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الرئيسية | مجتمع | 7 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7584 حالة في المغرب

7 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7584 حالة في المغرب

7 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7584 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7584 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 155791 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 202.

وتم التيقن أيضا من 88 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4969 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (134)

1 - بدر الدين الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:08
الحمد لله يارب الفرج قريب إن شاء الله
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204
2 - أفريكانو الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:08
اطمئن وثق بالله
فسعة رحمته أكبر مما تتخيل
فهي كافيه لكلّ ما ينتاب روحك وقلبك
اصبر قليلًا لتنهال عليك بشائر الفرح
وتغمرك السعادة ويجتاحك الرضا
وتشعر بالارتياح التام بإذنه تعالى
أحسن الظن بالله
صباحكم خير
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221
3 - وجدان الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:08
الحمد لله والشكر لله. انشالله تكون هذه بداية نهاية الوباء.
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142
4 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:08
صافي دبا يمنكن نقولو طلعات الكتابة
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49
5 - الح لله الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:08
الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الله يجهلها بشارة خير علينا يا رب
قولو امين في نفوسكم
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118
6 - عبدالله ب الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:09
الحمد لله اللهم المزيد من المتعافين و القليل من المصابين
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84
7 - زواقي من وزان الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:09
الحمد لله... الحمد لله... الأمور في طرقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
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107
8 - عبد الجليل الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:09
الحمد لله على كل شيء. اتمنى ان يستمر انخفاض هذه الجائحة في كل بقاع المعمور
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73
9 - Azizo الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:09
فرحتونا الله يفركوم ياربي امين
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63
10 - عروبي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:09
إحدرو فقط من التجمعات الصناعية و التجارية ... وضع الكمامة هو السبيل الوحيد لكبح إنتشار الوباء
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72
11 - ہسبريس الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:09
بشری الفرج الصفر اصابة قريبا باذن اللہ
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52
12 - Facetime bourbon الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:09
7، الصفر قريبا انشاء الله ................
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50
13 - سعيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:10
الحمد لله اليوم الحصيلة خفيفة جدا ونتمنى أن تنخفض أكثر وهذا بفضل الله وبفضل جميع الأطر الطيبة والممرضين و المغاربة الأحرار الدين ساهموا في الحد من انتشار هذا الوباء وكل المؤشرات تبشر بالخير وسنكون في أحسن الأحوال انشاء الله التزموا بيوتكم ومزيدا من الحيطة والحذر
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38
14 - رشيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:10
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم طهرنا من هذا الوباء بأقل الخسائر يارب ياكريم
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45
15 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:10
الله ارحمنا برحمتك بفضل الله اولا وبفضل ملكنا اللدي انقد المغرب بتعليماته السامية التي كانت في الوقت المناسب افاللهم احفضه
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31
16 - abdellah الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:10
الحمد الله حمدا كثيرا
الحالة الوبائية بالمغرب تبشر بكل خير ولله الحمد
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34
17 - عبد الله الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:10
هذه من الأخبار السارة
انا متأكد انه بالتزام الجميع، سيخرج المغرب بأقل الأضرار. :-)
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33
18 - روداني الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:10
مابقى والو ان شاء الله نهار 10 يونيو اخر اجل للحجر الصحي ورجعوا احسن ما كنا .
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37
19 - swa3d الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الهم رفع عنا هذا البلاء كي ترجع الامور الي مجراها قولو لمين بي ليك
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22
20 - عادل الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:11
الحمد والشكر لله قريبا قريبا الفرج يا إخواني اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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20
21 - Yassine الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:11
الحمد لله الأرقام لم تعد مرعبة و في تحسن تدريجي.
اللهم ارفع عنا البلاء و لا حول ولا قوة الا بالله
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20
22 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:11
الحمد لله والشكر لله على السلامة لجميع المغاربة خبر مفرح
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17
23 - Marocaine الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:11
نسأل الله أن يرفع عنا الوباء، وأن تعود الحياة عادية، اللهم اشفي جميع المرضى، وارزق الجميع الصحة والرزق.
