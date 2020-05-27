"الفاو": مشروع مغربي يدعم البيئة ويحارب الفقر

هسبريس - أمال كنين

ألقى تقرير أممي الضوء على مشروع مغربي لصون التنوع البيولوجي من خلال إدارة مستجمعات المياه القادرة على الصمود، قائلا إن المشروع التشاركي قادر على إدارة مستجمعات المياه القادرة على الصمود في المغرب ويوضح كيف يمكن لخفض الكوارث والمخاطر المناخية التي تواجهها المجتمعات المحلية أن يخفض الفقر وفي الوقت نفسه أن يعزز التنوع البيولوجي.

تقرير "حالة الغابات في العالم 2020"، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ألقى الضوء على مشروع بمنطقة حوض ملوية، الواقع بين جبال الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، استطاع الحد من مظاهر الكوارث الطبيعية بالمنطقة، قائلا إن المنطقة معرضة للتآكل بفعل جريان المياه والفيضانات وتدهور الأراضي بسبب تضاريس الحوض الهشة ومناخه الجاف والأنشطة الرعوية والزراعية لمجتمعاته الريفية ومناطق المدن المجاورة.

وبحسب التقرير، انخفض الغطاء الشجري بين عامي 1970 و2010 بأكثر من 30 في المائة، وزاد معدل التآكل بأكثر من 60 في المائة، وفي الفترة الممتدة من عام 1995 إلى عام 2011، تسببت فيضانات نهر أوطاط في أضرار وخسائر تقدر قيمتها بنحو 5.4 ملايين دولار أمريكي.

وتحدثت الوثيقة عن مشروع نفذ على مرحلتين على مدى تسع سنوات (2010-2019) استطاع أن يخفض من منظور المشاهد الطبيعية والمخاطر على الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في الحوض، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باختيار الموقع، أُجري تقييم لتحديد المواقع الأكثر تعرضا للمخاطر، وأعدت خطط إدارة مشتركة قائمة على المخاطر في حوضين اثنين يغطيان حوالي 160 ألف هكتار على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية، وجرت مناقشتها والاتفاق عليها. وشملت الخطط تدابير بنيوية، مثل ضبط مجاري المياه والرواسب على مساحة 400 هكتار، وتدابير لمكافحة التآكل غير بنيوية، كإعادة التحريج وإعادة الغطاء النباتي إلى المنحدرات التي تعرضت للتعرية.

وقد رمم المشروع 480 هكتارا من الغابات والمراعي بالتسييج والتأهيل والحراجة الزراعية، وشمل الترميم تسييج غابات السنديان الأصلية والأرز الأطلسي، وشملت نواتج التنوع البيولوجي الإيجابية التجدد الطبيعي لأشجار العرعر الفينيقي وعرعر الكاد وعباد الشمس المغربي، وإكليل الجبل وغيرها من الشجيرات الأصلية.

وبحسب التقرير، فقد عالج المشروع الفقر وسوء التغذية في المجتمعات المحلية من خلال مجموعة من البرامج المدرة للدخل، بما في ذلك زراعة النباتات الطبية الأصلية، وإنتاج خل التفاح، وتوزيع خلايا النحل على تسع تعاونيات، وتوليد 8700 لتر من العسل في عام 2018 بإيرادات صافية قدرها 174 ألف دولار أمريكي، ودعم تعاونية نسائية تنتج النباتات العطرية والطبية مثل إكليل الجبل والخزامى والمريمية والورد، بلغ إنتاجها السنوي 850 لترا من الزيوت العطرية، وبرامج لزراعة الفاكهة وتجهيز الألبان والثروة الحيوانية.