24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بلجيكا تسجل 32 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة
- الشرطة تحجز ثلاثة أطنان من "الحشيش" في كلميم
- السترات الزرقاء تراقب التباعد الاجتماعي في إيطاليا
- أكثر من مليون عامل يعود إلى أوراش البناء في المدن المغربية
- مفتكر يستكشف مخاض ولادة جديدة من قَلب الحَجر في فيلم قصير
فريق دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)
"جائحة كورونا" تطرق مسمارا في "نعش" صناعة الكتاب بالمغرب (5.00)
تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ (5.00)
العلوي: لهذا اخترت المحاماة .. والكرة منعتني من قيادة هيئة مراكش (5.00)
- 62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة في المغرب - (84)
- تركيا تستغل "كورونا" للتنقيب عن الهيدروكاربونات في سواحل ليبيا - (77)
- مقترح قانون ينقل صلاحية تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية - (76)
- تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ - (67)
- "مساعدات خيرية" تطيح بقائد في مدينة الناظور - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
متاعب صحية بسبب تداعيات "الحجر" تدخل اليوسفي مصحة بالبيضاء
مكابدا مشاق المرض هذه المرة، يعاود عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق والقيادي الاتحادي، زيارة قسرية للمستشفى، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد آلام على مستوى الصدر، رجحت مصادر ارتباطها بالحجر الصحي واقتصار تنفسه على رئة واحدة فقط.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس أن الوضعية الصحية لليوسفي مستقرة، ويرقد حاليا بإحدى مصحات مدينة الدار البيضاء؛ مسجلة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول الحالي للاتحاديين، تواصل مع إدارة المركز الاستشفائي، وأخبروه باستقرار حالته الصحية .
وعانى اليوسفي، على امتداد سنوات حياته السبعة والتسعين، من بتر لرئة منذ 1955، كما أصيب بمرض السرطان، بالإضافة إلى جلطة دماغية إبان فترة حكومة التناوب؛ لكنه ظل صامدا بتتبع العلاج بشكل عاديّ، أو من خلال التدخل الطبي.
ويقول مبارك بودرقة (عباس)، أحد المقربين من الوزير الأول الأسبق وكاتب مذكراته، إن الكثير من الشائعات تصاحب مرض الرجل، مشيرا إلى أنه واع ويستطيع فتح عينيه، نافيا أن يكون اليوسفي دخل في غيبوبة، وفق ما ينشر.
ويضيف بودرقة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الرجل صمد كثيرا في وجه المرض، بالعودة إلى ما قاساه من تنفس برئة واحدة وسرطان وجلطة دماغية، مؤكدا أن وضعه مستقر ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة.
وفي السياق ذاته، رجحت مصادر اتحادية أن يكون وضع الحجر الصحي سببًا لتدهور صحة اليوسفي، بالنظر إلى حاجته الدائمة إلى الهواء العليل؛ وهو ما ينتفي في السياق الحالي بالاضطرار للمكوث في المنزل، إلى غاية وقف تفشي جائحة كورونا.
وتقاسمت العديد من الأوجه الاتحادية، على امتداد عطلة نهاية الأسبوع، متمنيات بالشفاء العاجل لعبد الرحمان اليوسفي؛ ويتقدمها محمد الكحص، وزير الشباب والرياضة في حكومة التناوب، بالإضافة إلى قيادات جهوية ومحلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
جراء الحجر الصحي الطويل او بالاحرى السجن الطويل أصبح الشعب كله يعاني من أمراض نفسية و جسدية بسببه.
ماذا سيقول أصحاب مرض السكري و القلب و الشرايين الدين يجب ان يتمشوا على الاقل نصف ساعة يوميا؟!
للأسف أعطينا بكرونا اكثر من حجمه، أصبحت المستشفيات لا تستقبل المرضى الاخرون الذين يعانون أمراض مزمنة و خطيرة.
مريض كورونا يجلس في المستشفى كالسائح حيث يخدمه الممرضون و يقدمون له الاكل و الشرب بالمجان لمدة شهر.
لا ندري بأي منطق تستغل هذه الحكومة او حكومة الظل التي تُملي هذه السياسات على الحكومة التي يرئسها العثماني؟! كل شيئ مغلق، الشعب في سجن، و كأنهم ينتظرون إختفاء الفيروس من تلقاء نفسه!
يجب التعايش مع الاوضاع، و أنْ يتعلم الناس أخذ الاحتياطات بأنفسهم، و مَن أُصيبَ يدخل للمستشفى و مَن مات رحمه الله و كل شخص يتحمل مسؤوليته.
الاختباء ليس هو الحل!
الاختباء إلى متى ؟!
و تصور رئيسي الوزراء السابقين بهذا المنصب و اقصد المهرج المتباكي و متبلد العواطف هلق له حنقا اثر على شرايينه.
لذلك اناشدك لا تنفعل فالشمس شمس و الغربال غربال
أولا الشفاء للمناضل عبد الرحمان اليوسفي.
الحجر الصحي طويل الأمد نبهنا له مرارا في هدا المنبر لخطورته، فضرره أكثر من نفعه، لمادا؟
الحجر بدون إمكانية التحرك أو ممارسة الرياضة يسبب بأمراض عديدة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم، الحساسية، الربو، الرئة ، القلب، فقر الدم الحاد، الإكتئاب،زيادة الوزن، و ربما الإنتحار....
أما المرضى فيفاقم مرضاهم بشكل أسرع و أخطر.
الفيروس ضعف قوته و الناس لا تجد ما تأكله، فرأفة بالعباد فإنكم ستسألون عنهم.
شافاه الله و عافاه،
سي عبد الرحمن اليوسفي رجل دولة بالمعنى العلمي للمفهوم ،سيشهد له التاريخ بأنه واحد من بناة الدولة المغربية الحديثة .
اتمنى الشفاء العاجل لهذا المناضل الكبير صاحب مباديء عظيمة قل نظيره بالفعل في هذا الزمان ..
قلت يفضل الشقة حتى لا يفهم بان الدولة لم تمنحه فيلا
وكان بعيدا عن اللاسترزاق بالعمل السياسي لدرجة انه كان لا يتقاضى اجر مهامه كرئيس للحكومة
نعم الرجل في هذا الزمان
دعواتنا بالشفاء العاجل سي عبد الرحمان