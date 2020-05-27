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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يؤكدون دعم "حقوق المثليّين" ويرفضون اعتقال الريسوني

حقوقيون يؤكدون دعم "حقوق المثليّين" ويرفضون اعتقال الريسوني

حقوقيون يؤكدون دعم "حقوق المثليّين" ويرفضون اعتقال الريسوني
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:05

أجمع مدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على أنّ ملفّ الصحافي سليمان الريسوني ينتمي لنفس سيناريو متابعة الصّحافيّ توفيق بوعشرين، وعبّروا عن رفضهم وضع تراتبية بين الدّفاع عن حقوق المثليّين والحقّ في الحرية والتعبير، والدفاع عن الديمقراطية والصحافيين المزعِجين.

الانتباه للفخّ

قال أبو بكر الجامعي، صحافيّ أستاذ جامعيّ، إنّه من الضروري عدم الوقوع في فخّ إحداث تراتبية بين الحقوق السياسية والحريات الفردية، بالدّخول في مواجهة مع المدافعين عن حقوق المثليّين في ملفّ سليمان الريسوني، بل "يجب أن ندافع بنفس الحدّة عن حقوق المثليّين وحقوق سليمان الريسوني كمناضل ديمقراطي".

وذكر الجامعي، في ندوة رقمية بثت على القناة الفيسبوكية "ريفيزيون"، أنّه "لم يفاجأ بما وقع لسليمان الريسوني؛ لأن كتاباته صائبة جدا، وهو أمام نظام الآن لم يعد ينأى بنفسه عن استعمال هذه الوسائل الدنيئة وغير المقبولة"، قبل أن يستدرك موضّحا أنّه "من المهمّ ألا نتعاطى مع الحكم بأنّه أحادي"، وأنّه لا يستبعد أن تكون هذه المتابعة فردية ممّن يعتقدون أنّ "هذا ما تريده السّلطة"، وهو "تفتّتٌ خطير" وفق تعبيره.

ويرى أبو بكر الجامعي أنّ مواقف رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" كانت جريئة وصائبة، "وهو ما لا يمكن أن تقبله السّلطة؛ لأنّ أغلبية الصحافيين وكتاب الافتتاحيات بالمغرب يحاولون معالجة مشاكل البلاد دون الإشارة إلى أهمّ شيء في المغرب، وهو ركيزة السلطة، ولا يمكن أن تكون تحاليلهم صائبة".

وأضاف مدير نشر جريدتي "الصحيفة" و"لوجورنال"، المتوقّفتَين عن الصّدور، قائلا: "أعتبر سليمان الريسوني أحسن كاتب افتتاحيات الآن بالحقل الإعلامي في المغرب، وجودة تحليلاته قائمة على صراحته فيها، بحديثه عن حقيقة السلطة بالمغرب، فيزعج من عندهم السّلطة حقيقة".

واعتبر الجامعي أنّ "المغرب الآن في سياق لا نتحدّث فيه عن ديمقراطية تُصانُ فيها الحقوق بالقانون، بل يُستَعمَل فيها هذا القانون كسلاح، ممّا ينفي قيمته الفلسفية، بجعله أداة تُستَعمَل متى شاء المستَعمِلون، ولا تستعمَل متى شاؤوا؛ وهذا لا يمسّ فقط بسمعة المغرب، بل بسمعة الدولة والقضاء والشرطة"، وفق قوله.

ومع تسجيل المتحدث أنّ "المغرب يختلف عن بعض بلدان المنطقة في السلطويّة"، قال إن "تونس سبقتنا، وما يقع في الجزائر يبشر بالخير، في حين ما تزال السلطة تريد أن توهم الخارج وبعض الفئات في المغرب بأنّها أحسن حلّ لإكراهاتِ اليوم؛ فلا يمكن إذن أن تواجه سليمان الريسوني على أساس مقالات سليمة فكريا، وإلا ستظهر سلطويّتها"، ثم أجمل قائلا: "ومع ما يتمّ الآن، سيكون ثمن الانتقال باهظا، وسيصعُب أكثر مع استمرار الانتهاكات الاقتصادية والسياسية".

مسلسل من المراجعات

سعاد البراهمة، محامية عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترى أنّ مقصد مواجهة الصّحافيّ سليمان الريسوني بسوء الأخلاق، وبـ"البحث عن فضيحة أخلاقية"، هو أن يحال على المحاكمة وهو "محكوم عليه من طرف الرأي العام".

وقالت البراهمة: "ما يقع اليوم ليس وليد اللحظة، بل يأتي في تسلسل، منذ الانفراج السياسي في سنة 1993 بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من حركة 'إلى الأمام'، وحدوث انفراج نسبيّ كان فترة لن تطول، فعاد عهد التسلط، ومواجهة كل المناوئين والمخالفين والمعارضين، وعلى رأسهم الصحافيون ذوو القلم السلس والجرّيء"، وزادت: "هي لحظة من سنوات الرصاص ولو بشكل مختلف، تُوِّجَت بحركة عشرين فبراير التي أتى في إطارها دستور 2011".

وذكرت الحقوقية أنّ "السلطة والمخزن هما نفسهما؛ فقد تغيّر الجلد مع الاحتفاظ بطريقة التعامل؛ إذ يعتقل أصحاب الصحف ويضطرّون للهجرة، أو يثقل كاهلهم بأموال طائلة ليتركوا الجمل بما حمل، وتخلق صحافة هزيلة وصحافة التفاهة، وصحافة تواجه الصحافة المستقلَّة التي لها مبادئ وقناعات، وتُخلَق آلاف جمعيات حقوق الإنسان التي تخدم المخزن وما يريده"، وشددت على أنه "كلما ضعفت موازين القوى عاد النّظام إلى شراسته الأولى؛ مثل ما جرى بعد سنة 2011"، وفق تعبيرها.

وعادت البراهمة إلى اعتقال الصحافي سليمان الريسوني قائلة إنّه "اقتيد بشكل مفاجئ دون استدعاء، والواقعة المزعومة تمّت بناء على تدوينة رصدتها النيابة العامّة واستدعت صاحبها"، وأضافت: "حقّ المشتكي لا ننفيه، ولكن يجب أن تكون نفس المسافة بين المشتكي والمشتكى به، وأن تتمّ المتابعة في حالة سراح لتضمن قرينة البراءة التي يضمنها الدستور والقانون الجنائي المغربي".

واسترسلت الحقوقية متحدّثة عن عدم تفريق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بين الاعتداء على رجل أو امرأة، والاحترام الكامل لحقوق المثليين، وانتقدت "الكيل بمكيالَين"؛ موردة أنه "سبقت محاصرة مثلي في مراكش والاعتداء عليه، وتحريض الناس عليه في شريط مصوَّر، ولم تحرِّكِ النيابة العامّة متابعة"، وأضافت: "لو حقيقة حركت النيابةَ العامة الغيرةُ على المواطنين، لِمَ لمْ تحرك ساكنا في الشكايات المفتوحة التي كنا نتحدث فيها عن أشخاص تمّ اغتصابهم؟ المسألة فيها ضرب للجمعيات ببعضها"، داعية إلى "إطلاق سراح الريسوني وكافّة المعتقلين السياسيين"، ومؤكدة "غياب نموذج تنموي دون انفراج سياسي".

"النُّوبَة" على الجميع

ذكر عبد الرزاق بوغنبور، منسق لجنة التضامن مع سليمان الريسوني، أنّ "النوبة"، أي الدَّور، تشمل الآن سليمان الريسوني بناء على تدوينة من بين تدوينات لشخص ليس اسمه كاملا على حسابه، دون الإشارة إلى اسم سليمان الريسوني في وقائع يقال إنّها تمّت قبل سنتين.

واستشهد بوغنبور بما قاله الريسوني: "جات نوبتي دعيو معايا"؛ ثم استرسل معلّقا بأن "كل صوت حر في هذا البلد يعتبر نفسه واقفا في طابور الاعتقال ينتظر دورَه، وكنا نظن أنّه يجب أن ننتظر إلى أن تتضح الأمور، لكن مع التشهير، وبعدما حيك من قبل لهاجر الريسوني،وربيع الأبلق وحميد المهداوي، وأبي بكر الجامعي وتوفيق بوعشرين، قد يكون الدور علينا غدا، وأرى في الانتظارية تخليا عن المناضلين"، داعيا إلى "وقف هذا العبث" على حد قوله.

وزاد الحقوقي أنّ "الظرف قد رُبِط بحدث خاصّ، هو مواقعة شخص مثلي، لإحراج الحركة الحقوقية، بينما الحركة الحقوقيّة غير محرَجَة على الإطلاق، لأنها تعتمد المرجعية الحقوقية الدولية، بل المشكل عند الدولة المطالبة بتطبيق القانون الجنائي والاعتقال بالفصل المجرّم للمثلية، علما أنّ لنا مطلبا آخر هو تمتّع هذه الأقلية بحقوقها، وأن تلغى مجموعة من الفصول التي هي سبب اضطهادها".

واستحضر بوغنبور آمال الحقوقيين في فترة العدالة الانتقالية بـ"تأقلم النظام"، ثم استدرك قائلا: "استطاع النظام فقط أن يستعيد هيبته وعاد بالشكل القديم، فهو لا يتغيَّر بل ينحني للعاصفة، ويساوم بالعصا والجزرة، مع غياب الفاعل السياسي الآن، وخلق تعدّدية وهمية بأزيد من خمسين جمعية حقوقية، من بينها من تنتصر للقائد والباشا"، بناء على تقييمه للوضع.

الدّفاع عن الحقوق والحريات

ذكّر خالد البكاري، حقوقي أستاذ جامعي، بأنّ "يوم 26 ماي يوافق تاريخ انطلاق الاعتقالات في صفوف مناضلي الحراك الشعبي في الريف، وصحافيين مثل حميد المهداوي ومحمد الأصريحي".

