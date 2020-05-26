24 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7556 حالة في المغرب

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة الصحة رصد 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7556 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 148023 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصير إجمالي الوفيات 202.

وتم التيقن أيضا من 67 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4841 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.