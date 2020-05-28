24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3521:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل (5.00)

  2. المغرب يسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  3. مسيحيون مغاربة يرفضون التحريض على الكراهية بالإساءة للأديان (5.00)

  4. المجر تسمح برجوع الجماهير إلى ملاعب كرة القدم (5.00)

  5. تمثال محمد الخامس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل "بروتوكول" تدبير خطر عدوى كورونا في أماكن العمل

هذه تفاصيل "بروتوكول" تدبير خطر عدوى كورونا في أماكن العمل

هذه تفاصيل "بروتوكول" تدبير خطر عدوى كورونا في أماكن العمل
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 28 ماي 2020 - 15:00

بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر للمقاولات لاستئناف نشاطها تدريجيا، في انتظار عودة دوران عجلات الاقتصاد الوطني بعد رفع حالة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو المقبل، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، بروتوكولا خاصا بتدبير خطر عدوى "كوفيد-19" في أماكن العمل.

البروتوكول يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، والتي يتوجب على المشغّلين والأجراء التقيّد بها في أماكن العمل، قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحّة المستخدمين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشدّد البروتوكول على أنّ المشغل يتوجب عليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأجراء، انسجاما مع مسؤوليته في هذا الصدد المنصوص عيها في مدونة الشغل، وذلك بوضع إجراءات صحية خاصة بالوقاية من مرض "كوفيد-19"، وترتيبات تنظيمية جديدة وعمليات إخبار وتحسيسِ الأجراء، كما يتوجب على المشغّلين وضع بروتوكول للتكفل بالأشخاص المصابين بالمرض أو المشكوك في إصابتهم.

وحمّل البروتوكول سالف الذكر الأجراء بدورهم مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، وعلى سلامة زملائهم المتواجدين معهم في مقارّ العمل، وألزمهم باستعمال أدوات السلامة ومعدّات الوقاية والحماية على نحو سليم، واحترام جميع الإجراءات الاحترازية الموصَى بها، مع إخبار مشغّليهم في حالة الشك في الإصابة بالفيروس.

ومن بين الإجراءات التي يتوجب على المشغّلين القيام بها، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، التأكد بشكل مستمر من أن أماكن العمل آمنة وصحية، وتضمن حماية الأجراء، ووضع مخطط يحدد بدقة التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لاحتواء الوباء، وتجنّب انتقال عدواه، وتقييم خطر العدوى في بيئة العمل بين الأجراء وباقي العملاء المتواجدين في مكان العمل، كالمورّدين والزبناء والزوار، وغيرهم...

وشدد البروتوكول الذي أعدته وزارتا الصناعة والشغل على أن المخطط المتعلق بالتدابير التي يتخذها المشغلون للوقاية من وباء كورونا ينبغي أن يُعدّ بتعاون مع الهيئات الممثلة للأجراء، وطبيب الشغل، وسيكون هذا المخطط موضوع تحقيق دوري من طرف أعوان تفتيش الشغل ولجان مختلطة تتكون من القطاعات الوزارية المعنيّة.

وبخصوص كيفية تطبيق التدابير الوقائية التي يتوجب على المشغلين اتخاذها، نص البروتوكول الخاص بتدبير خطر "كوفيد-19" على وجوب أن يعيّن المشغّل شخصا أو عدة أشخاص مرجعيين مكلفين بالسهر على تنفيذ هذه التدابير، مع إخبار مفتشية الشغل بأسمائهم، وتمتيعهم بالصلاحيات اللازمة من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم.

وسيتولّى هؤلاء الأشخاص المرجعيون القيام بمجموعة من المهام، منها السهر على تنظيم عملية تنظيف مرافق أماكن العمل بطريقة منتظمة، ووضع علامات، عبارة عن شريط لاصق على الأرض أو حواجز، لفرض احترام مسافة الأمان، المحددة في متر واحد على الأقل بين كل شخصين، سواء داخل المكاتب أو المستودعات أو الأوراش، وتحيين قائمة بجميع الأشخاص الموجودين في مكان العمل، مع تدوين عناوينهم وأرقام هواتفهم.

وعلى الرغم من أن الحكومة سمحت بالعودة التدريجية لنشاط المقاولات، إلا أن بروتوكول تدبير خطر "كوفيد-19" في مقرات العمل نصَّ على تفضيل العمل من المنزل لكل الوظائف التي تسمح بذلك، والحدّ من الأنشطة المشتركة قدر الإمكان، وتجنّب تبادل المستندات الورقية، وتشجيع التبادل الإلكتروني، والقيام بتطهير المستندات الورقية التي لا يمكن تبادلها إلكترونيا.

ومن خلال التدابير الوقائية العامة التي يتضمنها البروتوكول، يتّضح أن الحياة لن تعود دفعة واحدة إلى مفاصل المقاولات؛ إذ شددت الوثيقة ذاتها على الحد من عدد الأشخاص في فضاء العمل حسب مساحته، مع ضرورة احترام مبدأ التباعد الجسدي، وتهييئ فضاءات العمل بطريقة تمكن من الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين شخصين في جميع الظروف، وتقسيم مراكز العمل داخل الفضاءات بحواجز بلاستيكية وهياكل خفيفة.