وشدّد البكاري على أنّ الصحافيين المعبّرين بجرأة عن رأيهم يتعرّضون للاضطهاد، والمنتمون للأقلية الجندرية المثلية أيضا يتعرضون للاضطهاد، وقال: "سليمان الريسوني مستهدف، ولا يمكن أن ينكر هذا إنسان موضوعي، وهو يتعرض لحملة تشويه لسمعته، وتشهير من مواقع قريبة من الأجهزة، والقول بأنّه لم يكن مستهدفا محاولة لتغليظ الرّأي العامّ".

واسترسل البكاري: "إذا كنا ندافع عن دولة الحق والقانون فنحن ندافع بالأحرى عن الحق في رفع شكاية. المنتقَد هو الانتقائية؛ لأنّ عندنا ملفات أفظع، وبالأدلة، لأشخاص خرجوا بوجوه مفتوحة ووجّهوا اتهامات لمسؤولين، من بينهم من اتهمت مدير قناة عمومية، فصارت هي المتهمة بالتشهير، وما ننادي به هو عدم الإفلات من العقاب للجميع".

وذكر البكاري أنّه "لم يتقدّم أيّ شخص طواعية بشكاية بسليمان الريسوني، بل كُتبت تدوينة لم يذكر فيها اسم الريسوني، وتحرت عنها لجنة اليقظة، وهي وقائع، مع احترام قناعات الشخص حولها، لا ندري أهي صحيحة أم لا، واستدعَت الضابطة القضائية المثليّ في الدار البيضاء، علما أنّ التحري كان يجب أن يتمّ في مراكش، مع عدم استدعاء الريسوني، بل توقيفه وتقديمه في حالة اعتقال، وهو ما رافقته موجة تشهير استمرّت حتى وهو في حالة اعتقال، دون أن تتدخّل لا الجهات الأمنية ولا الجهات القضائية، إضافة إلى قول ناشطة في مجال حقوق الأقليات إنّ هناك من يتّصلون بها من دفاع المشتكي، ويسألونَها إن كانت ضحية للريسوني، في عملية بحث عن ضحايا مفترَضين، وهو سياق يؤكّد لنا أنّ هذا الملفّ ليس عاديا، وطريقة التعامل معه ليست هي نفس طريقة التعامل مع ملفات أخرى".

وأضاف البكاري قائلا: "نعرف ما تعانيه الأقليات الجندرية عند الاشتكاء، من اضطهاد في مخافر الشرطة واعتقال بتهمة الشذوذ، وعندنا نموذج مؤخّرا في الرباط ذهب لتقديم شكاية بالتشهير، فتوبعَ بتهمة خرق الحجر وإهانة موظّف، بينما هم اتصلوا الآن بالشخص وضمنوا حقوقه؛ وهو ما يزيد من التخوفات"، معتبرا أنه "إذا كانت للدولة نية سليمة عيلها أن تتابع الريسوني في حالة سراح".

وتساءل البكاري: "من كان في واجهة الدفاع عن هذه الأقليات؟ في 20 فبراير كانت تدافع الدولة عن جمعية الشباب الملكي، التي كانت تعيِّرنا بالشواذ، وكانوا يعتبرون هذا سُبَّة. والآن بقينا في صف القيم التي نؤمن بها، ويجب توفير الحماية الأمنية للمشتكي، وسبق أن واجه سليمان الريسوني قبل عشر سنوات مدينة بأكملها هي القصر الكبير، قبل الرأي العام، دفاعا عن المثليين الذين تعرَّضوا للسبّ والشّتم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما عيَّرها السلفيون بأنّها ضدّ هوية الأمة لدفاعها عن المثليّين، دافعت عنهم بعدما تعرّضوا لخروقات مسّتهم بعد اعتقالات 16 ماي، وحتى من يسبونها اليوم، إذا كانت انتهاكات في صفوف المثليين ستدافع عنهم".

وذكر الأستاذ الجامعيّ أنّ "الدولة، بعد تمييع المشهد الحزبي، عندما احتاجت أحزابا قوية لم تجدها، وهو ما يحدث الآن في المشهد الإعلاميّ، حيث سيندم النّظام المغربي في يوم من الأيام على الصحافيين الحقيقيّين الذين جرجرهم في المحاكم، ويجب أن تنتبه الدولة إلى أنّ الاضطرار للعودة لملء الحافلات في مناسبات وطنية بروتوكولية يعني أنّ هناك خيبات أمل".

وأضاف: "جميع من يعتبرون معارضين في تاريخ المغرب هم الذين إذا تمّ التّفكير سنرى أنّهم من ساهموا في الحفاظ على الدولة؛ فحزب الاتحاد الاشتراكي القوي كان يحمل القوّة المؤثّرة في المغرب باستراتيجية النضال الديمقراطي، وبسببه لم تسر قوّة كبيرة في اتّجاه التصادم، وفي الوقت الذي كان فيه انفجار في الظّاهرة الجهاديّة، كانت تحمل العدل والإحسان جزءا كبيرا من الشباب المتدين وتقي من أن تكون الظاهرة الجهادية عنيفة، بفعل اختياراتها وسيرها بهدوء".

