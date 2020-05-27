24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الداخلية: حملة تشهير تستهدف "قائدة" باليوسفية (5.00)

  2. معمل كورونا (5.00)

  3. "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  4. حفّار قبور يغتصب مغربية عالقة بمليلية المحتلة (5.00)

  5. ستيني يعتدي على زوجته وينهي حياته شنقا في فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7601 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 163112 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4978 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (92)

1 - aziz الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:11
انخفاظ عدد الإصابات في الآونة الأخيرة لا يعني بأن الوباء انتهى أو سينتهي في القريب العاجل، فهذا الفيروس الذي هو وباء عالمي يمكنه رغم حصر رقعته أن يعود على شكل موجة جديدة إذا وقع تراخ أو تهور سواء من طرف الدولة أو المواطنين. لدا فمن اللازم أن يستمر الجميع دوما وإلى حين ايجاد لقاح وعلاج له بالإلتزام وبشكل أكثر صرامة من ذي قبل بالتدابير الوقائية المعمول بها وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستعمال المعقمات وكل مايرتبط بذلك. كما أن على الدولة أن تكون حذرة جدا بخصوص رفعها التدريجي للحجر الصحي بالنسبة للمواطنين، وكذا بالنسبة لاستئناف مختلف المرافق أشغالها، وكذا بالنسبة لعودة المواطنين المغاربة العالقين بمختلف دول العالم إلى غير ذلك من الإجراءات.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
143
2 - الكرموسي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:12
24 إصابة و 10000 تحليلة الحمد لله نحن في الطريق الصحيح للقضاء على الوباء نرجو من بلادنا عدم الإنصياع للمنظمة العالمية للشلاهبية و ليست الصحية التي تريد بظغط من دول كلنا نعرفها إزالة الكلوروكين من البروتوكول العلاجي الدي اثبت نجاعته لكي يبيعون المفترض لقاحهم بثمن باهض كي يعوضو الخسائر التي تكبدوها في فترة الحجر الصحي و في الأخير نتدرعو جميعا و نكثرو من الإستغفار لله لكي يرفع عنا الوباء و البلاء إنه على كل شيئ قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
276
3 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:12
الحمد لله على هدا التحسن و قريبا ان شاء الله سيكون في خبر كان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
124
4 - مغربية وافتخر الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
اللهم لك الحمد والشكر على لطفك. واشفي جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
111
5 - Mohamed الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
الحمد لله نحن على الطريق الصحيح فقط الالتزام إلى غاية 10 يونيو و سنبدأ بتسجيل د حالة يوميا مع شفاء الحالات المصابة.. اللهم ارفع غضبك و مقتك عنا يا أرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
113
6 - مدوخ من الرشيدية الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
الحمد لله،
صراحة كنت تخلعت نهار العيد ،واحد الحومة عندنا مكاين غير سلم عليا نسلم عليك ، بوس فيا نبوس فيك ، تاتدوي معا شي واحد تايقولك موت وحدا لي كاينا و بتخراج العينين!!، الناس ضاربا الدنيا بركلا.
الاطباء، الامن، الحكومة دارو داكشي لي عليهم ولكن كحل الراس الله يهديه و صاف
هاد البلاد حافضها الله ، هادا ماكان ، أما أوكان دابا راهوم حايرين غير مع الجثت ، خلينا من داكشي ديال الاولى، دوزيم ، ميدي 1 ، راه حنا مغاربة و عارفين بعضياتنا مزيآآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
7 - واقعي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
حتى نعيش في توازن بين المأمول والمعقول، العدد القليل لا يعني الشفاء التام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
8 - زكري الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
الحمد الله حنا ماشيين اصابات في انخفاض انا فرحان بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
9 - اليمني الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
الحمد لله العدد بدأ في التراجع مؤشرات تفاؤلية إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
10 - رشيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
اللهم ارفع البلاء عنا و عن الإنسانية. و ارحمنا يا رحمان يا رحيم. أفتخر كوني مغربي و الحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
11 - halim الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:13
24 حالة تسجل اليوم و هذه أقل حصيلة منذ أيام ‘ الحمد نحن في الطريق الصحيح ‘ و الفرج قريب بإذن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
12 - مريم الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:14
الحمد لله الحمد لله خير ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
13 - السيد مارك انوار الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:14
الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم ملك يوم الدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
14 - Marrakech الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:14
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
15 - Yuss الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:14
الحمد لله ، الأيام القادمة ستكون أفضل بإذن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
