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الرئيسية | مجتمع | دراسة رسمية: المغرب يخطو نحو التحكم في كورونا

دراسة رسمية: المغرب يخطو نحو التحكم في كورونا

دراسة رسمية: المغرب يخطو نحو التحكم في كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 17:20

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن المغرب في طريقه للتحكم في فيروس كورونا المستجد، وصنفته ضمن البلدان الأقل تأثراً بالجائحة في المرحلة الحالية.

وذكرت المندوبية، في دراسة نشرتها بعُنوان "دراسة مقارنة لوضعية جائحة كوفيد-19"، أن "المغرب يتميز بوضعية أفضل من بين البلدان الإفريقية الكبيرة فيما يخص الجائحة، لأنه يوجد ضمن البلدان المتأثرة قليلاً بالوباء التي تتجه نحو القضاء عليه".

في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن منحنى الحالات اليومية الجديدة يُثير مع ذلك بعض الزيادات المقلقة، بحيث ما يزال منحنى عدد الإصابات التراكمي في اتجاه تصاعدي مع وُجود بعض الإشارات التي تدل على بداية التسطيح، وعلى الخصوص لم يعد يتبع اتجاهاً متسارعاً.

وفيما يخص مؤشر الحالات النشيطة المصابة بالفيروس، أي صافي حالات الشفاء والوفاة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الأرقام في انخفاض مستمر، وهو ما تم رصده خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب المندوبية، فإن المغرب "بعد كل الجهود المكثفة المبذولة من أجل احتواء كوفيد-19، فهو يوجد على خط التماس تقريباً مع منطقة النجاح والالتحاق بالدول التي تمكنت من السيطرة على الوباء، خاصة إذا ما تواصل، كما نأمل في ذلك، المنحى التنازلي لعدد التكاثر المسجل حالياً".

وأكدت المؤسسة العمومية المعنية بالإحصاء في المملكة أن "من شأن تعزيز إجراءات اليقظة وتكثيف التحاليل المخبرية الجارية حالياً جعل رفع الحجر الصحي بالمغرب، بما تُمليه ضرورات اقتصادية واجتماعية واضحة، في الطريق لأن يكون عملية متحكماً فيها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - وطني الخميس 28 ماي 2020 - 17:30
الحمد لله ،كل هدا بفضل تلاحم الشعب بالعرش العلوي المجيد، وثقته في حكامه ومصدااقية اجهزته،ووعي شعبه وحنكة المسؤولين
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17
2 - khalid الخميس 28 ماي 2020 - 17:30
اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.
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22
3 - عابرة سبيل الخميس 28 ماي 2020 - 17:35
يا ودي بلا ما تبقاو تزبو فالتفسيرات و التحليلات، التحكم غادي ايكون ملي ترفع الحجر الكلي و الاصابات كاتناقص، المزيد من الحذر!!
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-22
4 - Momo الخميس 28 ماي 2020 - 17:37
ما اثار انتباهي منذ بداية الجائحة هو كل وزير و مصلحة تشتغل بدون تنسيق بين الجميع،ففي كل الدول هنالك لجنة واحدة يجتمع فيه كل ما هو طبي و اجتماعي وسياسي و اقتصادي و ديني ووو،و يتابعون مستجدات و قرارات موحدة بينهم تقوم على التفاهم و استنتاجات مشتركة بين جميع المصالح،اما نحن تحس كأن لدينا حكومات متعددة و كل واحد يخرج بقرارات تخص وزارته فقط.
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-13
5 - الحقيقة العلمية الخميس 28 ماي 2020 - 17:37
الله سبحانه هو الذي نجى المغرب وإفريقيا ونظر لحالهم ولم تكن هناك وفايات كما كانت تهول وتخوف وتزعم منظمة العالمية للصحة. قال تعالى ( فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء) 43 النور
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24
6 - stop الخميس 28 ماي 2020 - 17:38
اسبانيا,فرنسا,الصين,المانيا ,ايطاليا ,عندهم كتر من مليون حالة وحيدو الحجر.بلاد الفزعة 7 الاف حالة وقاليك :يخطو نحو التحكم ,التحكم في حياة وارزاق من كتب عليهم ان يولدو في بلد حكامه لايستطيعون حتى تسيير محلبة
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-12
7 - بارودي الخميس 28 ماي 2020 - 17:39
أتمنى أن يرفع عنا الحجر الصحي في أقرب وقت ممكن لسبب واحد و وحيد و يتمثل في رغبتي في الاستراحة من الإعلانات التوعوية و الإخبارية الخاصة بالجائحة و التي لم يبذل أي مجهود في اتجاه تنويعها أو تجديدها بل ظل بثها على شكلها الأصلي دون تغيير و بصوت نشاز و بلكنة زنقاوية. زيادة على هذا، وتيرة البث عبر أمواج كل المحطات الإذاعية و القنوات التلفزية الوطنية جد مرتفعة ما ينغص علينا متعة الاستمتاع بالبرامج الترفيهية و غيرها.
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-8
8 - بودنيب الخميس 28 ماي 2020 - 17:39
والله ما نتيق فيها عاد البارح قال لينا راه غذي نموتوا بالملايين. اصلا اجبهم هما لهذه الدراسات. المعطيات عند وزارة الصحة
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0
9 - السلام الخميس 28 ماي 2020 - 17:40
نفس المندوبية التي صرحت امس باحتمال إصابة 17 مليون مواطن إذا رفع الحجر تعود اليوم بتصريح متفائل سبحان مبدل الأحوال واش هادا تخطيط ولا غير كتكلم غير من هواها
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-2
10 - بدون إسم الخميس 28 ماي 2020 - 17:44
قبل أسابيع قليلة جدا عملات هاد المندوبية السامية للتخطيط واحد التقرير حول عدد الإصابات المحتملة فالمغرب و بالفعل كان تقرير من كوكب آخر! وأرقام كانت بمئات الآلاف و بزاف ديال الناس نتاقدو التقرير حيتاش تبنى على معايير بعيدة عن الواقع المغربي!
اليوم جاية تقول لينا راه كلشي غادي مزيان مايناقض بالكامل التقرير السابق ديالها!!
المشكلة ان مع زمن كورونا هاد المؤسسات العمومية كل شوية ولات خارجة لينا بتقرير و أوراق بحثية!. أقل مايمكن أن يقال عنها أنها : تقارير كوكوت ميينوت!
وحتى الخطاب الحكومي فيه واحد الارتجالية فالبلاغات الخاصة بالرفع التدريجي للحجر الصحي! وزير يقول ليك راه من بعد العيد ووزير يقول ليك راه إلا رفعنا غادي تكون الكارثة.. و رئيس الحكومة قتلنا بالشفاوي مرة مع واحد ومرة مع الآخر و بزاف ديال المرات غي مع راسو فالخوا الخاوي!
الله يلطف وصافي راه انا شخصيا تقهرت وربي لي عالم بالأمور!
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8
11 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 17:45
الحمد لله نتمنى ذلك فمثلا جهتي مراكش أسفي التي كانت تسجل حالات يومية مرتفعة وأكثر من 1000 حالة في المجموع لم تعد تسجل إلا حالة واحد تقريبا كل يوم كما سجلت نسبة شفاء أكثر من 90% الأمر اللي زوين بزاف لجهة نشيطة ومليئة بالسكان مثل مراكش
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5
12 - Mohamed الخميس 28 ماي 2020 - 17:49
La maîtrise de l'épidémie est une affaire du ministère de la santé et des épidémiologistes. Le HCP devrait s'occuper des taches qui sont définies dans sa mission (sa raison d'être).
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2
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