وحذر البكاري من "تصحير العمل السياسي والحزبي والنقابي والإعلاميّ، مع الاحتقان الاجتماعي القادم في المستقبل بفعل الطبيعة الديموغرافية الشابة للمغرب، وغياب موارد لشراء السلم الاجتماعي، ووجود أقلية أوليغارشية هي أكبر معيق لدفاعها عن مصالحها"؛ لأن "الطبقة الاحتكارية ليس عندها مفهوم العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة، ودونهما المستقبل مفتوح على المجهول، علما أنّ الناس يتطوّرون مع الثورة الرقمية، كما أنّ الفكر والعقل الأمنيّين آنيان ويجيبان عن سؤال الآن وما يطلب منهما، لا سؤال المستقبل الذي تجيب عنه النخب الصادقة من التاريخ والأنثروبولوجيا والاقتصاد".

وأجمل المتحدّث قائلا: "كلّنا مع هيبة الدولة، ولا نريد سقوطها لأنّ في ذلك سقوط المجتمع، ولكن هيبَتها تكون بالدفاع عن الحقوق والحريات والمجتمع، وبحمايتِهِ، لا بحماية أقلية منتَفِعَة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - الياس الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:11
الدفاع عن الرذيلة يعتبر من حقوق الانسان لا حول ولا قوة الا بالله
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123
2 - yass الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:17
أولا المثلية غي بسالة وبعض الالفاظ النابية وماكاينش شي أساس علمي لي كايدل على أنه توجه فطري....لدلك لامكان لهؤلاء الفجرة والجرايثيم وسط أبنائنا...
ويجب محاربتهم بالقانةن والشريعة لأنهم سبب كل بلاء ووباء
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132
3 - Youssef الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:19
الى كانت الديمقراطية مقرونة بالشذوذ الجنسي انا شخصيا ما خاصني ديمقراطية. المجتمعات المتخلفة كتخلط المفاهيم باش ما يبقى الواحد فاهم حتى زفتة. الدستور كيجرم الشذوذ االبشر
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118
4 - محايد الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:19
انا مع حقوق الانسان و حقوق الحيوان و حقوق كل شيء حي و حرية الفرد في اختيار جنسه او دينه او مساره و فكره مادام منحص على ذاته و لا يؤدي شخص ما ،شعار هذا هو كالها يديها فسوق راسوا ليس انتم من تخلقون او تحاسبون النفس و الفكر فالاختلاف خلقه الله و الدعوة و الرحمة و المغفرة كل من له قلب سليم كان كافر او مسلم او مثلي او جندي عدو رمضان كريم
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-137
5 - Yucef الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:22
تصفية حسابات فقط لا غير، أرفض أن أصدق هده المسرحية، حتى و لو افترضنا أن سليمان الريسوني مثلي جنسياً فإن النظام إستعمل أدوات للقرصنة غير أخلاقية و غير قانونية للإطاحة به.
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-31
6 - مصطفى تمارة الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:23
يا خفافيش الظلام اغيثيتم نفوسنا كفاكم من الترهات والكذب وإشعال الرأي العام ايها الحقوقيون لا نراكم الا في الدفاع عن الزندقة والأخلاق الرذيلة العفنة اتقوا الله فعلا السلطة أن تضرب بيد من حديد على مثل هذه التصرفات القذرة نعوذ بالله
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62
7 - قبح الله سعيهم الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:23
نعلوا الشيطان اشمن حقوق عندهم الله يهدبهم
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52
8 - متقاعد الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:23
حسبي الله ونعم الوكيل حتى الزنات تريدون ان تجعلوا لهم حقوق فلا يخفى على بالكم ان اللعنة تنزل عليكم من الواحد الاحد الذي لا يخفى عليه اي شيء
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58
9 - السلاوي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:24
وما قال السيد الجامعي ايضا انه لا يبرئ الريسوني ولا يتهمه وقال ان القضاء هو وحده الكفيل باصدار احكام . في حين هناك حقوقيون في المغرب تناسوا ان الزمالة والصداقة لا مكان لهما اثناء اصدار احكام وبدون التوفر على اي شيء وحتى على ادنى حد من ملف القضية حتى يمكنهم ان يجعلوا من قضية الريسوني قضية مؤامرة ويذكرون تحركهم هذا بنفس ما ادلوا به خلال محاكمة بوعشرين ولكنهم في الاخير لما ظهرت الحقائق دامغة التزموا الصمت . واما عن ادم فانه وحسب تصريحه ادلى انه تم اغتصابه بدون رضاه يعني انه يعترف بمثليته ولكن ما قام به المتهم هو اغتصاب بالقوة .لذا نترك للقضاء فهو الوحيد بامكانه الوصول الى الحقيق واما هؤلاء الذين يعيشون في الخارج او الاخوانيين بكل مشاربهم فالجميع يعرف انهم يدافعون عن بعضهم البعض وحتى مع ظهور دلائل قوية عملا بمقولة انصر اخاك ظالما او مظلوما
