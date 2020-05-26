24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)

  2. مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية (5.00)

  3. نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)

  4. الشناوي: نيازك الجنوب المغربي تفك ألغاز وأسرار الكرة الأرضية (5.00)

  5. باحثة: المعتقد الديني يضع مواجهة وباء "كورونا" بين الشكّ واليقين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | وضع الوباء بالمغرب .. 3 جهات تتقاسم الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"

وضع الوباء بالمغرب .. 3 جهات تتقاسم الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"

وضع الوباء بالمغرب .. 3 جهات تتقاسم الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"
هسبريس من الرباط (رسم: عماد السنوني)
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:25

سجلت 3 جهات 24 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في المغرب، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ16 حالة مؤكدة إصابتها في جهة الدار البيضاء سطات و3 أشخاص حاملين الفيروس في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و5 إصابات بعدوى "كوفيد-19" على مستوى جهة مراكش آسفي.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 64,07% في المملكة، بعد شفاء 4841 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,67% بـ202 من الوفيات، ويبقى 2513 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2474 حالة في جهة البيضاء و1327 في مراكش آسفي، و1040 بطنجة تطوان الحسيمة و995 في فاس مكناس، و696 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 186 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 113 في بني ملال خنيفرة، و 87 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و4 على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - said الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:37
تسجيل الحالات في مدينة طنجة راجع إلى المعامل المفتوحة وسيزيد الوضع سوؤا عندما يشرعون كل المعامل في العمل ،أتمنى أن يفكروا مسبقا في بناء مستشفى في هذه المدينة قبل فقدان السيطرة على الفيروس الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - الصحراء المغربية الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:40
رغم زوج الوفيات المسجلة تبقى الأرقام في تحسن مستمر. ثلاث جهات فقط عرفت بعض الإصابات, لم نرى هذا من قبل. قريبا بإذن الله كل شيئ سيكون على أحسن ما يرام خصوصا أن معدل مؤشر انتشار الفيروس (R0) لا يتعدى 0.75
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
3 - عبدالرحبم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:40
هذه الأرقام تبشر بالخير .مع اقتراب نهاية الحجر الصحي سيكون المغرب نجح كليا أن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
4 - متفائل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:42
إن شاء الله منحنى النزول سيستمر و عندي يقين أن الأجل سيستوفى تطلعات الشعب المغربي و إنتظراته. و سترجع المياه إلى سابق عهدها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - منير + الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:44
فليتحمل سكان المناطق الموبوءة مسؤولياتهم تجاه انفسهم وكذا ساكنة باقي المناطق،لكونهم هم المتسببون في نقل الفيروس وعدم الالتزام بأوامر السلطات العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
6 - محمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:47
خبر مفرح..الحمد لله..مزيدا من الالتزام..يجب المحافظة على المكاسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - مواطن مغربي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:49
بشاير خير لهدا نطالب ببدا الرفع التدريجي الجهات المسجلة حالة 0لتحريك عجلة الاقتصاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - كبور الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:52
لو كان انخراط فعلي من المواطنين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ البداية حجر صحي بمعنى الكلمة لوصلنا صفر حالة في الفترة الأولى. لأن فترة أسبوعين كافية لتشخيص كل الحالات الحاملة للفيروس وعزلها للعلاج وإعادة الحياة الطبيعية للإقتصاد والدراسة لكن تسيب المواطنين سيجعل هدف 0 حالة بعيد المنال لأن كل حامل للفيروس يصول ويجول بدون سبب فقط لأنه يحمل ترخيصًا لن يتم تشخيص حالته حتى يترك وراءه مئات المخالطين هذا إن تم تشخيصه أصلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - ورزازي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:53
الحمد لله ولات كتحسن نرجو من الحكمة طلق لينا الجهات اللي الجيهة ديالو فيها 0حالة اطلقو المدن ديالها بينا انشوفو اوليداتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - في الطريق الصحيح الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:54
حالات الشفاء في تصاعد وهده مؤشرات ايجالية هناك انقلاب في الحالة الوبائة ولله الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - أنقلوب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 10:56
الحمدلله الفيروس بدأ في الإضمحلال
بعض المدن التي كانت بؤرة للفيروس أصبحت خالية منه مثل وجدة تازة مكناس وغيرها
نسأل الله أن يجعل هذه الحرارة بردا وسلاما علينا وعلى إخواننا الملتزمين لبيوتهم
فبعض البيوت ضيقة وساخنة بسبب ارتفاع الحرارة
نسأل الله أن يرحم العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.