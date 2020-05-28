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الرئيسية | مجتمع | دكاترة الوظيفة العمومية ينشدون المشاركة في تدبير جائحة "كورونا"

دكاترة الوظيفة العمومية ينشدون المشاركة في تدبير جائحة "كورونا"

دكاترة الوظيفة العمومية ينشدون المشاركة في تدبير جائحة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 13:40

دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى النهوض بالبحث العلمي في المملكة وتثمين الكفاءات الوطنية، مبرزا أن تداعيات "كوفيد-19" تفرض ذلك في المستقبل، لافتا إلى أن "استمرار تهميش مؤهلات الدكاترة في مختلف التخصصات وتركهم للمجهول، يضيع على الوطن فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال البحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، والنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية".

وأورد اتحاد دكاترة المغرب، في بيان توصلت به هسبريس، أنه "أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، وانطلاقا من إيمانه الصادق بأن الحق لا يقابله إلا الواجب، لا تفوت الاتحاد الفرصة لتذكير كل الجهات المسؤولة في الدولة باستعجالية ملفه المطلبي العادل والمشروع، وضرورة التدخل العاجل للاستجابة لكل مطالبه، بما يضمن رفع الحيف عن الدكاترة الموظفين، وتمكينهم من الوضعية الاعتبارية التي تستحقها شهادتهم، وتتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الميدانية".

وتابعت الهيئة ذاتها بأن "دكاترة الوظيفة العمومية لا يشككون في نوايا الدولة لحل هذا الملف، خاصة بعدما أثبتت جائحة فيروس كورونا حاجة بلادنا لطاقاتها العلمية ودكاترتها في مختلف التخصصات، لكن يحذرون في الآن نفسه الحكومة من استمرارها في تسويف هذا الملف، وربح المزيد من الوقت لأغراض ملتبسة".

وبخصوص التدابير الوطنية الموجهة لاحتواء تداعيات الوباء، ثمّن الاتحاد الوطني "الإجراءات الاستباقية الرائدة التي تقوم بها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال جملة من التدابير الاحترازية والتضامنية لأجل احتواء انتشار الجائحة، وهي إجراءات لفتت أنظار العالم، وجعلت المغرب في مقدمة الدول التي تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم".

وفي هذا الصدد قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "جائحة كورونا بيّنت أن البحث العلمي هو أساس مستقبل الدول، ذلك أن التراخي وتهميش البحث العلمي سيكون له عواقب وخيمة قد تعصف بدول مستقبلا، بفضل التقنيات التكنولوجية والمختبرات الخاصة التي استطاع العالم من خلالها التعامل مع فيروس كورونا".

وأضاف المسكيني، في تصريح لهسبريس، أن "العالم قد يتعرض مستقبلا لأزمات صحية وبيئية وكوارث إشعاعية؛ ومن ثمة يجب على كل الدول، خاصة المغرب، الاهتمام بالبحث العلمي والاستفادة من الكفاءات الموجودة، من الدكاترة الموظفين في تخصصات دقيقة، تنتظر من الحكومة الضوء الأخضر للقيام بمهامها في تطوير البحث العلمي وجعل المغرب محصنا من كل الأزمات القادمة".