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0
10 - كمال المنصوري الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:25
رحم الله الحسن الثاني، فلو كان حيا ما سمعنا لمثل هؤلاء الأنجاس همسًا.
ألا يكفينا ما قاله الله تعالى في قوم لوط و غضبه عليهم و لعنته عليهم.
ما بال الأنجاس من اللواطيين بيننا يفتخرون و يُجاهِرون بأنهم يعطون دبرهم و يحبون أن تدخل الاشياء الصلبة إلى أمعائهم الغليظة؟!
هذه هي نتائج تضييع الثروات و النهب و عدم محاسبة الفاسدين مما يدفعنا لطلب الديون من المجتمع الدولي و بالتالي يجعلنا نخضع لشروطهم و منها حق حرية التعبير العمياء و حق إنتقاد الدين و الحرية الجنسيك و اللواط...
لقد نهانا الله تعالى عن الربا و إلا فسوف يعلن الحرب علينا، و الدولة كلها قائمة على الربا الداخلي و الخارجي و بالتالي مجتمعنا فاسد مليئ بالإجرام و الفقر و الأمية و الزنى و شرب الخمر و الشدود الجنسي و المهرجانات...
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36
11 - ايمداحن الحسن الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:28
المهم هو ان كان قام بالفعل فيجب ان يعاقب ...اما كلام الجامعي عرفناه مند زمان وهو التشكيك في كل شيء ...فمادام قام بعملية الاغتصاب فلا بد له من السجن..فلو كان ناشطا وصحفيا ..فهو مواطن يسري عليه ما يسري على عامة الناس..وكفى..
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-1
12 - عمر الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:28
هاعلاش عطانا الله كورونا. تجد أناس يدافعون عن الخبث والخبائث التي حرمها الله. وهي المثلية المتعفنة.لامكان في نظري لللمثليين في هدا البلد الذي أكرمه بدين قيم الاهو الإسلام.
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10
13 - aziz الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:28
نثق في أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وايده، ثقة عمياء، حيث لن يسمح بمجاهرة المعاصي والعاصي...و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3
14 - حسن التادلي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:29
هرطقة في هرطقة ......
السؤال : هل الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه ام لا ؟ هذا هو ما يهم الراي العام .... سالينا !
التفلسف الفارغ لم يعد يستهوي احدا:
.... النظام ... السلطوية ... اليسار .. الى الأمام ... الافتتاحيات ... المثليين ...
كل هذا حشو و إطناب لا طائلة منه و الهدف منه هو كيل الإتهامات للسلطات العامة و القضاء في تعاملهم مع خرق القانون ...
اي افتتاحيات هذه التي يكتبها المتهم ... ؟ ومن لايزال أصلا يتصفح "اخبار اليوم." انتم تصورونها كأنها تهدد النظام...بينما 99 % من المغاربة لا يعلمون بوحودها حتى.
إذن المطلوب : محاكمة عادلة. مع التحفظ في ما ذهب اليه الجامعي من دفاعه عن حق اللواطيين في ممارسة مثليتهم... وطبعا سيجد من يرد عليه في هذا المجال.
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2
15 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:29
علاش كتبقاو التعاملو مع الحقوقيين او الصحفيين على أساس أنهم ملائكة مكخطأوش او فيما كترفع دعوة على شي حد كتحاولو تردوها قضية رأي عام. او حقا راه متآمرين عليه. إلا كنتو كديرو هاد شي من منطق "الوقوف مع الزميل ضالم او نضلوم" راكم بهادشي كتضربو بعرض الحيط كاع ديك الهضرة ديالكم لي مكتوكل خبز ديال"حقوقي دم في عروقي" او العدالة الإجتماعية.
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2
16 - ان لم تستحيي فاصنع ما شئت الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:30
منذ متى والمغاربة اﻻشراف واﻻحرار يدافعون عن الزنا واللواط والسحاق، هزلت !! هؤﻻء ناس مرضى مجانين يحملون جينات من بقايا قوم لوط البائدة !! يجب التعامل معهم بكل صرامة ، ﻻ مكان لهم من المجتمع المدني مهما تعالت أصوات بعض المحسوبين على اليمين المتطرف وبعض المﻻحد !! المغرب بلد إسلامي أراد من أراد او كره من كره !!
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3
17 - قدور الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:31
لا حولا ولا قوة الا بالله .علا فوقاش المثليين كانت عندهم حقوق بالسلامة .انه امر يكاد السماوات والارض يتفطرن منه وتخر الجبال هدا. استغفر الله العظيم واتوب اليه
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5
18 - نعيمة الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:33
الحقوقيون سماوهم المثليين وعلاش وعلاش ماتسميوهمش بالاسم الحقيقي قوم لوط اللي خسف بهم الله الارض لا خير في امة يدافعون اهلها عن الفحشاء والمنكر
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8
