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الرئيسية | مجتمع | دراسة: 36% من طلبة المغرب لا يستفيدون من "التعليم عن بعد"

دراسة: 36% من طلبة المغرب لا يستفيدون من "التعليم عن بعد"

دراسة: 36% من طلبة المغرب لا يستفيدون من "التعليم عن بعد"
هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:00

أظهرت دراسة أنجزها طلبة فصيل اليسار التقدمي أن 63 في المائة فقط من الطلاب يستفيدون من خدمة التعليم عن بُعد، التي تقدمها وزارة التربية الوطنية منذ العمل بنظام "الطوارئ الصحية"؛ فيما عبرت 36 في المائة عن عدم تلقي دروسها منذ توقف الدراسة الحضورية.

الدراسة، التي لامست مختلف المدارس والمعاهد والجامعات المغربية، أضافت أن 71 في المائة من طلبة مدارس الاستقطاب المحدود يتلقون دروسهم عن بُعد؛ فيما لم يستفد 28 في المائة منهم من العملية، إلى حدود اللحظة.

وأوضحت دراسة الفصيل التابع لحزب النهج الديمقراطي أن 66 في المائة من الطلاب المستجوبين في مختلف أنحاء المغرب سجلوا أن الدروس تقدمت منذ التوقف بأقل من 50 في المائة، و26 في المائة بأكثر من النسبة ذاتها، فيما أكدت 7 في المائة من الطلاب عدم تحقيق أي تقدم.

وأوردت دراسة الفصيل الطلابي أن 67 في المائة من الطلاب يستخدمون الهواتف الذكية لتلقي المعارف عن بُعد، و10 في المائة تستخدم الحاسوب، و11 في المائة كليهما، أما 9 في المائة من المستجوبين فقد أكدت عدم التوفر على أية وسيلة.

وسجل المصدر ذاته أن 70 في المائة من الدروس تقدم للطلاب تقدم بصيغة "PDF"، و20 في المائة تأتي على شاكلة فيديوهات مسجلة، و10 في المائة فقط هي التي تعتمد التفاعلية التي تمنحها تقنية المباشر، وهو ما ينعكس سلبا على العملية.

وأكدت الدراسة أن 730 طالبا لاحظوا ضعف جودة الدروس، فيما سجل 590 فردا أنها متوسطة، و110 من الطلاب قالوا إنها جيدة؛ وهو ما يزكي ارتفاع عدد المنتقدين للمنهجية المتبعة في التلقين إلى 780 شخصا، وكذا تأكيد 800 فرد على ضعف فهمهم للدروس.

وبالنسبة للفصيل الطلابي، فالتعليم عن بُعد في المغرب يعاني من خلل كبير على المستوى المنهجي يجعل منه غير قادر على تحقيق الأهداف التي ينتظرها الطلبة منه، كما أن الاعتماد بشكل كبير على نشر دروس مكتوبة وملخصات دروس يجعله يعتمد على بيداغوجيا متخلفة.

