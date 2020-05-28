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الرئيسية | مجتمع | التوفيق: كورونا أعاد الناس إلى الله .. التقليل من الشأن الديني نشاز

التوفيق: كورونا أعاد الناس إلى الله .. التقليل من الشأن الديني نشاز

التوفيق: كورونا أعاد الناس إلى الله .. التقليل من الشأن الديني نشاز
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 28 ماي 2020 - 13:00

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إن الشأن الديني مرتبط بالجوامع والجماعة، وكل ما يأتي ليقلل من هذا الشأن يكون نشازا، موردا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انخرطت في مواجهة فيروس كورونا الذي جاء ضد حكمة الناس القائلة "تزاحموا تراحموا" وفرَضَ ضرورة خلق التباعد.

جاء ذلك ضمن دراسة موضوع التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل هذه الجائحة، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.

وأوضح الوزير التوفيق أن "الله بحكمته يصرّف ما يشاء، لأن هذا الأمر يهم الشأن الديني والروحي خصوصا"، مضيفا: "لا شك أن هذا الوباء سيكون سببا في عودة الناس إلى الله، وهذا الرجوع هو رحمة من الله لمن أراد أن يكون سببا لعودته".

وبخصوص قرار المجلس العلمي الداعي إلى عدم إقامة صلوات التراويح جماعة خلال شهر رمضان وإمكانية تعويض ذلك بإقامتها في المنازل، قال التوفيق إن "البلاغ آلم الناس ومن أصدر البلاغ"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر صعب على الناس نفسيا تقبله، والحالة أن المساجد لصلاة الفرض. أما النوافل، فالسنة تدعو لتكون في البيوت لما لها من فوائد".

وأوضح الوزير أن "هذا القرار صاحبه جو نفسي صعب الأمر الذي سجلت معه بعض العمليات الخرقاء، والتي لا تتعدى سبع أو ثماني حالات طيلة شهر رمضان"، مؤكدا أنه "تم تضخيم الأمر بعض الشيء، وكان دافعه رغبة الناس في الصلاة بالمساجد".

ونوه التوفيق بما أظهره المغاربة من تعاون لمواجهة هذا الوباء، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قامت به المجالس العلمية من توعية وإرشاد وتقديم المساعدة، ودورها في الجانب الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أوضح التوفيق أن الحائجة كشفت العديد من الجوانب الإيجابية، ومنها التعليم عن بعد الذي سيظل قائما بعد نهاية الأزمة، موضحا أنه "أمر إيجابي؛ حيث قامت المجالس العلمية بآلاف العمليات في التواصل والإرشاد، وخصوصا الوحدات النسوية".

وذكّر المتحدث بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ومن ذلك "توقيف المواسم الدينية لكون الأمر مرتبطا بوباء ينتشر بالعدوى عبر القرب والتقارب"، مبرزا أن "هذا الأمر كان صادما للناس لأنهم لم يعهدوه، ولكنه كان ضروريا وواجبا"، كما تم تحديد الأماكن التي تهم الوزارة من مساجد وأضرحة وزوايا ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية، وتجمعات محاربة الأمية ومعاهد جامعة القرويين.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أوضح بهذا الخصوص أن "إغلاق المساجد جاء بناء على الفتوى التي طلبها أمير المؤمنين من المجلس العلمي الأعلى، حيث تمت طمأنة المواطنين بأن إجراء الإغلاق لن يستمر، وبأن الصلاة ستتم في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى طبيعتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبد الرحيم مستور الخميس 28 ماي 2020 - 13:07
صحيح- الاسلام هو الدين الحق- و القرآن هو الحق المطلق لكن لا يصل اليه الا القليل القليل القليل من الناس و فقط من وفقهم الله لذلك- و هذا حكم منبثق من تجربة حياتية طويلة غنية و في قارات مختلفة و بعد مطالعة كافة الفلسفات الكونية و بعد المرور بتجارب فكرية روحية عديدة- و الله اعلم
القرآن الكريم لن تجد فيه عوجا بل هو العلم المطلق- لكن كيف الوصول الى هذه الحقيقية؟ يقولون و سيألون: احيانا لا نجيب و نفضل حمل شرارات تلك المعرفة الحقة في قلوبنا و يستحيل حتى افهامها للغير- انها حقائق ذاتية فردانية يؤتيها الله من يشاء من خلقه....
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5
2 - متداول الخميس 28 ماي 2020 - 13:11
أين هو المفيد في كل هذا
متى ستفتح المساجد؟؟؟؟
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5
3 - خالد البرنوصي الخميس 28 ماي 2020 - 13:11
لكن للأسف الشديد