19 - عادل الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:33
معظم الحقوقيين عقولهم فسدت تحت تأثير الكتب المتخلفة التي تدعوا إلى تقديس الحقوق والحريات الفردية والحديث طبعا بالأساس على الشذوذ والإلحاد عبادة الشيطان و زواج الاصول بالفروع و الانسان بالحيوان والعكس وهكذا.... أما حقوق الفرد في الرعاية الصحية والتنقل والتعليم والسكن والانتماء السياسي و القضاء العادل والخدمات الجيدة لا يلقون لها بالا تقريبا.... إن من أكبر مصائب الوطن هو هذه الجمعيات( الحقوقية ) المرتزقة على ضرب دين وهوية المغاربة وتحقيرهم وتسفيههم وتنصيب أنفسهم عليهم أوصياء... قمة التخلف. للأسف.
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3
20 - rodeo الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:34
انا ارفض ان يكون هناك قانونا يبيح المثلية اما بالنسبة للريسوني فإن كان بريئا ستظهر براءته و ستسقط عنه التهم و إن كان مذنب سيأخذ جزائه الذي يستحق
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4
21 - BOUGAF الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:34
حسب هذا المقال فإن( الحقوقيين ) يدعون إلى مساندة الصحفي دون التخلي عن دعم " المثليين "
الشخص الذي يتبنى هذا الموقف يريد أن يضمن اتحاد الطرفين لغرض قديم جديد في نفسه لا يرمي من وراءه الدفاع لا عن الشاكي ولا عن المشتكى به ولا عن حقوق الإنسان بصفة عامة.
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2
22 - من ام ملسمة الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:34
تنددون بافعال قون لوط كانتمنى المرض مايهربش على الاسلام حيث بزاف هادشي كلشي تلفوه ولينا علمانيين بامتياز مشا الظين و مشات الاهلاق و مشات التربية غدا يقولو حلال زنا المحارم كيما بغاو يحلو هاد الفعل
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1
23 - ouadie الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:34
الحريات لا تتجزء يا إما انت حر في ما تقوله و تفعله بشرط ان لا تنتهك حرية الآخرين مثل الدول العلمانية . يا إما انت في بلد لا يحترم جميع الحريات فقط بعضها و بالتالي هناك خطوط حمراء . ماذا يريد اغلب المغاربة الاجابة يريدون الهجرة للبلدان العلمانية و يصوتون على الاسلاميين في بلدهم و هذا عادي في مجتمع تم بناءه على النفاق و الكذب
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0
24 - العياشي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:34
منذ ان ذكرت قصة لوط في القرآن ٢٧ مرة وقصتهم متواصلة الى يومنا هذا فاصبحت امور عادية في العالم كله ولا يجب ان نخفي ذلك فكلنا يعرف على الاقل مثلي او اكثر حتى اصبح الزواج مباحا بينهم والعيذ بالله فالكثير متزوج وله اطفال وله ميوليه الى المثلية -تف-عليهم الى يوم الدين ولعنهم الله وسيدخلون جهنم داخرين
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2
25 - N.H الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:35
يجب إعتقال حتى هؤلاء المخنتين المدافعين عن المثلية داخل دولة إسلامية و الزج بهم جميعا هم و هذا الصحفي و معاقبتهم بأقصى العقوبات و لما لا المؤبد أو الإعدام
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2
26 - ادم الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:35
كيف يتم الدفاع الحق و الباطل بنفس الوقت، بنفس الحدة ،
هل يستوي الليل و النهار وهل يستوي الأعمى و البصير.
للاسف ضاعت الحقوق حينما دافع عليها الفاسق الصعلوك.
عطا الله مقدار في البلاد و ويتصلح .
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27 - sobhi الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:36
بخصوص مهزلة بلاغ لعميل اللوبيات الأحتكار الطبية العالمية لرئيس منظمة الصحة العالمية الصهيونية OMS ، بطبيعة الحال الدولة مغربية لن تتبع أوامر هذه المنظمة الغير وطنية و ستواصل اللجوء و صناعة مادة CHLOROQUINE ET azytromicine لعلاج المرضى . حياة الناس ليست لعبة
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28 - ع.الحميد الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:37
وكاني بكم تريدون ان تقولوا. اما ان يعاقبا الطرفين او يطلق سراحهما.
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29 - mon3im الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:38
لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا
والى كان شي حد فيه شي دودة يستر راسو ولايظهرها للعلن حتى لا يعاقب الله الكل بها
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30 - وعزيز الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:38
اتقوا الله يا عباد الله.....