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15
24 - عبدالله الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:11
بوادر انفراج الازمة على الافق. الحمد لله على كل حال
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15
25 - dina الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
حمد الله ياربي انشاء الله خييير
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14
26 - بشرى الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله ،الحمد لله،احسن خبر يمكن أن نفتتح به أخبار هذا اليوم....اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا...اللهم ارفع عنا هذا الوباء..
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21
27 - امين الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله و الشكر لله اللهم ارفع عنا الوباء و احفظ بلادنا من كل مكروه و سوء
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16
28 - صديق العورف الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله على لطف الله بنا اني مسرور بتسجيل المغرب وطني اقل إصابة هذا اليوم والحمد لله والشكر له
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12
29 - Rihab الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
ياربي تحيد كورونا من المغرب أو نرجعوا الحياتنا الطبيعية
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13
30 - العلمي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله نتمناو يبقى الحال غادي و كينقص
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9
31 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله بداية لانتهاء هذا الوباء
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10
32 - Yassine الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
أرقام غير منطقية، كيف لجهة الدار البيضاء الكبرى لم تسجل أية حالة مثلا، و ماذا عن تجاوز حاجز 10 آلاف تحليلة، لا نرى إلى الريح .
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-62
33 - احمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
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10
34 - بشرى الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين
الحمدلله الأمور غاديه ووتتنقص اللهم اكفنا هم هذا الوباء وترجع الحياة لطبيعتها آآآمين يآرب
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8
35 - وفاء الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه... نتمنى أن يستقر الامر على هاته الوثيرة إلى أن يختفي في الايام القليلة الآتية.
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10
36 - الله يصاوب الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله رب العالمين ياربي تبعد عنا عن هاد الوباء يارب تفرجها وان لا ترتفع الحصيلة بالمساء
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11
37 - Sara الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله الحمد لله الحمد لله
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9
38 - غير دايز الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
نحمدك و نشكر فضلك يا الله
الفيروس بدأ في الاختفاء بادن الله
نرجو أن شاء الله حياة احسن من دي قبل
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6
39 - mol dar الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
الحمد الله اللهم ارفع علينا كل شر وبلاء ،
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10
40 - salam الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
الحمد لك يا الله الحمد لك يا الله
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11
41 - حاتم الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله والشكر لله ❤️ أللهم احفض بلادنا من كل شر.... وجب على الجميع التقيد بتدابير الحجر الصحي
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12
42 - حميدة %100 الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
الرقم يبشر بي الخير الفيروس بدأ يتلاشى بفضل الحجر الصحي المغاربة ملتزمون وقريبا سوف نهزم كورونا شر هزيمة
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10
43 - وفاء الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
أدنى حصيلة الحمد لله نتمنى أن يبقى هدا العدد في الاستقرار تم ينخفض تدريجيا لنصل إلى 0 تفاااائلو قريبا سنخرج أن شاء الله
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10
44 - hi_do الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله هد الخبر تيفرح القلب على الصباح
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
اللهم ارفع عنا هدا الوباء
الله اشفي جميييع المرضى
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7
45 - mohamed sbata الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله نتائج تبشر بالخير اللهم ارفع عنا الوباء يارب
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7
46 - عزيز الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:13
آلله أكبر. آللهم إحفظ المغرب وجميع بلدان المسلمين من هدا الوباء. وجميع بلدان العالم.
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7
47 - محمد الزموري الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:14
الحمدلله والشكر له بوادر الإنفراج بدأت تظهر مؤشر الإصابات في العد التنازلي وهذه أخبار سارة إنه وعد ربنا إنما مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اللهم ارفع عنا الوباء ياألله.
