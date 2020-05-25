"كوفيد-19" في المغرب .. الدار البيضاء تتصدر لائحة الإصابات الجديدة

هسبريس من الرباط

سجلت 6 جهات 62 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في المغرب، بين الرابعة من بعد زوال أمس إلى العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ37 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و13 بطنجة تطوان الحسيمة، زيادة على 6 في جهة الرباط سلا القنيطرة و3 بجهة مراكش آسفي، وحالتان في جهة سوس ماسة وإصابة واحدة بجهة فاس مكناس.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 63,2% في المغرب، بعد شفاء 4737 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,67% بـ200 قتيل، ويبقى 2558 يتلقون العلاجات.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2434 حالة في جهة البيضاء و1322 في مراكش آسفي، و1026 بطنجة تطوان الحسيمة و995 في فاس مكناس، و694 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 186 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 113 في بني ملال خنيفرة، و 87 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و4 على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.