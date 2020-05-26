24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)

  2. نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)

  3. نقابي يتساءل عن التحقيق في واقعة "طبيب تطوان"‎ (5.00)

  4. "مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا" (5.00)

  5. أقصبي يُعدد "فرص كورونا" .. حلول واقعية واستقلالية اقتصادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7577 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - ada الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:09
ليوم ناقص نتمنى غدا منطلعوش انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
2 - ادريس الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:10
آللهم عجل بفرجك فلا حول لنا ولا قوة لنا الا بك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
3 - الكرموسي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:10
تدرعو لله وأكثرو من الدعاء و الإستغفار ليرفع عنا الله هدا الوباء نحن في تحسن مستمر من قبل كانت الإصابات فوق 100 رغم أن التحاليل كانت في حدود 1000 تحليلة اليوم و لله الحمد ﻻ نتجاوز 100 إصابة اليوم 45 رغم ارتفاع عدد التحاليل إلى 10000 تحليلة في اليوم اللهم أرفع عنا هدا الوباء إنك على كل شيئ قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
99
4 - أم مريم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:11
اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء بحق جاه الحبيب المصطفى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
5 - Yucef الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:11
نهار يديروا 10000 تحليلة في الدار البيضاء لوحدها نهار غادي نعرفو دولة خدات الأمور بجدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
6 - مواطن مغربي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:11
بشاير خير لهدا نطالب بفتح الجهات التي باتت خالية من الفيروس لتحريك عجلة الاقتصاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
7 - الفاسي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:12
الإصابات في مد وجزر فلا داعي للتفائل فالأمور لا زالت غير مستقرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-55
8 - salem الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:12
صافي الصيف جا ،باي باي كورونا ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - المريض الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:12
المريض يجب أن يبقى في المستشفى حتى يتعافى..... بعض المغاربة ليسو بذلك الوعي حتى يقومو بعزل أنفسهم.... هذا قرار لا مسؤول و يشكل خطورة على جميع المغاربة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
10 - halim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:12
الحمد لله هناك تحسن‘ 9 جهات لم تسجل ولا حالة واحدة‘ لا يجب أن نشكر جنود الصف الأول الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذ أرواح الناس الأطباء و الممرضين شكرا لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
11 - مصطفى بحبح الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:12
أملنا أن يُرفع الحجر في 10 يونيو.
ندعو إخواننا المغاربة إلى التحلي بالصبر و اليقظة و اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
لقد اشتقنا للحركة خارج البيت.
اللهم ارفع عنا هذا البلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
12 - أنور الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:12
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
13 - أحلام الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:13
الحمد الله ياربي يابقا هادشي علا هاد الحال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - كمال المنصوري الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:13
الأرقام مشجعة لكن علينا ان نكون واقعيين.
هناك العديد من البؤر ستظهر بعد العيد بأسبوع تقريبا بسبب انَّ الكثير تزاوروا في العيد.
بالنسبة لي الارقام لا تعني شيئا، لانه يجب علينا قَبول هذا الصيف الثقيل و التعايش معه مثلما فعلنا مع السرطان و السكري و السيدا...
الاختباء و الحجر و إغلاق كل شيئ ليس هو الحل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
15 - [email protected] الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:13
الحمد لله. بوادر انفراج والقضاء على كورونا في القريب العاجل ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
16 - Dokali الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:13
والله إلا غير كتخربقوا شديتونا حنا اخليتوا المصانع الطمع صعيب وكلنا عليكم الله لا سماحة ليكم طبعا المصانع الضرورية مم أدوية و أغدية لا بأس و لكن الأحذية النسيج الكماليات لاش معرفنا نضحكوا ألا نبكي مم هاذ السياسة الترقيعية نحن بريئون منكم امام الله انتم السبب يا حكومة اللهم لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارزقنا الصبر والعفو والعافية لا ملجأ منك إلا إليك ناس كازا الله أهديكم علينا بركوا في ديوركم نخرجوا سالمين كاملين إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - لحنييينننننن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:13
الحمد لله والشکر لله الله ماارفع عنا ھدا الوباء امين يارب وارحم جميع اموات المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - لحسن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:14
يارب ترفع هدا الوباء نعود لحياتنا الطبيعية تحية شكر وإخلاص لسيد محمد الايوبي الله معاك هدا الرجل الكل اصبح يعرفك جيدا من طنجة الى الكويرة الله معاك الله احفظك ويسر امورك ياربي يرفع علينا هد الوباء لكي ترتاح مع نفسك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - hamid الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:14
العدد لا يعبر عن الواقع

