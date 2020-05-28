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الرئيسية | مجتمع | 35 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7636 حالة في المغرب

35 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7636 حالة في المغرب

35 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7636 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7636 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 166574 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، ليستقر إجمالي الوفيات في 202.

وتم التيقن أيضا من 131 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5109 حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - يوسف بومهاوس الخميس 28 ماي 2020 - 10:08
إو لي عف علينا من هذا المرض بش نخرج في اقرب وقت ممكن
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12
2 - زواقي الخميس 28 ماي 2020 - 10:08
تفائلو خيرا تجدوه....الحمد لله... الحمد لله... الأمور في طرقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
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56
3 - youssef الخميس 28 ماي 2020 - 10:09
3497 تحليلة
35 منها ايجابية
3462 سلبية
131 حالة شفاء
لا وجود لوفايات
2325 تتلقى العلاج
نسبة التعافي 66.91
نسبة الوفيات 2.65
نسبة الحالات النشطة 30.45
الدارالبيضاء سطات 12
طنجة تطوان 22
مراكش اسفي 1
الحمظ لله غي ثلاث جهات لي سجلات حالات جداد
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55
4 - hamza الخميس 28 ماي 2020 - 10:11
عسى الله أن يرفع هذا البأس عما قريب ويعود الناس إلى سابق ما كانوا عليه من الهدوء والطمأنية.
آميين يا رب العالمين.
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24
5 - med الخميس 28 ماي 2020 - 10:11
الحمد لله بواشر الخير بدات تظهر الله مارفع عنا هاد الوباء
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18
6 - moi الخميس 28 ماي 2020 - 10:12
و ها لمبغناش ، الله يحفظ و صافي هدشي غير مستقر
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2
7 - مغربية وأفتخر الخميس 28 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله والشكر لله أبواب الأمل بدأت تفتح ألله يفتح علينا أبواب الخير
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2
8 - reda الخميس 28 ماي 2020 - 10:14
الحمد لله والشكر لله، لله يحفضنا و يحفض بلادنا، أو ديما مغرب
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2
9 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 10:16
مع السادسة غدي توصل 90 او 100
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-2
10 - هشام الخميس 28 ماي 2020 - 10:16
غادي يحمقونة هاد أرقام طالع هابط .كل دول عرفات رأسها من رجليها بنسبة إرتفاع وإنخفاض للمؤشر الوباء
حتى مغربنا لي ما فهمنا والو لم نرسو في أي
إتجاه
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0
11 - عادل الخميس 28 ماي 2020 - 10:16
نتمنى من الله ان يرفع الوباء من عنده.يارب
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2
12 - عادل الخميس 28 ماي 2020 - 10:17
مفهمتش نهار 160 نهار 40 نهار 200 نهار 7 نهار 46 هنالك حلقة مفقودة
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1
13 - أفريكانو الخميس 28 ماي 2020 - 10:17
ابدأ صباحك بالامتنان لأنك مُنحت يوما جديد، وأنك لم تفقد شيئاً عزيزا عليك، أعطي نفسك الحب والرعاية الصحية، ابحث دائما عن شيءٍ جديد، اقرأ، تعلم، الحياة رحبة وواسعة وفيها ما يستحق العيش، لا تكدر يومك بأمور ربما لن تحدث، وكل ما تريد آت إليك في وقته المناسب...
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2
14 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 10:18
