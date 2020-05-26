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الرئيسية | مجتمع | السلطات تُحاصر "بؤر كورونا" بتعميم التحاليل بالوحدات الصناعية

السلطات تُحاصر "بؤر كورونا" بتعميم التحاليل بالوحدات الصناعية

السلطات تُحاصر "بؤر كورونا" بتعميم التحاليل بالوحدات الصناعية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:00

أفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن وزارات الصحة والشغل والصناعة وضعت برنامجاً متكاملاً لتعميم تحاليل الكشف الاستباقية على جميع الوحدات الصناعية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى التقليل من مخاطر ظهور "كوفيد 19".

وساهمت الوحدات الصناعية، خصوصا في الدار البيضاء وطنجة، في ارتفاع إصابات "كورونا" بالمملكة؛ فقد سجل المغرب أزيد من 470 بؤرة عائلية وصناعية وتجارية في أغلب الجهات.

ودفع هذا الوضع السلطات الحكومية المختصة إلى تعميم دائرة التحاليل المخبرية في المناطق الصناعية بالمملكة، ويُرتقب أن تصل التحاليل المخبرية الأسبوع المقبل إلى 20 ألفا في اليوم الواحد.

وأوضح مصدر مسؤول لهسبريس أن أغلب الإصابات الجديدة المسجلة مؤخراً يجري اكتشافها عن طريق تحاليل استباقية عشوائية في المعامل والمصانع؛ وهو ما يُفسر أن أعدادا كبيرة من الحالات المكتشفة لا تظهر عليها أي أعراض مرضية.

وتواصل المدن الصناعية بالمغرب، خصوصا بالدار البيضاء وطنجة، تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب انتشار بؤر وبائية في وحدات إنتاجية.

وكانت سيناريوهات وضعتها مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة توقعت أن يبلغ عدد الإصابات 6400 حالة في 20 ماي 2020، ليدخل المغرب في تسطيح المنحى الوبائي؛ لكن ظهور البؤر الصناعية بشكل مفاجئ في كثير من المدن حال دون تحقق هذه الفرضيات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة شرعت، بعد عيد الفطر، في تعميم تحاليل كشف الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لدى الموجودين في الصفوف الأمامية؛ فقد انطلقت عملية إجراء هذه التحاليل من العاملين في القطاع الطبي والصيدلي وأصحاب السيارات والقطاع البنكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Abderrahim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:06
الى متى،,?هدا الحجر الصحي الاسود .
متنا جوعا
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2 - البيضاوي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:13
الزموا الجميع بالوقاية تحت طائلة عقوبات زجرية لمن لا يلتزم و عمموا التحاليل و افتحوا للناس ليسترزقوا من مهنهم المقفولة منذ ثلاث اشهر كل المعطيات تشير اننا لابد ان تعايش مع الفايروس فلا تزيدونا عليه تضييقا على الرزق
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3 - fidèle marocain الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:13
الدولة عملت مجهودات كبيرة خاصة في البداية ولكن مع مرور الوقت وقع تراخي من طرف السلطات خاصة في المدن الكبرى وسمحوا لبعض المعامل بالعمل رغم عدم الحاجة إليهم(معمل الأحذية،معمل السمك..). وهذا هو سبب عدم نجاحنا في القضاء على الوباء إضافة طبعا في وجود بعض البشر الجاهل الذي لم يلتزم بالحجر
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4 - ولد البلاد حر الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:20
يالاه فاقو هاد الشي را كان خاصو يدار في البداية و مع ذلك يجب الزيادة في عدد التحاليل و اكثر من هاد خاص الدولة تفرض على كل من يفوق سنه 40 سنة الذهاب اللمستشفى باش يدير التحليلة.
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5 - مهاجر مفاهمش الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:24
كنت اتكلم بعض لحظات يشتغل في مستشفى بإيطاليا بان التحليلات لا نكون 100% صائبة لان هناك اناس مروا امام اعينه في التحليلات اعطو انهم سلبي وبالاشعة تبينت اصابتهم بالفيروس.
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6 - azul hassan الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:24
يالها وقت الخدمة والحزم بدا، باراكا علينا من اللعب مع هاد الوباء يجب أن يدهب بدون رجعة
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7 - مدوخ الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:26
كرونا أكبر قالب وهمي طلع مع البشرية مرحبا بكم في نظام العالمي الجديد.
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8 - نسيم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:33
استراتيجية محكمة بالفعل . للحد من هذا الوباء الخطير . حتى نتمكن من الخروج باقل الخسائر باذن الله
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9 - ايوب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:35
شي جيران باقين كايفتاخرو ب 600 تحليل. يومي هههه
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10 - أشرف العوني الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:36
جميع المواقع الاخبارية نقلت خبر اعتقال الممثل المعروف رفيق بوبكر وغريب ان الموقع رقم واحد لا ينقله ولا ينقل السخط العام على الاستاذة الفاجرة العاهرة التي اساءت للنبي صلى الله عليه وسلم،واش نتوما عايشين معنا ولا في كوكب آخر
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11 - مواطن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:45
هناك خلل كبييير جدا في طريقة تحديد الاصابات من عدمها، و هذه مشكلة خطيرة جدا، فمنظمة اللاصحة قامت بأخد جزء من سلسلة معينة من الجينوم للحمض النووي لبكتيريا معينة و إرسالها للعالم على أساس أنها كورونا، و هنا الخدعة العالمية التي فضحها الاطباء الإيطاليين حيث وجدوا أن ما تم تسميته كورونا ما هو إلا بكيريا بسييييطة تعالج بعقاقير بسيطة و أدوية متوفرة في كل الصيدليات، و هذا ما يفسر أن الأغلبية الساحقة ليست لهم أي أعراض لأنه ببساطة ليس بذلك المرض الفتاك الخطيييير الذي تم تصويره، لكن للأسف دول العالم الثالث تأخذ كلام مظمة اللاصحة على أنه قرآن منزل وتطبقه بحذافرها بل و تاتزيد شي بركة من راسها، زعما هاد المنظمة خايفة للعالم على صحتو؟؟ لو كان الأمر كذلك لمنعت التدخين و السجائر في العالم اجمع الذي يقتل مئآات الآلاف كل سنة، منظمة سياسية بامتياز زدها على البنك الدولي فهو لا يقرض الدول لسواد عيونهم أو صدقة في سبيل الله.. و تستمر الخديعة
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