وأوضح المتحدث أن "الدكاترة الموظفين ساهموا بشكل مباشر في تدبير هذه الجائحة، خاصة دكاترة التخصصات العلمية، حيث كانوا يشرفون على مختبرات الكشف عن فيروس كورونا بكل احترافية، لاسيما دكاترة الكيمياء والبيولوجيا"، معتبرا أنها "فرصة للحكومة من أجل أخذ العبر من هذه الجائحة وتقوية البيت الداخلي للمغرب، وتصنيع المستلزمات الضرورية في كل الميادين حفاظا على السيولة المالية للمغرب من العملة الصعبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - Dr.said Benaazza الخميس 28 ماي 2020 - 13:48
النموذج التنموي الجديد يقتضي سياسات جديدة ترتكز على الاهتمام بدكاترة المغرب وبجميع الكفاءات الوطنية، مع الاهتمام بالبحث العلمي.
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24
2 - Docteur الخميس 28 ماي 2020 - 13:58
Les Docteurs de la Fonction Publique n’ont pas lésiné sur les moyens pour servir leurs pays à un moment crucial de son histoire. C’est un fait. A près tout, l’heure est au bilan critique des politiques publiques menées dans le domaine de la recherche scientifique et technique ; le covid-19, après tant d’inquiétudes suscitées, génère en fin de compte des aspirations et des enjeux stratégiques majeurs pour notre patrie, qui passeront forcement par un vaste programme de mobilisation des compétences marocaines partout où ils sont. Et le nouveau modèle de développement qui verra le jour au Maroc doit certainement prendre en considération le volontarisme de ces Docteurs et leur prédisposition à servir les intérêts suprêmes de leur Patrie
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6
3 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 14:01
ما هو متوسط المقالات المنشورة من طرف هؤلاء الدكاترة في مجلات محترمة (يعني scopus et thomson reuters (
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8
4 - غيور على بلدي الخميس 28 ماي 2020 - 14:01
اظن ان المغرب محتاج في هذه المرحلة لجميع الاطر التي تمكن من المساهمة في الرقي بالمغرب الحبيب في هذه المرحلة التي اختفت فيه جميع رواد التفاهة و برز دور الطبيب و الاستاذ و الباحث الذي تمكن من صنع أجهزة محلية الصنع و الأخرى التي لم يتكمن المغرب من بلورة اعمالها وطنيا إلى اسغلالها خير استغلال دوليا لذلك كما قال رشيد الازامي العالم المغربي و الدولي الذي تمكن من اختراع القطب السالب للبطاريات الليتيوم ايون المستعملة حاليا في الهواتف و الحواسب و.... ،يجب على المغرب الاستثمار في البحث العلمي و ذالك باستغلال جميع الدكاترة سوا كان موظف او لا
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7
5 - Said الخميس 28 ماي 2020 - 14:01
ما عندهم ما يديرو بشي دكاترة ولا بحث علمي..يسالي الوباء ويستاعنو بباطمة وطراكس وراك للنشاط.
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11
6 - أستاذ جامعي الخميس 28 ماي 2020 - 14:10
صحيح هذه الفئة ضهر وزنها عند هذه الجائحة، يجب على الدولة المغربية استخلاص الدروس وإعطاء قيمة هذه الكفاءات الوطنية من أجل البحث العلمي، الدكاترة متخصصون في علوم دقيقة متل الكيمياء و البيولوجيا وغيرها الحكومة محتاجة اليوم هؤلاء الأطر وأغلبهم تجدهم اليوم في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا
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4
7 - Fadi الخميس 28 ماي 2020 - 14:17
دكاترة الاتحاد العام للمغرب يستحقون المكانة اللائقة بهم بعد ان أبانوا عن قدراتهم ومهاراتهم خاصة في ظل الجائحة لهذا ندعو إلى تسريع حل ملفهم وتسوية وضعيتهم
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2
