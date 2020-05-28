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كُتّاب وآراء
35 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7636 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7636 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 166574 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، ليستقر إجمالي الوفيات في 202.
وتم التيقن أيضا من 131 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5109 حالات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
35 منها ايجابية
3462 سلبية
131 حالة شفاء
لا وجود لوفايات
2325 تتلقى العلاج
نسبة التعافي 66.91
نسبة الوفيات 2.65
نسبة الحالات النشطة 30.45
الدارالبيضاء سطات 12
طنجة تطوان 22
مراكش اسفي 1
الحمظ لله غي ثلاث جهات لي سجلات حالات جداد
آميين يا رب العالمين.
حتى مغربنا لي ما فهمنا والو لم نرسو في أي
إتجاه
بصراحة لله يجزي ناس لي سهرانين على اخوان ديالهم 24 ساعة على 24
وناس لي تئداو بهاد المرض لله يشفيهم ولله يغفرليهم ولله يرحم الجميع
كرصون قول لسرباي صوب شي قهوة راني جاي فطريق كورونا بشات
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