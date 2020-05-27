وزارة التربية الوطنية تقرر مراجعة 20 مقررا دراسيا

هسبريس من الرباط

تُخضع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عشرين كتابا مدرسيا للمراجعة، في أفق اعتماد نسخ جديدة خلال الموسم الدراسي 2020-2021.

الكتُب المدرسة التي تجري مراجعتها، والتي تهم المستويين الخامس والسادس ابتدائي، تتعلق بأربع وحدات؛ هي اللغة العربية والاجتماعيات والرياضيات، والنشاط العلمي، وصدَرت النسخة الأولى من هذه الكتب خلال سنتي 2004 و2005.

وفي رسالة إلى المدير المكلف بتدبير مجال الدعم الاجتماعي، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة أن تحمل أغلفة الكتب المدرسية التي سيتم تحيينها عبارة "طبعة جديدة ومنقّحة شتنبر 2020".