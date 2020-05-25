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المغرب يقلص مدة الحجر الصحي في المستشفيات ويفرضه بالبيوت

المغرب يقلص مدة الحجر الصحي في المستشفيات ويفرضه بالبيوت
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 25 ماي 2020 - 21:00

أمام تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والضغط الذي باتت تعرفه المستشفيات منذ ظهور هذا الوباء، وكذا مع ارتفاع نسبة التعافي، شرعت وزارة الصحة المغربية في تحديد أكثر دقة للحالات المصابة والمدة التي يجب أن تخضع فيها للحجر الصحي داخل المستشفيات.

ويبدو أن الحجر الصحي داخل المستشفيات لمدة 14 يوما بات مكلفا من حيث الأدوية والعناية الطبية والأكل، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى توجيه مذكرة لفائدة ممثليها بجهات المملكة من أجل مراجعة البرتوكول الصحي، والعمل على تحديد حالات الإصابة بشكل مدقق.

ودعت الوزارة، من خلال دوريتها التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تقليص مدة الحجر الصحي، وجعل المصابين يتابعون علاجهم وحجرهم داخل بيوتهم، كخطوة لفسح المجال لحالات أخرى مشتبه في إصابتها أو مصابة، خصوصا في ظل استمرار ظهور البؤر، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يوجدون في طور العلاج، والذين جاءت نتيجتهم سلبية بعد فحصهم في اليوم التاسع، لا بد لهم من الخضوع للحجر في منازلهم لمدة 14 يوما، مع احترام معايير التباعد عبر العزل في غرفة مستقلة واستعمال الكمامة بشكل مستمر، واحترام معايير النظافة، من تعقيم واستعمال مواد التنظيف الخاصة بذلك، مضيفة أنه في حالة ظهور أعراض جديدة على المعني بالأمر التنقل صوب الوحدة التي كان يتابع فيها العلاج.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون في حالة شفاء وتم إخضاعهم للفحص في اليوم التاسع وكانت نتيجته إيجابية، عليهم الخضوع للحجر في البيت، في احترام تام للمعايير الصحية، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر سيخضعون لفحص بيولوجي خلال هذه المدة.

وفي حالة ما كانت النتائج سلبية، تشير الدورية إلى أنه يمكن للمعني بالأمر وقف العزل الصحي، على أن يظل محترما للتعليمات الصحية؛ أما إذا كانت التحاليل إيجابية فيلزم المصاب بالعزل لمدة سبعة أيّام أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة غياب شروط مناسبة لإجراء العزل داخل بيت أحد الأشخاص الذين يوجدون في طور العلاج فإن المتعافي يمكن أن يستفيد من العزل بوحدة غير صحية.

وأكدت المراسلة نفسها أن جميع الأشخاص المخالطين لحالة إصابة مؤكدة أو محتملة عليهم أن يقوموا بالحجر الصحي لمدة 14 يوما مهما كانت خطورة الحالة في منازلهم، مع إجراء فحوصات لهم.