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9
48 - ممرض بكوفيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:14
الأمور تسير في الطريق نحو الإفراج... كما قلت سابقا كورونا سيرتفع بسبب التخويف والترويع... وسيختفي كذلك بطريقة صامتة... لذلك كفوا عن النحيب وعبشوا حياتكم بكل فرح وسعادة فالحياة جميلة ولاتكونوا ضحية اعلام
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49 - Rachade الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:14
الحمدلله بدأ الوباء بالانحسار و تباشير الخير تلوح في الأفق ، و عن قريب سنعاود نشاطاتنا كما في السابق و تعود عجلة الحياة للدوران من جديد بشكل طبيعي ....
لا يأس مع الله و لا قنوط الحمدلله
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16
50 - mohamed الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:14
الحمد لله النسبة في انخفاض مع انتهاء الحجر ان شاء الله سنعود الى الحياة الطبيعية بإذن الله
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12
51 - مواطن الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:14
عسى أن يكون المؤشر محفزا للمزيد من الحيطة و العزل
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7
52 - سعاد.. الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:14
اللهم لك الحمد يا ربي ❤️❤️❤️
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15
53 - احمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:15
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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54 - Simsima الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:15
الحمد لله و الشكر لله عدد الإصابات في تراجع كبير .
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55 - عبد الله الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله هذا تبشير بخير فأقل عدد من الإصابات سجل إلى حدود الآن. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم شعبا وملكا.
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56 - ماجد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:16
الحمد الله هناك بشائر خير فقط علينا أن نكون قد المسؤولية الاجتماعية ونعاونو وزارة الصحة او الدولة بالأحرى
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14
57 - عباس الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:17
الحمد لله والشكر لله خبر مفرح هذا الصباح لم يتم تسجيل أية حالة خلال 16 ساعة على مستوى جهة الدار البيضاء وكذالك أصغر رقم تم تسجيله منذ مدة نتمنى من المولى عز وجل ان يرفع عنا هذا الوباء بصفة عامة في القريب العاجل يا رب .
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13
58 - Starbiri الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:17
الحمد لله خبر مفرح في انتظار ال 0 حالة..مزيدا من الالتزام و الاخد بعين الاعتبار تدابير الوقاية من الوباء والله يحمي الجميع
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59 - Khalid الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:17
الحمد لله اقترب موعد النصر ،الفرج قريب ان شاء الله ،الله رحيم بعباده ،
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60 - Red الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:17
الله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله
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14
61 - الله أكبر الله أكبر الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:18
الحمد لله والشكر له . اللهم اجعل الفرحة فرحتين ونحن في هذه الايام الفضيلة.
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14
62 - Ouahki brahim الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:18
الحمد لله على بداية نهاية هادا الوباء شكرا لطواقمنا الاطباء شكرا للشعب الملتزم للحجر الصحي
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4
63 - حالة المناخ الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:18
حسب تجربتي الميدانية في العلاج لمدة تفوق 14 سنة. فإن المرضى الذين يشتكون من مشاكل التهابية بالجهاز التنفسي العلوي، يقل عددهم الى العدم بداية من منتصف شهر أبريل من كل سنة ولا نراهم مجددا الا ابتداءا من شهر أكتوبر.
فالامر لا يتعلق بقوة المرض ولكن بعدم قدرة الفيروسات على مقاومة المناخ الذي يميل الى مناخ صيفي
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5
64 - رشيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:18
الحمد لله اللهم رفع عنا هاد الوباء
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4
65 - الحمدلله الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
تراجع ملحوظ الحمدلله يارب. الفرج بإذن الله
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6
66 - محمد مداني الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
الحالة الوباءية لا تكاد تستقر، فما هو السبب يا ترى هل المغرب في الطريق للسيطرة على الوباء أم هناك خلل أو بطء في الحاليل المخبرية.
نرجو أن تكون النتيجة ايجابية بحول الله.
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-9
67 - نوستالجي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله والشكر لله بوادر السيطرة على كورونا بدأت تلوح.
