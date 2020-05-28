24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:35
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هيئة نقابية ترفض المساس بحقوق عمال الشركات
- "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل
- مسيحيون مغاربة يرفضون التحريض على الكراهية بالإساءة للأديان
- التدبير المركزي يَعْقِلُ اللامركزي في زمن كورونا
- الأوبئة قضاء الله وقدره وليست كوارث طبيعية
مسيحيون مغاربة يرفضون التحريض على الكراهية بالإساءة للأديان (5.00)
معركة "تاحيانت".. محطة نوعية في مقاومة "آيت حديدو" للاستعمار (5.00)
- وزير خارجية الجزائر يُجدد العداء: نزاع الصحراء "تصفية استعمار" - (341)
- اعتذار رفيق بوبكر - (188)
- وزير الأوقاف: تنظيم الزكاة في المغرب ينحصر بيد أمير المؤمنين - (131)
- آيت الطالب يحذر من "انتكاسة" الرفع السريع للحجر الصحي بالمغرب - (115)
- دكاترة الوظيفة العمومية ينشدون المشاركة في تدبير جائحة "كورونا" - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة رسمية: المغرب يخطو نحو التحكم في كورونا
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن المغرب في طريقه للتحكم في فيروس كورونا المستجد، وصنفته ضمن البلدان الأقل تأثراً بالجائحة في المرحلة الحالية.
وذكرت المندوبية، في دراسة نشرتها بعُنوان "دراسة مقارنة لوضعية جائحة كوفيد-19"، أن "المغرب يتميز بوضعية أفضل من بين البلدان الإفريقية الكبيرة فيما يخص الجائحة، لأنه يوجد ضمن البلدان المتأثرة قليلاً بالوباء التي تتجه نحو القضاء عليه".
في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن منحنى الحالات اليومية الجديدة يُثير مع ذلك بعض الزيادات المقلقة، بحيث ما يزال منحنى عدد الإصابات التراكمي في اتجاه تصاعدي مع وُجود بعض الإشارات التي تدل على بداية التسطيح، وعلى الخصوص لم يعد يتبع اتجاهاً متسارعاً.
وفيما يخص مؤشر الحالات النشيطة المصابة بالفيروس، أي صافي حالات الشفاء والوفاة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الأرقام في انخفاض مستمر، وهو ما تم رصده خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبحسب المندوبية، فإن المغرب "بعد كل الجهود المكثفة المبذولة من أجل احتواء كوفيد-19، فهو يوجد على خط التماس تقريباً مع منطقة النجاح والالتحاق بالدول التي تمكنت من السيطرة على الوباء، خاصة إذا ما تواصل، كما نأمل في ذلك، المنحى التنازلي لعدد التكاثر المسجل حالياً".
وأكدت المؤسسة العمومية المعنية بالإحصاء في المملكة أن "من شأن تعزيز إجراءات اليقظة وتكثيف التحاليل المخبرية الجارية حالياً جعل رفع الحجر الصحي بالمغرب، بما تُمليه ضرورات اقتصادية واجتماعية واضحة، في الطريق لأن يكون عملية متحكماً فيها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اليوم جاية تقول لينا راه كلشي غادي مزيان مايناقض بالكامل التقرير السابق ديالها!!
المشكلة ان مع زمن كورونا هاد المؤسسات العمومية كل شوية ولات خارجة لينا بتقرير و أوراق بحثية!. أقل مايمكن أن يقال عنها أنها : تقارير كوكوت ميينوت!
وحتى الخطاب الحكومي فيه واحد الارتجالية فالبلاغات الخاصة بالرفع التدريجي للحجر الصحي! وزير يقول ليك راه من بعد العيد ووزير يقول ليك راه إلا رفعنا غادي تكون الكارثة.. و رئيس الحكومة قتلنا بالشفاوي مرة مع واحد ومرة مع الآخر و بزاف ديال المرات غي مع راسو فالخوا الخاوي!
الله يلطف وصافي راه انا شخصيا تقهرت وربي لي عالم بالأمور!