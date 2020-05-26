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مندوبية السجون تكشف مستجدات الحالة الوبائية

مندوبية السجون تكشف مستجدات الحالة الوبائية
محمد ايت حساين
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 23:05

حرصا منها على إطلاع الرأي العام على المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية بالمؤسسات السجنية في ارتباط بجائحة فيروس كورونا المستجد؛ أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بـ75 مؤسسة سجنية من أصل 76 مؤسسة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين.

وبخصوص السجن المحلي بورزازات، كشفت المندوبية، في بلاغ لها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أنه تم إعلان هذه المؤسسة خالية تماما من فيروس كورونا المستجد، بعد تماثل جميع السجناء والموظفين للشفاء التام بنسبة 100 في المائة.

وأضاف البلاغ نفسه أنه فيما يتعلق بنزلاء السجن المحلي طنجة 1، فإن 39 سجينا من أصل 66 تماثلوا للشفاء، في حين لا يزال 23 منهم يتلقون العلاج، بالإضافة إلى حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما، وحالتين أخريتين تم الإفراج عنهما.

وأوضحت المندوبة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه وفي ما يخص الموظفين، فقد تم تسجيل إصابة موظفين اثنين كانا في وضعية حجر خارج المؤسسة، ليبلغ العدد الإجمالي للموظفين المصابين 22، تماثل 13 منهم للشفاء التام، في حين يخضع أربعة للبروتوكول العلاجي بالمستشفى العمومي، ووُضع خمسة آخرون بالحجر الصحي بمنازلهم.

وأكد البلاغ ذاته أن الموظفين بباقي المؤسسات السجنية الأخرى، تماثلوا للشفاء باستثناء موظف واحد تابع للسجن المحلي عين البورجة لا يزال يخضع للعلاج، وهو في حالة صحية عادية.

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