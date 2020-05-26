24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:32
|05:16
|12:29
|16:09
|19:34
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التوازن الأسري يقلل احتمالات الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس
- النرجسية .. متى تصير الأنانية وحب الذات والغرور مرضا؟
- جمعيات تثير ملف التعليم عن بعد لـ"أطفال الإعاقة"
- مناشدة لإيواء مهاجرين من جنوب الصحراء بمراكش
- تمديد الحجر الصحي
مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)
نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)
"مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا" (5.00)
أقصبي يُعدد "فرص كورونا" .. حلول واقعية واستقلالية اقتصادية (5.00)
- المقاهي ترفض العودة إلى الاشتغال والمطاعم تطلب "توصيل الوجبات" - (204)
- رفيق بوبكر في ضيافة الشرطة القضائية بالبيضاء - (122)
- تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة" - (109)
- المغرب يقلص مدة الحجر الصحي في المستشفيات ويفرضه بالبيوت - (109)
- تصدعات جدران وأرضيات شقق سكنية تثير استنفارًا في مدينة تازة - (97)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7577 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
ندعو إخواننا المغاربة إلى التحلي بالصبر و اليقظة و اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
لقد اشتقنا للحركة خارج البيت.
اللهم ارفع عنا هذا البلاء.
هناك العديد من البؤر ستظهر بعد العيد بأسبوع تقريبا بسبب انَّ الكثير تزاوروا في العيد.
بالنسبة لي الارقام لا تعني شيئا، لانه يجب علينا قَبول هذا الصيف الثقيل و التعايش معه مثلما فعلنا مع السرطان و السكري و السيدا...
الاختباء و الحجر و إغلاق كل شيئ ليس هو الحل.
المرجو تمديد الحجر الصحي
سنقع في المحضور.
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون
واحد النقطة ديال تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي. أنا شخصيا مكرهت نسجلهم لكن كباقي الشركات المشغل تلزمه بعض الأشهر حتى يتأكد من جدية العامل وأغلبية السرباية يغادرون بعد شهرين أو ثلاتة، إضافة إلى السرقة.
شخصيا مكرهت نلقى واحد 4 أشخاص جديين نصايب ليهوم لوراق ولكن إيكونو جديين. نعطيهم العطل ويوم إستراحة في الأسبوع و 3000 درهم شهريا سيضيفون لها البوربوار الضمان الإجتماعي يعني غاتجيهوم واحد 4500 درهم في الشهر. المشكل في بعض الأحيان ليس في المشغل لكن في العامل. غياب الجدية والسرقة. خاص العامل يكون جدي باش المشغل إمشي لشي شغل آخر ماشي إفقى حاضيهوم. والسلام.
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
We hope that it decreases more in the following days so that we can definitely move out from this crisis.
يارب يجعل بلادنا فخر بين البلدان العالميه اذا احترمنا كل
ما تأمرنا به السلطات
قولوا آمين اللي جاو تحت تعليقي
إن لم يلتزم سكان جهة الدار البيضاء و جهة مراكش بالحجر الصحي فسيطول مسلسل كورونا أكثر من مسلسل سامحيني.
بغينا نمشوا للبحر راه الحرارة فالجنوب وصلات 42.
السلطات تمنعنا من الذهاب رغم أنه لا توجد إصابات منذ شهر
التسهيل وتخفيض العقوبات والرفع الحجر الصحي سيؤدي ببلادنا إلى كارتة لا يحمد عقابها.
المرجو تمديد الحجر او إغلاق المصانع.
أظن أن الأمور في الطريق الصحيح أن شاء الله
ملاحظة: من فضلكم، المسؤولون عن تحديث االمعطيات الخاصة بجهة الرباط-سلا، ما سبب نسيانها منذ 13 ماي 2020؟ أليس لنا الحق في معرفة آخر المستجدات؟
هدشي كيبين ان الوباء سيزول قريبا انشاء الله
الله يرحمنا ويلطف بينا
المرجو التمديد في الحجر الصحي والرفع من حالة الطوارئ الصحية.
اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
واش صافي ساليتو فلو الملك اللي جمعها وبغيتو تعدا.و علينا.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
اوا تفاءلوا مزيان والله حتى غدي يفرجها الله قولوا اميييييييين.
المرجو تمديد الحجر والصرامة
فالناس لا تحترم ابسط الاحترازات لا مسافة امان لا كملمة لا معقمات.
التمديد التمديد حتى يأتي الفرج
لا أهتم بالديسلايك ستندمون 2
اشقون نتيقو
هادشي فكرني فهاذيك المرا لي كلات كيلو السردين وقالت لراجلها القط كلاه فاش وزنو القط جبرو فيه نص كيلو
حلل وناقش