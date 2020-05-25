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الرئيسية | مجتمع | متاعب صحية بسبب تداعيات "الحجر" تدخل اليوسفي مصحة بالبيضاء

متاعب صحية بسبب تداعيات "الحجر" تدخل اليوسفي مصحة بالبيضاء

متاعب صحية بسبب تداعيات "الحجر" تدخل اليوسفي مصحة بالبيضاء
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 25 ماي 2020 - 16:00

مكابدا مشاق المرض هذه المرة، يعاود عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق والقيادي الاتحادي، زيارة قسرية للمستشفى، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد آلام على مستوى الصدر، رجحت مصادر ارتباطها بالحجر الصحي واقتصار تنفسه على رئة واحدة فقط.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس أن الوضعية الصحية لليوسفي مستقرة، ويرقد حاليا بإحدى مصحات مدينة الدار البيضاء؛ مسجلة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول الحالي للاتحاديين، تواصل مع إدارة المركز الاستشفائي، وأخبروه باستقرار حالته الصحية .

وعانى اليوسفي، على امتداد سنوات حياته السبعة والتسعين، من بتر لرئة منذ 1955، كما أصيب بمرض السرطان، بالإضافة إلى جلطة دماغية إبان فترة حكومة التناوب؛ لكنه ظل صامدا بتتبع العلاج بشكل عاديّ، أو من خلال التدخل الطبي.

ويقول مبارك بودرقة (عباس)، أحد المقربين من الوزير الأول الأسبق وكاتب مذكراته، إن الكثير من الشائعات تصاحب مرض الرجل، مشيرا إلى أنه واع ويستطيع فتح عينيه، نافيا أن يكون اليوسفي دخل في غيبوبة، وفق ما ينشر.

ويضيف بودرقة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الرجل صمد كثيرا في وجه المرض، بالعودة إلى ما قاساه من تنفس برئة واحدة وسرطان وجلطة دماغية، مؤكدا أن وضعه مستقر ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق ذاته، رجحت مصادر اتحادية أن يكون وضع الحجر الصحي سببًا لتدهور صحة اليوسفي، بالنظر إلى حاجته الدائمة إلى الهواء العليل؛ وهو ما ينتفي في السياق الحالي بالاضطرار للمكوث في المنزل، إلى غاية وقف تفشي جائحة كورونا.