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5
68 - Fatima الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
رقم مبشر بالخيرات، تراجع ملحوظ في عدد الإصابات
الحمد لله عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته...
الله يطلق سراحها و يشوف من الحال.
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4
69 - Yahia الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله والشكر لله على فضله وإحسانه
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6
70 - Sofia الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
Slowly but steadily we re going to make it. I just hope new cases won't increase after people broke the rules on the .
day of eid.. 14 days left and we'll know for sure
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2
71 - فاطمة الطايق الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله خبر مفرح في هاذا الصباح
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3
72 - Hassane الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله والشكر لله . والله إن هذا ليثلج الصدور
اللهم أدم علينا حفظك وسترك وارحم الأموات برحمتك
مزيدا من الصبر والحيطة وإن مع العسر يسرا
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4
73 - BRAVO الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله المعطيات الجديدة تبشر بالتفاؤل......
المسلسل قرب للحلقة الأخيرة
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6
74 - المربوحي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله ....
يبدو ان كورونا يلفظ أنفاسه الأخيرة بالوطن .......
مزيدا من الرجولة لدحر هذا الوباء ....
و الف تحية للمنظومة الاجتماعية قاطبة في الانخراط الواعي و المسؤول طوال هذه الأشهر غير العادية ...
نتمنى الأفضل في القريب العاجل ..
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5
75 - أبو بكر الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:19
بدأ الفيروس يندحر ، لقد خسر المعركة ، أو بالاحرى، بدأت مديرية الاوبئة تنزع التاج عن رأسه، و لم يبق له إلا أن يصبح فيروسا عاديا لمرض تنفسي غير مميت.

و سأحكي لحفدتي ( إن شاء الله ) كيف في سنة 20-20 استطاع أجدادنا العظماء قهر أخطر وباء بتضحيتهم المتمثلة في ( الحجر الصحي ) لمدة 80 يوما ، دون التوجه إلى أعمالهم ، و الاكتفاء بما قدمته الحكومة من ( مساعدات إنسانية مالية و مادية ). ولن أنسى شعرنا الطويل لعدم وجود حلاق ، وو سخنا لمن لا حمام له في البيت و لا ماء في الصنبور.

و ستنظاف إلى تلك الصفحات المشرقة في التاريخ.
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8
76 - ghani الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:20
بداية نهاية ك و ر و ن االحمد لله
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77 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:20
ولله الحمد اول مرة نسمع أن جهة الدار البيضاء لم تسجل أية حالة عدوى ونرجو من الله أن يرفع عنا هذا الوباء
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78 - مواطن مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:20
يجب على السلطات التركيز على جهة الدار البيضاء سطات
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2
79 - aziz aziz الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:20
اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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80 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:21
وقيلة ايطالية فرشاة كولشي ضهر الحق وزهق الباطل
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81 - متفائلة الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:21
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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82 - شاكرا لربه الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:21
صباح جديد، وامل جديد ،بشرى لكل المغاربة بحصيلة اليوم ،واعلموا ايها المغاربة الأحرار أن المراكشي راضيا عليكم هذا الصباح ،ومزيدا من الصبر والتزام البيوت ،فإن علامات النصر والفرج قد لاحت في سماء مغربنا الحبيب ،سنصل انشاء الله الى صفر حالات في كل الحصيلات ( إصابات ووفيات ) ابتداءا من الغد انشاء الله
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83 - رضا الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله والشكر لله على نعمه، قريبا جدا 0 حالة إن شاء الله
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84 - عابر السبيل الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:22
الحمد لله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخانا الجنّة ونجّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه، اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة، اللهمّ يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.
اللهمّ صلّ على نبيّنا مُحمّد الّذي سلّم عليه الحجر، وحنَّ إليه الشجر، وانشقّ له القمر.
