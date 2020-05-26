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كُتّاب وآراء
24 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7556 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7556 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 148023 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصير إجمالي الوفيات 202.
وتم التيقن أيضا من 67 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4841 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
قريبا ستفرج بإذن الله
خصوصا جهة درعة تافيلالت . وا كلميم
نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
مسؤول عن صحته وشروط سلامته ؛ من ارتداء الكمامات وغسل اليدين واخد مسافات الأمان
الفيروس موجود بيننا وجب التعامل والتعايش معه بحيطة وحدر
آلله ارفع عنا البلاء وتب علينا يارب العالمين ءامين
مااا هو الضمان بأن ذاك المريض سيبقى في بيته، و نحن نعرف مستوى وعي البعض ؟؟؟؟؟
يجب على الدولة أن تخجل من مقولة "سيطرنا على الوضع" لأنه إن كانت 7500 حالة أحدثت كل هذا الإنهاك للنظام الصحي الفاشل، فما بالك إن كنا نحصي آلاف الحالات في اليوم ؟؟؟
بيوت ضيقة وكترة الأخوة نتا عندك زهر الا كان
عندك سداري تنعس عليه بق غير يعطيوك بيت كامل
كاين الأسرة لي عنده غير غرفة مع جيران