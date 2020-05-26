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الرئيسية | مجتمع | تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة"

تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة"

تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:00

دفع تزامن الجفاف مع جائحة كورونا واقتراب عيد الأضحى العديد من الفعاليات السياسية والمهنية إلى مساءلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن آليات حماية وإغاثة الماشية بعد التراجع الكبير في التساقطات الذي يعرفه المغرب للسنة الثالثة على التوالي.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أعلن مارس الماضي عددا من "الإجراءات الآنية التي تهم حماية وإغاثة الماشية، في ظل موسم فلاحي طبعه نقص في التساقطات المطرية"، معلنا أن وزارته "خصصت في مرحلة أولى غلافا ماليا يبلغ 55 مليون درهم، أي 5.5 مليارات سنتيم، للإجراءات الآنية لحماية وإغاثة الماشية".

وفي وقت أشار وزير الفلاحة إلى أنه "تم البدء بالعمل على تنفيذ المخطط على مستوى المديريات الجهوية"، أضاف أنه "سيتم تخصيص غلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم لاقتناء أكثر من 1.2 مليون قنطار من الشعير". ويرتقب أن يستمر برنامج توزيع الشعير إلى غاية شهر يونيو.

وفي هذا السياق يطالب المهنيون بدعم "الكسابة" من طرف الوزارة عقب منع أسواق الماشية، مشددين على أهمية تكثيف إحداث نقط جلب الماء بالمناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية وشح الموارد المائية.

المطالب التي سبق أن وضعت على طاولة الوزير أخنوش من طرف مسؤولي الغرف الفلاحية دعت إلى التدخل لمراجعة نظام التضريب الفلاحي الذي يشكل خطرا على القطاع الفلاحي، منادية بفتح خط استعجالي للقروض بفائدة منخفضة للفلاحين.

من جهة ثانية أثار نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المعاناة المزدوجة للفلاح المغربي من الجفاف ومن تداعيات خطة الطوارئ الصحية، مؤكدين أن "الفلاح المغربي يعاني معاناة مزدوجة في الآونة الأخيرة، سواء من حيث الإنتاج أو من حيث التسويق".

وسجل فريق "البيجيدي" أن "هذا الوضع يستوي فيه 'الكسابة' والمزارعون، وذلك نتيجة وضعية الجفاف التي تعيشها المملكة، وتداعيات خطة الطوارئ الصحية"، معتبرا أن "المعاناة واحدة لدى أصحاب وحدات إنتاج الدجاج و'الكسابة' ومربي النحل وأصحاب الضيعات والأراضي الزراعية وغيرهم، وهي ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف إمكانيات التسويق".

وفي مقابل تأكيد فريق العدالة والتنمية على ضرورة اتخاذ إجراءات قصد دعم الفلاح المغربي في الظروف الحالية، يرى البرلماني بلعيد أعلولال، المنتمي إلى الفريق نفسه أن "الاستعدادات لعيد الأضحى برسم هذه السنة تأتي في ظرفية صعبة مع انتشار جائحة كورونا"، مضيفا: "يتخوف الفلاحون 'الكسابة' من استمرار الوضع على ما هو عليه لأسابيع أخرى".

واعتبر البرلماني المذكور أن "حالة الطوارئ الصحية ساهمت بشكل كبير في ضعف القدرة الشرائية لـ'الكسابة'"، مطالبا بتدابير عملية تهم عيد الأضحى بالشكل الذي يوازن بين متطلباتهم والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (80)

