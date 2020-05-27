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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7601 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 163112 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4978 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (92)
صراحة كنت تخلعت نهار العيد ،واحد الحومة عندنا مكاين غير سلم عليا نسلم عليك ، بوس فيا نبوس فيك ، تاتدوي معا شي واحد تايقولك موت وحدا لي كاينا و بتخراج العينين!!، الناس ضاربا الدنيا بركلا.
الاطباء، الامن، الحكومة دارو داكشي لي عليهم ولكن كحل الراس الله يهديه و صاف
هاد البلاد حافضها الله ، هادا ماكان ، أما أوكان دابا راهوم حايرين غير مع الجثت ، خلينا من داكشي ديال الاولى، دوزيم ، ميدي 1 ، راه حنا مغاربة و عارفين بعضياتنا مزيآآن.
باسمي وبالنيابة علي جميع المغاربة اشكر جلالة الملك الهمام و جميع الطاقم الطبي والأمن علي جميع الجهود المبذولة
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
24 منها ايجابية
9324 سلبية
97 حالة شفاء
لا وجود لوفايات
2421 تتلقى العلاج
نسبة التعافي 65.49
نسبة الوفيات 2.66
نسبة الحالات النشطة 31.85
الدارالبيضاء سطات 12
طنجة تطوان 5
فاس مكناس 2
الرباط سلا 2
مراكش اسفي 1
سوس ماسة 1
بني ملال خنيفرة 1
الحمد لله بعد الاعتماد على التحاليل الاستباقية انخفض مؤشر R0. شوية الصبر الفرج قريب بإذنه تعالى
مزيدا من الصبر إخواني المغاربة.
نسأل الله الفرج.
أو كنطلب من خوتي لمغاربا إزيدو إلتلزمو بالحجر باش نوصلو لصفر حالة قبل من 10 يونيو إنشاء الله
المغاربة شعب محنك وذو حضارة عريقة، يعرف جيدا كيفة تجاوز المحن.
J'ai vu ces derniers jours des gamins en groupe dans la rue, est ce que les autorités ne font plus leurs travaille de contrôle.
ياك صمتي معانا رمضان عيدتي معانا وصافي راك عيقتي خلينا نخرجوا شويا بغينا نشوفوا احبابنا راه الصيف هاذا....أو كانواعدوك غادي نبقاو محافظين على كل الاشياء التي تعجبك...
وانت راك عارفة المغرب بلد مضياف أو الضيافة غير 3 أيام واحنى راه ضيفناك 3 اشهر..
ملاحظة:هناك بعض التعليقات تكتفي بالدعاء للمسلمين و فقط...مع احتراماتي،إذا كان الدعاء شاملا للكل بالرحمة والمغفرة و الشفاء سيكون أفضل لأننا لا نعرف من هو المسلم ؟شكرا على التفاعل.
الأمازون و الجزر الإيطالية..... الحرارة هلكتنا مادراك بفيريس والله تتحرق والديه الحرارة وش لعب مع النار ديال الحرارة
العلاج في الجمع بين الدواء والدعاء .
مزيد من الاستغفار والتوبة والتضرع الى الله عز وجل .
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا.