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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس "كورونا" بالمغرب

وزارة الصحة تعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس "كورونا" بالمغرب

وزارة الصحة تعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس "كورونا" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 19:15

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" سجل انخفاضا طفيفا على الصعيد الوطني، إذ أصبح يساوي 0,76.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أن المؤشر يختلف من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي نزل فيه تحت عتبة 0,5 ببعض الجهات، إلا أن المؤشر ما زال يقارب الـ1، وبالضبط 0,93 بجهة الدار البيضاء-سطات.

وكشف اليوبي، من جهة أخرى، عن تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم الإثنين (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7532 حالة.

وأبرز أن جل الحالات الجديدة المؤكدة (85 حالة منها) تم تسجيلها إما خلال عمليات الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي في صفوف المخالطين لحالات مرضية أخرى.

وتم تشخيص هذه الحالات، يضيف المسؤول، على وجه الخصوص بجهة الدار البيضاء-سطات (61 حالة من بين الـ99)، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة ب24 حالة، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وسوس-ماسة وفاس-مكناس، ملاحظا أن باقي الجهات لم تسجل حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، استبعدت المختبرات جراء نتائج سالبة لفيروس كورونا المستجد 9222 حالة كان مشتبها في إصابتها، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 144 ألف و671 حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، فإن جهة الدار البيضاء-سطات عرفت تسجيل ما يقارب ثلث الحالات، متبوعة على الخصوص بجهة مراكش-آسفي بما يقارب 18 بالمائة من مجموع الحالات، وجهة فاس-مكناس بما يفوق 13 بالمائة.

وأشار اليوبي إلى أنه تم تسجيل 71 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4774 حالة، وترتفع أيضا نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة إلى 63.4 في المائة.

