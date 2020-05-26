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كُتّاب وآراء
تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة"
دفع تزامن الجفاف مع جائحة كورونا واقتراب عيد الأضحى العديد من الفعاليات السياسية والمهنية إلى مساءلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن آليات حماية وإغاثة الماشية بعد التراجع الكبير في التساقطات الذي يعرفه المغرب للسنة الثالثة على التوالي.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أعلن مارس الماضي عددا من "الإجراءات الآنية التي تهم حماية وإغاثة الماشية، في ظل موسم فلاحي طبعه نقص في التساقطات المطرية"، معلنا أن وزارته "خصصت في مرحلة أولى غلافا ماليا يبلغ 55 مليون درهم، أي 5.5 مليارات سنتيم، للإجراءات الآنية لحماية وإغاثة الماشية".
وفي وقت أشار وزير الفلاحة إلى أنه "تم البدء بالعمل على تنفيذ المخطط على مستوى المديريات الجهوية"، أضاف أنه "سيتم تخصيص غلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم لاقتناء أكثر من 1.2 مليون قنطار من الشعير". ويرتقب أن يستمر برنامج توزيع الشعير إلى غاية شهر يونيو.
وفي هذا السياق يطالب المهنيون بدعم "الكسابة" من طرف الوزارة عقب منع أسواق الماشية، مشددين على أهمية تكثيف إحداث نقط جلب الماء بالمناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية وشح الموارد المائية.
المطالب التي سبق أن وضعت على طاولة الوزير أخنوش من طرف مسؤولي الغرف الفلاحية دعت إلى التدخل لمراجعة نظام التضريب الفلاحي الذي يشكل خطرا على القطاع الفلاحي، منادية بفتح خط استعجالي للقروض بفائدة منخفضة للفلاحين.
من جهة ثانية أثار نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المعاناة المزدوجة للفلاح المغربي من الجفاف ومن تداعيات خطة الطوارئ الصحية، مؤكدين أن "الفلاح المغربي يعاني معاناة مزدوجة في الآونة الأخيرة، سواء من حيث الإنتاج أو من حيث التسويق".
وسجل فريق "البيجيدي" أن "هذا الوضع يستوي فيه 'الكسابة' والمزارعون، وذلك نتيجة وضعية الجفاف التي تعيشها المملكة، وتداعيات خطة الطوارئ الصحية"، معتبرا أن "المعاناة واحدة لدى أصحاب وحدات إنتاج الدجاج و'الكسابة' ومربي النحل وأصحاب الضيعات والأراضي الزراعية وغيرهم، وهي ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف إمكانيات التسويق".
وفي مقابل تأكيد فريق العدالة والتنمية على ضرورة اتخاذ إجراءات قصد دعم الفلاح المغربي في الظروف الحالية، يرى البرلماني بلعيد أعلولال، المنتمي إلى الفريق نفسه أن "الاستعدادات لعيد الأضحى برسم هذه السنة تأتي في ظرفية صعبة مع انتشار جائحة كورونا"، مضيفا: "يتخوف الفلاحون 'الكسابة' من استمرار الوضع على ما هو عليه لأسابيع أخرى".
واعتبر البرلماني المذكور أن "حالة الطوارئ الصحية ساهمت بشكل كبير في ضعف القدرة الشرائية لـ'الكسابة'"، مطالبا بتدابير عملية تهم عيد الأضحى بالشكل الذي يوازن بين متطلباتهم والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
مند أن أصبح أخنوش وزير الفلاحة أصبح الكسابة الصغار يعانون .وهناك من باع ماشيته لأن الخرفان الصغار يموتون ولا نجد لهم الدواء اللدي كان من قبل . أما العلف المدعم في مثل هذه الظروف فحدث ولاحرج .
كنا نتلقى الدعم أما في عهد الوزير أخنوش .فالدعم موجه للكسابة والفلاحة الكبار فقط.
الله احسن العوان
في ظل جائحة كرونا وما ترتب عنها من أضرار على مستوى بعض القطاعات التي جمدت أنشطتها، الشئ الذي أثر سلبا علي المدخول اليومي للعاملين في هذه القطاعات، ولهذا فإن مصاريف عيد الأضحي ستكون عبئا ثقيلا على جيوب هذه الفئة العريضة من مجتمعنا المغربي.
في نضري إعفاء المغاربة من أضحية العيد ، في ظل تداعيات Covid 19، سوف يكون قرارا راشدا و صائبا من طرف الحكومة
و الله أعلا و أعلم.
كورونا + شح الامطار في المغرب رغم التساقطات الاخيرة + وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و الهواء و تحت الارض و فوق الارض و ما بينهما تحت قيادة وزارة فاشلة من سنين
يا عباد الله في عمري 43 سنة عمري اشتريت كلغ من القيمرون و الكلمار او نوع سمك ابيض ممتاز بسبب الغلاء و هدا حال الملايين من المغاربة خصوصا في المدن الداخيلية نشاهده فقط في الصور و المحظوظ فينا ربما ياكلهم في حفل زفاف او عزومة . انا اعتز بمغربتي و احب مثل باقي ناس دول العالم ايضا اشتري و لو 1 كلغ كل شهر من هده الانواع و اوقل اكلت السمك الفلاني قبل الممات . قهرنا السردين الدي هو ايضا بعض المرات يصل 20 درهم الحمد لله شي شوية الدجاج هده السنة لم يرتفع لو كان قتلتنا العدس في رمضان و القطنية . السلام عليكم اعرف توجيه النقد لوزير معين بالاسم ممكن يخلف مشاكل و لكن هو معروف حتى الواشي في المغرب ترفعدعواها الى الله منه
أضف إلى هذا ان ولد زروال جاب 2400 بقرة من الخارج الأسبوعين الماضيين، فاياج واحد. و أنه أصبح لديه اول بطوار يحترم "المعايير " الدولية.
فما مصير بهائمنا في المستقبل في سوق الإستهلاك؟
اما بالنسبة للدعم المادي الذي منحته الحكومة جل الفلاحة و الكسابة الصغار تم اقصاؤهم من اللاءحة و من السلطات المسؤولية أن تتحرى على ذلك
لاقتناء 1،2 مليون قنطار من شعير على بشحال
قنطار شعير