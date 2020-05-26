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الرئيسية | مجتمع | مقترح "البطالة الجزئية" يُهدد أجور نصف مليون مستخدم بالمغرب

مقترح "البطالة الجزئية" يُهدد أجور نصف مليون مستخدم بالمغرب

مقترح "البطالة الجزئية" يُهدد أجور نصف مليون مستخدم بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:00

تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بمقترح إلى لجنة اليقظة الاقتصادية يقضي باعتماد إجراء البطالة الجزئية (chômage partiel) لمدة سنة، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي تفاصيل هذا المقترح الذي أثار حفيظة عدد من النقابات التي شرعت في الاجتماع لإبداء موقفها منه، أوضح "CGEM" أن هذا الإجراء سيُتيح مشاركة كلفة الكتلة الأجرية بين المُشغل والأجير والدولة، معتبراً أن الأمر يدخل "في إطار مجهود التضامن الوطني من أجل الحفاظ على وظائف العمل".

ويقضي المقترح بأن يكون سقف الأجر في إطار البطالة الجزئية محدداً في 3000 درهم شهرياً، على أن تؤدي الدولة 50 في المائة منه، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل، أما المُشغل فسيؤدي للأجير أجره حسب ساعات العمل في الشهر بحد أدنى لا يقل عن 50 في المائة.

وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن هذا الإجراء سيكون مشروطاً بالحفاظ على 70 إلى 80 في المائة من الوظائف، إضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، وسيكلف في المجموع ما بين 4,5 و5 مليارات درهم خارج إعفاءات الضريبة على الدخل.

وتشير توقعات "الباطرونا" إلى أن هذا الإجراء سيهم حوالي 500 ألف أجير وأجيرة، لكن الأمر يتطلب مفاوضات مع النقابات، إضافة إلى إدخال تعديلات على مدونة الشغل، والتنصيص ضمن قانون المالية على الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المقاولات المستفيدة من هذا الإجراء.

تعليقاً على هذا المقترح، قال خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "البعض يعتبر لحظة الأزمة بمثابة فرصة، ومقترح البطالة الجزئية يدخل في هذا السياق بهدف الاستفادة من الأزمة عوض التضامن والمساهمة للخروج منها".

وأضاف الهوير، في حديث لهسبريس، أن "مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيها نوع من الابتزاز للدولة واستغلال للرأي العام، وخاصة الطبقة العاملة"، وزاد قائلاً: "بهذه المقترحات سنخرج من أزمة كوفيد-19 وندخل أزمة اجتماعية كبيرة".

وأورد النقابي ذاته أن الباطرونا تفكر في رهن عودة 800 ألف من الأجراء توقفوا مؤقتاً عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا بقبول الحكومة طلب تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر المقررة في يوليوز المقبل، وإحداث البطالة الجزئية.

وحذر المتحدث من تطبيق تجارب بعض الدول، مثل فرنسا، فيما يخص البطالة الجزئية، موردا أن هذا "الأمر غير معقول، لأن الحماية الاجتماعية في المغرب ضعيفة، كما أن العديد من العمال والأجراء غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأكد الهوير أن الدرس الذي يتوجب على الدولة والفاعلين الاقتصاديين استخلاصه من أزمة كورونا هو ضرورة العودة إلى الدور الاجتماعي وفتح مناصب شغل جديدة، مشيراً إلى أن نقابته سبق أن اقترحت في هذا الصدد إحداث بنك عمومي للاستثمارات لفتح آفاق سوق الشغل.