وتم، في المقابل، تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الإماتة للفيروس في 7ر2 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - aziz الاثنين 25 ماي 2020 - 19:18
يبدو أن 27 إصابة المسجلة البارحة وهي الأدنى منذ 24 مارس الماضي تدل على أن التحليلات كانت هي بدورها في عطلة بمناسبة عيد الفطر !!! ، ولابد من الإشارة إلى أن بعض العائلات هنا بأكادير- و أكيد حتى في مدن أخرى وفي البوادي- قامت يوم العيد بزيارة أقاربها لمشاركتهم الإفطار و تمضية مناسبة العيد معهم ضاربين بعرض الحائط كل التحذيرات الخاصة بتفادي التنقل لتلافي انتشار فيروس كورونا داخل البؤر العائلية، خصوصا وان التقارير الطبية الأخيرة أكدت على وجود أشخاص مصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض!!!!! المهم الله اخرج العاقبة بخير... وندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله....
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41
2 - حمزة الاثنين 25 ماي 2020 - 19:18
اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى واحفظ جميع المسلمين عامة المغاربة خاصة أحبكم في الله إخواني المغاربة
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48
3 - مجرد رأي في... الاثنين 25 ماي 2020 - 19:18
يا ربي خفف ما نزل تعبنا من الخوف من أخيك الإنسان وهو يقف بجنبك في كل مكان
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36
4 - مواطن غيور1/ الحقيقة الاثنين 25 ماي 2020 - 19:19
السلام عليكم
ورد في الإعلام العمومي الرسمي مغالطات و تزييف للحقائق ارتأيت أن أنبه إليها لخطورتها:
- " 0 حالة و نقضيو على الوباء" خطأ، لأنه مستحيييل.
- " الوباء قاتل" نعم في البداية، الآن هو عادي جدا.
- أصحاب الأمراض المزمنة يبقاو في الدار" خطأ، لأن هؤلاء وجب عليهم الحركة و حرق السعرات الحرارية لتقوية المناعة.
- " البقاء في المنزل صحي" خطأ، لأنه يسبب أمراضا بالجملة: السكري، الضغط الدموي، الوزن الزائد، فقر الدم الحاد، الكبد، الجهاز التنفسي، الحساسية، الربو، الإكتئاب الحاد، الإنتحار، و الأطباء قبل الوباء كانوا يوصون الناس بالحركة و التعرض اليومي للشمس على الأقل ساعة يوميا، فأينهم الآن؟
الحل:
الدولة جربت ثلاثة أشهر في الشعب الله يجعل البركة، نقلبو الصفحة و نتعايشو معاه، نمارسو الرياضة، الأكل الصحي، و الإيمان بالله و بالقدر؟!
بشروا و لا تنفروا و كونوا عباد الله إخوانا.
عيد مبارك سعيد.
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121
5 - Nazih الاثنين 25 ماي 2020 - 19:19
الحمد الله الفرج قريب انشاء الله
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29
6 - الغرباوي الاثنين 25 ماي 2020 - 19:20
مع هاد ارتفاع درجة الحرارة يمكن غدي ينخفظ عدد الإصابات،اطلب من الله جل علاه ان يرفع عنا هذا البلاء والوباء آمين يا رب العالمين.
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29
7 - عبدو السلاوي الاثنين 25 ماي 2020 - 19:21
الحمدلله رب العالمين حمد يليق بنور جلاله و عظيم سطانه
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22
8 - سعاد... الاثنين 25 ماي 2020 - 19:21
اللهم لك الحمد ياربي حتى يبلغ الحمد منتهاه
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26
9 - الحمد لله الاثنين 25 ماي 2020 - 19:21
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك اللهم اتم علينا نعمتك و اغفر لنا ذنوبنا و ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
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23
10 - بولونا الاثنين 25 ماي 2020 - 19:21
باينة الله يجعلنا نتيقوهم نتمناو معند الله الخير وصافي
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7
11 - مصطفى الاثنين 25 ماي 2020 - 19:22
الحمد لله و الشكر لله .. اللهم احمى بلدنا و اشفى مرضانا و جميع مرضى المسلمين و ارفع عنا البلاء و الوباء يا كريم يا رحيم
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15
12 - salem الاثنين 25 ماي 2020 - 19:22
الحمد لله ، واخا يكون مادكس مغاديش يطلع و يهبط هاكدا
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5
13 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 19:23
قلنا مرارا وتكرارا ان القضاء نهائيا على الفيروس ضرب من الخيال والحل هو التعايش مع الوضع مع التعود على التزام قواعد الوقاية من نظافة وتباعد اجتماعي وكمامة. يجب ان ندرك انه انضاف الى لائحة الامراض الموجودة كالسيدا والسرطان والتهاب الكبد وغيرها من الامراض الموجودة. ما يجب القيام به هو حملات توعية لكيفية التعامل مع المرض مع رفع كلي للحجر والكف عن بث الندوة اليومية لوزارة الصحة وبث الخوف في الناس. المعركة طويلة الامد وتتطلب نفسا طويلا ومجابهة ذكية تاخذ الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في الاعتبار. حوادث السير تقتل 10 اشخاص يوميا وملايير الاضرار سنويا. هل اوقفنا جميع السيارات ؟
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17
14 - ma3loumat الاثنين 25 ماي 2020 - 19:23
الحمد لله كل هذا الفضل يرجع إلى الشعب والى الطاقم الطبي والسلطات الذين يسهرون ليل نهار لاستئصال هذا الفيروس الفتاك الحمد لله على كل حال
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6
15 - said الاثنين 25 ماي 2020 - 19:24
خبر سار ويفرح المهم يجب أن نحافظ على هذا المستوى وان لا نرجع إلى نقطة البداية اما بالنسبة إلى الدارالبيضاء فشئ بديهي أن ترتفع فيها الاصابات اولا مدينة صناعية واقتصادية
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7
16 - Momo الاثنين 25 ماي 2020 - 19:26
