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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | شفاء 4969 من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 65,52 في المائة

شفاء 4969 من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 65,52 في المائة

شفاء 4969 من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 65,52 في المائة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:15

شهدت 3 جهات 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في المغرب، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ5 حالات مؤكدة إصابتها في جهة طنجة تطوان الحسيمة وشخص واحد يحمل الفيروس في جهة مراكش آسفي، وإصابة أخرى إضافية بعدوى "كوفيد-19" على مستوى جهة سوس ماسة.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 65,52% في المملكة، بعد شفاء 4969 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,66% بـ202 من الوفيات، ويبقى 2413 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2495 حالة في جهة البيضاء و1328 في مراكش آسفي، و1045 بطنجة تطوان الحسيمة و995 في فاس مكناس، و696 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 186 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 113 في بني ملال خنيفرة، و 88 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و4 على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - وفاء الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:21
متتتتتى سيتم تحديت معطيات فجهة الرباط سلا القنيطرة اكتر من 13 يوم ما السبب من حقنا كمواطنين فهده الجهة معرفة معطيات جهتنا كباقي الجهات
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34
2 - Salem الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:23
واخيرا سماع اخبار تفرح و إنشاءالله سماع 0حالة
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46
3 - سعيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:24
بشرى لسكان الدار البيضاء لأول مرة لم تسجل اية إصابة وهذا شيء مفرح و إيجابي وتحية وتقدير للبيضاوين ومزيدا من الحيطة والحذر
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70
4 - الصحراء المغربية الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:33
الحمد لله والشكر لله هذا بفضل الله .. أحسن أرقام منذ السابع من شهر مارس المنصرم
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29
5 - wld berrchid الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:35
حمدالله جهة الدار البيضاء لم تسجل أي حالة خلال 16ساعة الماضية
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29
6 - Yassine الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:35
كان بالفعل هناك تعافي بعد إجراء تحليلتين مخبريتين سلبيتن، أما الآن فيكفي أن المريض مكث بالمستشفى لمدة 9 أيام، و لو كانت تحليلته بعد هذه المدة سلبية أم إيجابية، فهو يغادر للحجر المنزلي؛ هذا إن كان واعيا ... بروتوكول على الدولة تحمل عواقبه، لا نريد نجاح إعلامي و أرقام مزيفة فقط حتى نعطي صورة البلد الذي قهر كورونا، يجب أن نكون أكثر واقعية و مصداقية في الأرقام، و لا نتفوه بكلمة متعافي، حتى يكون بالفعل تعافى .
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28
7 - مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:39
100 2 تحليلة فقط في 16 ساعة.
الله يفرج علينا
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14
8 - العد العكسي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:40
الحمد الله وشكرا للمسؤولين الكرة في مرمى المواطنين حافظوا على النظافة تجنبوا التجمعات والتنقلات واخبروا السلطات بأي سلوك يساهم في إنتشارا الوباء
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13
9 - احمد بببببببللللللل الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:41
على الحكومة أن تعلن استراتيجية و خطة رفع الحجر من الآن. حتى يكن الخروج سالما تدريجيا من الآن.
وان نرفع الحجر عن المدن التي لا يوجد بها أية حالة الآن .مع مراقبة القادمين إليها. ليكي ناخدها كدلالة لما يمكن أن يقع.وتهيءا للرفع العام الحجر
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10
10 - المنطق الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:42
نحن أمام أطر طبية عالية الكفائة
بنسبة الوفيات 2.66 يكون المغرب الأول عالميا من حيث تدني نسية الوفيات
تحية حارة للأطر المغربية
مانطلبه فقط من الدولة توفير مزيد من الإمكانيات لهذه الفئة وسنرى العجب العجاب
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15
11 - ابراهيم الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:43
من الملاحظ أن وتيرة أنتشار الفايروس مرتبطة بمدى استعمال الكمامات. وكأن الطريقة التي ينتشر بها بسرعة هي عدم ارتداء الكمامة. لدا كان لزاما علينا التقيد بارتدائها مهما كانت الظروف. والله إحد الباس.
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15
12 - زكري الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:44
الحمد الله راحنا في تحسن الله يشفي جميع المرضى
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