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كُتّاب وآراء
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وزارة التربية الوطنية تقرر مراجعة 20 مقررا دراسيا
الأربعاء 27 ماي 2020 - 13:12
تُخضع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عشرين كتابا مدرسيا للمراجعة، في أفق اعتماد نسخ جديدة خلال الموسم الدراسي 2020-2021.
الكتُب المدرسة التي تجري مراجعتها، والتي تهم المستويين الخامس والسادس ابتدائي، تتعلق بأربع وحدات؛ هي اللغة العربية والاجتماعيات والرياضيات، والنشاط العلمي، وصدَرت النسخة الأولى من هذه الكتب خلال سنتي 2004 و2005.
وفي رسالة إلى المدير المكلف بتدبير مجال الدعم الاجتماعي، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة أن تحمل أغلفة الكتب المدرسية التي سيتم تحيينها عبارة "طبعة جديدة ومنقّحة شتنبر 2020".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - %%%% الأربعاء 27 ماي 2020 - 13:21
bien-sûr pour que les livres de cette année soient jetable et que personne ne les utilisent et dans ces conditions de misère on soit acheter de nouvelles éditions 2021 . vous etes des vampires.
2 - Human الأربعاء 27 ماي 2020 - 13:38
لا تهم العناوين بقدر ما يهم محتوى الكتب المدرسية المستويات الإبتدائية هي مراحل حاسمة في حياة التلميد يجب مراعاتها جيدا وليست البكالوريا كما هو متعارف إذا بني المستوى التعليمي لتلميذ بشكل جيد في سن مبكرة فسينتج ذلك عن تلميذ متمكن لاحقا ولاكن إن اضعنا تعليم ابنائنا في هذه المرحلة فلا يمكن إنقاد الشيئ الكثير لاحقا أتمنى التوفيق للجيل الصاعد
3 - صندوق كرونا الأربعاء 27 ماي 2020 - 13:39
الحل بسيط بلا فلسفة ولا بيداغوجية يلا بغيتوا المنظومة التعليمية تزيد الى الامام حيدو جميع داك المقررات البغريرية وداك المناهج ديال الكدوب ورجعوا الي المعقول العربية بوكماخ الفرنسية Bien lire et comprendre فقط. كتاب واحد لأسرة كاملة. بلا متيضعو كل عام ميزانية ومن الاحسن عوضو الفرنسية بالانجليزية كما فعلت الدول التي تبحث عن التقدم. ولكن هدفكم هو التجارة ليس الا
4 - طالب الأربعاء 27 ماي 2020 - 13:43
حان الوقت لوضع مقرارات إلكترونية حتى يلتزم الطلاب بتعليمهم
5 - Morad الأربعاء 27 ماي 2020 - 13:57
ينبغي حذف المقررات القديمة واستبدالها بمقررات جديدة لم تعد كان واخواتها وماشابهها صالحة تلميذ اليوم ليس هو تلميذ الامس مراجعة تنقيح اضافة تعديل كلها حيلة وكذب
6 - معطي الأربعاء 27 ماي 2020 - 13:57
يجب اعادة النظر في المناهج والبرامج الدراسية التي أكل عليها الدهر وشرب وكذلك في لغة التدريس كما يجب علينا أن نعتمد برامج تواكب التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم . علينا أن ندرس ابناءنا ما ينفعهم وليس ما يجعلهم ينفرون من الدراسة.فهناك مجالات تكنولوجية واعدة يمكن أن يبدع فيها أبناءنا حيث علم الربوتات والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والعلوم التطبيقية التي تفضي الى التصنيع وتطوير الفلاحة والطب الى غير ذلك. أما مواد دراسية معلومة وما أكثرها فلا تقدم ولاتؤخر هي تحصيل حاصل يمكن ان تندرج في اطار الترف الادبي فهذه يمكن ان يتوجه اليها البعض حتى لا تندثر أما نعتمدها في تعليمنا ونحصل على جحافل من العاطلين فهذا يندى له الجبين.