8 - رضوان ضاوي الخميس 28 ماي 2020 - 14:17
هؤلاء أبناء الوطن ذوي كفاءات عالية في البحث العلمي الأكاديمي...على الدولة أن تهتم بهم وتجد حلا سريعا لملفهم المطلبي العادل.....إنهم ربح للدولة وعامل نجاح ودعم قوي المجهودات الدولة في تحديث نفسها والتقدم في مجال البحث العلمي والاكاديمي
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9 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 14:18
حسنا ساهمو في صندوق كورونا. والغو احتجاجاتكم الغير مبررة وشكرا
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10 - مغربي من كندا الخميس 28 ماي 2020 - 14:18
شكرا لدكاترة الوظيفة العمومية على هذه المجهودات الكبيرة التي انقدت المغرب من كارثة نحن معكم ونشجعكم على هذه الأعمال ومن طبيعي على الدولة ان تهتم بدكاترتها، اليوم في الغرب وأمريكا دكاترة العلميين هم من يطورون اللقاح وأدوية
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11 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 14:18
الحمد لله
نشكر دكاترة الموظفين لأنهم يعملون في خفاء
لان الدكاترة الموظفين بدورهم ساهمو في تقدبم مشروع الى وزارة التربية الوطنية حول تطوير عقاقير لcovid 19 تحت عنوان
projet des jeunes chercheurs marocains ncovid 19
بتكون هدا المشروع من 20 باحث في عدة تخصصات كل من الكيمياء. البيولوجيا المعلوماتية
وكدالك يقومون بكتابة أوراق علمية في الموضوع
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12 - Docteur الخميس 28 ماي 2020 - 14:21
La recherche n’est pas un luxe. Elle constitue la première des conditions d’un développement .
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13 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 14:22
السلام عليكم ورحمة الله
اعتقد انه ان الاوان لحل هدا الملف الدي عمر طويلا لانه اصبح ضرورة ملحة للرقي بالبلاد لانه عيب و عار ان تجد دكتور راكم تجارب عدة في البحت العلمي تجده اليوم في ادارة يعمل ككاتب
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14 - دكتور مهتم الخميس 28 ماي 2020 - 14:24
لقد أبانت هذه الظرفية العصيبة الأهمية الكبيرة للعنصر البشري المتخصص في كل ما له علاقة بتدبير الجائحة ويبقي البحث العلمي والاهتمام بالكفاءات ذو أهمية كبيرة في المستقبل فهما الدرع الحصين
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15 - ali yaich الخميس 28 ماي 2020 - 14:25
لقد انخرط العديد من دكاترة الوظيفة العمومية بقوة وبمسؤولية كبيرة في إنجاز ابحاث علمية ودراسات عميقة عالية الدقة والاستنتاج الأكاديمي قصد إيجاد حلول صحية وعلمية وإدارية واقتصادية و اجتماعية وبيئية لمعضلة جائحة كورونا، وذلك جراء ماراكموه من خبرات وتجارب ميدانية عملية من خلال وظيفتهم ورغم الإقصاء والتهميش فقد أبانوا عن وطنيتهم وقدراتهم الفائقة على تطوير البحث العلمي والنهوض بأوضاع الجامعة المغربية والتعليم العالي.
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16 - محمد مومني الخميس 28 ماي 2020 - 14:25
تحية عالية لإتحاد دكاترة الوظيفة العمومية وللمجهودات التي يقوم بها مند بداية الجائحة سواء من الناحية التوعوية او العلمية
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17 - مهتم الخميس 28 ماي 2020 - 14:26
حان الوقت لانصاف هذه الفئة والاستفادة من خبراتها المتعددة
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18 - أستاذ ثانوي منذ 1986م الخميس 28 ماي 2020 - 14:26
قال الخبر:" أن "استمرار تهميش مؤهلات الدكاترة في مختلف التخصصات وتركهم للمجهول، يضيع على الوطن فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال البحث العلمي"

