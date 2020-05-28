المغرب يواصل السيطرة على كوفيد-19 .. نسبة التعافي 66,91 بالمائة

هسبريس من الرباط

شهدت جهات الدار البيضاء وطنجة ومراكش 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ22 حالة مؤكدة إصابتها في جهة طنجة تطوان الحسيمة و12 شخصا يحمل الفيروس في جهة الدار البيضاء سطات، زيادة على إصابة واحدة إضافية بعدوى "كوفيد-19" على مستوى جهة مراكش آسفي.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 66,91% في المملكة، بعد شفاء 5109 أشخاص، بينما نسبة الفتك 2,65% بـ202 من الوفيات، ويبقى 2325 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2519 حالة في جهة البيضاء و1329 في مراكش آسفي، و1067 بطنجة تطوان الحسيمة و997 في فاس مكناس، و698 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 186 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 114 في بني ملال خنيفرة، و 88 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و4 على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.