وفي المغرب، لا تنص القوانين على إجراء البطالة الجزئية، وفي السنوات الأخيرة تم إحداث التعويض عن فقدان الشغل الذي لا يتجاوز 2500 درهم، لكن إجراءات الاستفادة منه تبقى معقدة في نظر النقابات، ما جعل عدد المستفيدين منه ضعيفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - قانون الشغل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:12
بالنسبة للفقرة الأخيرة قانون الشغل ينص ففقرته رقم 285 على امكانية البطالة الجزئية بخمسين بالمائة بسقف زمني لايتعدى شهرا قابلا للتمديد. بمعنى الباطرونا تريد ان يتم اقرار هذه الفقرة لمدة سنة.
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7
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:13
العالم سيفتتح في القريب العاجل والدليل أن مجموعة من الدول سجلت 0حالة وبعضها من 5000اصابة في اليوم إلى 40وسيعود كل واحد إلى مكان عمله ستكون بطالة مؤقتة فقط الامل كبير أن شاء الله دعواتكم بالشفاء العاجل تفاءل بالخير تجدوه
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9
3 - محمدين الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:15
عندما كانت المقاولات تحقق ارباحا قياسية لم تكن تفكر في تحفيز الاجراء وإعطاء الحق القانوني من الارباح للدولة .. ولما اصبحت تعاني مع الجائحة تريد الآن من الاجراء والدولة ان تتقاسم معها الخسائر خاصة وان اتحاد المقاولات اصبح يتحكم في جزء كبير من القرار السياسي.. قمة النفاق والأنانية
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36
4 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:15
كيف يعقل أن مستخدم كان يتقاضى 8000 درهم و مسؤوليات أسرية كبيرة أن تعوضه الدولة 2000 درهم.
علما أن هناك نسبة كبيرة تهدد بفقدان العمل.
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22
5 - كتيف الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:16
هدا ليس بمقترح، بل سيعتبر نهاية الباطرونا بنفسها، ايظنون ان الاجير أصبح دمية في ايديهم، بالطبع لن يعمل اي اجير في ظل هذه الوضعيه المخزية، السؤال المطروح لهؤلاء الباطرونا شهرين من الوقوف، نستكم السنوات الطويلة اللتي ربحتم فيها الملايين، اظن انكم تريدون خلق أزمة اكبر عشرات المرات من كورونا في المغرب!!!!!!!!!!
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26
6 - amal الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:19
الباطرونا في المغرب جشعة وتعرف كيف تستغل الظرفية الوبائية بالبلاد لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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23
7 - Karim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:21
عوض ان يساعدو الدولة المغربية و يشكروها عن الجهد الكبير الذي بدلته و ما تزال لاجل الشغيلة والمقاولات، تحاول هاته الاخبرة ان تحقق مكاسب في هاته الفترة العصيبة. فلتقفو الى جانب الدولة المغربية والشغيلة ايتها المقاولات.
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6
8 - ABC الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:22
الفيروس في جل الدول أصبحت تتعايش معه لاحترام إجراءات الصحية وكل واحد يتحمل مسؤوليتها. نحن في المغرب لن نصل ولن نصل إلى صفر حالة إذن أصبح علينا أن نتعايش مع المرض بخطاب جديد مباشر حسب كل فئة ووضعها الصحي .ونقاء المجتمع من أزمة اجتماعية اولا إعادة فتح التنقل بين المدن بخلق مناصب شغل وذلك المقولات العاملة في النقل البري تشغل يد عاملة مهمة مباشرة سائقي الحافلات ومساعديهم و مناصب غير مباشرة الحمالة وغيرهم . ثانيا ونحن على أبواب الصيف خلق نشاط سياحي داخلي محفز لجميع الفئات بما يناسب دخولهم لإعادة تحريك القطاع السياحي ثالتا المقاولات العاملة في انتاج السيارات تخفيض تمن بيع السيارات العائلية محفزة جدا لتنشيط المقاولات والأبناك. رابعا تشجيع على الإستهلاك المنتوجات الصناعية المحلية التغدية والصناعية.... لتحريك المقاولات والدورة الإقتصادية.
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0
9 - %%%% الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:22
ne comparez jamais la france avec le maroc car c ridicule. ici ne n avons que nos salaires en europe c différent donc arrete ton chare .puis le patronat ce prend pour le bon dieu au maroc c nous qui trimons pour vos gros salaires et gros dividendes . si vous ne voulez pas donnez nous notre solde de tout compte et laissez nous chercher d autres boulots il y a d autres sociétés qui payent bien et ont besoin de main d'œuvre et que nous somme main et pieds lies avec vos salaires de merde alors donnez nous notre solde et fermer vos usines et sociétés qui veulent nous arnaqué tous
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4
10 - توفيق الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:22
ما بعد جائحة كورونا ستكون الأمور معقدة جدا. يجب على ملك البلاد أن يتدخل شخصيا لإعطاء مخطط واضح للخروج من الأزمة.
أما إذا ترك الأمر إلى الباطرونا و النقابات و الحكومة فأظن أن المغرب سيدخل نفقا مظلما و ستكون هناك عواقب وخيمة نظرا لقرارات طائشة قد تتخذها الحكومة
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6