الحمد لله سوف تفرج بإذن الله التزمو بيوتكم.. الصبر الصبر الصبر جزاكم الله خيرا
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85 - عبد اللله الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:22
يامن يقول لي شيء كن فيكون..ادهب هدا الوباء عن بلدي الحبيب المغرب
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86 - amali birabi الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:22
اللهم لك الحمد نتمنى الشفاء لجميع المرضى
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87 - إسماعيل الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:22
الحمد لله يارب افرجها من عندك وتنتهي هذه المحنة
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88 - mohamed الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:22
هاذا المأشير كيفراح نسأل الله أن يرفع عنا هاذا الوباء ما نبقاو انسمعو حالى شي حالى إن شاء الله
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89 - youssef الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:22
الله يكمل بيخير ملينا من هاد الوباء ' وان تعدو نعمة الله لا تحصوها ' كنا غافلين على هاد النعم ديال الحرية والخروج والسفر وووووو
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90 - ورزازي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:22
والله يلا خبر ازون سمعت هدا الصباح ياربي فرجها على الجميع ياربي
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91 - المهدي الأحمر الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:23
الحمد الله اللهم زد وبارك وأنعم وإحفض هذا البلد من كل الشرور.......
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92 - مغربية الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:23
الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه....بوادر الإنفراج تطل علينا مع إشراقة يوم جديد....ستعود الحياة كما كانت وتعود لمة الأحباب والأصحاب...فالله لا يخلف وعده وهو القاءل إن بعد العسر يسرا...شكرا لصاحب الجلالة...شكرا الاطقم الطبية والتمريضية...شكرا لعمال النظافة...شكرا لكل مغربي ساهم في الحد من هذه الجاءحة...وفي الأخير لا تنسوا الدعاء بالشفاء لجميع المرضى....ورحم الله الاموات رحمة واسعة.
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93 - السيد مارك انوار الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:23
الحمد والشكر لله
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94 - مغربية وأفتخر الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:23
اللهم لك الحمد ملء السموات والارض ومن فيهم،يارب اسألك باسمك الاعظم ان تشافي من لازال نريض وترحم من مات بهذا الوباء.واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين
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95 - خير إن شاء الله الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:24
مبشرات بالخير نتمنى أن تعود المياه لمجاريها وأن نتخلص نهائيا من عذا الوباء.
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96 - رحاب الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:24
لعجب كازا ماسجلاتش اي حاله ههه هي سبب ف ارتفاع عدد مصابين خص تشديد عليها اكتر باش نتهناو من هاد كبوس يارب....نتمناو ايضا عدد الحالات لي وتعالج تنزل عن الف حاله ياراااب
بشاير الخير يارب..وحسبنا الله ف دوله أو جهة لي كانت سبب فهاد الفيروس المطور..وتهم ع ولايات متحدة امريكيه بدرجه الاولى
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97 - سعيد بن عبدالسلام الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:25
الفر ج قريب بادن الله اللحظات الأخيرة للفيروس
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98 - med الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:25
الحمد لله نحن في الطريق الصحيح الإلتزام والتقيد بالتعليمات سننتصر على هدا الوباء
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99 - استاذ الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:26
نشيد جميعا بالسياسة التي نهجتها الحكومة لمحاربة الجاءحة . ها نحن على وشك الخروج من الازمة والحمد لله. انخفاض كبير في عدد الاصابات وفي نسبة الاماتة
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100 - jacob الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:26
الحمد لله نتمناو من الله تبقى الحالات كتنقص حتى يرفع علينا هاد البلاء
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101 - ماجد واويزغت الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:27
الحمد لله الفرج قريب إن شاء الله
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102 - had Kourt الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:28
الحمد لله ، نتمنى من الله العز و جل ان يرفع عنا هذا الوباء
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103 - حذاري من التهور الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:28
الحمد لله و الشكر لله حتى يرضى... حذاري يا خوة و اخوات... حذاري... الحذر لا يزال متطلب و ضروري و لو بعد رفع الحجر...