1 - Stop الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:06
في التمانينات كان جفاف كبير وماعيدناش ,الكسابة يستفيدون من ضرائبنا كدعم وثمن اللحم اغلى من اوروبا.
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20
2 - حمزة الروداني الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:10
قطاع الفلاحة بالمغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على ذلك في الكثير من المحافل
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-30
3 - معلق الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:11
هذه السنة تذكرنا بسنة 1996 حينما ضرب الجفاف فأعلن المرحوم الحسن التاني شعيرة عيد الأضحى بل هذه السنة أكثر وطأة من السنة المذكورة لأننا نعاني الجفاف والجائحة فهل يفعلها محمد السادس ويلقي خطابا يعلن فيه إلغاء هذة الشعيرة نظرا للعسرة الذي تمر بها البلاد؟؟
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18
4 - halim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:11
يجب الالتفاتة إلى هذه الشريحة العريضة من الفلاحين الصغار طبعا لان أغلبهم تعتبر تربية الماشية هي مصدر دخلهم الوحيد‘
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15
5 - شكوك الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:12
بعض الكسابة يعتقدون ان العيد هذه السنة سيلغي بسبب عدم أقدام الوزارة على ترقيم الخرفان
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11
6 - سفيان الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:12
الطريقة التي يسير بها القطاع الفلاحي بالمغرب أتبتث نجعتها في العشر سنوات الاخيرة و هذا بفضل الوزير الكفء التي يشرف عليها
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-27
7 - روخو الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:12
ناس يالله مكافحة مع أكل شرب مع هد جائحة نتمنى من الدولة تلغي عيد ﻷضحى هد سنة وقت عند بعد عائلة مزرية 100%
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7
8 - كريم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:13
وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه
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-15
9 - محمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:13
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع
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-20
10 - عبد النور الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:14
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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-22
11 - هشام الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:14
أي جفاف فيهم..على حسب علمي أمطار الخير قد هطلت في أوانها.."على دفعات"أي نعم!!لكنها في أوانها..أم أننا لم نكن هنا
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9
12 - ناصر الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:15
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
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-19
13 - مصيبة الشعير الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:15
الشعير المدعم لا يصلح للخرفان قولها لكم وبالتجربة
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5
14 - هشام الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:16
كل التحية و التقدير للسيد عزيز أخنوش رغم محاولات الحاسدين تدنيس سمعتك فقد حققت منجزات للمغرب كانت رائعة
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-21
15 - abdousaid الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:16
لي سمع دعم الكسابة يقول مخلاوش واش اعباد الله النعجة مخرجين ليها 3 كيلو والبقرة 5 كيلو من الشعير بثمن 2 دراهم للكيلو الواحد واش كيضحكو على الناس، الله يرحمنة معندو وصافي
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5
16 - ياسين الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:16
لم نتوصل بالدعم الأول من الجهات الوصية لم نره حتى.
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6
17 - عبد العالي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:17
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة
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-16
18 - أحمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:17
السيد وزير الفلاحة رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
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-17
19 - الحسين الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:18
وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو
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-14
20 - سفيان الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:19
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
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-15
21 - مشموت الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:20
الكسابة بغيت ليهم لكساد الله لكينتقم عام الفايت خروف كامل تلاح الزبل كامل زراق و كانتفكر داك الكساب تايحلف بالله خاسر على الغنم ديالو فلوس صحيحة باش ماينقص ريال .
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8
22 - radia الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:22
مجهودات سيد الوزير الفلاحة تستحق التشجيع
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-17
23 - Momo الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:23
عن اي جفاف تتحدثون،فرغم تأخر الامطار قليلا الا ان الله اغاثنا في اخر المطاف بامطار كثيرة و لله الحمد،المساحات الارضية المغربية اكتست كلها اللون الاخضر،الحاصول كلشي بانت ليه ف صندوق كورونا.
