وزارة الصحة تستعد لإطلاق "وقايتنا" لتتبع كورونا

هسبريس من الرباط

تستعد وزارة الصحة لتنظيم ورشات رقمية لتكوين الفرق المكلفة بتتبع المُصابين بفيروس كورونا المستجد عبر التطبيق الهاتفي "وقايتنا"، الذي طورته رفقة مصالح وزارة الداخلية.

جاء ذلك في دورية بعث بها خالد آيت طالب، وزير الصحة، إلى مُدراء المراكز الاستشفائية الجامعية والمدراء الجهويين لوزارة الصحة حول تفعيل هذا التطبيق لتطويق الإصابات بمرض "كوفيد-19".

وذكرت الوزارة، في دوريتها، أن تتبع الحالات المؤكدة بكورونا يُعتبر مكوناً أساسياً في ضبط سلسلة الإصابة من أجل الحد من انتشار الفيروس، مشيرةً إلى أن هذا التتبع يتم عبر تحقيق وبائي معمق يُجرى من طرف فرق التدخل السريع.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق "وقايتنا"، الذي يمكن تحميله عبر الهاتف، يُتيح تتبع التفاعلات بين الحالات المؤكدة واتصالاتها المحتملة مع الآخرين من خلال تقنية "البلوتوث"، وستكون هذه التفاعلات مرئية لمصالح وزارة الصحة على شكل جداول وقوائم بمؤشرات مختلفة.

وبالإضافة إلى تتبع الحالات، فإن هذا التطبيق الهاتفي سيسمح باستهداف أمثل لأنشطة الفحص من خلال تحديد المناطق ذات الخطر العالي لانتقال الفيروس، إضافة إلى إعداد الرفع التدريجي للحجر الصحي عن المواطنين.

وأكدت الدورية أن "نجاعة هذا التطبيق رهينة باعتماده الواسع من طرف المواطنين، والمساهمة والالتزام من طرفهم من أجل المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ القرارات الواضحة من أجل تحديد أنجع لعمليات الفحص".

وأعلنت وزارة الصحة في هذا الصدد أنها ستطلق، إلى جانب وزارة الداخلية، حملة توعية بخصوص هذا التطبيق لفائدة المغاربة تحت شعار: "بوقايتنا.. نبقاو على بال".