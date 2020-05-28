دراسة رسمية: المغرب يخطو نحو التحكم في كورونا

هسبريس من الرباط

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن المغرب في طريقه للتحكم في فيروس كورونا المستجد، وصنفته ضمن البلدان الأقل تأثراً بالجائحة في المرحلة الحالية.

وذكرت المندوبية، في دراسة نشرتها بعُنوان "دراسة مقارنة لوضعية جائحة كوفيد-19"، أن "المغرب يتميز بوضعية أفضل من بين البلدان الإفريقية الكبيرة فيما يخص الجائحة، لأنه يوجد ضمن البلدان المتأثرة قليلاً بالوباء التي تتجه نحو القضاء عليه".

في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن منحنى الحالات اليومية الجديدة يُثير مع ذلك بعض الزيادات المقلقة، بحيث ما يزال منحنى عدد الإصابات التراكمي في اتجاه تصاعدي مع وُجود بعض الإشارات التي تدل على بداية التسطيح، وعلى الخصوص لم يعد يتبع اتجاهاً متسارعاً.

وفيما يخص مؤشر الحالات النشيطة المصابة بالفيروس، أي صافي حالات الشفاء والوفاة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الأرقام في انخفاض مستمر، وهو ما تم رصده خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب المندوبية، فإن المغرب "بعد كل الجهود المكثفة المبذولة من أجل احتواء كوفيد-19، فهو يوجد على خط التماس تقريباً مع منطقة النجاح والالتحاق بالدول التي تمكنت من السيطرة على الوباء، خاصة إذا ما تواصل، كما نأمل في ذلك، المنحى التنازلي لعدد التكاثر المسجل حالياً".

وأكدت المؤسسة العمومية المعنية بالإحصاء في المملكة أن "من شأن تعزيز إجراءات اليقظة وتكثيف التحاليل المخبرية الجارية حالياً جعل رفع الحجر الصحي بالمغرب، بما تُمليه ضرورات اقتصادية واجتماعية واضحة، في الطريق لأن يكون عملية متحكماً فيها".