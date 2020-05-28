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الرئيسية | مجتمع | وزير الأوقاف: تنظيم الزكاة في المغرب ينحصر بيد أمير المؤمنين

وزير الأوقاف: تنظيم الزكاة في المغرب ينحصر بيد أمير المؤمنين

وزير الأوقاف: تنظيم الزكاة في المغرب ينحصر بيد أمير المؤمنين
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 28 ماي 2020 - 14:00

كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، أن تنظيم الزكاة في المغرب أمر يبت فيه أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

جاء ذلك ضمن دراسة موضوع التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.

وقال التوفيق أمام نواب الأمة: "أمر الزكاة نص على أن تؤدى مثل الصلاة، لأن المسلم مكلف بها ومطالب بها"، موردا أن "تنظيم الزكاة سوف يقرره أمير المؤمنين في الوقت الذي يراه وبالكيفية التي يراها".

وأضاف التوفيق قائلا: "منذ مدة، أمرنا أمير المؤمنين الملك محمد السادس بإعداد جميع الوثائق المتعلقة بالزكاة ودليل خاص بها، وهي وثائق موجودة".

المسؤول الحكومي أضاف: "قد يطرح السؤال لماذا يجب تنظيمها رغم أنها مسألة فردية؟ ولكن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيقررها بالكيفية المناسبة للشرع والاجتهاد".

وبخصوص الحج وما يثار حوله خلال الموسم المتزامن مع جائحة كورونا، قال التوفيق: "ليس عندنا إشارة أو إبلاغ رسمي من وزارة الحج السعودية لما سيقع"، كاشفا أن "الذي نتوفر عليه هو مراسلة تدعو إلى التريث في توقيع العقود".

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير "أننا لم نمض الآن عقود السكن والنقل والإعاشة"، مبرزا أن "الحج ينظم بعدد من الإجراءات التي يلزمها الوقت، وفي الأيام المقبلة ستظهر جليا لأن الأمر متعلق بالسلطات السعودية".

وحول الآراء غير الرسمية التي تصدر عن عدد ممن يعتبرون دعاة، قال التوفيق إن "هذا عصر حرية التعبير، ولكن المؤمن مطالب بحكم الكتاب والسنة بأن يستهلك البضاعة السليمة أكثر مما يستهلكه لمعيشه"، مضيفا: "لذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الجاهلين والمبطلين والغالين، أي المتطرفين".

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه "لو قررنا متابعة كل ما يثار يوميا ضد الشأن الديني ووزارة الأوقاف، سنكون في المحاكم كل يوم، لذلك نعول على المؤمنين"، مشددا على "ضرورة الوعي، وأن نتعاون على هذه المسألة لأن الوباء متعدد، خصوصا الذي يواجه الروح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (80)

1 - AHMED الخميس 28 ماي 2020 - 14:05
اللهم اجزي عنا قائدنا كل الخير. و ردنا يا ربنا إلى دينك ردا جميلا. و حفظك الله يا مولانا بما حفظ به الذكر الحكيم.
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4
2 - البيضاوي الخميس 28 ماي 2020 - 14:07
تقولون من زمان امرنا محمد السادس بتطبيفها أين هي إذن ؟ حتى فكركم بها عاد هاهي موجودة متخافوا متحشمو هاذ وزير الشؤؤن الإسلامية بحال جدتي كلرنا معاه ولا بغ احشم
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17
3 - كمال المنصوري الخميس 28 ماي 2020 - 14:07
هذا أمر مبارك.
تنظيم الزكاة شيئ جميل و رائع، لكن على الدولة أن تعلم جيدا أنها مُطالَبة شرعا بتوفير الأكل و الدواء...لجميع المواطنين من بيت المال و المسؤول عن الدولة سوف يُحاسَب على هذا الأمر أمام الله.
على الدولة أنْ لا تفكر فقط في نفسها و حقوقها بل يجب عليها ان تفكر في المواطنين و في واجباتها التي سوف تُحاسَب عليها يوم القيامة.
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198
4 - سعيد الخميس 28 ماي 2020 - 14:07
جميل جدا هذا القرار من لدن صاحب الجلالة حفظه الله نثمنه عاليا وندعو الجميع لتفهم الظروف الوطنية
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-64
5 - Salem الخميس 28 ماي 2020 - 14:07
و كيما العاده غادي تخاد غير من الففراء ،الاغنياء لي كيتهربو من الضرائب غادي يتهربو من الزكاة
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189
6 - بلال الخميس 28 ماي 2020 - 14:08
سيقررها بالكيفية والوقت المناسب!!؟؟
ابو بكر الصديق اقام حروب سميت بحروب الردة لانهم رفضوا الزكاة
مقالش الوقت المناسب والكيفية بلا بلا بلا بلا .
ايضا راه اغلاق الملاهي الليلية والبارات والحانات من الدين حتى هي
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144
7 - توزيع العادل لثروة الخميس 28 ماي 2020 - 14:08
التوزيع العادل لثروة هو المفتاح و فصل السلطة على الاقتصاد و المحاسبة هو السبيل الوحيد
اما هادي ولا هادي هير هدرا خاوية
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152
8 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 14:08
صافي كملات الباهية....لك الله أيها الفقير.
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96
9 - حسن سنغاري الخميس 28 ماي 2020 - 14:09
الزكاة فرضت لمحاربة الفقر في المجتمع الاسلامي ، وأداؤها واجبة ، ويتولاها قائد المسلمين في البلد .
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-14
10 - يسرى عطارد الخميس 28 ماي 2020 - 14:09
اكثر الفطرات لي كتقدم من الناس وراء شهر رمضان كتعطا غي المتسولين لي اصلا دايرين تسول غي تجارة ماشي كلهم محتاجون
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31
11 - Salem الخميس 28 ماي 2020 - 14:10
و أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم.
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-46
12 - ولد مراد الخميس 28 ماي 2020 - 14:10
نعم الزكاة ركن اساسي من اركان الاسلام وهي واجبة على المكلف..ولكن الضرائب الكتيرة مامحلها من الاعراب..هل تقوم مقام الزكاة ..الاسلام يتحدت فقط على الزكاة ولايفرض الضرائب.
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140
13 - تعليقي الخميس 28 ماي 2020 - 14:11
الزكاة واجبة بالقوة من لايدفع الزكاة يستوجب العقوبة الرادعة
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-83
14 - بن حسن الخميس 28 ماي 2020 - 14:11
لو كان الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم على حقها لما كان فقير أو محتاج
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109
15 - عصام الخميس 28 ماي 2020 - 14:11
فاش ديرو قانون لتنظيم الزكاة وتعرضوه على البرلمان دوزو معاكم حتى قانون الضريبة على الثروة وقانون إلغاء تقاعد البرلمان والوزراء ومتيازات خدام الدولة.... القائمة طويلة.
راه المغرب كيخلص فيه غير الدرويش والموظف، ما تبقا مكين غير خطف.
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151
16 - الطيب الخميس 28 ماي 2020 - 14:12
فكرة هائلة والله العظيم

