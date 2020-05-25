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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس "كورونا" بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" سجل انخفاضا طفيفا على الصعيد الوطني، إذ أصبح يساوي 0,76.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أن المؤشر يختلف من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي نزل فيه تحت عتبة 0,5 ببعض الجهات، إلا أن المؤشر ما زال يقارب الـ1، وبالضبط 0,93 بجهة الدار البيضاء-سطات.
وكشف اليوبي، من جهة أخرى، عن تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم الإثنين (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7532 حالة.
وأبرز أن جل الحالات الجديدة المؤكدة (85 حالة منها) تم تسجيلها إما خلال عمليات الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي في صفوف المخالطين لحالات مرضية أخرى.
وتم تشخيص هذه الحالات، يضيف المسؤول، على وجه الخصوص بجهة الدار البيضاء-سطات (61 حالة من بين الـ99)، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة ب24 حالة، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وسوس-ماسة وفاس-مكناس، ملاحظا أن باقي الجهات لم تسجل حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.
في المقابل، استبعدت المختبرات جراء نتائج سالبة لفيروس كورونا المستجد 9222 حالة كان مشتبها في إصابتها، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 144 ألف و671 حالة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، فإن جهة الدار البيضاء-سطات عرفت تسجيل ما يقارب ثلث الحالات، متبوعة على الخصوص بجهة مراكش-آسفي بما يقارب 18 بالمائة من مجموع الحالات، وجهة فاس-مكناس بما يفوق 13 بالمائة.
وأشار اليوبي إلى أنه تم تسجيل 71 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4774 حالة، وترتفع أيضا نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة إلى 63.4 في المائة.
وتم، في المقابل، تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الإماتة للفيروس في 7ر2 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
ورد في الإعلام العمومي الرسمي مغالطات و تزييف للحقائق ارتأيت أن أنبه إليها لخطورتها:
- " 0 حالة و نقضيو على الوباء" خطأ، لأنه مستحيييل.
- " الوباء قاتل" نعم في البداية، الآن هو عادي جدا.
- أصحاب الأمراض المزمنة يبقاو في الدار" خطأ، لأن هؤلاء وجب عليهم الحركة و حرق السعرات الحرارية لتقوية المناعة.
- " البقاء في المنزل صحي" خطأ، لأنه يسبب أمراضا بالجملة: السكري، الضغط الدموي، الوزن الزائد، فقر الدم الحاد، الكبد، الجهاز التنفسي، الحساسية، الربو، الإكتئاب الحاد، الإنتحار، و الأطباء قبل الوباء كانوا يوصون الناس بالحركة و التعرض اليومي للشمس على الأقل ساعة يوميا، فأينهم الآن؟
الحل:
الدولة جربت ثلاثة أشهر في الشعب الله يجعل البركة، نقلبو الصفحة و نتعايشو معاه، نمارسو الرياضة، الأكل الصحي، و الإيمان بالله و بالقدر؟!
بشروا و لا تنفروا و كونوا عباد الله إخوانا.
عيد مبارك سعيد.
"وأبرز أن جل الحالات الجديدة المؤكدة (85 حالة منها) تم
تسجيلها إما خلال عمليات الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي في صفوف المخالطين لحالات مرضية أخرى."
الأشخاص التي لا تبدو عليهم أعراض. كيف تم الوصول اليهم . لم تعلن الوزارة سوى أعدادهم . . هل هم عمال ؟ موظفون؟ تجار؟ ام ماهدا.
متل هاته التساؤلات يطرحها المواطنون لكن مع الأسف لا جواب
طلقوا الناس تخرج تقلب على طرف الخبز. كورونا غادي يبقى وخصنا نتعاملوا معاه بحال العافية غادي يبقى يشعل في بعض المناطق.