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الرئيسية | مجتمع | العثماني: المغرب يتجنب الأسوأ ويخطط لإنجاح مرحلة ما بعد الطوارئ

العثماني: المغرب يتجنب الأسوأ ويخطط لإنجاح مرحلة ما بعد الطوارئ

العثماني: المغرب يتجنب الأسوأ ويخطط لإنجاح مرحلة ما بعد الطوارئ
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب نجح في المرحلة السابقة في تجنب الأسوأ، مشددا على أن الهدف هو أن "ننجح في المرحلة المقبلة لتخرج البلاد معافاة ومنتصرة ومرفوعة الرأس".

وضمن لقاء مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، اليوم الأربعاء، أكد العثماني على ضرورة التعبئة الشاملة للقوى الوطنية السياسية والنقابية والجمعوية لإنجاح ما بعد 10 يونيو، تاريخ نهاية حالة الطوارئ، موردا أن "بلادنا كما نجحت في المرحلة السابقة ستنجح في المرحلة المقبلة".

ويأتي لقاء العثماني في إطار إطلاق مبادرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والقوى النقابية والجمعوية بشأن مرحلة ما بعد 10 يونيو، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إذ أكد أن "الهدف من المشاورات مع القوى الوطنية هو الإنصات والتداول بخصوص أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات بشأن كيفية تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة".

وأوضح رئيس الحكومة أن "تدبير المرحلة المقبلة مرتبط أساسا بتطور الحالة الوبائية ببلادنا، وهي الحالة التي تعرف تحكما بفضل مجهودات الأطر الصحية التي تشتغل ليل نهار"، داعيا إلى مزيد من التعبئة والالتزام بالقواعد الصحية، "لأن تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء"، وزاد: "أملنا أن تتحسن الحالة الوبائية في الأيام المقبلة، ونكون أمام مؤشرات إيجابية تساعدنا في ما بعد 10 يونيو".

وسجل العثماني أن هناك متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي، سواء وطنيا أو دوليا، خصوصا على مستوى الشركاء الاقتصاديين، مبرزا توجه المغرب نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق شدد رئيس الحكومة على وجود تحولات مستمرة في ما يخص الأرقام والمؤشرات الاقتصادية عالميا، مردفا: "نحن لسنا جامدين، ويمكننا أن نطور مقترحاتنا في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، ولدينا المرونة الكاملة للتأقلم مع الجديد ومدارسة أي موقف اتخذه شركاؤنا الاقتصاديون والتفاعل معه من أجل تطوير مقارباتنا".