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12
24 - بوزيد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:23
السلام عليكم . وعيد مبارك سعيد
مند أن أصبح أخنوش وزير الفلاحة أصبح الكسابة الصغار يعانون .وهناك من باع ماشيته لأن الخرفان الصغار يموتون ولا نجد لهم الدواء اللدي كان من قبل . أما العلف المدعم في مثل هذه الظروف فحدث ولاحرج .
كنا نتلقى الدعم أما في عهد الوزير أخنوش .فالدعم موجه للكسابة والفلاحة الكبار فقط.
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5
25 - لمن هاذا الدعم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:24
غير هاديك 211 مليون درهم يلا فرقتوها بالعدل على المغاربة والله حتى الفقراء كاملين يعيدو بالحولي والقفة ديال العيد ويشيط الخير
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6
26 - Medo الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:24
من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب
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-8
27 - Noha الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:25
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
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-10
28 - najwa الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:25
سيد الوزير عزبز أخنوس يقوم بواجبه وبفضل قراراته القطاع الفلاحي ناجح في المغرب
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-11
29 - Tasnim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:26
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
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-11
30 - Fat الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:26
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين...نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب... كلنا ثقة في السيد الوزير
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-10
31 - Wafa الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:27
في الوقت الذي وجدت فيه دول كبرى صعوبات حقيقية في توفير المواد الاساسية لمواطنيها استطاع المغرب ضمان الامن الغذاىي بفضل مخطط المغرب الأخضر
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-8
32 - Khadoj الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:28
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
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-8
33 - Aya الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:28
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
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-8
34 - Amal الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:29
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
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-7
35 - Hassane الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:29
يا الله ، آش كاتسناو فين هيا وزارة الفلاحة؟ميزانية قد السخط ، كل واحد خاصو يدير خدمتو و في أسرع وقت !!! وبلا أجميل كما يقول المغاربة
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6
36 - فلاح الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:29
الكساب الصغير كاتشيط ليه غير ريحة مازير فجلابتو
الله احسن العوان
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6
37 - مواطن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:29
عن أي جفاف تتحدثون؟؟ الشهرين الاخيرين عرفا تساقطات مطرية مهمة الحمد لله..الزراعة الوحيدة التي تضررت هي زىاعة القمح التي اصلا لم يعد.يهتم بها أحد من الفلاحين
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3
38 - Adil الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:30
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
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-6
39 - Khawla الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:30
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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-5
40 - سي محمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:31
السلام عليكم عيد مبارك سعيد للجميع
في ظل جائحة كرونا وما ترتب عنها من أضرار على مستوى بعض القطاعات التي جمدت أنشطتها، الشئ الذي أثر سلبا علي المدخول اليومي للعاملين في هذه القطاعات، ولهذا فإن مصاريف عيد الأضحي ستكون عبئا ثقيلا على جيوب هذه الفئة العريضة من مجتمعنا المغربي.
في نضري إعفاء المغاربة من أضحية العيد ، في ظل تداعيات Covid 19، سوف يكون قرارا راشدا و صائبا من طرف الحكومة
و الله أعلا و أعلم.
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4
41 - سناء الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:31
بفضل كفاءة الوزير سي عزيز أخنوش إزدهرة القطاع الفلاحي في سنوات الاخيرة
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-4
42 - منصف التازي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:31
عام 2020 سيدخل التاريخ
كورونا + شح الامطار في المغرب رغم التساقطات الاخيرة + وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و الهواء و تحت الارض و فوق الارض و ما بينهما تحت قيادة وزارة فاشلة من سنين