11 - Abdou 1 الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:23
La majorité des salariés ont des crédits de logement et de consommation. sauf si on leur payes tout leurs crédits. qu'en pensez vous?
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4
12 - عينك ميزانك الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:26
عقلية الباطرونا ارباح مخوصصة و أزمات معممة هاده طريقة من طرق ابتزاز الباطرونا لدولة جائحة كرونا أظهرت ما لا يدع مجالا للشك أن النمودج الاقتصادي المتبع قد استنفد مقاصدها و لم يعد يستجيب لنتظارات المغاربة وان المغرب يجب ان يعتمد على نفسه لتلبية حاجياته الصناعي و الفلاحية والخدماتية، اقتصاد مستدامة للمغرب و المغاربة اولا وان يفيد بتجربته محيطه و عمقه الافريقي فالعولمة سقطة سقوط المغشي عليه بسبب كرونا و مثل هاته السنريوهات ستتكرر لا محالة في المستقبل و يجب اخدها في الاعتبار لدى الفاعل السياسي و الاقتصادي.
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13 - احمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:26
إياكم وسياسة تفقير الفقير واغناء الغني.
الباطرونا تريد إستغلال الظرفية الحرجة.
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14 - جلال العباسي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:27
هدا القانون يحتاج انتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي
انا اقول للباطرونا الا كانت عندك أزمة سد شاريكة الماء والشطابة
حتل قاع البحر رزاق الله ماشي يبداو يسومو فينا وربحو على ضهرنا
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0
15 - أجير مقهور الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:27
ألا يكفي جشع المقاولات وطريقة تحين الفرص للضرب على مكتسبات العمال ألا يكفيكم ما ٱكتنزتم من أموال طيلة عقود من الزمن لتستغلو ثلاثة أشهر من الوباء هذه الإجراءات من الباطرونة ليست سوى تهرب من إلتزاماتها نحو العمال والأجراء ودفعهم إلى التسول الأولى سن قوانين الضريبة على الثروة ومحاسبتهم على عدم التصريح بأجور العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكوارث التي رأيناها في زمن كورونا وعدم استفادث غالبية كبرى من العمال من التعويض بسبب مكرهم هذه طريقة رجال الأعمال للحفاظ على ثروتهم و النيل من العمال والأجراء في قوت يومهم لن نسامحكم إلى يوم الدين والنقابات لا تمثلني لأن يدها ملطخة حسبي الله ونعم الوكيل
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16 - Ahmed الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:30
ستبدأ الامور الجدية بين المشغل والعامل بعد انتهاء شهر العسل خصوصا الشركات التي ستعاني من من تبعات كورونا لمدة طويلة مثل القطاع السياحي والشركات التي تدور في فلكه كيف سيتمكن الفنادق من صرف أجور كثيرة دون اي مدخول يذكر
ودون أي أفق محدد لانتهاء الأزمة
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17 - مواطن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:32
ما يعني مزيدا من الفقر مزيدا من الآفات الاجتماعية مزيدا من القروض من صندوك النقد باش يدورو العجلة ما يعني مزيدا من الإملاأت و تدخله في السيادة و مزيدا من التقشف في الخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة و غيرها و بيعها للخواص... هاد الخطة ديال كورونا مخدومة لتركيع الشعوب و كل من سقط في فخ الحجر الصحي دمر اقتصاده بيده، كل الدول التي لم تقم بالحجر كانت محقة كالسويد مثلا و ما عندها لا وفيات لا والو الآمور عادية جدا و حافظت على اقتصادها من الانهيار و هاد كورونا ما هي إلا فقاعة اعلامية هدفها هدم الاقتصاد العالمي لإعادة بناءه من جديد من طرف جهات معينة هي التي تشعل الحرب الاقتصادية الحاصلة بين أمريكا و الصين حاليا يجب الاستيقاظ من الغفلة و إنقاذ ما يمكن إنقاده
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18 - dima maroc الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:34
ربما لم يراجع الإتحاد العام المقاولات هذا المقترح قبل إعلانه، فأغلب الأجراء المغاربة 40% من دخلهم كيمشي فالكريدي ، زد على ذالك مصاريف التدريس ووو ، و الطبقة الشغيلة هي المستهلك الأول يعني إلى تقاصت غدي توقف العجلة الاقتصادية،
إلى انخفض الأجر 50% عاد زيد عليها بلي أغلب الشغيلة خرجين من الحجر ب 0 dh و كاين لي خارج بكريدي عاد غدي تخفض ليه الأجر،
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19 - انا اجير مقهور الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:39
الطبقة العاملة مقهورة و بخصوص قطاع النسيج و الالبسة شحال من واحد هزوا الماء ظربوا ضوء البطرونا كيفكرو غير فراسهم شحال و هوما رابحين على ظهرنا و دبا بغاو يصدرونا نمشيو نسعاو الله يخد فيهم الحق
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20 - لحسن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:44
كورنا أعطت الفرصة للمشغل لتحجيم شهرية المستخدمين
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21 - فاتح ماي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:49
الباطونا لقو الفورصا بغاو يسفطوا العمال يسعاو حتى 10سنتيم ديال زيادة طمعوا فيها و دبا بغاو يلعبوا بنا ماتش ديال كورة و زيد حتى كورونا الله يشوف من حالنا
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