وتقاسمت العديد من الأوجه الاتحادية، على امتداد عطلة نهاية الأسبوع، متمنيات بالشفاء العاجل لعبد الرحمان اليوسفي؛ ويتقدمها محمد الكحص، وزير الشباب والرياضة في حكومة التناوب، بالإضافة إلى قيادات جهوية ومحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - قيادة حربية ناذرة الاثنين 25 ماي 2020 - 16:21
رجل الثقة و المواطنة الصادقة إطار يشرف حزب في زمن أصبح الحزب يعج بمن هب ودب
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62
2 - [email protected] الاثنين 25 ماي 2020 - 16:21
بعد الاستاذ عبد الحمن اليوسفي انتهى حزب الاتحاد الاشتراكي .الاستاذ اليوسفي رجل بمعنى الكلمة سياسي بامتياز احسن وزير اول في المغرب .
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3 - محمد القيني الاثنين 25 ماي 2020 - 16:23
الله يشافيك ويعافيك في أقرب وقت إنشاء الله
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56
4 - احمد بلفاضلة الاثنين 25 ماي 2020 - 16:23
الله يشافيك ويعافيك يا سيدي عبد الرحمان
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42
5 - رأي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:24
رجل دولة بامتياز اللهم اشفيه وعافيه
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6 - الغولي نورالدين الاثنين 25 ماي 2020 - 16:24
الله يشافيك ويعافيك ويرزقك الله الصحة
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32
7 - محمداو الاثنين 25 ماي 2020 - 16:24
الوزير الوحيد الجدير بالاحترام والتقدير.......لم يغير مبادئه....ولم تتغير قناعاته السياسية.....انه حقا رائع...يستحق التوقير و الاحترام والتقدير....الله بشفيه.......
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50
8 - مغربية الاثنين 25 ماي 2020 - 16:25
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه و أن يبارك له في صحته و عمره...نعم الرجل هو...مثال المصداقية و النزاهة كان و ما يزال غيورا عن هذا الوطن الحبيب .....
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32
9 - عمر الاثنين 25 ماي 2020 - 16:25
بالشفاء العاجل للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي ...رجل دولة محترم عند جميع المغاربة. ...شهادة في حق الرجل الشريف العفيف ...أطال الله في عمركم يا استاذ ....
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25
10 - الحجر بريء الاثنين 25 ماي 2020 - 16:26
اللهم اشف الأخ اليوسفي وكل مرضى المسلمين ... لكن ، ما علاقة الحجر الصحي ، إذا كان كبار السن لا يستطيعون التنقل كثير ويفضلون الاستقرار في مكان واحد ويحجرون على أنفسهم اصلا قبل كورونا وبعدها. لا تجعلوا من مرضهم تشكيا من الحجر، بل الحجر يكون مناسبا لكثير من الناس من اجل راحتهم ونقاهتهم واسترجاع عافيتهم.
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4
11 - يحيى الكرتي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:26
شفاه الله واطال في عمره، انه رجل دولة بحق .
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14
12 - استاذة الاثنين 25 ماي 2020 - 16:27
نتمنى الشفاء للمناضل الفذ عبد الرحمان اليوسفي الرجل الوطني الذي لك يغير المنصب من حياته شيئا ظل متواضعا رصينا حكيما ثابتا لم يساهم في تدمير حزب الاتحاد الاشتراكي كلشكر وغيره ولم يتنطع كما تنطع بنكيران ولم يسقط في التناقض كما سقط المتأسلمون عموما
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11
13 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:28
بالشفاء العاجل للأستاذ اليوسفي. .الانسان المثقف و رجل المبادئ. ..
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14
14 - كمال المنصوري الاثنين 25 ماي 2020 - 16:28
شافاه الله و عافاه.
جراء الحجر الصحي الطويل او بالاحرى السجن الطويل أصبح الشعب كله يعاني من أمراض نفسية و جسدية بسببه.
ماذا سيقول أصحاب مرض السكري و القلب و الشرايين الدين يجب ان يتمشوا على الاقل نصف ساعة يوميا؟!
للأسف أعطينا بكرونا اكثر من حجمه، أصبحت المستشفيات لا تستقبل المرضى الاخرون الذين يعانون أمراض مزمنة و خطيرة.
مريض كورونا يجلس في المستشفى كالسائح حيث يخدمه الممرضون و يقدمون له الاكل و الشرب بالمجان لمدة شهر.
لا ندري بأي منطق تستغل هذه الحكومة او حكومة الظل التي تُملي هذه السياسات على الحكومة التي يرئسها العثماني؟! كل شيئ مغلق، الشعب في سجن، و كأنهم ينتظرون إختفاء الفيروس من تلقاء نفسه!
يجب التعايش مع الاوضاع، و أنْ يتعلم الناس أخذ الاحتياطات بأنفسهم، و مَن أُصيبَ يدخل للمستشفى و مَن مات رحمه الله و كل شخص يتحمل مسؤوليته.
الاختباء ليس هو الحل!
الاختباء إلى متى ؟!
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10
15 - Sabrina الاثنين 25 ماي 2020 - 16:28
هاد الحجر معانات كبيرة .لا بالنسبة للاصحاء ولا بالنسبة للمرضى.واحد المسألة دبا ما ابغاتش اتفهملي اديال العبتية اديال القرارات االحكومة.كيفاش ايمنعونا من الرياضة فالغابات والحدايق وايمنعونا من الشواطئ الرملية اوحاللين المعامل والاوراش.اسي العثماني صراحة واسمحليا راك غير كتخربق.والايادي المرتعشة راها مكتصنعش مستقبل الاوطان.
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8
16 - يحيى الاثنين 25 ماي 2020 - 16:29
تصريحات العثماني غير المدروسة خلقت له اكتئابا حادا.
و تصور رئيسي الوزراء السابقين بهذا المنصب و اقصد المهرج المتباكي و متبلد العواطف هلق له حنقا اثر على شرايينه.
لذلك اناشدك لا تنفعل فالشمس شمس و الغربال غربال
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17 - مواطن غيور1/ الحجر الاثنين 25 ماي 2020 - 16:29
السلام عليكم
أولا الشفاء للمناضل عبد الرحمان اليوسفي.
الحجر الصحي طويل الأمد نبهنا له مرارا في هدا المنبر لخطورته، فضرره أكثر من نفعه، لمادا؟
الحجر بدون إمكانية التحرك أو ممارسة الرياضة يسبب بأمراض عديدة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم، الحساسية، الربو، الرئة ، القلب، فقر الدم الحاد، الإكتئاب،زيادة الوزن، و ربما الإنتحار....
أما المرضى فيفاقم مرضاهم بشكل أسرع و أخطر.