16 - kamal الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:15
علاش غاب اليوبي ليوما هل هي بداية النهاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
17 - جمال الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:15
الحمد لله 24 حالة اليوم الرقم غادي تينقص نهار على نهار الله يرفع علينا هذا الوباء ويشافي جميع المرضى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
18 - Sabrina الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:15
الحمد لله اللدي ادهبا عنا الحزن.مراكش الحرارة فيه كدوب الشانطي اشمن فيروس هدا ايقد ايعيش فيه.ابنادم واتقهر ابقا غير كورونا.المهم عما قريب غادي انرجعو للحيات الطبيعية انشاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
19 - مغربي وافتخر الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:15
يا رب.. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
20 - said الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:15
الحمد لله على كل حال الأمور تسير في الطريق الصحيح وتحية وتقدير لجميع المغاربة الدين ساهموا في الحد من انتشار هذا الوباء وان شاء ستكون الامور بخير في القريب العاجل ومزيدا من الحيطة والحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
21 - مغربية اخاف علي بلدها الجميل الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
الحمدلله والشكر لله ياربي ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين
باسمي وبالنيابة علي جميع المغاربة اشكر جلالة الملك الهمام و جميع الطاقم الطبي والأمن علي جميع الجهود المبذولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
22 - عابر سبيل الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
نريد خارطة طريق نلتزم بها بعد رفع الحجر الصحي الذي لوح بشائره في الأفق.. حتى نتقي ما لاتحمد عقباه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
23 - مفتاح سعيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
اللهم أرفع عنا الوباء الحمد.لله بشرى خير انشاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
24 - Mohamed agadir الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
الحمد لله. هذا يبشر بالخير. الفرج قريب ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
25 - Soufiani الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
اللهم لك الحمد و الشكر اكترو من الدعاء و الصلاة و الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
26 - Abdou RABAT Far الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
الحمد لله هادشي كيبشر بالخير الفرح قريب بادن الله غي شوية د الصير والمسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
27 - Rachid rafik الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
الحمد لله هذا يبشر بالخير ان شاءالله تنتهي فترة الحجر الصحي في 10 يونيو و نخرج بالسلامة و العافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
28 - Abdeslam الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
هذا يبشر بالخير الحمد والشكر لله على كل حال أو اللي معاه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله مايخافش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
29 - sallem الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
الصيف جا ،باي باي كورونا ،مشيا بلا رجعا ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
30 - jamila الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:16
الحمد لله رب العالمين عقبال نقرا صفر إصابة وترجع الحياة لطبيعتها والله يسامح لينا ويغفر لنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
31 - amine الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
الحمدلله الفرج قريب إن شاءلله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
32 - 24 على 24 الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
كل ساعة بي اصابة و كل اصابة في ساعة نتمناو في 24 ساعة 00 اصابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
33 - خااالد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
الحمد لله... الحمد لله... لنكن متفائلين ....الأمور في طريقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
34 - laila الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
Bonne nouvelle. J'espère que ça va diminuer jusqu'à 0%.inchaallah. Et que les hostilités (es) guériront le plutôt possible. Rien n'est impossible.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
35 - وزون الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
الحمد الله والشكر لله ستفرج بإذن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
36 - amiiine الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
شيء مفرح لكن اعتقد ان الامور ستسوء بعد رفع الحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
37 - عبد العالي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
يارب أرفع عنا هاذ البلاء  يارحمان يا رحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
38 - سيمو الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
نسأل الله العظيم رب العرس العظيم ان يذهب عنا هدا الوباء بصفة نهائية وان يحفظ بلدنا المغرب و جميع الانسانية منه وتعود الحياة الى احسن ما كانت عليه سابقا وان يولف بين قلوبنا انه سميع مجيب امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
