24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:35
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هيئة نقابية ترفض المساس بحقوق عمال الشركات
- قضاء فاس يتابع "الرابور ولد الكرية" في حالة سراح
- "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل
- المغرب يسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
- مغاربة وإنهاء الحجر
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العدول يعودون إلى المكاتب عقب تخفيف الحجر
قالت الهيئة الوطنية للعدول إنها مستعدة لاستئناف عملها، في سياق تدابير التخفيف المتخذة من حالة الطوارئ الصحية، بعد توقف المكاتب العدلية لثمانية أسابيع.
وأضافت الهيئة، في بلاغ لها، أنها ملتزمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن تشمل العدل والمرفق والمرتفق لجعل المكاتب العدلية مكانا آمنا.
وكشفت الهيئة عن شروطها لاستئناف نشاط المكاتب العدلية، من تعقيم المكتب بين الفينة والأخرى بالمواد المعقمة المرخص لها من طرف وزارة الصحة، وإلزامية وضع الكمامة من طرف العدلين والمتعاقدين، واحترام مسافة الأمان وتوفير مكان لغسل اليدين أو استعمال المعقم.
وبالإضافة إلى ما ذكر، التقليل من عدد الوافدين وضبط المواعيد، وعدم التردد على أقسام الأسرة والتوثيق والمؤسسات ذات الصلة إلا عند الضرورة القصوى، وعدم فتح المكاتب العدلية التي لا تتوفر على مساحة كافية، فضلا عن استمرار المكاتب العدلية في تقديم خدماتها تدريجيا مع إلصاق جميع التوصيات الصحية على مداخلها وإبلاغ المرتفقين بالتدابير الاحترازية الممكنة والحرص على احترامها.