الفيروس ضعف قوته و الناس لا تجد ما تأكله، فرأفة بالعباد فإنكم ستسألون عنهم.
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18 - Saad الاثنين 25 ماي 2020 - 16:30
نتمنى للأستاذ اليوسفي الشفاء العاجل وواقه الله كل شر . نعم الرجل و نعم مسيرته السياسية . كان ويزال مثالا للرجل المتزن في أفعاله وأقواله. برحيله عن الإتحاد الإشتراكي انهارت جميع المبادئ في هذا الحزب.
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19 - الرحالي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:30
دعواتنا بالشفاء العاجل للسيد اليوسفي والعمر المديد
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7
20 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:30
الله يشفيك ويكون من حالك ويرزقك طول العمر.
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6
21 - شرف 58 الاثنين 25 ماي 2020 - 16:30
الله اشافيه ياربي واشوف من حالو.رجل عظيم.اعطى الكثير لهذا البلد.
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22 - نورالدين الاثنين 25 ماي 2020 - 16:32
بالشفاء العاجل إن شاء الله افضل رئيس حكومة مر في تاريخ المغرب
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4
23 - متابع للاحداث الاثنين 25 ماي 2020 - 16:32
قريبا ان استمر هذا الحجر الكل سيحتاج الى المستشفى او الطب النفسي.شاهدت تقرير على العربية ان لبس الكمامات يعيق وصول الاكسجين الى الدماغ بالاضافة الى كربون الزفير .يبدو ان القوم يريدون ابادة الشعوب بسلاح مختلف وايطاليا تشك في املاءات منظمة الصحة بعد ما قامت بتشريح الجثث لتقول بان الوفيات كانت نتيجة تخثر الدم وتكون جلطات تشعبت الامور وكثرت علامات الاستفهام حول كورونا
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2
24 - ابن الشاوية الاثنين 25 ماي 2020 - 16:33
أ تمنى الشفاء العاجل لرجل قدم الكثير للمغرب.و أ جرجه لبر الأمان بعد رحيل الحسن الثاني رحمه الله.
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25 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:33
الاستاذ اليوسفي كباقي المغاربة يعانون ظروفا قاسية داخل الحجر الصحي والأشد معانات هو الذين يعيشون في الأحياء الشعبية جالسون في بيوتهم تاركون لاشغالهم احتراما للحجر والأبناء الغير مربون يعكرون عليهم هدوء حياتهم بالضجيج ولعب الكرة وبالليل تتجمع أمهاتهم بالازقة لتتمة الازعاج الذي بدأه الأبناء مند الصباح.. على السلطات وضع رجال أمن او قوات مساعدة في كل زقاق 24/24 ساعة لمراقبة اولئك وخصوصا في هذه الأيام مع اشتداد الحرارة
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26 - هشام حدادي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:33
بالشفاء العاجل بادن الله تعالى للاستاد عبد الرحمان اليوسفي رمز من رموز الوطنيين كرس حياته للعمل السياسي وبامتياز التاريخ لاينسى الجديين
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27 - ملاحظ الاثنين 25 ماي 2020 - 16:34
الله يشفيه يارب .رجل ذو مواقف ثابتة غير متلون . ولم يطمع في سلطة يوما . خرج بهدوء ودون إثارة اي زوابع ونعم الرجال الذين قل نظيرهم ويا للاسف
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28 - yakoubi الاثنين 25 ماي 2020 - 16:35
السلام،احترم السي ع.الرحمان وأتمنى له الشفاء العاجل..رجل ظل وفيا لقناعاته ومبادئه..رغم تجربة التناوب لم يتخذ اي قرار يضر بمصالح الشعب..
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29 - عبدالرحيم الاثنين 25 ماي 2020 - 16:35
الله يشفي السيد اليوسفي ويطيل في عمره. مع ذهاب هؤلاء العقلاء ذهبت الاحزاب. واحسرتاه على الاتحاد الاشتراكي
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30 - yasser الاثنين 25 ماي 2020 - 16:35
شافاك الله يا آخر رجالات الدولة
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31 - فاطمة الزهراء الاثنين 25 ماي 2020 - 16:36
الساحة السياسية تفتقد لرجالات من وزن الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي.
شافاه الله و عافاه،
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32 - بوشعيب مساعد الاثنين 25 ماي 2020 - 16:36
اللهم رب الناس اذهب البأس اشفيه انت الشافي لاشفاء شفاؤك شفاء لايغادر سقما .
سي عبد الرحمن اليوسفي رجل دولة بالمعنى العلمي للمفهوم ،سيشهد له التاريخ بأنه واحد من بناة الدولة المغربية الحديثة .
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33 - abou loujaine الاثنين 25 ماي 2020 - 16:36
متمنياتي بالشفاء لهذا الرجل ، قلة من الرجال في هذا الوقت من طينة اليوسفي جمع بين الاخلاق و السياسة
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34 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:37
97 سنة الله يبارك . اما اذا كان الحجر الصحي لخدام الدولة في القصور و الفيلات الفخمة و المتسعة تعتبر ضيق بالنسبة لهم فماذا سنقول للعائلات التي تعيش في 60 متر مربع ؟
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35 - Rabie الاثنين 25 ماي 2020 - 16:37
رجل مبدأ و صمود، شافاه الله. ما يعاب عليه و على آخرين من أصحاب المصداقية سكوتهم منذ انتهاء تجربة التناوب، كنا بأمس الحاجة إلى صوتهم و شهادتهم، لكن ربما السيد تعب من متاعب السياسة، لكن آخرين كالسيد الكحص أو أحمد رضى الشامي وجب أن يتحدثو ...
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36 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:38
اللهم اشفيه و انت الشافي المناضل الاخير في حزب المرحوم بوعبيد
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37 - المملكة المغربية الاثنين 25 ماي 2020 - 16:39
اتمنى من كل اعماق قلبي ان يشفيك الله ويعافيك من هذا المرض الذي اصابك يا وزيرنا السابق.
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38 - الباعمراني من البيضاء . الاثنين 25 ماي 2020 - 16:42
الاستاذ عبدالرحمان اليوسفي واحد من قلة الزعماء السياسيين الحقيقيين في المغرب الدي نالوا ثقة واحترام كافة الشعب المغربي بدون اسثتناء ،،