وشرعت وزارة الصحة في توسيع دائرة التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، بالإضافة إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة المعرضين للإصابة بالعدوى، وهو ما يُفسر ارتفاع عدد التحاليل إلى 10 آلاف يومياً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - الضمانات الاثنين 25 ماي 2020 - 21:08
ما هي الضمانات التي تتوفر عليها الحكومة في التزام هؤلاء بديورهم
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28
2 - هشام الاثنين 25 ماي 2020 - 21:08
الحمد لله الاصابات منخفض مقارنة مع اوربا والا لكانت حريرتنا حريرة القطاع
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6
3 - Taki الاثنين 25 ماي 2020 - 21:08
انا لا افهم لماذا يساوون الجهات الاكثر تضررا من الفيروس بالجهات التي لم تعد تسجل اي حالات
على الاقل كل جهة تتحمل مسؤوليتها و يخخفون من ضغوطات الحجر.
و كذلك رفع الحواجز الامنية داخل الجهات التي تعافت و لم تعد تسجل اي حالات
الامر لله تعالى
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8
4 - عماد الرنتيسي الاثنين 25 ماي 2020 - 21:11
خطوة غير محسوبة العواقب خصوصا في ظل تفشي الجهل والأمية فالمصابين لن يلتزموا بالحجر الصحي وبالتالي سيساهمون في انتشار الوباء مما يجعل المغرب يعود لنقطة الصفر..
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27
5 - الحقيقة العلمية الاثنين 25 ماي 2020 - 21:12
أصلا منذ فرنسا أستغنت على الحجز بالمستفيات واصبحت تفرضها بالمنازل وإستغنت على دواء الكلوكين.وكرونا اصبح وباء عادي ومن الماضي واصبحت جميع الدول تتعايش معه والاقتصاد هو المهم.
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4
6 - سعيد الاثنين 25 ماي 2020 - 21:12
اعتقد ان يوم صفر حالة ليس بالقريب والله اعلم
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2
7 - [email protected] الاثنين 25 ماي 2020 - 21:12
بروتوكول قد يخلق بلبلة و يهدم كل المجهودات السابقة.
المسؤولية تبقى على عاتق وزارة الصحة و هي أدرى.....
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5
8 - ايه نعم الاثنين 25 ماي 2020 - 21:13
مزيان ولكن لي ساكن ف بيت يعادي دارهم كاملة!!!!
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5
9 - MAMADOU HAMADI الاثنين 25 ماي 2020 - 21:13
كاين كاين الادوية وعندنا احسن مستشفيات وملك البلاد تيعاون الدول الافريقية واليوم عاوتاني عاون فلسطين
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-3
10 - غاداوي خاوي الاثنين 25 ماي 2020 - 21:13
لا اعرف لماذا هدا التكتم من المغرب حول ادعائات كل من الاردن وايطاليا حول انهم تعرضوا للخداع والاذلال من منضمة الصحة العالمية حيث ذكرو ان الوفيات جراء كوفيد 19 لم تكن بسبب الفيروس نفسه وانما جراء الباكتيرسا التي تسبب تختر الدم وان طريقة العلاج والتعامل مع الوباء كانت خاطئة حيث لم يكن هناك اي داعي للعناية المركزة ولا اجهزة التهوية هناك الكثير من القيل والقال ولكن عندما يصدر من دولة عظمى كايطاليا فيجب اخده بمحمل الجد
مجرد راي ليس الا
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5
11 - جيهان الاثنين 25 ماي 2020 - 21:14
هاد المسألة سبقتنا ليها اوروبا دابا اصلا اللي مريض كيقولوله اعزل نفسك فدارك الا اذا كانت شي حالة محتاجة اجهزة الانعاش . اختي مرضت ففرنسا و مابغاو لا يعملولا تحليل ولا يشدوها عندهم حتى خذاتا واحد الطبيبة كتعرفا عملولا تحليل بزز وطلع ايجابي فالاخر قالولها اعزل نفسك فدارك .اضطرت تفرق اولادا عند العائلة حتى فاتتها الايام الحرجة .هادي فرنسا ياحسرة
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6
12 - بولونا الاثنين 25 ماي 2020 - 21:15
هالقولناه هاد الشي ليراحنا نسمعوه راه يخلع راه بدا العد التنازلي
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-1
13 - البشير الاطرش الاثنين 25 ماي 2020 - 21:15
اوا بلا فلسفة قولوا للناس اللي مرض يمشي لدارو حتى أموت أو صافي
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14 - jamal الاثنين 25 ماي 2020 - 21:15
