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كُتّاب وآراء
جمعية تهاجم البوليساريو بشأن رسالة "لعواشر"
عبر رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، شيخاني ولد الشيخ، عن استنكاره الشديد لما أثارته منابر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية من بهتان حول رسالة "لْعوَاشر"، التي أرسلها محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى رئيس اللاجئين في تندوف إبراهيم غالي، بموجب العيد وكذا اجتياح "كوفيد-19" للمخيمات.
وأوضح شيخاني، في بلاغ صادر عنه، "تابعت بكامل الاستغراب والاندهاش الاحتفال الكبير الذي أقامه زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، بخصوص رسالة الأخ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الشخصية والإنسانية والاجتماعية إليه، فعكس ما أوردته المصادر الموثوقة عن البوليساريو، فإن غياب رسالة "لْعوَاشر" عن مشهد الإعلام الموريتاني الرسمي، دليل يحمل في طياته أنها غير ذات طابع رسمي، وبالتالي فإن إخراجها عن سياقها الإنساني الاجتماعي هو تصرف غير مسؤول وغير نبيل، ولا يساوي الحبر الذي تم الترويج به للجمهورية الوهمية، والمرجع في هذا لدينا هو ميزان الشرعية الدولية".
وأضاف البلاغ أن الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، "تشدد على أن رسالة الأخ رئيس الجمهورية تدخل في إطار شخصي محض، ومن باب الأَدَب و"الصّْوَاب"، بمنَاسبَة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أحوال اللاجئين العالقين في تندوف بعد اجتياح جائحة "كوفيد-19" لهم".
وختم شيخاني بلاغه أنه إذا كان إعلام الانفصال يسمح بانتشار البهتان، "فإننا نرفض أن يكون ذلك باسم بلادنا موريتانيا، وسيظل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".