اتمنى الشفاء العاجل لهذا المناضل الكبير صاحب مباديء عظيمة قل نظيره بالفعل في هذا الزمان ..
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39 - عزيز الاثنين 25 ماي 2020 - 16:43
الله ايشافينا و ايشافيه و ايشافي جميع المرضى لا شفاء إلا شفاءه "سبحانه"
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40 - fahd الاثنين 25 ماي 2020 - 16:44
السيد عبد الرحمان اليوسفي رمز نفتخر به ولاننسى فضله على هدا البلد ونعمة السياسي ونعمة الرجل متمنياتنا لك بالشفاء العاجل إنشاء الله ندعوا الله لك بالشفاء العاجل
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41 - أم إيهاب الاثنين 25 ماي 2020 - 16:44
الله يشافيه و يعافيه و يعطيه الصحة و يشافي جميع مرضى العالم يارب العالمين و يرفع عنا البلاء و الوباء و يرضى عنا الخالق سبحانه وتعالى.
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42 - ابو سعد الاثنين 25 ماي 2020 - 16:49
الشفاء العاجل للاستاذ عبد الرحمان اليوسفي. مع موت هذا القيادي-لا قدر الله- سيموت حتماً حزب الاتحاد الاشتراكي بقيمه ومواقفه التي بني عليها وعرف بها في مختلف المحطات العصيبة التي مر بها المغرب.
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43 - الصاعقة الاثنين 25 ماي 2020 - 16:50
سؤلل لمن يزعمون أن الحجر يقود الى الاصابة بالسكري وأمراض القلب والرئة ...وحتى بوزلوم:لماذا لايصاب السجناء بهذه العلل والأمراض؟أليس السجن نوعا من الحجر؟
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44 - ولد حميدو الاثنين 25 ماي 2020 - 16:50
حسب ما سمعت فاليوسفي الله يشافيه يفضل العيش في شقة حتى عندما كان وزيرا اولا
قلت يفضل الشقة حتى لا يفهم بان الدولة لم تمنحه فيلا
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45 - اتحادي قح(سابقا) الاثنين 25 ماي 2020 - 16:51
اللهم اشفيه و عافية والبسه رداء الصحة و العافية. الوحيد من المغاربة الاحرار الوطنيين المخلصين الذي مازال على قيد الحياة اللهم امدد في عمره .رجل ثقة ونضال وتبات في المواقف والمبادئ يارب اجفظه وارعاه بعينيك التي لاتنام.
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46 - زعيتر الاثنين 25 ماي 2020 - 16:52
سي اليوسفي رجل معروف بغيرته على مصلحة بلاده
وكان بعيدا عن اللاسترزاق بالعمل السياسي لدرجة انه كان لا يتقاضى اجر مهامه كرئيس للحكومة
نعم الرجل في هذا الزمان
دعواتنا بالشفاء العاجل سي عبد الرحمان
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47 - adnane الاثنين 25 ماي 2020 - 16:56
الشفاء العاجلام عاجلا
انشاء الله
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