يا مسؤولين يا حكومة ارفعوا الحجر على المواطنين و اتركوهم يبحثون عن قوت يومهم،هذا المرض مثله مثل اي فيروس اخر كالزكام و السل،لماذا كل هذا التهويل و التخويف،اوروبا بدأت تراجع وفياتها التي اعلنت عنها بسبب فيروس كورونا و كشفت ان اغلب الوفيات لم تكن بسبب كورونا و انما عدة امراض اخرى بالاضافة الى الحوادث المختلفة،العالم بدأ يستفيق من صدمة كورونا الخادعة،لا احد يموت بغير اجله.الحجر الصحي تسبب لنا في امراض خطيرة و مشاكل كثيرة.
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18
17 - الطيب الاثنين 25 ماي 2020 - 19:26
الحمد لله يمكن الان رفع الحجر تدريجيا مع اغلاق الدار البيضاء حتى تتحسن الحالة ان شاء ألله.
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15
18 - Moufid nejjari الاثنين 25 ماي 2020 - 19:27
مازلنا لا نفهم .... هذه الوتيرة تجعلنا نعتقد بوجود من يتاجر ببقاء هذا الوباء .... و له مصلحة في تمديد فترة استضافته ببلدنا العزيز......
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5
19 - بركوكش الاثنين 25 ماي 2020 - 19:27
قلنا مرارا وتكرارا ان القضاء نهائيا على الفيروس ضرب من الخيال والحل هو التعايش مع الوضع مع التعود على التزام قواعد الوقاية من نظافة وتباعد اجتماعي وكمامة. يجب ان ندرك انه انضاف الى لائحة الامراض الموجودة كالسيدا والسرطان والتهاب الكبد وغيرها من الامراض الموجودة. ما يجب القيام به هو حملات توعية لكيفية التعامل مع المرض مع رفع كلي للحجر والكف عن بث الندوة اليومية لوزارة الصحة وبث الخوف في الناس. المعركة طويلة الامد وتتطلب نفسا طويلا ومجابهة ذكية تاخذ الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في الاعتبار. حوادث السير تقتل 10 اشخاص يوميا وملايير الاضرار سنويا. هل اوقفنا جميع السيارات ؟
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2
20 - الحمداني الاثنين 25 ماي 2020 - 19:27
الحمد لله على لطف الله بنا كم من نعمة كنا نتجاهلها ولا نعرف قيمتها فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
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21 - souad الاثنين 25 ماي 2020 - 19:27
الحمد لله والشكر لله يا ما انت كريم ياربي ان حسن الظن بالله يوتي اكله دائما .نحن نثق في الله وهو كبير وعظيم الحمد لك والشكر لك
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22 - adam الاثنين 25 ماي 2020 - 19:29
خبر مزيان بيعت على تفاؤل و لكن مخصناش نتهاونو فالحجر باش ميعاودش اطلع
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23 - الحمدلله الاثنين 25 ماي 2020 - 19:29
الحمد لله خبر مفرح هادا غير خاص مين اترفع الحجر اكونو المواطنين مسؤولين على أنفسهم ويستمر في إجراءات السلامة الوعي تم الوعي لكي لا تكون هناك موجة تانية
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24 - منطقي الاثنين 25 ماي 2020 - 19:30
واش نتوما باغيين تسركلو البلاد كلها علا ود كازا و النواحي ديالها و كونو شويا واقعيين و بارك من التبوهيل أيلا كانت كازا هي البؤرة حاليا فمن الأجدر تبقا بوحدها فالحجر الصحي مع التشديد المطلق لأنه الناس ديالها جاهلين و بزاف تبقى هاد المدينة معزووووولة من جميع النواحي حتا تستقر الوضعية فيها. واه هادشي بزاف حتا تانفرحو و نقولو راه بدا الاستقرار و من بعد تتطلع بؤرة جديدة و ديما ف كازا. لواه شوية ديال المراعات لباقي المدن المغربية. سبب الحجر في المغرب هو ديك كازا
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25 - Didi الاثنين 25 ماي 2020 - 19:31
بعد إذكم هل من الممكن أن نعرف لماذا بقيت جهة الرباط زمور زعير في أخر تحديث ل 13 مايو. حسب موقع كوفيد هسبريس
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26 - Observateur الاثنين 25 ماي 2020 - 19:33
كيف نحسب مؤشر انتشار فيروس كورونا ؟
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27 - مواطن متسائل الاثنين 25 ماي 2020 - 19:33
ما بعد الحجر هو الهاجس الذي يؤرق مضاجعنا... لطفك يا الله
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28 - حميدو الاثنين 25 ماي 2020 - 19:33
اظن ان هذه المعطيات تبشر بالخير ويجب على الدول ان تقوم يرفع الحجر الصحي والو جزئيا على الجهات التي لم تعد تسجل أي حالات في هدا الاسبوع تكريما للمواطنين الذين احترموا الحجر
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4
29 - احمد شششششششش الاثنين 25 ماي 2020 - 19:34
ما جاء في المقال؛
"وأبرز أن جل الحالات الجديدة المؤكدة (85 حالة منها) تم
تسجيلها إما خلال عمليات الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي في صفوف المخالطين لحالات مرضية أخرى."
الأشخاص التي لا تبدو عليهم أعراض. كيف تم الوصول اليهم . لم تعلن الوزارة سوى أعدادهم . . هل هم عمال ؟ موظفون؟ تجار؟ ام ماهدا.
متل هاته التساؤلات يطرحها المواطنون لكن مع الأسف لا جواب
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30 - عبدالله الاثنين 25 ماي 2020 - 19:35
غاديين بحال الفكرون وبقينا هنا مع هدشي
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31 - العابر الاثنين 25 ماي 2020 - 19:35
كلام كثير و مخيف يروج وسط ساكنة تطوان و مرتيل و كابو نكرو مفاده حلول اسر كثيرة بالمنطقة قادمة من مدن اخرى هذه الاسر تمتلك منازل بالمنطقة.ان صح الخبر فمن رخص لهم بالتنقل للوصول الى تطوان و النواحي.اغلب الناس تصرح ان الوافدين ذوي نفوذ و كالعادة هؤلاء لا تسري عليهم القوانين. فهل هذا الخبر صحيح.
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32 - متابع هسبريس الاثنين 25 ماي 2020 - 19:36
''وأبرز أن جل الحالات الجديدة المؤكدة (85 حالة منها) تم تسجيلها إما خلال عمليات الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي في صفوف المخالطين لحالات مرضية أخرى''. يعني نسبة كبيرة حاملة للفيروس ولا تظهر عليها أعراض.
طلقوا الناس تخرج تقلب على طرف الخبز. كورونا غادي يبقى وخصنا نتعاملوا معاه بحال العافية غادي يبقى يشعل في بعض المناطق.
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