اتقوا الله....


و لكم في أقوام سابقة اكبر عبرة....

و الكرة الأرضية أصبحت في أحسن حال.... لما تباطأت نشاطات الإنسان.... التي غالبا ما هي عكس المعهود.... تلوث.. جرائم.. فساد.. غيبة و نميمة في مجالس لا طائل منها وووووو



فهل من معتبر...؟


اقرؤوا لمعرفة عاقبة الذين ينحرفون عن التي هي اقوم.... و عن سنن الله في هذه الدنيا...


((ليبلوكم أيكم احسن عملا))


الا يعرف البعض العمل الحسن من دونه؟؟؟؟؟؟



الإنسان ليس حرا.....


لأننا لا يمكن ان نقول مثلا :


5+6=15


بل 5+6=11

احببت ام كرهت....

فاين الحرية...؟ ؟

القيام بما يلزم هو الأصل....

علينا فقط الالتزام بما يلزم...

لكن الحرية داخل ما يلزم... معروفة.
و هي :

الحرية الطبيعية..
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31 - كذبة حقوق الانسان الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:40
انا مواطن مغربي ضدددددددد المثلية حيث ان هاته الاخيرة هي تعبير عن انتكاسة الاخلتق قبل الفطرة كما اعبر بكل مسؤولية على ان الاعتراف بالمثلية هوا في حد ذاته مناقض لتعاليم الاسلام و يفتح الباب ب مصراعيه على الفتن و العهر والتنبؤ بمجيء فيروسات افتك مما مضى وستكون خيبة امال كبيرة في بلد لطالما حلمنا ان يظل مرتع للشرفاء و الرجال الاحرار.
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32 - ها هما صحاب ... الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:41
ها هما صحاب كتحاربو الدين الاسلامي و كتخربو لينا العقيدة ديالنا مع العلم ان المغرب من البلدان اللي مشهورة بالسياحة الجنسية ( السؤال اللي يتبادر للذهن واش اللي مسير البلاد ما فخابروش؟) حاجة اخرى ياك غي تنخرجو( و لا فديورنا ساكنين معانا) تيبانلينا كلشي علاش زعما باغيين صحا نكدبو على راسنا و تقولو هادشي مكانش اخيرا بعض الأرقام 80 من مسييري رونو دخلو المغرب فرحلات خاصة البارح و باقيين يدخلو و 32000 مغربي مليوح فالبلدان ديال مليها العدالة و التنمية كلفنا من 2011 82 مليار بلا ميديرو والو 95 مليار عطاوها السي أخنوش يدير بها ما بغا و اخيرا الحكومات كتعاقب و الحالة هي هي يا ترى شكون اللي مسؤول على هادشي؟ الدل فاش عايشين و الثروات اللي منهوبة و البلاد اللي غادا الهاوية اهم من جوج تناكحو برضا أو بغير رضا لحقاش راه شعب منك...افيقو
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33 - مجهول الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:41
ماعارفينشي بالي المثلية السبب ديالا هو اعتداء جنسي تعرضلو الطفل فالصغر ديالو أو تحرش أو أنه تولد في وسط أنثوي فيه غير البنات و ترعرع معاهم إذا و بكل تأكيد غايخرج فيه حركات أنثوية إلا لكان كايتخالط مع الذكور في الشارع و بالتالي العوامل النفسية و المحيط هوما اللي كايجعلوا الشخص مثلي و هادشي بتجربة شخصية
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34 - mohammed الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:41
مقال جميل وصادق، أتمنى أن تفتح السلطة أذنيها.
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35 - rachida الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:42
ستتفق معك يا سيدي الجامعي على كل المستويات بحيت أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكن هذا لن لن يجعلنا نجزم بأن هذا الشخص بريء وانه تعرض لمؤامرة المخزن.بما انك تعرف القانون وتحترمه فالرجوع إليه يبدو ضروريا خصوصا وانه هناك أدلة تورط هذا الصحافي حسب الضابطة القضائية .لأنه أن أخذنا بتحليلك فكلما اعتقل صحافي في قضية أخلاق لا يعني أنه تعرض للمؤامرة لان الاخد لهاته الفكرة يعني تضييع حق الضحية وهذا أمر لا يقبله لا العقل ولا المنطق. أن تكون صحافيا شيء نحترمه ونقدره لكن أن تستغل نفوذك لاستغلال الضعفاء كيفما كانوا شوادا او نساء او أطفال فهذا أمر مرفوض والقضاء كلمة الفصل.
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36 - مستغربة في الغربة الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:43
تخيلو حقوقيين يدافعون على حق البعض في تنازله على كرامته التي رزقه الله ليتحول الى مرحاض عمومي
حلل و ناقش و اتحدى الواعر يفهمها.لازم تكون مذلول مريض نفسيا باش تفهم
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37 - على هامش الحدث الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:44
من أعجب ما قرأته من تعليقات حول حدث الاعتقال ما أورده الإخواني بلال التليدي في تدوينة فايسبوكية زعم فيها أن الاعتقال يوم الجمعة له دلالة في نظره لكونها مسبوقة متكررة في اعتقال ذوي توجه إخواني حسب ما يُفهم من زعمه.