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104 - عبد العالي سايوي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:28
السلام عليكم قراء الجريدة المحترمة
هذا أجمل خبر سمعتو من هادي ثلاث شهور هي تفيق فالصباح تلقا معدل الإصابات أقل من عشرة والشفاء تبارك الله رقم محترم.الحمد لله ومزبد من الحيطة والحذر والتعايش مع هاذ الوباء خيث فالأول خلعنا صراحة أما دبا الحمد لله نزيدوا نديروا منو الإحتياط والنظافة راه من الإيمان حتى قبل الوباء وهادشي للي كاين فالدين ديالنا وشكرا وتحية لجنود الخفاء من الأطباء والممرضين وجميع الأطر الطبية والساهرين على حماية الوطن فأشد المحن من الأمن الوطني والجيش وكل واحد عندو غيرة على هاد البلاد وكيأدي المهمة ديالو على أحسن وجه.
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105 - متتبع الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:29
هل تعلمون ان كورونا لم يرد احد في المغرب ان يستضيفها هذا الصباح بدات تجمع امتعتها لترحل من البلد.
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106 - بنكبور الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:31
بفضل الله عز و جل و تضحية شريحة كبيييرة من المجتمع الذين صبروا واااخا واااصلا ليهم للعظم ؛ و الاطر ااطبية و رجال ااسلطة
فجزاهم الله خير الجزاء
فلنحافظ على هذا المكتسب بالمزيد من التضحيات و الاحتياطات
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107 - rachud jaray الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:32
الحمد لله ان مع العسر يسر انشاء خير .
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108 - مراد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:34
المسؤولين بجهة طنجة تطوان الحسيمة تقصيرهم هو سبب انتشار الوباب.و مع غباء بعض المواطنين .النتيجة امامكم الان
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109 - إبراهيم الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:35
التفائل جميل لكن الواقع مر. لاتنسو عدد التحاليل لم يتجاوز 2000 فقط.
هدا الرقم لايعني اننا اقتربنا من 0 حالة من مستحيل احد لا ادا وجدت تلقيح للفيروس. فاالارقام ستضل في التذبذب دائما ولا مفر من التعايش مع الفيروس
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110 - عبدالرحيم الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:36
هذه الأرقام من علامة أننا نتجه نحو التخلص من هذا الوباء. لكن المطلوب كل انسان واع ان يقوم بتوعية الذين بل يلتزمون بمسافة الأمان والكمامة.خصوصا نحن نعود للعمل ومن الواجب التضامن وكل يقوم بما يقدر عليه
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111 - Manal الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:36
الحمد لله بداية الفرج لكن المرجو رفع عدد التحليلات ف 2003 تحليلة في 16 ساعة قليلة أين هي 10000 تحليلة المهم الله يفرجها و يا رب ماترتفعش الحصيلة في المساء
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6
112 - hassan settaf الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:37
الحمد لله والشكر لله ان بعد العسر يسر
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113 - youssef الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:39
غريب ربما هناك شيء غير مفهوم في نسبة الاصابات ننتضر الأيام القادمة لتتضح الرؤية
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114 - driss الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:39
بدأ الناس يثقنون أدوات الوقاية من الوباء، بالاضافة الى جني ثمار الإجراءات الإحترازية و الاستباقية التي تقوم بها السلطات المختصة.
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115 - وجدي48 الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:41
الحمد لله دائما وابدا الحمد لله على نعمك التي انعمت بها علبنا اللهم ارفع عنا الوباء وابعد عنا البلاء
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116 - خبر مفرح الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:42
الله يسمعنا خبار الخير الله يرفع علينا هد الوباء
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117 - عبد الودود الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:42
الحمد لله رب العالمين
لكل شيئ بداية ونهاية هذه هي سنة الله في خلقه وهذا ما نؤمن به وإن شاء الله هذه هي بداية نهاية هذه الجائحة
نتمنى من الله أن يستمر هذا الإنخفاض في الإصابات الى أن يختفي هذا الوباء
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118 - انس مكناس الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:45
الحمد لله..