المرجو تمديد الحجر الصحي
سنقع في المحضور.
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-45
20 - لؤلؤة المغرب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:15
اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو إثم اقترفناه أو وزر جنيناه أو ظلم ظلمناه أو فرض تركناه أو نفل ضيعناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه، فإنا تائبون إليك فتب علينا يارب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
21 - فيلق الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:15
لان نستسلم ولان نركع صامدون حتى نهزم هدا الوباء باذن الله تعالى وتعم الفرحة؛ جميع أنحاء المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
22 - صاحب مقهى الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:16
أنا لدي مقهى لكن أعتقد أن المقاهي والمطاعم والحمامات والمساجد ليست ضرورية في هذا الوقت. لكن أيضا مجموعة من المعامل التي كانت بؤرا ليست ضرورية. واش المعمل ديال الصباط ضروري في نظركم؟ واش معامل السيارات ضروري في نظركم؟ ....
واحد النقطة ديال تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي. أنا شخصيا مكرهت نسجلهم لكن كباقي الشركات المشغل تلزمه بعض الأشهر حتى يتأكد من جدية العامل وأغلبية السرباية يغادرون بعد شهرين أو ثلاتة، إضافة إلى السرقة.
شخصيا مكرهت نلقى واحد 4 أشخاص جديين نصايب ليهوم لوراق ولكن إيكونو جديين. نعطيهم العطل ويوم إستراحة في الأسبوع و 3000 درهم شهريا سيضيفون لها البوربوار الضمان الإجتماعي يعني غاتجيهوم واحد 4500 درهم في الشهر. المشكل في بعض الأحيان ليس في المشغل لكن في العامل. غياب الجدية والسرقة. خاص العامل يكون جدي باش المشغل إمشي لشي شغل آخر ماشي إفقى حاضيهوم. والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
23 - محمد بنعبيد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:17
الحمدلله على نعمة الاسلام.الحالة العامة تبشر بالخير الفرج قريب انشالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - مواطنة حرة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:17
عالله تكون بداية انتهاء الوباء.الحمد لله والشكر لله كله خير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - هيتم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:17
سنشهد كارتة بسبب تخفيف ورفع الحجر الصحي.
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
26 - مواطنة حرة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:17
عالله تكون بداية انتهاء الوباء.الحمد لله والشكر لله كله خير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
27 - الاستاذ الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:18
ستفرج بإذن الله حفظنا الله و اياكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
28 - mahboub الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:18
هناك بوادر الانفراج من الوباء وبادن الله ماتكتمل هده الفترة من الحجر ينتهي الوباء بادن الله واسبشرواوتفاءلوا خيرا ان ساعة الخلاص اتية انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - أطلسي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:18
الحمد لله الأمور تبشر بالخير مع الرجوع إلى العمل لبعض القطاعات والمقاولات .المواطن في أمس الحاجة لتغطية المصاريف الكثيرة ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
30 - Maryass الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:18
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
31 - دكتور انيس الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:18
يجب على الحكومة المغربية رفع الحجر الصحي كباقي دول العالم ، والى سوف تكون هناك عواقب وخيمة نفسية واقتصادية الان الوضع في المغرب لا يدعو الى القلق و يجب تربية المناعة الذاتية ، فالحجر الصحي لم يكن يوما الحل في القضاء على اي وباء ويجب تجاهل تعليمات منظمة الصحة العالمية حيث على مايبذ تبين توطها في اعطاء اخبار غير صحيحة في الموضوع لتخدم مصالح معينة وتحقيق أهداف الاشخاص معينين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
32 - Ahmed الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:18
So far so good. El Hamdoli Allah
We hope that it decreases more in the following days so that we can definitely move out from this crisis.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - بنت المغرب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:19
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وانشر رحمتك على جميع المسلمين
يارب يجعل بلادنا فخر بين البلدان العالميه اذا احترمنا كل
ما تأمرنا به السلطات
قولوا آمين اللي جاو تحت تعليقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - أحمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:19
أظن أن شهر يونيو سيكون حاسما بالنسبة للمغرب. إما التعايش مع الفيروس سيكون متحكما فيه وهذا ما نتمناه جميعا، إما أن الأرقام سوف تصعد لمستويات قياسية وهذا ما أخشاه لأن معظم الناس في الأوساط الشعبية لا يرتدون الكمامة بالشكل الصحيح ولا يحترمون مسافة الأمان. الله يلطف بينا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - Fixible الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:19
اليوم 45 و غدا 145
إن لم يلتزم سكان جهة الدار البيضاء و جهة مراكش بالحجر الصحي فسيطول مسلسل كورونا أكثر من مسلسل سامحيني.
بغينا نمشوا للبحر راه الحرارة فالجنوب وصلات 42.
السلطات تمنعنا من الذهاب رغم أنه لا توجد إصابات منذ شهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
36 - saufaine الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:19
الحمد لله اليوم الحصيلة خفيفة وهذا بفضل الله وبفضل جميع الأطر الطيبة والممرضين الفرج قريب ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - حليم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:20
الحمد لله هناك تحسن في الحالة الوبائية لكن المشكل يبقى هو جهة الدارالبيضاء خاص المسؤولين إديرو شي حل ما شي غادي نبقاو محبوسين بسبب هاد المدينة لاخدمة لكرا كايتراكم علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
38 - ali الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:20
عدد الاصابات الجديدة لا يدل على اننا اجتزنا الاسوأ
التسهيل وتخفيض العقوبات والرفع الحجر الصحي سيؤدي ببلادنا إلى كارتة لا يحمد عقابها.
المرجو تمديد الحجر او إغلاق المصانع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