اسبشرنا خيرا بالامس،لكن ربما عودة الحياة للأنشطة الصناعية هي السبب، ونتمنى من عمال المصانع عدم نزع الكمامة حتى في وقت عدودتهم من العمل وعدم الاحتكاك بأبنائهم واسرهم ووضع كل الاحتياطات تفاديا لنقل العدوى للغير، ونناشد سائقي الطاكسيات بمطالبة كل شخص يريد استعمال الطاكسي كوسيلة نقل ان يلبس كمامته قبل الصعود لطاكسي ويطلب من الزبون وضعها بشكل جيد بما فيه تغطية الأنف. لأن هذا سوف يحميه اولا ثم يحمي كل مستعملي الطاكسي. كما نطالب بعدم المغامرة وتطبيق التباعد الاجتماعي، اي شخص خارج البيت نتعامل معه كأنه مصاب بالفيروس.
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15 - Kan hna الخميس 28 ماي 2020 - 10:18
الحمدلله الاصابات في تراجع مستمر ، وقريبا باذن الله تصل مستوى الصفر و نعود الى حياتنا الطبيعية
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0
16 - عبداللطبف الخميس 28 ماي 2020 - 10:18
الحمدلله بدا كينقص العدد المصابين المرجو الاخوان المغاربةالالتزام في البيوت وتجنب الاختلاط في الاسوق دون سبب اكيد سوف تتحسن الضروف في اقرب وقت بهده الشروط وكدا حرارة الشمس لها دور كبير في قتل الفيروس القاتل
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17 - Abdo الخميس 28 ماي 2020 - 10:21
D'après ces analyses qui n'affichent aucune tendance, on peut conclure que les tests du dépistage ne sont pas bien ciblés et sont effectués d'une manière arbitraire.
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18 - عبد المنعم الخميس 28 ماي 2020 - 10:21
سيرتفع عدد الإصابات في الأيام المقبلة بسبب شمل تحاليل على عدد اكبر من القطاعات كنقل وتجار و العمال وهو امر عادي وجيد.
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19 - anas الخميس 28 ماي 2020 - 10:22
ليدير لفيها لخير رآه تخنقنا كولا مرا وكيف كتكون لقدية بزاااف
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20 - كاتب سيناريو الخميس 28 ماي 2020 - 10:22
اضن ان السيناريو الامثل والاكاديمي الذي لا مناص منه لتجاوز كل التداعيات ولغة الارقام هو التعايش والتعايش ثم التعايش مع الوباء المتفاءل بلغة الأرقام احمق
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21 - طاهة الخميس 28 ماي 2020 - 10:22
حمدلله على كل حال
بصراحة لله يجزي ناس لي سهرانين على اخوان ديالهم 24 ساعة على 24
وناس لي تئداو بهاد المرض لله يشفيهم ولله يغفرليهم ولله يرحم الجميع
كرصون قول لسرباي صوب شي قهوة راني جاي فطريق كورونا بشات
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22 - محمد مداني الخميس 28 ماي 2020 - 10:23
لزالت الحالة الوباءية لا تكاد تستقر ونحن في الأيام الأخيرة من الحجر الصحي، املنا أن يكون الجميع في مأمن صحي وتضمحل الإصابات في الأيام القادمة وان يلتزم الجميع بالارشادات الطبية حتى يطوق هذا الوباء من طنجة إلى لكويرة.
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23 - فتحية الخميس 28 ماي 2020 - 10:24
اللهم يا رحيم ارفع علينا الوباء و ارحم عبادك الضعفاء اللهم لا حيلة ولا قدرة لنا الا بك اغيتنا يا غيات الطف بنا وفرجها علينا يا مجيب الدعوات اللخم لك الحمد كله والشكر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العضيم.
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24 - عالق و حاقد الخميس 28 ماي 2020 - 10:25
اللهم شافي المسلكين اللذين لا حول لهم و لا قوة، اللهم اجعل الإصابات المقبلة من نصيب المسؤولين عن تشتيت المواطنين في جميع أرجاء العالم.
انشر فقط إن كنتم تؤمنون بحرية الرأي و الوطنية!
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25 - amine الخميس 28 ماي 2020 - 10:27
خاص إتزاد فالمدة ديال الحجر الصحي مع تشديد الإجراءات و شوف تشوف مع هاذ الشعب لهيماجي لي عندنا
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26 - mouna الخميس 28 ماي 2020 - 10:28
علاش هناك تراخي من السلطات ، خاص زيار لهاذ لقوم ، بنادم غير تالف فزناقي و دوران بدون هذف
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