يا عباد الله في عمري 43 سنة عمري اشتريت كلغ من القيمرون و الكلمار او نوع سمك ابيض ممتاز بسبب الغلاء و هدا حال الملايين من المغاربة خصوصا في المدن الداخيلية نشاهده فقط في الصور و المحظوظ فينا ربما ياكلهم في حفل زفاف او عزومة . انا اعتز بمغربتي و احب مثل باقي ناس دول العالم ايضا اشتري و لو 1 كلغ كل شهر من هده الانواع و اوقل اكلت السمك الفلاني قبل الممات . قهرنا السردين الدي هو ايضا بعض المرات يصل 20 درهم الحمد لله شي شوية الدجاج هده السنة لم يرتفع لو كان قتلتنا العدس في رمضان و القطنية . السلام عليكم اعرف توجيه النقد لوزير معين بالاسم ممكن يخلف مشاكل و لكن هو معروف حتى الواشي في المغرب ترفعدعواها الى الله منه
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2
43 - hasna الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:32
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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-6
44 - safa الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:34
شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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-3
45 - iman الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:34
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب حيث بيات في السنوات الخيرة نتائج ايجابية
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-5
46 - الجفاف الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:35
الاشكال ليس في الجفاف الاشكال في المنظومة الفلاحية فلا يعقل أن منذ الاستقلال لا زالت نفس استراتيجية العمل إنتضار أمطار الخير دون رؤية واضحة اوخطة مغايرة لتقلبات المناخية اما مخطط المغرب الاخضر فقد استهلك لوحده ما يقارب 50مليار درهم دون فاءدة تذكر لا اكتفاء داتي مازلنا تستورد كل شيء من استفاد من هذه الأموال أين ذهبت هذه المشاريع الخ اما مسألة الشعير المدعم فالحصة غير كافية كيسين للفلاح غير كافية اضن ان مشاركة الفلاح في أي مقاربة واستراتيجية أصبحت ضرورة ملحة بدل الاكتفاء بالباطرونا اصحاب المصالح و بعض المهنيين الذين ينتضرون الدعم دون تقديم أي تنمية حقيقية للقطاع وكذلك يجب أن يكون المسؤول عن القطاع الوصي مسؤؤل عن كل فلاحي الوطن دون تمييز لأن سبب هذا المشاكل هو خدمة القطاع لاجندات سياسية بدل خدمة تقنية وكذلك تفعيل دور الغرف الفلاحية وتطويرها وتكوينها في المقاربة التشاركية
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3
47 - سكينة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:35
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
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-6
48 - سامي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:36
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة الحمدلله الخير كاين فالسوق و الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
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-3
49 - حسن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:38
من الافضل الغاء الاحتفال بعيد الاضحى هذه السنة لان اغلب العمال توقفوا عن العمل وبالتالي ليس لهم المال الكافي لاحياء هذه الشعيرة.
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4
50 - علي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:38
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار ..
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-2
51 - aziz ben الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:39
دعم الكسابة حاجة ملحة مع ااجفاف، والغاء اضحية العيد قرار صاءب في هذه السنة لنقص الضغط على الفقراء ليرتاحوا كما ارتاحوا في عيد الفطر.
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4
52 - ابراهيم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:40
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
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-3
53 - محمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:41
Merci pour l'esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
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-3
54 - amine الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:42
الوضعية في العالم القروي صعبة للغاية. و آمال السنة القادمة لا نراها بعد و نحن في شهر 5.
أضف إلى هذا ان ولد زروال جاب 2400 بقرة من الخارج الأسبوعين الماضيين، فاياج واحد. و أنه أصبح لديه اول بطوار يحترم "المعايير " الدولية.
فما مصير بهائمنا في المستقبل في سوق الإستهلاك؟
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-2
55 - laila الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:42
L'agriculteur est devenu multilingue , grâce à laquelle M.aziz akhenouch
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-4
56 - fatima الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:45
وزارة الفلاحة أثبتت أن شعبها من أولوياتها ، فعلا عامله جهدها و كتر .. وفرات لينا جميع الحاجيات الأساسية .. الشكر قليله فحقكم ، نفتخر بكم
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-4
57 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:45
الكسابة صاروا بين مطرقة غلاء الأعلاف وسندان مخلفات كورونا على جيوب الأسر المغربية واحتمال كبير أن يكون عيد من غير أضحية كما وقع في التسعينات عندما جاء القرار متأخرا فكان الضحية هو الفلاح والكساب والرابح هو الجزار
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2
58 - mariam الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:48
وزارة الفلاحة مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها دمتم متألقين
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0
59 - halima الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:49
لطالما عرفت وزارة الفلاحة تطورا ملحوظا لكونها تعمل باستراتيجية محكمة و مقننة هذا ما ساعد المجال الفلاحي في الازدهار