39 - المؤرخ الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:17
الحمد لله نسبة الاصابات تراجعت بشكل ملحوظ، لكن حذاري من تفشي هذا الوباء مع استئناف الشركات الصناعية. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
40 - Sara الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
باي باي كورونا الله يسهلك فشي كوكب اخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
41 - pcglobe الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
النتائج مبشرة و الحمد لله نتمنى من الله ان تسير الأمور على هذا الحال إلى رفع الحجر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
42 - Manal الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
مبانتش ليا 10000 تحليلة في اليوم ولكن الحمد لله نتمناو خير يا ربي نبقاو على هاد الوتيرة و أقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
43 - مسامح كريم الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
9348 تحليلة
24 منها ايجابية
9324 سلبية
97 حالة شفاء
لا وجود لوفايات
2421 تتلقى العلاج
نسبة التعافي 65.49
نسبة الوفيات 2.66
نسبة الحالات النشطة 31.85
الدارالبيضاء سطات 12
طنجة تطوان 5
فاس مكناس 2
الرباط سلا 2
مراكش اسفي 1
سوس ماسة 1
بني ملال خنيفرة 1
الحمد لله بعد الاعتماد على التحاليل الاستباقية انخفض مؤشر R0. شوية الصبر الفرج قريب بإذنه تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
44 - فؤاد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
حمدلله على لطف لله انتظرو الخير والعافية والسرور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
45 - مجرد سؤال الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
كيف للحالات ان تتناقص بعد عيد الفطر؟؟ من 100 حالة الى 24؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
46 - عبد الصمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
الحمد لله.الأرقام و المؤشرات في تحسن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
47 - bouchra الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
الحمد لله والشكر لله،حصيلة خفيفة وايجابية ومبشرة بالخير،وهذه مؤشرات تدل على أن فرج الله قريب،نتمنى أن يلتزم الكل الحجر لما تبقى من هذه الفترة حتى نخرج منتصرين على هذا الوباء بفضل الله تعالى وبالجهود المبذولة من طرف المغاربة ملكا وحكومة وشعبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
48 - مصطفى بحبح الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
رغم تحسن الوضع يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لظهور بؤر جديدة.
مزيدا من الصبر إخواني المغاربة.
نسأل الله الفرج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
49 - مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
الحمد لله بشرا سارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
50 - أبوزيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
الفرج قريب ان شاء الله. اسأل الله ان يشفي الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
51 - باحث الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
لمادا لم لحد الان وزارة الصحة لم تتعترف لحد الان بتشريحات التي قام بها اطباء وغيرهم حول فيروس وكيف كان يعالج بطريقة خاطئة مما يادي الى الوفاة وان منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن دلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
52 - سعد الدين الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
ياربي ترفع علينا هاد الوباء...الحمد لله على كل حال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
53 - عبد الله الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:18
الحمد لله على هذا الانخفاض، ابشرو انشاء الله بغد مشرق ولنتذكر بعد التخلص من هاد كورونا التدخل الاستباقي لصاحب الجلالة نصره الله والحكومة المحترمة في اتخاد التدابير الاستعجالية لوقف زحف العدوى وذلك بطببعة الحال لتوفيق من البارئ عز وجل. شكرا هسبريس على المواكبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - واحد مر من هنا الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:19
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملئه السموات والارض ومابينهما حمدا كثيرا حتى ترضى وبعد ان ترضى حمدا يليق بجلالك وجبروتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
55 - ويسخديجة الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:19
الحمد لله نتدرع إلى الله أن يرفع عنا هذا البلاء نهائيا و يشفي جميع المرضى و يرحم الموتى و مزيدا من الاحتياط...اشتقنا إلى بيوت الله و إلى عائلاتنا و إلى الحياة الطبيعية يا رب يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
56 - متفائل الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:19
جميل جدا. لكن المشين هو لماذا تظهر حالات في جهات استقرت لأيام عدة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
57 - عبدالإله الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:20
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و لعظيم سلطانك، ربي كبير، رحمته وسعت كل شئ، لا تقنطوا من رحمة الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
58 - ولد الحاج الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:20
ياربي تحفضنا أو تحفض بلادنا أو بلاد المسلمين أو العالم كامل من هاد الوباء.
