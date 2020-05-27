24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:34
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد
- تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة"
- دراسة رسمية تطالب بدعم فصائل "الألتراس" أمام عنف الملاعب
- "مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا"
- الانفجار التنموي المستحق بالإتحاد
مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)
"مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا" (5.00)
الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" تتوزع على ثلاث جهات مغربية (5.00)
- رفيق بوبكر في ضيافة الشرطة القضائية بالبيضاء - (180)
- أخنوش: هذه استعدادات "عيد الأضحى" .. والإشكال يرتبط بالتنظيم - (156)
- 7 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7584 حالة في المغرب - (134)
- "فيديو" يضع رفيق بوبكر رهن الحراسة النظرية - (123)
- تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة" - (114)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
7 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7584 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7584 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 155791 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 202.
وتم التيقن أيضا من 88 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4969 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (134)
فسعة رحمته أكبر مما تتخيل
فهي كافيه لكلّ ما ينتاب روحك وقلبك
اصبر قليلًا لتنهال عليك بشائر الفرح
وتغمرك السعادة ويجتاحك الرضا
وتشعر بالارتياح التام بإذنه تعالى
أحسن الظن بالله
صباحكم خير
الله يجهلها بشارة خير علينا يا رب
قولو امين في نفوسكم
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
الحالة الوبائية بالمغرب تبشر بكل خير ولله الحمد
انا متأكد انه بالتزام الجميع، سيخرج المغرب بأقل الأضرار. :-)
اللهم ارفع عنا البلاء و لا حول ولا قوة الا بالله
الحمدلله الأمور غاديه ووتتنقص اللهم اكفنا هم هذا الوباء وترجع الحياة لطبيعتها آآآمين يآرب
الفيروس بدأ في الاختفاء بادن الله
نرجو أن شاء الله حياة احسن من دي قبل
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
الله اشفي جميييع المرضى
لا يأس مع الله و لا قنوط الحمدلله
فالامر لا يتعلق بقوة المرض ولكن بعدم قدرة الفيروسات على مقاومة المناخ الذي يميل الى مناخ صيفي
نرجو أن تكون النتيجة ايجابية بحول الله.
الحمد لله عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته...
الله يطلق سراحها و يشوف من الحال.
day of eid.. 14 days left and we'll know for sure
اللهم أدم علينا حفظك وسترك وارحم الأموات برحمتك
مزيدا من الصبر والحيطة وإن مع العسر يسرا
المسلسل قرب للحلقة الأخيرة
يبدو ان كورونا يلفظ أنفاسه الأخيرة بالوطن .......
مزيدا من الرجولة لدحر هذا الوباء ....
و الف تحية للمنظومة الاجتماعية قاطبة في الانخراط الواعي و المسؤول طوال هذه الأشهر غير العادية ...
نتمنى الأفضل في القريب العاجل ..
و سأحكي لحفدتي ( إن شاء الله ) كيف في سنة 20-20 استطاع أجدادنا العظماء قهر أخطر وباء بتضحيتهم المتمثلة في ( الحجر الصحي ) لمدة 80 يوما ، دون التوجه إلى أعمالهم ، و الاكتفاء بما قدمته الحكومة من ( مساعدات إنسانية مالية و مادية ). ولن أنسى شعرنا الطويل لعدم وجود حلاق ، وو سخنا لمن لا حمام له في البيت و لا ماء في الصنبور.
و ستنظاف إلى تلك الصفحات المشرقة في التاريخ.
اللهمّ صلّ على نبيّنا مُحمّد الّذي سلّم عليه الحجر، وحنَّ إليه الشجر، وانشقّ له القمر.
الحمد لله سوف تفرج بإذن الله التزمو بيوتكم.. الصبر الصبر الصبر جزاكم الله خيرا
بشاير الخير يارب..وحسبنا الله ف دوله أو جهة لي كانت سبب فهاد الفيروس المطور..وتهم ع ولايات متحدة امريكيه بدرجه الاولى
هذا أجمل خبر سمعتو من هادي ثلاث شهور هي تفيق فالصباح تلقا معدل الإصابات أقل من عشرة والشفاء تبارك الله رقم محترم.الحمد لله ومزبد من الحيطة والحذر والتعايش مع هاذ الوباء خيث فالأول خلعنا صراحة أما دبا الحمد لله نزيدوا نديروا منو الإحتياط والنظافة راه من الإيمان حتى قبل الوباء وهادشي للي كاين فالدين ديالنا وشكرا وتحية لجنود الخفاء من الأطباء والممرضين وجميع الأطر الطبية والساهرين على حماية الوطن فأشد المحن من الأمن الوطني والجيش وكل واحد عندو غيرة على هاد البلاد وكيأدي المهمة ديالو على أحسن وجه.
فجزاهم الله خير الجزاء
فلنحافظ على هذا المكتسب بالمزيد من التضحيات و الاحتياطات
هدا الرقم لايعني اننا اقتربنا من 0 حالة من مستحيل احد لا ادا وجدت تلقيح للفيروس. فاالارقام ستضل في التذبذب دائما ولا مفر من التعايش مع الفيروس
لكل شيئ بداية ونهاية هذه هي سنة الله في خلقه وهذا ما نؤمن به وإن شاء الله هذه هي بداية نهاية هذه الجائحة
نتمنى من الله أن يستمر هذا الإنخفاض في الإصابات الى أن يختفي هذا الوباء
أكيد ان هذه النتائج الباهرة والتي اتت بتظافر جهود جلالة الملك وزارات الصحة والداخلية .... والمواطنين..
أكيد ان هذه النتائج ستخلق حتما حرجا شديييدا جدا لبعض الحساد وخاصة في دول الجوار...
واش كازا مالقاو فيها والو مايمكمنش ؟؟؟
مع 18h00 عاد نشوفو مزيان النتائج.
Restez confiner .ne prenez pas de risque.
Que dieu nos protégé