ولاحظ رئيس الحكومة أن التحكم في الحالة الوبائية وازاه نجاح على مستوى تموين السوق بمختلف المواد الضرورية، منوها بالقطاعات التي تعبأت لإنجاح هذا التحدي، الذي يعكس الإستراتيجية التي اتخذها المغرب منذ زمن بعيد، مشيرا بهذا الخصوص إلى الأفكار العبقرية لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ثم التوجهات الكبرى لجلالة الملك محمد السادس التي جنبت بلادنا أي إشكال على مستوى الأمن الغذائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عبد اللطيف الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:11
الله ياخذ الحق فالعقول المتحجرة اللي صوتو على العدالة والتنمية
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44
2 - محمد الزموري الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:14
اللهم يسر وبارك تفاءلوا بالخير تجدوه الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاح هذا المجهود الجبار الذي تمر به البلاد والله يرفع عنا هذا الوباء ويرحم الموتى ويشافي المرضى إنه سميع مجيب.
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36
3 - رأي الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:15
أخطر شيء سيواجهنا اليوم هو اقصاء احزاب بعينها و كذا هيئات المجتمع المدني، وخطر آخر يواجهنا هو جهل بعض المواطنين وتهورهم بخطورة الفيروس وعدم احترامهم للتدابير الاحترازية، اضافة الى ضعف تسيير بعض المسؤولين في قطاعات بعينها سواء في القطاع الخاص او العام ، وعدم اعفائهم الا دليل على ضعف القائميت على تلك القطاعات وما البؤر التي ظهرت مؤخرا (المصانع والمعامل والسجون)توضح ذلك.
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-3
4 - مواطن الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:16
السيد العثماني :و ماذا عن العالقين الذين يتمزقون ومتشردين في الخارج!! . والعاليقات في مليلية المحتلة والاغتصبات.!! هل مازلتم منشغلين بالترتيبات ؟
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39
5 - Rachid الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:16
préparez des grands quantités des médicaments pour la dépression après le confinement de 3 mois
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5
6 - Maaqoul الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:19
الله يعافيك بالصبر، لا يمكن أن ننتظر المجهول برؤى ظلامية، ربما ستجد لها مخرجا في الأيام القليلة القادمة.
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-13
7 - محمداو الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:19
السي العثماني يتكلم وكأنه يتوفر على خبرة في مجال الاقتصاد.....وهو مسكين كما يظهر لي لا يفقه شيئا لا في التدبير ولا في التسيير الاقتصاديين...رحم الله من .....
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14
8 - حميد الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:19
كالعادة، لا جديد مع العثماني....
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16
9 - زكرياء الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:20
كيف وصلت العشرات من الأسر إلى مدن الشمال آتية من مدن موبوءة كالدار البيضاء من أجل الاستجمام؟
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24
10 - مواطن الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:21
فكرة الحجر اللا صحي فكرة غبية جدا جدا ، وفكرة التباعد الاجتماعي وأخواتها وفكرة الكمامة وووو كلها أفكار غبية جدا . والنظافة أساسا هي إجبارية دينيا وعقليا سواءا بكورونا ولابغيرها ، من تنظيف للجسد والمنزل والملابس الى أخره .
أنا الى الان لا أصدق شيئا اسمه وباء كورونا ، وليس من حق أحد أن يفرض علي أن أصدق شيئا لا يمكن للعقل تقبله وتصديقه ، مع العلم أنني أعرف أنها أصبحت بمثابة إنكار الهلوكوست . (الامر مجرد فيروس الرواح أو رشاح الأنف مع ارتفاع نسبي في الحرارة )،
أكبر خديعة يتعرض لها شعوب العالم بعد أحداث 11 شتنبر 2001 وقضية أسامة بن لادن وداعش وهلم جرا ...
الفاهم يفهم ،
على أي تدخل السياسيين أمثال ماكرون وجونسون في كورونا ومنظمة المصائب العالمية والاعلام الشيطاني الخبيث ، كلهم جعلوا كورونا وحشا أسطوريا رغم أنه بدون مخالب ... إلا آل ترامب هم من يعرفون الحقيقة حيث لم يذهبوا مع الموجة ، ما جعلهم في مواجهة دولة الدجل والبهتان العميقة في أساليبها الشيطانية من إعلام وتقارير كاذبة وسياسيين وأطباء مشبوهين ومختبرات وتهويل وتضليل ،كورونا يبقى كَودزيلا العصر من وحي الاعلام الذي ترجمه على الواقع البشري
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12
11 - صفوان الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:22
الحمد الله اسي العثماني على لطف الله ولكن الاسوأ راه دينا عايشينه الدرواش او المزلوطين اما نتوما راكوم ديما مفطحين سواء كانت كرونا ولا ولا مكانتش دقة جيا جيا فينا
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9
12 - salim الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:23
après le confinement on va pas importer le chloroquine ,mais on va importer le prozac et la paroxetine
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-1
13 - عزيز الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:26
لا زال موضوع العالقين بعيد كل البعد عن القرار مما يوضح ضعف الحكومة في التعامل معه لا من الناحية الاعلامية و لا من الناحية الواقعية
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3
14 - الثعلب الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:26
اللهم يسر ولا تعسر، واجعل أحوالنا أفضل مما كانت أنت على كل شيء قدير.
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18
15 - بن محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:28
كما تتم الان المشاورات مع جميع شرائح المجتمع المغربي في هذه الجائحة لماذا لم تكن من قبل مثل هذه المشاورات في جميع القوانين التي تنزل على العباد كالصاعقة و منها على سبل الحصر الساعة الاضافية و..و ....و
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8
16 - ali الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:30
En gros la mise à l'épreuve d'un état de crise a été réussie, et les différents organismes: police, gendarmerie, forces auxiliaires ont vérifié leurs potentiels..
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0
17 - immad الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:30
نتمنى ان لا تكون جائحة كورونا فرصة ذهبية للبعض للتنصل من المسؤولية وهدم المكتسبات !!!
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0
18 - Nomade الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:31
"...الحالة الوبائية تعرف تحسنا بفضل مجهودات الأطر الصحية التي تكد ليل نهار..." لماذا لم يفكر السيد رئيس الحكومة في مكافأة هؤلاء الأبطال رجالا ونساء؟؟؟ لماذا تكرم عليهم بالاقتطاع كسائر الموظفين؟؟؟ إن أقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة تجاه كل الأطر والعمال والموظفين، مدنيين وعسكريين، الذين لا يعرفون الراحة منذ بداية الوباء، هو تحفيزهم ماديا كإجراء عملي لشكرهم على هذه التضحيات المتواصلة حتى الآن.
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19 - Moulin Chicago الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:33
كما تكون يولى عليكم . لا تنتظروا شيء من العدالة و التنمية و لا من غيرها .
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20 - شخص مر من هنا الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:36
ياربي شي ريسة الحال ميركل ما ابقيناش باغيين رايس صافي
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21 - حكومة فاشلة الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:37
حكومة فاشلة تجار الدين.انا لا اثق حتى في كلامهم
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22 - Mehdi الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:38
نحن من بين ٱكتر الدول العربية موتى بكورونا هل هذا يعني أننا تجنبنا الاسوء و باقي الدول العربية لم تتجنب
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23 - kyahia الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:40
حزب العدالة والتنمية تبدأ الدعاية الانتخابية مبكرا بتضخيم الانتصارات الوهمية كانها استعادة الاندلس وتريد الركوب مرة ثانية فوق الاحداث,ونسيت ثلاثون الف مغربي مشردين في الخارج.
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24 - الجاحض الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:43
طلقو عباد الله تخدم على راسها قتلتوهم بالخلعة الناس عندهم منسوب الوعي ناقص شوية وبقيتو عليهم هاك بلاك خصكوم تعرفو الوضعية ديال الناس فين وصلات ماديا إلى الحضيض معنوياتهم انهارت كلشي كره هاد الحياة بهاد الحجر الصحي صافي باركا
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25 - كمال القصيبي الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:45
تعتبر المرحلة المقبلة اهم المراحل في تخطي خذه الجائحة وانطلاقا من الثقافة المغربية الاصيلة والتي تمتاز بالمسؤلية في المواقف الحساسة والتي تتطلب الحزم يجب ان تتم هذه المرحلة بحذر بحيث يجب على كبار السن واصحاب الامراض المزمنة توخي الحذر اكثر وعامة الناس بالتباعد الاجتماعي وتفادي الاسواق والتجمهر واستعمال المشي والابتعاد ما امكن على وسائل النقل العمومية بالاضافة الى وضع الكمامات داخل الاسواق ووسائل النقل العمومي ونسأل الله ان يبعد عنا ما يفجعنا والسلام عليكم
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26 - زكري☆ الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:46
مزال مشفنا نجاح الناس باقي مقطوعوش الواد و نشفوا رجليهم راحنا ماازمين مالقين حتى مانكلوا
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