أو كنطلب من خوتي لمغاربا إزيدو إلتلزمو بالحجر باش نوصلو لصفر حالة قبل من 10 يونيو إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - مراد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:20
ربي علمنا أننا ضعفاء فرحمنا يا أرحم راحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
60 - شرف 58 الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:21
الحمد.لله.اول مرة نسجل هذا الرقم المفرح منذ بداية الجاءحة.ولكن سؤالي هو : كم تم استبعادهم في اخر 24 ساعة الماضية؟ ارجو الاجابة من المعلقين الكرام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
61 - مهاجر الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:21
الحمد لله الاصابات في تناقص والشفاء في تزايد لكن اخواني واخواتي يجب التعايش مع هذا الوباء باحتراز كبير والتضرع إلى الله برفعه عنا في القريب العاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
62 - زائر الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:21
الحمد لله الأحوال كتحسن و انشاء الله بالالتزام غادي نتغلبو على المرض و نرجعو لحياتنا الطبيعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
63 - سوسي كاعي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:22
هاد الزمر ديال كورونا منين كيخرج مبغا يسالي كاع يا ربي السلامة والله يهديكم بعدوا على بعضياتكم عوض تعطي شبر ديال التساع بقاو تعطيوا 2 مترو ديال التساع الله يرحم ليكم الوالدين و جوووووووج مترو ديال التساع والبياعة بعدوو على بعضياتكم باش الناس الزبناء ديالكم إبعدوا على بعضاتهم الله يهديكم نظموا راسكم باش نساليوو مع هاد الزمر ديال كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
64 - محمد رضی الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:23
الحمد لله تللهم لك الحمد العزيز القهار يمهل ولا يهمل المرجو أخد العبرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
65 - متساءل الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:23
اقترب العاشر من يونيو ،لذا كان لزاما تخفيض عدد الاصابات لتبرير الرفع الشامل للحضر الصحي ،وفتح الانشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لتوفير العملة الصعبة أسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذا الوباء ومن جشع الباطرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
66 - مغربية الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:24
الحمد لله .. العدد يتناقص. لماذا غاب اليوبي ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
67 - abdo الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:24
أشكر جزيل الشكر هسبريس على الأخبار الموتوقة حول مستجدات كورونا اللتي تصلنا يوميا ، وارجو من الله العلي القدير أن يرفع عنا هدا البلاء،وان يشفي كل مصاب وأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
68 - ابن العربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:24
هذا من بشاير الخير ان شاء الله تَعَالَى يزيح الله هذه عن الامة وعن ساير البشريّة وتعود الحياة الى طبيعتها وأحسن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
69 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:26
بعدما لم يتم تسحيل اي حال في 9 جهات يعود هذا الوباء لظهور مرة في جهات عدة داخل المملكة رغم قلتها وهذا مايطرح عدة استفهامات حول انتشاره في أوساط لاتظهر عليهم علامات المرض مما يزيد المسألة تعقيدا وحرصا كبيرا و الله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - محمد العرائشي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:27
الحمد لله والشكر لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملئ السماوات والأرض وما بينهما وملئ ما شاء ربنا من شيئ بعد...الفرج قريييييب... ربي تعالى كبيييييير وخيره كثييييير...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - مواطن حر الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:28
الحمد لله على لطفه مزيدا من الوعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
72 - عبد الرحمان الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:30
الله الطف بنا ويرفع علينا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
73 - احمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:32
الحمد لله النتيجة بدات تتحسن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
74 - Kim890 الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:34
اظن ان الفيروس بدأ يفقد قوته تماما و سيختفي تماما بعد أيام قليلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
75 - مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:34
تطور إيجابي في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، نتمنى أن ينخرط جميع المغاربة في محاصرة الفيروس على أمل استئصاله، بعدها الحذر وكل الحذر من دخوله مجددا الى بلدنا الحبيب.
المغاربة شعب محنك وذو حضارة عريقة، يعرف جيدا كيفة تجاوز المحن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
76 - الصادق الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:35
ستفرج إن شاء الله.. لمذا لم يتم تحيين المعطيات الخاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة منذ 13 ماي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
77 - متتبع الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:35
مزيد من الصبر ايها المغاربة و هانصفوها ليه ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
78 - نظم الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:35