لو يذكر من صاغ البيان ما هي هذه التخصصات؟؟؟
أعتقد جازما أن التخصصات المرتبطة بالوباء {الميكروبات+تقنيات الانعاش+البيولوجيا العضوية...} لا يوجد من أصحابها من هو ضمن هؤلاء لأن سوق الشغل يبتلعهم لقلتهم
لكن دكاترة القانون والأدب والشريعة والرواية والتواصل...هؤلاء ماذا سيفيدون بخصوص كورونا؟؟؟
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19 - anass maroc الخميس 28 ماي 2020 - 14:26
أثبت زمن كورونا، أنا الاهتمام بالبحث العلمي عبر الاهتمام ورعاية الطقات المحلية، الوسيلة المضمونة من أجل تحقيق الإقلاع التنموي، وهنا لابد من إعطاء الكفاءات داخل الإدارة العمومية المكانة التي يستحقونها، وأيضا الحفاظ على الكوادر الاخرى حتى لا تقرر الهجرة كغيرها من الكفاءات التي نتحصر الآن وهي تبني أمجاد دول أخرى.
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20 - عضو نقابة التعليم العالي الخميس 28 ماي 2020 - 14:27
مؤسف ان تجد دكاترة الموظفين ان الحكومة لا تعطيهم أي قيمة وعندما حل الوباء أصبحت الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء لولا لطف الله والجنود من دكاترة الموظفين وباقي السلطات العمومية لكان المغرب في خبر كان، لماذا المغرب لا يطور علومه لديه دكاترة من جميع التخصصات هل نراهن على دنيا بطما او المجرد اتقو الله في هذا الوطن
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21 - اكرام بنيعيش الخميس 28 ماي 2020 - 14:27
ان الحل الوحيد للمغرب للخروج من ازماته والاقلاع باقتصاده هو اعطاء الاولوية للبحث العلمي وللدكاترة والكفاءات حقهم ومكانتهم الصحيحة في تسيير البلاد والتخطيط لمستقبلها، ومنحهم حقوقهم وعدم التفريط فيهم وتصديرهم للخارج ليستفيد من عطاءاتهم العلمية في شتى المجالات. لابد من اخذ العبرة والدرس من احداث كورونا وما ابانت عليه من اهمية الدكاترة في حل الازمات.
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22 - ابراهيم الخميس 28 ماي 2020 - 14:28
لقد أثبتت هاته الجائحة الدور الكبير والمهم يلعبه البحث العلمي في النهوض بالاقتصاد الوطني
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23 - Med الخميس 28 ماي 2020 - 14:30
البحث العلمي كان وسيظل من الركائز الأساسية لتطوير وتنمية المجتمعات لذى وجب رد الاعتبار للدكتور الموظف
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24 - دكتورة موظفة الخميس 28 ماي 2020 - 14:31
من أبسط الحقوق التي يطالب بها الدكاترة الموظفون ان يدمجوا في التعليم العالي.. حتى يستفيد البحث العلمي من خبراتهم وأعمالهم وتجاربهم التي راكموها طوال سنوات عملهم تحصيلهم... والواقع أن هذا الملف قد عمر طويلا.. وحان الوقت لكي يحل ويحصل الدكاترة الموظفون على استحقاقاتهم.. ومزيدا من النضال ومن العمل الدؤوب لتحقيق الهدف المنشود.
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25 - نبيل الخميس 28 ماي 2020 - 14:35
عبر الدكاترة الموظفون على حس عال و تحاوب ايجابي مع الازمة الوباءية العي مر منها للمغرب ...و ذلك من خلال الاسهام الكبير من خلال الابحاث و الدراسات التي تفيد في تجاوز الازمة ...لذلك ينبغي على الحكومة ان تشجع هذه الكفاءات من خلال تسوية ملفهم و منحهم الثقة الكافية للنهوض بالبحث لبعلمي في المغرب
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26 - Prof الخميس 28 ماي 2020 - 14:37
Le Maroc ne peut se projeter sereinement dans l'avenir sans la mobilisation de ses compétences, leur donner les moyens de réaliser leurs projets porteurs de valeurs ajoutées pour l’économie et la société aussi ; s’abstenir à faire une chose pareille, c’est hypothéquer notre devenir. Un grand merci donc à toutes celles et tous ceux qui se sont portés volontaires pour contribuer à « l’effort de guerre » contre le covid-19, qu’il s’agisse des Docteurs de la Fonction Publique (n'en déplaise à certains) ou toutes autres forces vives de ce pays
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27 - التانسيخي الخميس 28 ماي 2020 - 14:38
آن الوقت لإعادة الاعتبار للبحث العلمي من خلال الاستفادة من تجارب الدكاترة الذين قاموا بتنوير الرأي العام من خلال مساهمتهم العلمية في مقالات أو ندوات حول هذا الوباء.
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28 - باحث في علم النفس الخميس 28 ماي 2020 - 14:40
تحية خاصة للدكاترة الموظفين فعلا اتبتم للجميع قيمة الدكتور الموظف خاصة أصحاب تخصصات العلمية الذين كانو يجرون اختبار الكشف عن فيروس كورونا يجب على الحكومة الارتقاء بهذه الفئة لأن تجربة بينت أنها صمام الأمان للدولة
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29 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 14:43
حتى نحن، الدكاترة الغير موظفين، و الأجراء بأحسن المدارس الخاصة نناشد المشاركة في تدبير جائحة "كورونا". أو بالأحرى نريد ما تريدون، ما في رأس الجَمل في رأس الجمّالة.
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30 - immqd الخميس 28 ماي 2020 - 14:43