39 - Maaqoul الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:21
الحمد لله نتمنى السلامه لكل المغاربة وان ترجع الحياة كما كانت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - زواقي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:21
الحمد لله
أظن أن الأمور في الطريق الصحيح أن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
41 - عماد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:22
يجب ايجاد حل للعاصمة الاقتصادية....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
42 - عبد الله الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:22
الحمد لله ...الاوضاع بدات كتحسن ...نسال الله تعالى الفرج القريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
43 - رباطي-سلاوي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:23
الحمد لله نتائج تبشر بالخير إن شاء الله نسأل الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء و يشفي كل مريض و يرحم كل ميت و يرزق الأهل و الأحباب الصبر يارب.
ملاحظة: من فضلكم، المسؤولون عن تحديث االمعطيات الخاصة بجهة الرباط-سلا، ما سبب نسيانها منذ 13 ماي 2020؟ أليس لنا الحق في معرفة آخر المستجدات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
44 - ayoub الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:23
حمد لله هادي خبار زينة
هدشي كيبين ان الوباء سيزول قريبا انشاء الله
الله يرحمنا ويلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
45 - من الرباط الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:23
إذا بقيت المور بهذا الشكل واخذت الإصابات في تناقص من هذا الأسبوع إلى 10 بونيو يمكن القول انكم أيها المغاربة غادي تحجوا والله إيدير تاويل ديال الخير في اأيام لأسبوع المقبل ونتمنوا الخير إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - رفع الحجر الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:23
الاصابات ولو فال المنشار مرى طالعين مرى هبطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - الطيب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:24
لو لم تكن هده البؤر التي ظهرت بالدار البيضاء مسجلة يوميا اكثر من % 80 من الحالات لوصلنا لبر الامان،نتمنى تحسن الامور وتفرج قريبا بإذن المولى عز وجل. الطيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
48 - وطني الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:24
الحمد لله .اللهم بارك و ارفع عنا هذا البلاء يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
49 - الاستاذ حكيم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:25
المزيد من الانضباط وليس التراخي.
المرجو التمديد في الحجر الصحي والرفع من حالة الطوارئ الصحية.
اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - توفيق الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:25
بداية نهاية كورونة في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - عبدالمالك البودريبلى الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:28
الحمد لله على الخبر الجديد الصادر اليوم و الدي ياكد بالملموس تراجع عدد المصابين و ارتفاع عدد المتعافين من هدا المرض اللعين هدا و يبن بجلاء حنكة الاطر المغربية الصحية و مدى قدرتها على الحد من انتشار الوباء و تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة و المهابة الملك محمد السادس نصره الله و ايده استطاعت المنظومة الصحية و الحكومة المغربية ان تواجه بكل حزم خطورة هدا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - ghani الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:28
من بعد ما الحكومة قالت لي بغا يخدم من بعد العيد يخدم. هاهوما الطاكسيات والحافلات حابسين. كيف غادي نديرو نمشيو نخدمو. ومنع الشباب لي هو عازب من الاستفاذة الدعم المالي لصندوق كورونا. كنحيي الحكومة علا مجهوداتها. لكن حرمان الشباب العازب ليس في المستوى. لان غالبية الشباب الان هو عازب ويعتمد علا نفسه. عاونونا ولطلقو الطاكسيات والحافلات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - علي المتواضع الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:28
القيام ب تخفيف ورفع الحجر الصحي.مند الان سينتج عنه كارتة فالناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
واش صافي ساليتو فلو الملك اللي جمعها وبغيتو تعدا.و علينا.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - مغربي و افتخر الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:29
تحية اجلال و اكبار و احترام لاطقمنا الطبية و التمريضية الذين ابانو عن كفاءة كبيرة و احترافية كبيرة و وطنية كبيرة و تضحيات في سبيل علاج مرضى كورونا. المغرب من الدول الاكثر شفاءا و الاقل وفيات في العالم. مغربي و افتخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - Observateur الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:29
عدد الإصابات وعدد الوفيات وحالات تتلقى العلاج في انخفاض مستمر. المتعافون في منحى تصاعدي مستمر كذلك .. هذا بفضل الله أولا وبفضل التدابير الاحترازية التي اتخذت بكل وطنية ومسؤولية من طنجة عروسة الشمال إلى الكويرة العزيزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - سوسي من سوس وافتخر . الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:30
يارب يارب لي شاف هاد تعليق اكوا امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - Zouhal الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:32
الحمد الله واش قلتلكم راهRO=0,7 غادي في الانحدار
اوا تفاءلوا مزيان والله حتى غدي يفرجها الله قولوا اميييييييين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - إلى كمال المنصوري الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:34
السرطان و السكري ليسا بأمراض معدية......لا تقارنهما مع الجائحة كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - مول القهوة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:34
عليك بناس تنغير هناك شباب سيشتغل بالمعقول غير تهلا فيه ناس تالمعقول او الاخلاق العالية ...هذا نوع من البشر نادر ان تجده ...ناس تنغير لي ساكنين اوعايشين فاقليم تنغير اجي غادي تلقاهوم او حرايفية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - Noureddine الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:34
رفع الحجر الصحي سيؤدي ببلادنا إلى كارتة لا يحمد عقابها.
المرجو تمديد الحجر والصرامة

