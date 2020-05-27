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كُتّاب وآراء
شفاء 4969 من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 65,52 في المائة
شهدت 3 جهات 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في المغرب، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.
ويتعلق الأمر بـ5 حالات مؤكدة إصابتها في جهة طنجة تطوان الحسيمة وشخص واحد يحمل الفيروس في جهة مراكش آسفي، وإصابة أخرى إضافية بعدوى "كوفيد-19" على مستوى جهة سوس ماسة.
تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 65,52% في المملكة، بعد شفاء 4969 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,66% بـ202 من الوفيات، ويبقى 2413 يتلقون العلاج.
الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2495 حالة في جهة البيضاء و1328 في مراكش آسفي، و1045 بطنجة تطوان الحسيمة و995 في فاس مكناس، و696 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.
المجموع في جهة الشرق 186 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 113 في بني ملال خنيفرة، و 88 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و4 على مستوى العيون الساقية الحمراء.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الله يفرج علينا
وان نرفع الحجر عن المدن التي لا يوجد بها أية حالة الآن .مع مراقبة القادمين إليها. ليكي ناخدها كدلالة لما يمكن أن يقع.وتهيءا للرفع العام الحجر
بنسبة الوفيات 2.66 يكون المغرب الأول عالميا من حيث تدني نسية الوفيات
تحية حارة للأطر المغربية
مانطلبه فقط من الدولة توفير مزيد من الإمكانيات لهذه الفئة وسنرى العجب العجاب