الله يحفظ جلالة الملك
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-54
17 - Max الخميس 28 ماي 2020 - 14:12
المشكل الكبير هو من يستحق تدبير صندوق الزكاة و كل يعلم عدد االمفسدين و اللصوص في إدارة الدولة.

بلا نفاق.
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94
18 - سعيد من الريف الخميس 28 ماي 2020 - 14:12
نحن لسنا ضد الزكاة لكن عن الكيفية التي ستتم بها، هل سيتم تفحص جميع الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة وأخذ الزكاة من الحسابات التي تجاوزت النصاب ومر عليها الحول، وإذا كان الجواب بنعم، هل سيتم تفحص الحسابات البنكية لبنجلون وبنشقرون و أخنوش وغيرهم من رجال الأعمال، أم أن العملية ستشمل الموظفين عبر اقتطاعات مباشرة من المصدر.
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97
19 - اسماعيل الخميس 28 ماي 2020 - 14:13
اي قانون يريدون تفويته بالقوة، يدرجون فه اسم الملك ويقولون ان الملك امر به لكي لا يتجرا احد على معارضته او انتقاده، هاد هي الدمقراطية والا فلا.
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85
20 - الزكاة والضرائب الخميس 28 ماي 2020 - 14:14
أولا يجب على الدولة إستخلاص الضرائب من أصحابها لأن هناك اغلبية لا تأديها من شركات اما الزكاة فهي ركن من اركان الاسلام كالصلاة والصوم والحج علاقة يين العبد وريه ولا دخل لدولة فيها.
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86
21 - متابع الخميس 28 ماي 2020 - 14:14
و ماذا عن الضرائب الاخرى هل سيتم الغاءها ام ماذا
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55
22 - chômeur الخميس 28 ماي 2020 - 14:15
si les riches de ce pays donnent la zakate personne ne dormira dehors car chacun aura sa maison et faites le calcul rien que pour un million de dollars qu'est ce que ça donne
أن siالأثرياء donnent في هذا البلد يعطي الزكاة لن ينام أحد في الخارج لأن الجميع سيحصلون على منزلهم ويقوموi بالرياضيات لمليون دولار فقط ماذا يعطي ذلك
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8
23 - كريم الخميس 28 ماي 2020 - 14:15
على الحكومة ان تنشآ بيت الزكاة وتضع حساب بنكي رهن إشارة المغاربة كما معمول به عند بعض الدول الإسلامية وان تذهب تلك الأموال إلى الفقراء والارامل
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14
24 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 14:17
واخيرا و بعد طول إنتظار ... و الله عيب و عار أن المغرب بلد إسلامي و نملك بيت مال الزكاة ... أيعقل ان كل الدول العربية لها ما يُعرف ببيت مال الزكاة إلاَ المغرب ... حتى تونس العلمانية تملكه .... ولكن من جهة أخرى ينتابني سم كبير لماذا في هاته الآونة بالضبط خرج هذا القرار. .. أيمكن أن الميزانية تاع لبلاد خاص ليعمرها.
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11
25 - مواطن غيور. الزكاة الخميس 28 ماي 2020 - 14:17
السلام عليكم
في عهد الرسول و الصحابة كانت هناك ضرية الزكاة و كانت واحدة و وحيدة لفائدة الدولة و الفقراء، تجمع في بيت مال المسلمين و تفرق عليهم بما يأمر الله و رسوله و في ما أحل الله و بالعدل.
التعليق لكم
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12
26 - مسلم الخميس 28 ماي 2020 - 14:17
الله ينصر سيدنا.
الزكاة فريضة على كل مسلم بلغ نصابها.
للاسف في مجتمعنا يصلي الناس الفرائض والنوافل ويصومون رمضان و الاثنين والخميس، ويذهبون للحج والعمرة مرات عديدة، لكنهم عندما يتعلق الامر بالزكاة يغضون الطرف عنها كانهم غير مطالبين بتاذيتها، اقول لهم من هذا المنبر زكاة الفقير حق عليك وويل لمن يؤديها.