ولن يُسمح لأي شخص غير مرخص له بالولوج إلى مكان العمل، سواء كان ورشة أو مكتبا أو فضاء آخر غيرهما؛ إذ لا بد أن يتم قياس درجة حرارة الأشخاص قبل ولوج مقر العمل، وسيتم منع أي شخص تظهر عليه أعراض المرض من الولوج.

وبخصوص نقل الأجراء، أوصى البروتوكول بالحد من عدد الركاب داخل وسيلة النقل المستعملة، مع احترام مسافة متر واحد على الأقل بين كل راكبين، وعدم تجاوز خمسين في المئة من الطاقة الاستيعابية لوسيلة النقل، وذلك بزيادة عدد المركبات، وتغيير ساعات أوقات العمل لمنع تدفق العمال في وقت متزامن، وتشجيع استعمال المركبات الشخصية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مجرد رأي في... الخميس 28 ماي 2020 - 15:12
يا ربي يكونو العمال ولا أرباب العمل كما يقول المثل المغربي (صغير راسهم) يعني يسمعون للنصيحة ويمتثلون لها حتى لا يعاود المرض في الانتشار مجددا لان الخوف يتملكنا على الكل ليس على أنفسنا ولا ابنائنا وإنما كل الناس كلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - ibtissam الخميس 28 ماي 2020 - 15:14
اجيو تشوفو طرامواي كازا بنادم واحد لاصق علة واحد فحال بواطة السردين و تعطال حتى اامحطات كيعمرو فحال السوق. فيناهيا شروط السلامة؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - Max الخميس 28 ماي 2020 - 15:32
الفيروس يتكاثر في الأماكن المغلقة بلا تهوءة بسبب التنفس الإنسان.

التهوية الجيدة مع التباعد بين البشر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - أحمد الخميس 28 ماي 2020 - 15:38
بادرة يصفق لها,أود كذلك أن يستأنف النقل العمومي نشاطه مع ضرورة اتخاد جميع الإجراءات الوقائية من الفيروس بملأ فقط 50% من الركاب للمقاعد وبهذا سوف لن يكون لا ضررا ولا ضرارا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - moh الخميس 28 ماي 2020 - 15:50
هذا مجرد كلم فارغ،وبعيد كل البعد عن الواقع الذي نعيش فيه الان ،كما سبق أن أشار الجميع عشرات المرات ودون جدوى ،يجب ان تعلمون ان عدد الركاب في حافلات النقل الحضري الزا باكادير يفوق 50, راكبا والكراسي تبتعد عن بعضها ب30سنتيما واقل وبعض الناس بدون كمامات والحافلات تعقم مرة واحدة في اليوم والسلطات بدورها تستعمل هذه الحافلات وترى هذه الامور بعيون مجردة ولا تغير ساكنا ،هل لانها تستعمل الحافلات مجانا ،او هناك اشياءا اخرى لم تطهر للعيان ،اشياء كثيرة تحدث بشكل يومي ،الحصول الله ادير تاويل الخير والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - مقارنة الخميس 28 ماي 2020 - 15:59
كوريا الجنوبية كانت من اولى الدول التي رجعت للحياة العادية قبل شهر و رغم مستوى الوعي لدى مواطينيها و شفافية حكومتها و مستوى عيشها المتقدم , فهي اليوم تستعد لاعلان حجر صحي كامل بعد ظهور موجة ثانية للاصابات ... انا اقارنها فقط بالمغرب بعد رفع الحجر الصحي !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 16:04
هادو لي مخرجين مثل هذه القوانن الآتية من المريخ موحال واش عايشين معانا في المغرب، هادو عايشين فعالم خاص بهم تايشوفو القنوات الأجنبية ثم يسنون القوانين بدون تشاور مع حد، هادشي لي مخرجين سيؤدي لإفلاس و إغلاق عدد هائل من المقاولات، هاد القوانين موجهة بالدرجة الأولى للاعلام الأجنبي لتلميع الصورة ها حنا تا حنا متابعين "لا موض" المسماة كورونا و تانديرو نفس ما تايديروه الدول الأخرى بل أكثر من هذا تانزيدو ن راسنا شي حاجات لي مادارهم تا واحد، و فرنسا لي تابعينها بالنقطة و الفاصلة و التي تقول عندها اصابات بالآلاف و ماداروش هاد الحالة هادي وطلقو للناس يرجعو لحياتهم اطبيعية و هادو باقيين مخلوعين من وهم اسمه كورونا اكبر خدعة في التاريخ، ايطاليا كشفت اللعبة و كثير من الدول استفاقوا من الخدعة و أنتم ما زلتم تابعين منظمة اللاصحة بثقة عمياء كأن كلامهم قرآن منزل و تخربون الإقتصاد بأيديكم، المقاولات و الشركات الصغيرة و لمتوسة من مول الحانوت و أنت طالع كانو في الأيام بالكاد تايخرجوا تعادل و يخلصوا الاجراء و يلقاو باش ييشوا أما بهاد الإجراأت مرحبا بالافلاس و الاغلاق، الله يلطف من عندو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.