أين 32 مليار صندوق كورونا.لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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15 - محمد رضی الاثنين 25 ماي 2020 - 21:16
دابا الصبيطارات بداو كيعمروا عيق أ شفيق
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16 - الحمداني الاثنين 25 ماي 2020 - 21:17
صافي بدا العيب كيبان العلم لله شنوا باقي مخبع.
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17 - Marocain du denmark الاثنين 25 ماي 2020 - 21:18
Un Pays qui n'a meme pas capable de accuellir 3000 milles patien
et le meme Pays organise les plus grande Festivals du music ??
Quelle logique
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18 - mahmoum الاثنين 25 ماي 2020 - 21:19
كيف يكون الحجر الصحي للمريض والصحيح في ان واحد؟
وهل يبدو لكم ان المغاربة ماكيتين في الفيلا او القصر
حتى يتم حبسهم في بيوتهم الا تعلمون ان جل المغاربة يمكتون في بيت وكوزينة وبيتين وكوزينة او تلاتة بيوت وكوزينة بيت النعاس لاب والبيت الاخر في نظركم لمن؟للمريض او الصحيح؟حلل وناقش
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19 - حقيقة الاثنين 25 ماي 2020 - 21:19
زاعما لي فيه كرونا يشري دواء راسو ويشربو في دارو بحال لي فيه الرواح والا لحلاقم اي مرض عادي
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20 - Moufid nejjari الاثنين 25 ماي 2020 - 21:19
ما هذا...... نقل الحجر الصحي إلى البيوت ..... تزامنا مع تخفيف الإغلاق على المقاولات..... هل هناك تنسيق بين الوزارات؟؟؟؟؟ ليكن في علم السيد الوزير ان هناك العديد من الإصابات في صفوف البسطاء من الناس ..... الذين يسكنون في 50 او 40 أو 30 متر مربع و ربما أقل ...فلا تنتظروا أن هذه الإجراؤات ستأتي بنتيجة إيجالية.... ف حذاري ..... راه كان اللي ساكن هو و مراتو و أمه في غرفة .
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21 - التونسي علي الاثنين 25 ماي 2020 - 21:20
أتمنى ان تكون هذه الخطوة مدروسة و أن لا تكون وزارة الصحة وصلت الى مرحلة التخبط..
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22 - عادل الاثنين 25 ماي 2020 - 21:20
كفانا من دلال أصحاب كورونا، ڤيروس ضعيف جدا، ولا يحتاج لكل هذه العناية...الدولة قامت بمجهودات ضخمة ...ونريد تحريك عجلة الاقتصاد...فالشعب الدرويش منهك ...
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-4
23 - abdellah الاثنين 25 ماي 2020 - 21:20
السلام عليكم
أظن ان وزارة الصحة بدأت تستسلم من خلال هذا الاجراء
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24 - مصطفى الاثنين 25 ماي 2020 - 21:21
أمام تزايد عدد حالات الإصابة والضغط الذي باتت تعرفه المستشفيات. (من جهة أولى) . وكذا مع ارتفاع نسبة التعافي، (من جهة مناقضة.)
أين هو المبرر اللائق لاتخاذ هذا القرار الغريب في آخر اللحضات الحاسمة؟ هناك مبررين متناقضين.
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2
25 - الله يعافي الاثنين 25 ماي 2020 - 21:21
الدول عندهم عشرات الآلاف. ولم يطبقو هذا. وحنا غير 3000 اللي مازال مصابين عياو بيهم.
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26 - said الاثنين 25 ماي 2020 - 21:22
من يكتري غرفة واحدة مع أبناءه، كيف سيقوم بالحجر في غرفته!يجب مراعاة ضروف الأغلبية و حينها سنوا البروتوكولات
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27 - الوليد الاثنين 25 ماي 2020 - 21:22
لا اظن ان اغلب المرضى سيقومون بمتابعة الحجر في المنزل بعد اليوم التاسع لان نسبة الوعي قليلة و قليلة جدا فبمجرد خروج الشخص من المشفى ستجده يتجول شرقا و غربا في الازقة مع العلم ان مدة 9ايام ليست كفيلة بخلو الجسم تماما من الفيروس
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28 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 21:22
صافي الدولة هزات اديها هادشي غير باقي موصلناش 10000حالة
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29 - هبيل و فايق الاثنين 25 ماي 2020 - 21:26
هاااااااااااااااااااااااااااااااااا اش قلنا
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0
30 - الله يجيب للي يفهمنا الاثنين 25 ماي 2020 - 21:28