7 - حمزة الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:00
المقررات يتم مراجعتها كل عامين هههه أمر مثير للسخرية وهدر للمال العام بالمليارات دون نتيجة
8 - مواطن الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:03
وسيلة جديدة لزيادة ارباح لوبي المطبعات لماذا كل سنة تنقيحات ، لماذا لا يتم اعتماد كتب جيدة صالحة لكل السنوات وتجنب ابناء الفقراء شراؤها كل سنة ، اتقوا الله اهتموا بأطفال ابناء الفقراء ، فأنتم بهذا الاسلوب كل سنة تساهمون في ظاهرة الهدر المدرسي نظرا لتكلفة المرتفع للكتب
9 - من قلب الميدان الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:04
إلى صاحب التعليق الأول هذه المقررات لم يتم تغييرها منذ 2004 /2005 ألا ترى أن هناك تأخير في تحديثها ؟
10 - ايت لحوس المهدي الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:11
ينبغي القطع مع الفرنسية كلغة للتدريس و جعلها فقط لغة كغيرها من اللغات الاجنبية- علاش؟ لان لغة العالم و العلوم و التجارة و التواصل الكوني هي الانجليزية و اذن ينبغي الاعتماد على الانجليزية-علاش؟ اليوم فرنسا تعتمد على الانجليزية بل في وسط باريز لا تسمع الفرنسية و لا يتحدثون بها لكثرة السياح من اسيا و شمال اوربا حيث الانجليزية- لسبب الثاني: لان الفرنسية لغة تجريدية معقدة كثيرا بخلاف الانجليزية البسيطة العملية التي يتواصل بها الباحثين و العلماء و التجار و الابناك- اليوم هناك جدل في فرنسا نفسها (اليوم 27 مايو 2020) حول الفرنسية و العلوم: يقولون: موضوع ما او مقال علمي على ويكيبيدا بالفرنسية مختلف تماما عن مضمونه الحقيقي بالانجليزية- ثم ان أسيا صارت جدا متفوقة ب 10 السنوات في ميادين العلوم و كلها بالانجليزية (هل يتابع المغاربة النقاش اليوم في فرنسا ام هم مضبعين تائهين لاصقين في الاوهام)- مسألة الابناك و قوانين التجارة و الاموال و المالية و المحاسبات من اجل الدقة يعودون الى المعايير بالانجليزية (اجل اليوم في فرنسا و بلا عقدة)- اخيرا: اذا بقينا على هذا الحال فلن ننفع لا انفسنا و لا فرنسا بذاتها
11 - Observateur الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:11
حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن بموازات الانعكاسات الكارثية على الاقتصاد الوطني.. يجب التفكير في العنصر البيداغوجي البشري من حيث مستوى التكوين.. اما المقررات الدراسية فلن تزيد شيئا.. فلا بأس أن تفرض على كل تلميد كمستجد: الة حاسوب.. لكل ضرورة نافعة كما حصل ما كورونا.. لكن أن يكون هناك دعم اوفر طرف الدولة لتوفير هدا الحاسوب لكل تلميد و الفقراء منهم اولى بالمعروف ....فصندوق كورونا فيه من الخير ما يلبي طموحات القطاع التربوي من الروض حتى مختبرات الابحاث العلمية و غيرها..
12 - simo الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:16
يجب إعادة المقررات كلها والإعتماد في التعليم الإبتدائي على اللغات والإعدادي اللغات والتواصل والعلوم الدقيقة والثانوي فقط للتخصص وبعض الفقرات للتواصل. يجب الإعتماد على الجودة وكسب المهارات ولما لا الإبتكار خاصة وأن المغرب مكتض بالشباب المتعطش للعطاء والإنتاج. عوض إغراق التلميذ علمي أو تقني بالمواد التي لا تنفعه في شيء وهو في الباكالوريا. فلقد زرعت بعض المواد فقط لإرضاء شريحة من الأساتذة لكي يغنموا من حصص الدعم السوايع. فتجد تلميذ علمي يبحث عن أستاذ التربية الإسلامية والإجتماعيات في الإمتحان الجهوي، وأستاذ الفلسفة في الإمتحان الوطني. يجب إبعاد الحسابات السياسية والإديولوحية على التعليم وعدم إرهاق التلميذ والآباء بهذه المنظومة المكتضة والمعتمدة على الحفض ثم الحفض..
15 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:29
إذا ظهرت المعاني فلا فائدة في التكرار .وخير الشيء ما قل ودل، الإقتصاد هو همكم ولا شيء غير ذلك .
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