فالناس لا تحترم ابسط الاحترازات لا مسافة امان لا كملمة لا معقمات.

التمديد التمديد حتى يأتي الفرج
لا أهتم بالديسلايك ستندمون 2
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - الارقام فيها ءان الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:38
اليوم في سوق السمك بالبيظاء وجدو قرابة 80واحد مريظ بكورونا وسي اليوبي قالك هناك 45حا لة فالمغرب
اشقون نتيقو
هادشي فكرني فهاذيك المرا لي كلات كيلو السردين وقالت لراجلها القط كلاه فاش وزنو القط جبرو فيه نص كيلو
حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - ہسبريس الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:39
شكرا جزيلا لرجال السلطة الذين سہرو علی تطبيق الحجر الصحي علی المواطنين رغم صعوبة ذلك لولاہم لما وصلنا لہذہ النتيجة السارة والمبشرة بالخير ہذہ الايام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:39
يجب اولا معرفة عدد المصابين بكورنا والذين لا تظهر عليهم اية اعراض للمرض فحسب الخبراء رغم اللقاح لن يختفي هذا الوباء يعني الحذر اصبح شيئا دائم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - كريم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:40
اليوم هابط، غدا طالع حتى يصبح صفر. بعملية حسابية خلال 10 ايام من الان سنقارب صفر حالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - متفائل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:43
المزيد من الإختبارات اليومية في كل المدن، أتمنى لو تفاجئنا الوزارة ديالنا 10000 تحليلة في كازا و 5000 تحليلة في كل من جهة مراكش و جهة الرباط و جهة فاس وجهة طنجة و 3000 تحليلة في كل من اكادير و الشرق و درعة و كلميم و العيون و الداخلة بالمغرب اي 45000 الف تحليلة يوميا، سنكون حينئذ جد محميين لرفع الحجر الصحي تدريجيا لكي لا يصبح الوباء صامتا قاتلا بيننا ، فيفاجئنا بكم كبير من البؤر العائلية و المهنية مثل البرازيل و أمريكا و روسيا ( هذا نظري فقط)، اتمنى أي خطوة تقوم بها الوزارة تكون محسوبة العواقب و متحكم فيها بالقيام بالعمل التشاركي يعتمد على العقل و المنطق ، والله يوفقكم في قراراتكم الصعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - يحي الخرطومي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 18:43
اليوم ناقص وان شاء الله دائما ناقص نتمنى الشفاء العاجل لكل مريض يا رب السلامه في كل بلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 66 | عرض: 1 - 66

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.