الحمدلله .الاصابات في تناقص ان شاء الله.ولكن كل الحذر من العاصمة الاقتصادية .التي لم يختف فيها الاصابات .المشكل ان اصابتها تتعدى العشر او اكثر.وما لم افهمه اصابة واحدة اواصابتين في اقليمي مثلا تبدا السلطات الامنية بمجهودات جبارة ومخيفة وسدودامنية في كل البلدات من اجل الحد من انتشار المرض لدى سكان الاقليم .ولكن هل الدار البيضاء معفية من ذلك ام ماذا.....ولو كانت الاصابات في اقليمي 50 اصابة في اليوم ربما ستقوم ااسلطات بمنع اي شخص من الخروج من المنزل .مجرد راي على العموم الامور مبشرة بالخير ان شاء ربنا ااكريم ونتمنى اختفاء هذا الفيروس نهائيا في بلدنا الحبيب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
79 - Karntch kantch الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:36
الحمد لله على كل حال إوا حنا الجالية كاع مفكروا فينا راه بغينا نعيدو معا والدينا خاص الدولة الدير لينا شي حل اوماتكونوش انانيين المغربية راه حنا منكم ونتوما منا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
80 - sanaa الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:37
اللهم بشرنا بما ننتظره منك و أنت خير المبشرين. الحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
81 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:37
الحمد لله دلك لا يعني التراخي المزيد من الصبر و شروط الوقاية من تعقيم وارتداء للكمامات و التباعد الجسدي كما يجب عدم الإنصات لمنظمة الشلاهبية العالمية التي أتبتت مجموعة من الدراسات أن الكلوركين فعال وتريد سحبه حتى يتمكنوا من تسويق لقاح على حساب طريقتهم و أهدافهم التي يسطرون لها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
82 - فرحان الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:39
تدني عدد الإصابات، ولله الحمد، يرجع بالأساس إلى تكثيف التّحاليل المخبرية التي قام بها مؤخرا الطّاقم الطّبي مشكورا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
83 - سبحان الله وبحمده العظيم الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:40
اللهم لك الحمد سنخرج سالمين باذن الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
84 - سلمى الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:41
لو تقوم وزارة الصحة بالتحاليل لكل المواطنين قد نستطيع محاصرة المرض اكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
85 - citoyen الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:41
Restez vigilant même après la levé du confinement. Il faut pratiquer son auto-confinement et faire très attention. Le virus restera toujours avec nous regardez la chine de temps en temps il y a d'autres cas.
J'ai vu ces derniers jours des gamins en groupe dans la rue, est ce que les autorités ne font plus leurs travaille de contrôle.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
86 - SARYIVO الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:48
عافاك ياكورونا سيري بحالك راكي حمقتينا احبستينا كرفستينا
ياك صمتي معانا رمضان عيدتي معانا وصافي راك عيقتي خلينا نخرجوا شويا بغينا نشوفوا احبابنا راه الصيف هاذا....أو كانواعدوك غادي نبقاو محافظين على كل الاشياء التي تعجبك...
وانت راك عارفة المغرب بلد مضياف أو الضيافة غير 3 أيام واحنى راه ضيفناك 3 اشهر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
87 - هشام كولميمة الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:49
الحمد لله نتمنى الشفاء العاجل للإنسانية جمعاء.
ملاحظة:هناك بعض التعليقات تكتفي بالدعاء للمسلمين و فقط...مع احتراماتي،إذا كان الدعاء شاملا للكل بالرحمة والمغفرة و الشفاء سيكون أفضل لأننا لا نعرف من هو المسلم ؟شكرا على التفاعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
88 - ilyass Hattouche الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:51
الحمدلله لقد أنخفضة عدد الإصبات بلمغرب نرجو من الله اسللامة ولعافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
89 - مدبوح الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:51
وش كورونا هبيل غادي اكلس بالمغرب لا خدمة لا ردما مشى لبحر ميامي فأمريكا امشا

الأمازون و الجزر الإيطالية..... الحرارة هلكتنا مادراك بفيريس والله تتحرق والديه الحرارة وش لعب مع النار ديال الحرارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
90 - تائب الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:53
الخلاصة .
العلاج في الجمع بين الدواء والدعاء .
مزيد من الاستغفار والتوبة والتضرع الى الله عز وجل .
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
91 - مواطن الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:58
الحمد الله و الشكر لله. خير انشاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
92 - لا تشتري من أي شخص بدون كمامة الأربعاء 27 ماي 2020 - 19:00
أتمنى أن نساهم في تعديل سلوكيات بعض الباعة الغير الملتزمين بالكمامة بعدم شراء بضاعتهم و لو تكون بريال (اعتبرها بمثابة كرونا بريال) لأن اذا كان احدهم مريض و تكلم مع الزبناء الملتزمين سينقلوا الضحايا معهم كرونا في ملابسهم ، إذن إن تغافل أي الزبون عن تعقيم ملابسه أكيد 99% سينقل العدوى لأي طفل لمس ذلك الملابس، لهذا التمس من جميع الإخوان المغاربة في الأماكن العمومية يديرو كمامتم على نيفم بكل مسؤولية احتراما لكل طفل بريء ، والله يجزي كل من عمل أو ساهم في عملا حسنا قأتقنه ، الشعب المغربي شعب كبير باخلاقه العالية والاحترام للغير ، تحية للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 92 | عرض: 1 - 92

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.