وشدد المصدر نفسه على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعتبر التعليم عن بُعد بديلا للتعليم الحضوري، مبديا معارضته لامتحان الطلبة في الدروس التي تلقاها بعضهم بعد تعليق التعليم الحضوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - 2020 الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:06
قول 100/100 لايستفدون 50/100 لاتصلهم الخدمة وال 50/100 ألهاهم الفايسبوك واليوتيوب
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11
2 - توفير التقنيات الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:10
بالنسبة للتعليم العالي يتوجب على الدولة توفير حاسوب مجانا لكل طالب مع ربطه بالانترنيت لتمكين الطلبة من تغيير نمط التعلم و ذلك بجعل نسبة 50% من الدروس تنجز من طرف طالب او مجموعة طلاب تحتسب في الامتحان مقابل تخفيض كمية الدروس الحضورية و المكتوبة و هو ما سيمكن من تخفيف الحضور الالزامي للطلبة و هذا سياسهم بدون شك في تجويد التعليم و منح الطلبة فرصة الاعتماد على النفس .
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6
3 - Marocain الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:14
الدروس و المعلومات موجودة على الإنترنت، الجامعات وفرت الدروس ، الطالب عليه بدل مجهود و الدراسة ، أما أن يقضي يومه في تتبع الفيس بوك و مشاهدة اليوتوب و الدردشة ، ثم يشتكي فهذا غير منطقي .... اللهم إذا كان لا يستطيع أصلا الوصول للأنترنيت و في هذه الحالة لا أفهم كيف يمكن له أن يعلق على الإنترنت
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0
4 - ملاحظ الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:18
ربما أكرمني هذه النسبة و هذا ليس عجبا !!! القرى تعاني أكثر
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1
5 - Mohamed الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:19
الم تشمل الدراسة الفئة التي لا تتوفر على الانترنيت
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4
6 - عائشة من مايوركا الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:19
حشمتوا تقولوا 95 فلميا لانه كاين طلاب مدن باكملها مكيستفدوش من التعليم عن بعد ،لان أغلبية الشعب فقير ،واش التعبئة ديال 10 دراهم هي لي غدي تدرسهم عبر الانترنت ؟ انه استهتار باجيال الغد
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14
7 - ouadie الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:25
دراسة في المستوى، معطيات دقيقة نسبيا، ستمكنهم من انتاج موقف سليم من سياسة التعليم عن بعد ... تحية لفصيل طلبة اليسار التقدمي
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-3
8 - الواقع الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:29
لنكن واقعيين ليس كل التلاميد يريدون ان يستفيدوا اصلا من الدروس عن بعد حتى وان كانت متاحة لا يريدون القيام باي مجهود فبالتالي لا يجب لوم الاساتذة والوزارة فقط عن اي تقصير اطلبو العلم ولو فالتلفزيون من يريد المعلومة يبحث عنها فما بالك ادا كانت تاتي إليك دور الاباء مهم جدا الكل يجب ان يتحمل مسؤولياته التلاميد الاباء الاساتدة والوزارة الكل له دور
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1
9 - البلغيتي الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:31
لم نفهم لماذا الوزير المسؤول لم يحرك ساكنا تجاه المدارس الخاصة لارغامها عن عدم تحصيل واجبات شهر ابريل وماي ويونيو .. الحكومة تعلم أن الآباء يتحملون أعباء هي من المفروض أن تتحملها كل طفل من حقه مقعد دراسي .. لا تقل لنا الحكومة نحن نرغب في التعليم الخصوصي .. الحكومات بتخليها عن المدرسة العمومية تدفع بنا لجحيم القطاع الخاص الذي إبان معظمهم عن الجشع .. المدارس الخاصة يلتزم معها بالتعليم الحضوري والأداء ليس عن ( التعليم عن بعد).. اين فيدرالية الاباء ؟ اين الحكومة ؟ اين نواب الشعب؟ اين الجمعيات والمنظمات ذات الصلة ؟ اين الصحافة؟ اين المجتمع ؟؟؟.. اسىلة كثيرة يجب ان تطرح ومنها اعادة النظر في التعليم الخصوصي ..وفي دفتر التحملات .. وفي تسعيرة الأداء الشهري.. وفي إلغاء أداء إعادة التسجيل وفي وفي ..
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2
10 - naima الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:32
شيء طبيعي ان اكب. نسبة من التلاميذ لا تستفيد من التعلم عن بعد، اولا ليست جميع الأسر تتوفر على هواتف ذكية او حواسبب او حتى ثمت التعبئة الشي الذي يثقل كاهل معظم شريحة المجتمع، أضف إلى ذلك أن التلميذ نفسه لا يحفزه التعلم عن بعد، لم تعد هناك رغبة خاصة وان معظم التلاميذ يدرسون فقط من أجل ألامتحانات، اما تحصيل العلم من احل العلم، الا من رحم ربي...
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0
11 - يوسف اطويل الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:36
السلام عليكم أنا في الثالث أعدادي ومازلت أتتبع دروس عن بعد ولكن على أي حال التعليم حضوري يبقى أفضل عن تعليم عن بعد لأن أستاذ يعطي مجهود أكثر في القسم أنا لا أفهم دورس كلها فقط قليل وأثمنى من محسنين أن يساعدو التلاميذ الذين لا يملكو أي وسيلة للتواصل بها عن بعد في هذه الظروف ونصف عدد التلاميذ يعتبرون التعليم عن بعد عطلة أنا أوأكيد على أن هذه ليست عطلة إستثنائية والأساتذه يسجلون الحضور ومن يتفاعل داخل الحصة التي عن بعد وهم من سوف يقررو نجاحنا وشكرا هيسبريس على معلوماتكم
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12 - abdennour الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:43
مافي شيء بيفرح والله التلميد يعاني بحضور المعلم فما بالكم عن بعد والعقول تختلف في فهمها الاشياء
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13 - اذكى شعب في العالم الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:44
يا اذكى شعب في العالم خذوها مني ولقنوها أولادكم؛ راه المغرب ماكيصرفش الفلوس على شي حاجة ماكاتردش الفلوس بشكل مباشر. بالعربية التعليم والصحة ديما غادي يكونو هاكا حيت الحكومات كيجيهم أي درهم مشا في التعليم والصحة راه ضاع. باراكا من الأولاد راه بزاف على جهل وانانية فيكم، كتولدو في جيل سيكون مريض وجاهل إلا من كان الدرهم له خليلا فلا خوف عليه.
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14 - majd el ismail الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:49
لنكن وقعيين التعليم عن بعد هو تعليم طباقي بمتياز بالإظافة إلى تكالف الماذية والمعنوية التي تسهدف طابقة الشعبية و ضعيفة بشكل خاص
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15 - انا الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:49
il faut etre raisonnable vous dites qu'il n'ont pas d'Internet, alors qu'ils en ont , ils se plaignent parce que c'est du savoir alors que si c'était pour فضائح ils auront assez d'Internet . ce qui manque c'est l'ambition et non pas les moyens car finalement pas tout le peuple est pauvre pour moi le plus grand regret c'est ce qui se passe dans les régions rurales
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