اظن ان جائحة كورونا علمتنا درسا عظيما منه ان جميع المشاكل كيف ما كان نوعها ممكن حلها .فإذا خرجنا من هذه المصيبة بسلام في وقت اعتقد فيه الجميع بان جلاء الفيروس الشيطاني مستحيل فأكيد ان غير ذلك من المشاكل قد يبدو ممكنا وبسيطا مقارنة مع بطش كورونا ومن هذه المشاكل مشكل الدكاترة وفقهم الله وحقق لهم مطالبهم المشروعة.
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31 - خالد الخميس 28 ماي 2020 - 14:44
يجب على الدولة ان تنصف هده الفئة من الباحثين و ان تهتم بالبحت العلمي اكثر
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32 - مغربي حر الخميس 28 ماي 2020 - 14:44
لقد بينت نتائج جائحة كورونا أن الأولوية في التنمية لابد أن تنطلق من الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين ماديا ومعنويا. وهذا التشجيع يبدأ من تغيير الإطار دكاترة الوظيفة العمومية
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33 - مواطن مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 14:45
إدماج الدكاترة الموظفين كل في مجال تخصصه لن يكلف الدولة الشئ الكثير ، فقط يجب أن توفر لدى أصحاب القرار رؤية استراتيجية لمغرب الغد. الكل يعلم الطريقة التي تعتمد لإسناد المناصب العليا في هذا البلد العزيز. على كل حال استمروا في تجاهل الدكاترة وارفعوا من شأن أصحاب الشكارة و سترون كيف ستكون النتيجة.
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34 - فاعل تربوي الخميس 28 ماي 2020 - 14:49
وجب الاهتمام بهذه الفئة وإعطاءها المكانة الاعتبارية التي تستحقها
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35 - مواطن من العيون الخميس 28 ماي 2020 - 14:49
المغرب محتاج أبنائه خاصة الدكاترة دوي التجربة، لدينا الكتير من دكاترة الإدارات العمومية يقومون بمهام لا ترقى حتى بحامل شهادة البكالوريا، الحكومة لماذا لا تضع خطة إستراتيجية لاستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين فهم اليوم نخبة المجتمع وبهم نقدر ان نصنع الكتير
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36 - Soumaya El Ouggouti الخميس 28 ماي 2020 - 14:49
Le covid 19 a eu le mérite de montrer que le Maroc dispose d'un potentiel inestimable de
chercheurs qui méritent d'être valorisés dans leur beau pays plutôt que d'aller vers d'autres cieux comme un certain Moncef Slaoui ou un certain Samir Machour !!
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37 - immad الخميس 28 ماي 2020 - 14:51
الى استاذ ثانوي منذ 1986....من خلال تعليقكم المبارك ...يبدو انكم من احد علماء الأوبئة في بلادنا ان نقل في العالم ...لكن هذا الامر لايمنع من انفاتحكم على تخصصات التواصل لتتعلموا ادب التواصل واخلاقه ...والانفتاح على تخصص الشريعة لتعرفوا دينكم الذي يدعو الى مكارم الاخلاق ...ولما لا تبحوثوا في تخصص الادب حتى تتعلموا الأدب والاخلاق ...فالانسان بلا تربية لافرق بينه وبين الحيوان وهذه التخصصات هي التي تجعل الانسان يحس بكينونته لانها تجمع بين المادة والروح....
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38 - Aziz meknes الخميس 28 ماي 2020 - 14:52
السلام عليكم ورحمة الله
اعتقد انه ان الاوان لحل هدا الملف الدي عمر طويلا لانه اصبح ضرورة ملحة للرقي بالبلاد لانه عيب و عار ان تجد دكتور راكم تجارب عدة في البحت العلمي تجده اليوم في ادارة يعمل ككاتب. ان الحل الوحيد للمغرب للخروج من ازماته والاقلاع باقتصاده هو اعطاء الاولوية للبحث العلمي وللدكاترة والكفاءات حقهم ومكانتهم الصحيحة في تسيير البلاد والتخطيط لمستقبلها، ومنحهم حقوقهم وعدم التفريط فيهم وتصديرهم للخارج ليستفيد من عطاءاتهم العلمية في شتى المجالات. لابد من اخذ العبرة والدرس من احداث كورونا وما ابانت عليه من اهمية الدكاترة في حل الازمات.
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39 - لخضر الخميس 28 ماي 2020 - 14:55
الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا وسائر بلدان العالم أظهرت قيمة البحث العلمي والحاجة إليه تشجيعا ودعما..والحق يقال أن دكاترة المغرب قاموا بمجهودات جبارة لمواجهة فيروس كرونا..بحثا ودراسة وتأطيرا تربويا ونفسيا..مما يقتضي إنصافهم بتحقيق مطالبهم المشروعة..وذلك للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم..
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40 - رضى الخميس 28 ماي 2020 - 14:57
٠ دكاترة الوظيفة العمومية داءما يضربون موعدا مع التاريخ من خلال التعامل الايجابي مع كل القضايا المجتمعية ...اكيد ان اي تسوية لملفهم سترفع من منسوب قعالية البخث العبخي في المغرب .
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41 - عبد الله الخميس 28 ماي 2020 - 14:57
لابد من رفع الحيف على هاته الفئة فكفاءات هؤلاء تضيع في اعمال تقنية لا علاقة لها بتخصصاتهم كما انهم لايكلفون الدولة اعباء اضافية...فوجب ادماجهم في الجامعات وتغيير اطارهم
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42 - اطار الخميس 28 ماي 2020 - 14:58
آن الاوان ان تسترجع شهادة الدكتوراه مكانتها كأعلى شهادة وطنية اعترافا لاهلها بالمجهودات التي يبذلونها من اجل التطور والازدهار.
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