أكيد ان هذه النتائج الباهرة والتي اتت بتظافر جهود جلالة الملك وزارات الصحة والداخلية .... والمواطنين..
أكيد ان هذه النتائج ستخلق حتما حرجا شديييدا جدا لبعض الحساد وخاصة في دول الجوار...
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119 - عبد العزيز الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:46
الحمد لله بدأ الفيروس يضعف شيئا فشيئا .نتمنى أن يستمر الوضع على هذه إلى يندثر بحول الله
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120 - طفل الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:53
الحمد لله ربنا يرحمنا برحمته الواسعة
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121 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:54
اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارفع هذا البلاء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير.
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122 - Simo الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:57
الحمد لله والشكر لله الفراج انشاء الله هده بشرات خير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى
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123 - Lmassi الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:58
الحمد لله دائما وابدا الحمد لله على نعمك التي انعمت بها علينا اللهم ارفع عنا الوباء وابعد عنا البلاء الحمد المجهودات بدأت تعطي ثمارها
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124 - محمد ماتفرحوش بزاف الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:01
ماتفرحوش بزاف راه 2010 لدارولها التحاليل فقط
واش كازا مالقاو فيها والو مايمكمنش ؟؟؟
مع 18h00 عاد نشوفو مزيان النتائج.
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125 - متفائل الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:03
أعتقد أنه لو الجميع إحترم قواعد التباعد سنكون كلنا في مأمن ولو أنهينا الحجر الصحي. الوعي مع الخروج أهم من الحجر الصحي بدون اقتناع...
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126 - تولو التهامي الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:08
مزال خصنا تضافر الجهود والالتزام بعدم الخروج الا للضرورة القصوى وقواعد النضافة ومسافة الامان حتى نبقى مطمئنين الى بغينا نوصلوا للنتيجة المرضية بتوفيق من الله تعالى والمزيد المزيد من الحرص حتى نقضي عل هذا الوباء ان شاءالله تعالى
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127 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:11
متى يتم تحديث جهة الرباط سلا قنيطرة اكثر من ثلات اسابيع ما هو المانع
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128 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:16
شكرا لجنود الخفاء الذين سهروا للحصول على هذه النتيجة التي تبشر بالخير ولله الحمد والشكر
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129 - Uyrdc الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:17
واقيلة هاد 2000 تحليلة عملها عي فجهة طنجة . مابقت فاهم والو معاهم
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130 - ولد حميدو الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:18
اول مرة الدارالبيضاء صفر حالة و لو انها في 16 ساعة
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131 - حسن خريبكة الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:18
الحمد الله هادشي كيبشر بالخير الله احد الباس
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132 - متابع الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:19
الحمد لله على هذه النتاءج السارة .ولكن تجب الحيطة والحذر من هذا الفيروس الذي يمكن أن ينتشر من جديد وفي كل لحظة. لهذا ولو رفع الحجر الصحي يجب مواصلة الإجراءات الوقاءية . وخاصة الإبقاء على وضع الكمامات ولمدة طويلة كما في معظم دول العالم.(فما هو العيب في وضع الكمامات داءما أن كانت هذه الكمامات ستجنبنا هذا الوباء الخطير. ) ولكن يجب الاقتناع بهذا الأمر والعمل به من جميع المغاربة..
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133 - Brahim الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:19
الحمد لله والشكر له إنها بداية الإنفراج
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134 - Med الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:22
Un chalah fiha kheir. Mais il faut pas crier victoire. Tous ce que proviens du dieu est le bien venu mais j'ai la ferme conviction que cette maladie est l'oeuvre des homme du mal qui ne jouissent que par le malheur des autres
Restez confiner .ne prenez pas de risque.
Que dieu nos protégé
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