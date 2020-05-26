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"الحَجر" ينقل البطولة المغربية للمناظرات إلى الرقمية

"الحَجر" ينقل البطولة المغربية للمناظرات إلى الرقمية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 06:11

ينقل الحَجر الصِّحِّيُّ المفروض للحدّ من انتشار جائحة "كورونا" البطولة الوطنية المغربية للمناظرات إلى العالّم الافتراضي.

وأعلنت المنظّمة المغربية للمناظَرات تنظيم نسخة افتراضية من البطولة، في اليومين الرّابع والخامس من شهر يونيو القادم، بثلاث لغات.

وفتحت المنظّمة المغربية للمناظرات باب التسجيل في البطولة الوطنية المغربية للمناظرات، للفرق ونوادي المناظرة المعتمدَة التّابعة لها، وللمحكّمين الوطنيّين والدوليين، مُعلِنَة يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ماي الجاري آخر موعد للتّسجيل.

كما أعلنت المنظّمة تنظيم بطولة مغاربية، بتعاون مع المنظّمة التونسية للمناظرات، وجمعية مناظرات تونس، ومؤسّسة مناظرات الجزائر، ومنظَّمة مناظَرات ليبيا، وجمعية شبيبة بناء الوطن بموريتانيا.

ومن المرتقب أن تشارك في هذه البطولة المغاربية الفرق المتأهّلة من البطولة الوطنيّة، نظرا لما يظلَّ عليه "أسلوب المناظرة" من "أداة تهذِّب طرح الأفكار لتجمع أصحابَها على اختلاف توجّهاتهم، وتباين مشاربهم، وتؤسّس لثقافة احترام الاختلاف وتنوّع الرّأي".

ويضيف تحالف منظَّمات المناظَرات بالمنطقة المغاربية، في بيان مشترك، أنّ هذه الحريّة يمكنها أن "تجمع بلدانا تتشارك التّاريخ والجغرافية ذاتَها، وكان اختلاف شعوبِها على مرّ الأيّام عامل ثراء وتنوّع".

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