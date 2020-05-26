وضع الوباء بالمغرب .. 3 جهات تتقاسم الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"

هسبريس من الرباط (رسم: عماد السنوني)

سجلت 3 جهات 24 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في المغرب، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ16 حالة مؤكدة إصابتها في جهة الدار البيضاء سطات و3 أشخاص حاملين الفيروس في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و5 إصابات بعدوى "كوفيد-19" على مستوى جهة مراكش آسفي.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 64,07% في المملكة، بعد شفاء 4841 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,67% بـ202 من الوفيات، ويبقى 2513 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2474 حالة في جهة البيضاء و1327 في مراكش آسفي، و1040 بطنجة تطوان الحسيمة و995 في فاس مكناس، و696 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 186 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 113 في بني ملال خنيفرة، و 87 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و4 على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.