انا مسؤولينا أو خداع الشعب

عميت قلوبهم و لن يهتدو ابدا

نهبو الثروات و صناديق السوداء و الفوسفاط و البحر و الجو

الفقراء يموتون عطشا و جوعا قبل كورونا و ازداد الأمر سوء بعد كورونا

بينما من يستفيد من الثروة طيلة 6 عقود و الترف و البذخ مازالو مسثمرين في ذلك
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12
4 - عصام الخميس 28 ماي 2020 - 13:12
صحيح كورونا أعاد الناس إلى الله عرف الكثير أن الله حق الحمد لله الناس صلوا وصاموا وقاموا وتلوا القرآن الكريم لكن المشكل بعد رمضان عاد بعضهم صفوفا طوابير أمام محلات و متاجر الخمور لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الناس يطلبون من الله رفع البلاء إن الله يمهل ولا يهمل
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5
5 - عاقل الخميس 28 ماي 2020 - 13:13
انا بالعكس, فيروس كورونا اعادني الى الصواب وجعلني اؤمن ان المنقد الوحيد للبشرية هو العلم والعلماء.. لقد شهدنا ان كل الشيوخ والفقهاء من كل الاديان وقفوا مكتوفي الايدي ينتضرون خبر مفرح من العلماء.. لم تنفعهم لا صلوات ولا ادعية, فحتى دور العبادة تم قفلها بينما دور المختبرات فتحت بالملايين ..
الحمد للعقل على نعمة العلوم
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6 - catalyseur Hassan الخميس 28 ماي 2020 - 13:15
ماذا عن موسم الحج هذا العام 1441جزاكم الله خيرا
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-7
7 - Freethinker الخميس 28 ماي 2020 - 13:17
ههه، يتعاملون مع المواطنين كقاصرين يحتاجون الى وزارة الأوقاف لضمان "الأمن الروحي"!!!! لا، شكرًا! لدي عقل وذكاء أميز به ولا أحتاج أحدا لكي يضمن أمني الروحي. الدولة عليها فقط أن تضمن الصحة والتعليم والشغل والأمن البدني من الجريمة لمواطنيها، أما الأمن الروحي فهو من خصوصيات كل شخص ولا دخل للدولة فيه!' وقد كشفت كورونا، بعكس ما قاله الوزير، أن المهم هو البنية التحتية المادية من مستشفيات ومختبرات ومعاهد بحث وليس المساجد والكنائس والمعابد!
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8 - Abderrahim الخميس 28 ماي 2020 - 13:19
Le corona a prouver que les religions ne sont que des philosophies de vie qui différent entre les peuples
Le corona virus a prouver que seul les vrais sciences sont la pour tout les différents peuples
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9 - بابلوا اجلس فالدار الخميس 28 ماي 2020 - 13:21
سبحان من ينزل المحبة في قلوب البشر وما اروع ان يكون الحب في الله
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10 - مهاجر الخميس 28 ماي 2020 - 13:22
يجب إعادتكم انتم وأصحاب القرارات الىً الله اما المواطنين فهم داءما مع الله قبل وبعد كورونا
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11 - امرءاة الخميس 28 ماي 2020 - 13:24
الوباء ابان خصوصا اننا نحتاج لمستشفيات ومعاهد علمية.
الوباء ابان ان تجار الدين يحبسون انفسهم الى ان يخترع الغرب الكافر لقاحا
لمذاً في السبعينات كانت المساجد قليلة ومع ذالك كان الناس طيبون محترمون اما الان رغم كثرة المساجد كثرت قلة الاخلاق والجرائم
هذا كله لاننا بنينا المساجد وهدمنا المدارس
اسجد واصلي في منزلي فالله في كل مكان
اما المدرسة فلا غنى عنها
اتقاو الله في هد البلاد فالدين اصبح تجارة
نحن مسلمون منذ قرون، نصلي في اي مكان فالله في القلوب
اهتموا بالمدارس بمعاهد البحث العلمي
اهتموا بالعدالة الاجتماعية
وستجدون مغربا جميلا ومتسامحا
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12 - anouar الخميس 28 ماي 2020 - 13:24
الناس عارفين اش كيديرو و كل واحد وحر في معتقاداتو مهما كانت .. اللي بغينا منكم هو تشوفو من حال الناس اللي معندهاش ماتاكل بسبب هاد الكورونا او قبل كورونا هادشي اللي مطلو منكم
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13 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 28 ماي 2020 - 13:24
السيد التوفيق كان صريحا في كلامه لكنه لم يسمي الأسماء بمسمياتها.. هناك اقلية من العلمانيين الملحدين توفرت لهم سبل الحياة من وظائف ومناصب ووسائل إعلام وصاروا يشوشون أذهان المغاربة بأفكارهم المعادية للإسلام والتدين..
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14 - Amira hamid الخميس 28 ماي 2020 - 13:25
وللاه في خلقه شؤون الانسان خصو ميقنط من رحمت الله الله كبير الوباء غدي يمشي والمساجد غدي يتفتحة الحمد لله والشكر لله
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15 - عبداللطيف الخميس 28 ماي 2020 - 13:27
اصبح التطاول على الدين اكثر والدليل ممثل يسب الدين ويتم التساهل معه وواحد المراءاة تتجرء على الرسول عليه الصلاة والسلام والدنيا هانية.في حين شخص اخر دعا الى فتح المساجد حكم عليه سنة نافذة اضافة الى سب الذات الإلهية والعياذ بالله في واضحة النهار ولا احد يتدخل .الله يدينا في الضو.
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16 - ابوهاجوج الجاهلي الخميس 28 ماي 2020 - 13:29
مع كامل احتراماتي للسيد الوزير لكن سوالي هل لم يحن الوقت لاستثمار ممتلكات هذه الوزارة في قطاع الصحة لانه مهم من المسالة الدينية. الابدان قبل الاديان. في اعتقادي البسيط ان استثمرت هذه الوزارة مداخلها وممتلكاتها في قطاع الصحة سوف نكون احست امة اخرجت للناس. لان قطاع الصحة مهم جدا ولابد من الاستثمار فيه. ماجدوى الفتاوى وهذه الوزارة ان كان المغاربة محتاجون لمستشفيات ورعاية صحية اكثر من الوقت الحالي وشكرا
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