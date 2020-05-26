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الرئيسية | مجتمع | 24 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7556 حالة في المغرب

24 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7556 حالة في المغرب

24 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7556 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:05

أكدت وزارة الصحة رصد 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7556 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 148023 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصير إجمالي الوفيات 202.

وتم التيقن أيضا من 67 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4841 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر السبيل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:13
الحمد الله نسبا غادا كتنقص هد الشي كيبشر بلخير
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57
2 - متمني الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:15
نتمنى من الله ان يرفع عنا هدا البلاء ويردنا إلى سابق عهدنا
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50
3 - علال الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله منحنى بدأ في النزول
قريبا ستفرج بإذن الله
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41
4 - Mohamed el guek الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:20
اكثر ما اثار انتباهي . الشفاء السريع في المدن الجنوبية ولله الحمد .
خصوصا جهة درعة تافيلالت . وا كلميم
نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
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31
5 - said الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:20
نطلب من الحكومة تمديد الحجر الصحي حتى الاول من شتنبر وشكرا
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-152
6 - Yoyo الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:21
لقد اقتربنا من الارقام المتوقعة من طرف وزارة الصحة والمحددة على ما اعتقد في 10000 حالة،لينتهي مسلسل كورونا بالمغرب ويطلق سراحنا،لقد سئمنا الحجر الصحي وسئمنا هو كذلك،فلنعد مججدا الى التعايش مع الطبيعة
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39
7 - سمير الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:21
السلام عليكم ، الحمد لله هناك بوادر مبشرة لأفول انتشار الفيروس بحول الله ، ونرجوا من الله عزوجل ان تكون نهاية هذه الازمة بداية لمغرب جديد ومشرق
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30
8 - محلل اج الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:22
حان الوقت لفتح المحلات التجارية والمصانع والمقاهي والمراكز الطبية وأوراش البناء ومؤسسات الدولة وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد وللحد من البطالة، كل شخص
مسؤول عن صحته وشروط سلامته ؛ من ارتداء الكمامات وغسل اليدين واخد مسافات الأمان
الفيروس موجود بيننا وجب التعامل والتعايش معه بحيطة وحدر
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55
9 - عادل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:23
الحمد لله والشكر لله قريبا قريبا الفرج يا إخواني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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28
10 - reda الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:24
الحمد لله واللهم ارحم موتانا
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15
11 - [email protected] الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:25
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير اريد ان اطرح سؤال لتنوير الرأي العام هل الشفاء التام يعني خلو الجسم من الفيروس او ان الفيروس لايزال بنسبة قليلة ويمكن التعايش معه لاحظت نسبة الشفاء بدأت ترتفع مع العلم ان الفيروس اذا دخل جسم انسان يفتك به وليس له دواء كيف يعالج ويشفى هؤلاء الأشخاص وشكراااا
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-8
12 - mohamed الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:27
ما نزل بلاء الا بذنوب ولا يرفع الا بتوبة
آلله ارفع عنا البلاء وتب علينا يارب العالمين ءامين
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13
13 - ايمداحن الحسن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:28
فقط أريد أن أتقاسم معكم هذه المعلومة..والله ثم والله لولا الطب العسكري لما حقق المغرب ما حققه الان في مواجهة وباء كورونا..فالطاقم الصحي المدني التابع لوزارة الصحة..همه فقط التعويضات والكلام النقابي الفارغ وخير مثال ما وقع في أحد الفنادق بطنجة التي تأوي مجموعة من الاطباء والممرضين حيث قام أحد الممرضين النقابيين برقض الطريقة التي قدمت بها أحد الوجبات الغدائية...حنا فين ولا فين....
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8
14 - Yassine الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:28
لم نتجاوز حتى 8000 حالة و الدولة أنهكتها مصاريف العلاج و الأدوية على المرضى و قلصت بذلك مدة مكوثهم بالحجر الصحي بالمستشفى من 14 يوم إلى 9 أيام، و إجبارهم على الخروج بعد مضي هذه المدة و لو تكن تحليلتهم مازالت إيجابية و المشكل، لم يعد هنالك خروج صوب الفنادق حتى استكمال العلاج بل أصبحت الدولة تأمرهم بالحجر في منازلهم !!!!
مااا هو الضمان بأن ذاك المريض سيبقى في بيته، و نحن نعرف مستوى وعي البعض ؟؟؟؟؟
يجب على الدولة أن تخجل من مقولة "سيطرنا على الوضع" لأنه إن كانت 7500 حالة أحدثت كل هذا الإنهاك للنظام الصحي الفاشل، فما بالك إن كنا نحصي آلاف الحالات في اليوم ؟؟؟
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35
15 - بشرى الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:29
والله مابقينا عارفين واش نفرحوا ولا شنو نديرو،مرة العددكبير ،مرة قليل،الله يلطف من عندو وصافي،الله عز وجل هو القادر على اخراجنا من هاذ المحنة،يجب التعايش مع الداء والاعتماد على الحماية الذاتية وكل واحد يتحمل مسؤولية حماية نفسه باتخاذ تدابير الوقاية،وممارسة الحياة بشكل طبيعي.
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3
16 - عبدو الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:30
الحمد لله الأمور في تحسن تدريجي . مزيد من الحيطة و الحدر حتي تمر هده الأزمة في أقرب وقت
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4
17 - mouss الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:39
الحمد لله الرقم بدا في التراجع تدرجيا كما ان الاخبار السارة بدات تاتي تباعا بالامس خلو مدينتين من فيرس كورونا .مكناس و وجدة اليوم الفقيه بن صالح .مصاب واحد بورززات...الحمد لله ثانية الا انه بعد تقليص فترة الحجر الصحي واستكمالها بالبيت . وجب الاحتياط والالتزام ..شكرا لله للاطقم الطبية و رجال السلطة ..
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3
18 - Imdahen الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:43
اللهم ارفع عنا هاذا الوباء. برحمتك يا ارحم الراحمين
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2
19 - نريد صفر حالة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:43
على وزارة الصحة ان تتوقف يوما او يومين عن اجراء التحاليل حتى نستمتع بيوم 00 حالة ونعيش اجواءه.
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-7
20 - جلال الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:46
الحجر الصحي في البيت اغلبنا لدينا
بيوت ضيقة وكترة الأخوة نتا عندك زهر الا كان
عندك سداري تنعس عليه بق غير يعطيوك بيت كامل
كاين الأسرة لي عنده غير غرفة مع جيران
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1
21 - جواب على said الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:46
كنتمناوليك التمديد غابوحدك و مدى الحياة انشاء الله أما حنا فكنطلبو الله الفرج و برفع الوباء و نشوفو حبابنا
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1
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