتشار الوباء، ولم يقض عليه.
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6
34 - فيصل بركان الاثنين 25 ماي 2020 - 10:23
الدار البيضاء مدينة وحيدة الذي تفشا فيها المرض بشكل لا يطاق.. وذالك لعدم تطبيقهم الحجر صحي ..هناك من طبق وهناك من اهمله خاصة أحياء الشعبية
لذالك لن يكون لهاذا الوباء نهاية مادام هناك في مجتمع أناس لا يستمعون (راسا الخامجة)
هناك المدن اعطت كلمتها بعدما انتشر فيها الوباء بشكل مكثف و تحسنت في نهاية اوضاعهم كجهة الرباط وفاس ومراكش لاكن لا تزال كازا رافدتا لنا المشعل في انتشاره بين الناس .
والسلام .
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1
35 - Mourad الاثنين 25 ماي 2020 - 10:24
الله يحد البأس يارب هاذ شي كيضوخ الرأس وزيد القهرة ديال الحجر الصحي اوا الله يحفظنا ويحفظكم من الآفات والأمراض والأوبئة الفتاكة إنه سميع مجيب.
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-1
36 - عبداللطيف الاثنين 25 ماي 2020 - 10:25
المقياس الحقيقي ليس الامس او اليوم لان الكل في المنزل بسبب عيد الفطر الارقام الحقيقية ديال التحكم في الوباء او عدم التحكم ستبدا من يوم الخميس عندما ستشتغل المقاولات والأسواق وتكثر حركة السير هذا الاسبوع جد حاسم لكي نعرف هل المنحنى سيسير نحو الانخفاض او الارتفاع او التذبذب
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2
37 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 10:25
كورونا كانت لبارح معيدة عوشركم مبروكة
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4
38 - ZAKARIA BM الاثنين 25 ماي 2020 - 10:27
يجب القضاء على هدا الفيروس قبل انخفاض درجة الحرارة لان ارتفاع درجه الحرارة تؤثرعلى فعالية الفيروس هدا ليس كلامي بل كلام راول دي دير وهو اول من عالج مرضى كورونا ب هيدروكلروكون والمضاد الحيوي
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-1
39 - mouzair الاثنين 25 ماي 2020 - 10:28
c est une message pour ceux qui sortent sans porter un masque le corona n est pas encore vaincu il peiy retourner a n importe quel moment !
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-2
40 - يوسف الرباطي الاثنين 25 ماي 2020 - 10:30
لماذا لم يتم تحديث الحالة الوبائية في جهة الرباط منذ 13 ماي كل الجهات يتم تحديثها بصفة شبه يومية إلا جهة الرباط!!!!!!
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0
41 - نادية الاثنين 25 ماي 2020 - 10:33
بغينا تحيين في معطيات جهة الرباط سلا من 13/05 مادارو حتى معطيات جديدة واش ماشي من حقنا نعرفو شحال في مدينتنا
كنطلب من هسبريس تتحرى معطيات الجهة
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0
42 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 10:34
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا،  وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.
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43 - حليم الاثنين 25 ماي 2020 - 10:36
هاذ الأرقام دايرة امعانا ابحال المش مع الفار مرة هابطة مر طالعة مرة كاتفرحنا مرة كاتحطمنا الله يحفظ
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44 - أبو مريم الاثنين 25 ماي 2020 - 10:37
خاصكم تعطيونا هاد الأرقام منين جاو واش المخالطين اولا حالات جديدة .باش نكونو على دراية بالحالة الوبائية ديال بلادنا حسن وشكرا
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45 - هه هه الاثنين 25 ماي 2020 - 10:38
سمعنا ان ولاية بني ملال سمحت لحوالي 56 عامل من الداخلة للعودة الى بني ملال والحقتهم بالمستسفى ااجهوى للخضوع لاختبار كورونا ولكن هل الاحتبار مباشرة يكفي للحكم عليهم انهم غير حاملوا الفيروس ام انه يتوجب عليهم الخضوع لمدة 14 يوما للحجر الصحي ثم اخضاعهم للاختبار مع العلم ان جهة بني ملال خنفرة خالية الان من الفيروس ويجب حمايتها من انتقال المرض عبر الوافدين
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46 - مواطنة الاثنين 25 ماي 2020 - 10:38
الانتصار على الوباء مفتاحه جدية المواطنين ووعيهم والامتثال بتعليمات السلطات الصحية والأمنية....وإلا سوف تعيشون مع الوباء سنوات عدة.د وسوف تعلمون اشد المعاناة اقتصاديا وصحيت.

مايؤلمني أن بغض المواطنين لا يضعون الكمامة
وآخرون يضعونها على ذقونهم ...... decors
وآخرون يضعونها على ذقونهم داخل المراكز التجارية وهناك الخطر الكبير عليهم أو عندما يتكلمون مع آخرين......... الاستهانة بالوباء

هذه نصائح ولكم واسع النظر
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47 - مافهمتش الاثنين 25 ماي 2020 - 10:39
البلاد في حالة طوارئ و كانسمعو ما بين 70 و 100 حالة، الى طلقو اللعب علم الله شحال انوليو نسمعو،
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء و إنما نسألك اللطف فيه
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48 - [email protected] الاثنين 25 ماي 2020 - 10:40
بغيت نعرف هذ الرقم هل هو عدد المخالطين المتابعين من وزارة الصحة أم العالقين الذين أتوا عن طريق سبتة؟ اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء وشر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين كثيرا على نعمك.
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49 - محتارة الاثنين 25 ماي 2020 - 10:40
الله يفرج علينا ويرفع علينا هذا الوباء آمين يارب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
كل نهار نتيجة مختلفة علاش .
واش النتيجة متعلقة بمرضى جدد أو من المخالطين؟؟؟؟؟.عفاكم فهمونا.راه مبقينا عرفين والو.
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