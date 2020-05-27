24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)

  2. نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)

  3. نقابي يتساءل عن التحقيق في واقعة "طبيب تطوان"‎ (5.00)

  4. "مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا" (5.00)

  5. أقصبي يُعدد "فرص كورونا" .. حلول واقعية واستقلالية اقتصادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يخفّف إجراءات التنقل بين المدن للموظفين والمستخدمين

المغرب يخفّف إجراءات التنقل بين المدن للموظفين والمستخدمين

المغرب يخفّف إجراءات التنقل بين المدن للموظفين والمستخدمين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:00

دفع قرار الحكومة السماح للمقاولات والشركات الخاصة وإدارات الدولة بالعودة إلى مقرات العمل بعد العيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى مطالبة الولاة والعمال بتسهيل عملية التنقل بين المدن.

مراسلة مستعجلة خاصة من وزير الداخلية طالب من خلالها الولاة على الجهات والعمال على الأقاليم بتوجيه المسؤولين على مراكز التفتيش بضرورة تسهيل مرور الموظفين في الإدارات العمومية، والأجراء في شركات القطاع الخاص، دون الحاجة إلى الرخص الاستثنائية التي كانت شرط التحرك بين المدن.

وزير الداخلية ربط التنقل بين المدن بوجود التراخيص الخاصة بالإدارات والشركات، التي تثبت الحاجة إلى التنقل بين أكثر من مدينة؛ وذلك بعدما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

وكان بلاغ للوزارة أكد وقتها أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، مضيفا أن "المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات".

ويأتي قرار وزير الداخلية في وقت أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا طالب من خلاله مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبقت لهم الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الوزارة مارس المنصرم، بالالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.

وبخصوص القطاع الخاص أعلن وزير الاقتصاد والمالية السماح لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه يمكن لجميع المقاولات أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - معلق الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:11
أييه والموظفين والعمال لي معندهومش وسيلة نقل خاصة يجيو على رجليهوم ولا كفاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - حرفي الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:11
واللذين يشتغلون في القطاع الخاص كيف يمكنهم التنقل متلا المقاولين الداتيين وأصحاب الحرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - عبد المنعم الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:12
دابا انا حاصل فمدينة أخرى واش ماشي من حقي نمشي بحالي بالرغم من أنني احترمت الحجر الصحي عن جد وعييت دابا والأزمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - الياس الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:13
واللي بعيد على عاىلتو وهاذي عام مشافهومش واش فالقريب غادي تفتح الطرقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - مواطن الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:19
أصبحنا نرى أنفسنا كأننا دجاج أبيض في الأقفاص الحديدية ، مهزلة مهزلة ، الشيطان الان مرتاح ، ويقول أنظروا لحال شعوب العالم وبالخصوص المسلمين ، جعلتهم كالقرود ... الله ياخذ الحق في ليكان سبب في فكرة الحجر اللا صحي .
أنا لا أومن بشيئ أسمه كورونا ، مع العلم أنني أعرف أنها أصبحت بمثابة إنكار الهلوكوست .
أكبر خديعة يتعرض لها شعوب العالم بعد أحداث 11 شتنبر 2001 وقضية أسامة بن لادن وداعش وهلم جرا ...
الفاهم يفهم ،
على أي تدخل السياسيين أمثال ماكرون وجونسون في كورونا ومنظمة المصائب العالمية جعل كورونا وحشا أسطوريا رغم أنه بدون مخالب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - adnanemk04 الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:20
نريد تخفيف إجراءات التنقل ، شرط أن يحترم المواطن معايير السلامة الأساسية بهدف إحياء القطاع اللوجيستيكي من جهة و الحد من معاناة الفئة التي لا حول لها و لا قوة و تشتغل في مدن لا تسكنها من جهة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - حدو الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:22
اللهم بارك ، ولكن خاص الانسان يكون في المستوى ودلك بوضع الكمامة و اتحاد جميع التدابير الوقائية و التوكل على الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - مستخدم في القطاع الخاص الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:23
ماذا لو أراد الشخص المعني أن يصطحب زوجته معه !؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - soufian الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:23
هل يمكن لاصحاب المحلات التجارية ايضا الالتحاق بعملهم نظرا لبيعه الاثواب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - العابر الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:24
هذا يحتم على وزارة التربية الوطنية ان تفكر من الان في اطرها الذين سيحرسون امتحانات الباكلوريا فالعديد منهم يوجد حاليا مع اهله بعيدا عن مقر عمله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - bensaid الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:25
إنها مغامرة ليست في صالح المدن و الجهات السليمة. لا نريد هده الخطوة الآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-28
12 - amine الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:25
المغرب البلد الوحيد لي كيبدا مزيان ويضيعها في الآخير٠أوراق التنقل بين المدن تلقا عاود كلشي عندو٠وصحاب المقاولات والشركة٠يبداو غير يفرقهم للمعارف والعائلة باش يبداو يسافرو٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
13 - سعيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:27
وماذا عن الاف العالقين في مدن اخرى و لا يستطيعون السفر الى ذويهم .؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - كمال الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:29
المرجو من الحكومة ان نقول لنا متى سيتم فتح ااحدود المغربية (البرية والبحرية).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - انا الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:30
حافلات النقل والقطارات متوقفة كيف يمكن للموظفين العودة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.