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60 - Salma الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:50
وزارة الفلاحة من بين الوزارات اللي كنفتاخرو بيها لأنها تعمل جاهدة لمغرب فلاحي جديد و مزدهر
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61 - najla الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:51
فعلا كل الشكر و التقدير لوزارة الفلاحة على مجهوداتها الجبارة و المتوالية في توفير ما هو أفضل
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62 - laila الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:52
مشكورون على هاته المجهودات فعلا ولينا كنفتاخرو بأننا عندنا وزارة بحال هادي فالبلاد
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63 - nassim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:54
تبارك الله عليكم فعلا كنتمناو ان الوزارات الآخرين يخدمو بهاد الوتيرة اللي فعلا فالمستوى المطلوب
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64 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 13:58
الكسابة صاروا بين مطرقة غلاء الأعلاف وسندان مخلفات كورونا على جيوب الأسر المغربية واحتمال كبير أن يكون عيد من غير أضحية كما وقع في التسعينات عندما جاء القرار متأخرا فكان الضحية هو الفلاح والكساب والرابح هو الجزار
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65 - مغترب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:00
في ظل الجائحة و انعدام فرص الشغل يجب إلغاء عيد الأضحى فالدولة لن تدفع 800 درهم (الهزيلة) للقطاع الغير المهيكل أواخر يوليوز يكفي أنهم حرمونا من دعم شهر مارس و اقتصرو فقط على أبريل و ماي و يونيو اللهم إن هذا لمنكر
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66 - فاتي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:02
على حد العلم ديالي انه كيتم دعم الفلاحين الكبار فقط ليومنا هذا لم اشهد بتوصل فلاح صغير بدعم ......
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67 - taoussi الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:04
80%من المغاربة هاده السنة تراتكمة عليهم ديون كثيرة عاد نتا تقوليه شري حواي ب 2000درهم تسطية هدي نساو سنة2020من داكرتكم والطلبو الله للطف بنا
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68 - امين بلاوي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:06
عمل كبير تقوم به وزارة الفلاحة لضمان استقرار القطاع
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69 - كساب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:08
غير مشين وصافي معرفين واش غيكون العيد لكبير و لا حتى هو غيتلغى الله يلطف بنا
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70 - salma الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:09
حمد الله رغم هذا الازمة لي كنعيشوها بفضل حسن تدبير القطاع الفلاحي المواطن المغربي لم يواجه اي مشكل من ناحية الامن الغذائي
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71 - محمد م الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:09
بالنسبة للاعلانات إنها حبر على ورق و مجرد قول فقط إقليم ميسور استفاد ب اربع او خمس أكياس من الدعم هل هذا يعتبر دعم و لمدة فترة الجفاف بأكملها؟
اما بالنسبة للدعم المادي الذي منحته الحكومة جل الفلاحة و الكسابة الصغار تم اقصاؤهم من اللاءحة و من السلطات المسؤولية أن تتحرى على ذلك
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72 - هشام الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:10
كما تم تخصيص غلاف مالي ب211مليون درهم
لاقتناء 1،2 مليون قنطار من شعير على بشحال
قنطار شعير
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73 - rachida الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:10
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات لي توفير الامن الغذائي في ضل هذه الجائحة
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74 - مصطفى السوسي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:10
في نظري،ان الفلاح الصغير فقط من يستحق الدعم، اما الفلاحون الكبار الذين هه اصلا كروش الحرام في حلل جديدة فلا يستحقون. والفاهم افهم
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75 - kawtar الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:10
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع
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76 - samir الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:11
الحمد الله على هذه النتائج الاجابية شكرا لوزارة الفلاحة على هذا المجهودات
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77 - hassna الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:11
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
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78 - iman الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:12
نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم لتوفير التموين الكافي
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79 - safae الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:12
رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الفلاحة قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس
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80 - zineb الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:12
وزارة الفلاحة ابانة على قدرتها على مسايرة الازمات بفضل مجهوداتها المبدولة من اجل استمرار الوضع الطبيعي
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