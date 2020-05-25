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المغرب يسجّل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7532 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 144671 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات 200 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 71 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4774 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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