فاين عايشين هاد المسؤلين؟ وراه كاين للي كاري بيت مع الجيران وساكن فيه هو والأسرة ديلو .أش يدير ؟ حسبي الله ونعم الوكيل .
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31 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 21:28
هذا هو المشكل. انا لست متشائما لكن هذا هو الواقع المر. مع رفع الحجر سينتشر الفيروس بسرعة وبكثرة والمستشفيات في بلادنا لا تستطيع استيعاب جميع المرضى. وحتى مستوى الخدمات سيكون دون المستوى بسبب الضغط الذي سيكون على الأطر الطبية. والمرضى حاملي الفيروس اغلبهم لن يلتزموا بالحجر البيتي لأن أغلبية الناس أناننية بالإضافة الى ان مخالطيهم اغلبهم لا تظهر عليه الأعراض وسينشرون المرض بدون قصد. بزاف دناس ماغاديش اعجبهم كلامي لكن هذا هو الواقع وهذه حقيقة. ندعو الله ان يرفع عنا هذا الوباء في اسرع وقت.
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32 - مغربي من وراء الشمس الاثنين 25 ماي 2020 - 21:28
خطوة صائبة لكن تحتاج شعبا واعيا ، لأنه مع الخطوة التي ستقدم عليها الدولة في الأيام القادمة من السماح بالعمل و إلغاء الحظر ليلا ستكثر الحالات لا قدر الله و ذلك سيكون عبئا كبيرا على المستشفيات ، فالحل هو كل واحد مسؤول على راسوا و عائلتوا ، اتركوا المستشفيات للحالات الحرجة
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33 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 21:28
كيف لمرض يقولون عنه خطيييير و فتاك و كل تلك الأوصاف المضخمة و المهولة و المرعبة ألا يكون للمصابين به أي أعراض و صحتهم عادية و سليمة ؟؟؟؟ هناك أمر غير منطقي فحتى أبسط مرض بسيييط له أعراض و إلا فهو ليس بمرض؛ لأنه حسب ما تقولون أن أعراض كورونا سعال حاد جدا و آلام في المفاصل و ارتفاع الحرارة إذن ما نفهمه هو أن كل مصاب بكورونا يجب أن تظهر عليه هذه الأعراض، و في نفس الوقت تقولون أن الغالبية الساحقة ليست لهم أي أعراض و صحتهم عادية، إذن منطقيا بالخشيبات إما أنهم لا يحملون كورونا أو أن طريقة الكشف بها اشكال ما أو ان تلك الأعراض ليست صحيحة، و قام الاطباء الإيطاليين مؤخرا بتشريح مجموعة كبيرة من جثث من صنفوا على أنهم توفوا بكورونا و صدمتهم كانت كبيرة حينما وجدوا أنه ولا شخص واحد فيهم توفي فعلا بكورونا و أن الأسباب الحقيقية للوفاة هي سراطانات سمنة أمراض القلب.. و اتهموا منظمة اللاصحة بخداع العالم و قرروا ازالة الحجر و بدأ موسم السياحة لإنقاد اقتصادهم من الدمار؛ الأمور تنكشف يوما بعد يوم
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34 - كن مسلما الاثنين 25 ماي 2020 - 21:29
الججر الصحي عبادة وعلى المسلمين أن يكونوا قدوة فإذا كانت الضرورية تفرض عليك الخروج فلا تتنقل لمدن أخرى تؤذي الناس في صحتهم وأمولهم
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35 - Said1234 الاثنين 25 ماي 2020 - 21:29
السلام عليكم. دابا واش ها الفيروس في إنخفاض طفيف و مازال طالع. ما تخربقوناش الله يجازيكم بخير.
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36 - aziz ben الاثنين 25 ماي 2020 - 21:30
الملل وارتفاع التكاليف،المهم كل شيء واضح الان لذا يجب اتخاذ القرارات الصاءبة والحمد لله بدات تظهر بعد المجهودات كبيرة من طرف اادولة وصبر المواطنين
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37 - الطاهر الاثنين 25 ماي 2020 - 21:31
وماذا عن المغاربة المحاصرين في الخارج، والذين رفضت بلادهم السماح لهم بالرجوع إلي الوطن ؟ هل فكر المسؤولون عن الصحة في بلادنا عن وضعيتهم ؟ وماذا لو أصيب أحدهم بهذا الوباء أو أحس بأعراضه ؟ إلي أين يتجه ؟ فليست كل البلدان علاج لداء كوفيد بالمجان ؟ فمثلا في الولايات الأمريكية، أو في كندا، ضروري التوفر علي تغطية صحية أو موارد مالية لأداء المصاريف ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل، ألسنا مغاربة ؟ إن علينا واجبات ولكن لنا حقوق كذلك ووجب علي المسؤولين في المملكة القيام بها. وإن لنا كذلك، بيعة في عنق صاحب الجلالة الملك. بايعناه علي السمع والطاعة، وبايعنا علي السهر علي شؤوننا والعناية بأمننا الروحي والبدني، وهذا عهد بيننا، عاهدناه به أمام الله وأمام العالم !
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