وفي هذا الكلام،بعد التأمل،ما لا يخفى من النفَس الطائفي والتزكية للطائفة الإخوانية (#ولا تزكّوا أنفسكم،هو أعلم بمن اتقى)،وتكفير للخصوم وللمؤسسات في ممارسة اختصاصاتها.
فمقتضى تدوينته أن كفار قريش(الشرطة) قد اعتقلوا الصحابي سليمانَ الريسوني كما اعتقلوا صحابة آخرين من قبل ،وذلك في يوم الجمعة المبارك لدى هؤلاء "الصحابة" وطائفتهم (التوحيد والإصلاح،والعدالة والتنمية؟!)؛وهذا يعني أن أولئك الكفار يتعمدون إغاظة الأقلية المسلمة في يومها المبارك.
أليس هذا غرورا وتكفيرا فادحين فاضحين؟
إنه لأمر حيويّ رصد توجّهات الشخص من تصريحاته العفوية الخالية من التأهب والتقية؛ومن ثَم الاحتماء من الألغام والبراكين النائمة.
أما تزامن الاعتقال مع دنوّ عيد الفطر ومع تعاطي المعني للتصعيد؛فقد لا يخلو من نزعة انتقامية من قبَل من أثاروا القضية في ذلك التوقيت،وليس بالضرورة من الشرطة المطالَبة بالتفاعل الفوريّ.
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38 - اختكم الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:45
هؤلاء الحقوقيين يظهرون فقط عندما يتعلق الأمر بالشذوذ أو الإفطار العلني، الالحاد، الزنى الخ، لكني لم اسمع لهم همسا في قضية مي نعيمة أو الفرنسي الذي قتل الأغنام بوحشية وترك الما نفسيا لدى الطفل أو في قضية ابن الوزير وووووووو
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39 - خلاصة مغربي.. مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:46
كلنا كمغاربة على ما أعتقد غير متفقين على تقنين المثلية والشدود الجنسي في بلادنا لكن يجب أن تطبق العقوبات والقانون على الجميع
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40 - عبد الله الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصبح اللواط يسمى المثلية!!!!! شخصيا لا اريد هذه الثفاهات في مجتمعاتنا.
لا يجب ان نتبع الغرب في كل شيء، خذوا العلم و دعوا لهو النجاسة.
و السلام عليكم
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41 - مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:49
كلام متناقض وهذه الجمعيات التي تكلمت تحس انه عندها انفصام في الشخصية لو انه لم يتابع هذا الصحافي لا قالوا حق الزوامل و الان اتركوا العدالة تاخد طريقها هناك مشتكي تم هتك عرضه ويقول ان لديه دلائل
وباراكا من هدا المرض الصحفي ليس لديه أي عداوة مع السلطة وان يكن فان كان بريئا فسوف يحاسب المشتكي
سيروا شدوا داركم واللي شاد شي ريال من برا يجمع راسوا راه دابا ماكاين غير الحساب ونحن مع المخزن لانه يحمي هذا الوطن اما انتم تحمون من ؟ أنفسكم اولادكم وترعوا مصالح الأعداء
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42 - مغربي قح الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:52
الاغلبية من مدعي اليسار والشيوعية والإلحاد والتنوير والمثقفين والنسويات الليبرالية وما يسمون أنفسهم حقوقيون في المغرب قنابل موقوتة ،لا يعرفون عن هذه الأيديولوجيات الخبيثة سوى 4 امور:الجنس،الخمر،المخدرات و الطعن في دين الاسلام.انا كمغربي قح لا تمثلني هذه الجمعيات و لا افكارها.
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43 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:52
غريب الحقوقيون يدعمون اغتصاب القصر أم ان هذفهم هو نشر الرذيلة و الشذوذ و الحد من الزواج و العلاقات الطبيعية
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44 - ابو وصال الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:52
تشابه عليكم البقر : هل تدافعون على صحفي مثلي، أم مثلي صحف ؟ أتقوا الله في هذا الشعب المسكين الذي اغلبيته تعيش يوما بيوم ولا علاقة له بخزعبلاتكم المستوردة والمدسوسة تحت يافطة حقوق الانسان.
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45 - مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:53
الدفاع عن الشذوذ هو رضوخ لضغوط اللوبيات التي تسعى لهدم الاسلام في هذا البلد . ونحن المغاربة واعون بالمحهودات التي تقوم بها جماعات مشبوهة مدعومة من الخارج. حيث يتم نشر الشدود والإلحاد ويكون ذلك مقابل امتيازات اجتماعية وسياسية . في ظل سرية تامة واغلب المغاربة بحكم انهم طيبون قد يتفاجؤوا ان علموا ما يدبر في خفاء وان علموا هجم تغلغل هذا الضواهر في صفوف الشخصيات البراقة والتي تقدم تنازلات مقابل صعود نجمها. انها طريق شيطانية المال النفوذ النساء مقابل الشذوذ والإلحاد ومحاربة القيم. ولذلك نجد الجميع ديافع عن الاقلية لانهم متحكمون وورائهم لوبيات خطيرة. ولكن نحن المغاربة الصامتون سنتحرك في الوقت المناسب فقط نتركهم يعلنون عن هويتهم وفي الوقت المناسب سنظهر في المشهد بقوة لأننا رجال ونساء لا نرضى بهذا.
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