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-22
27 - حاميدو الخميس 28 ماي 2020 - 14:17
وأخيرا القرار الصحيح...إحداث صندوق للزكاة للتخفيف من آثار الفقر في المجتمع المغربي ونتمنى أن لا تضرب هذا الصندوق جائحة الفساد كما ضربت صندوق التفاح في عز أزمة كورونا .
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0
28 - نعيمة الخميس 28 ماي 2020 - 14:19
أنا أرى أن الزكاة يجب أن تؤدى اجبارا وليس اختياريا لانها واجبة. و توضع في صندوق خاص بها وتوزع بالتساوي على الفقراء وأعيد و أكرر الفقراء وليس اصاب راميد. يجب القيام بالتحري لتحديد لائحة المستفيدين المستحقين الحقيقين ووضع رقم اخضر للتبليغ بالناس الذي لا ستحقونها ويأخذونها.
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-12
29 - مواطنة الخميس 28 ماي 2020 - 14:19
وأخيراً ، منذ زمن بعيد وانا أتساءل لماذا لا نطبق الزكاة التي هي مفروضة علينا كمسلمين !؟ أتمنى فعلاً أن تصحو جميع ضمائر المسلمين في جميع بقاع الأرض ويطبقوها .
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-6
30 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 14:20
انها فرض يجب ان تطبق على اغنياء المغرب وليس على البسطاء فقط وان تأخذ بقوة من حسابات بنكية
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3
31 - boui الخميس 28 ماي 2020 - 14:21
ا لخير موجود انه من عطاء الله , مثل مغربي قديم نسمعه من عند اجدادنا واباءنا رحمهم الله ان : الفلوس موجودة خص غير المعقول اكون . لذلك فان مساءلة التنظيم , التقنين و المحاسبة يجب ان تكون صارمة . بعد تطبيق صندوق الزكاة او مصلحة الزكاة لن تجد المتسولون يمدون ايديهم للمارة .
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4
32 - بدون إسم الخميس 28 ماي 2020 - 14:22
وزارة الأوقاف والشؤون الشؤون الإسلامية فالاستطاعة ديالها تخرج الزكاة على جميع المغاربة نظرا للمداخيل الهائلة لي عندها و خير دليل هو ان اسمها وزارة الاوقاف قبل من الشؤون الاسلامية!!كانتحدا أي واحد يقول العكس!
و واحد الحاجة أخرى و مهمة.. الناس لي كاتقول وقتاش يتحلو المساجد.. واش كاتعرفو الأئمة مساكن شحال كايتخلصو فالشهرية.. و الحيف و الظلم لي كايتعرضو ليه من قبل الوزارة!
الناس خاصها تكلم على حق لي كايصلي بيها هو الأول أما الصلاة راه فين ماصليتي..
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14
33 - طهر الخميس 28 ماي 2020 - 14:22
الي بغ إخراج شي زكاة كيعرف لمن اعطيها مستني حد يوره اش أدير في رزقو حتي زكاة طمعو فيها
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26
34 - محمد أنس الخميس 28 ماي 2020 - 14:22
الله أكبر و لله الحمد ، الزكاة هي واجبة على كل مسلم و هي ركن من أركان الإسلام ، منذ أن تخلى المسلمون عن الزكاة نزع الله البركة عنا و عن أبناءنا و أزوجاجنا و أرزقنا و حياتنا و صحتنا ، فنسأل الله أن يوفق ولي أمرنا محمد السادس لنا فيه خير لديننا و أمتنا ، و انصر اللهم الاسلام و المسلمين في كل بقاع الأرض .
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-17
35 - hicham khouribga الخميس 28 ماي 2020 - 14:22
فكونا من التعليم الخصوصي والمصحات الخاصة وخودو اكتر من الزكاة
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20
36 - Med الخميس 28 ماي 2020 - 14:23
الزماة. كل انسان وجبت عليه اخراجها له الحرية لمن اعطاءها. اما الواجب تنظمه هو توزيع ثروة البلاد على من يستحقها والعناية بالفقراء والمساكين
وبالمناسبة وفي الوقت الحرج اجلاء المواطنين العالقين في الخارج بدون ادنى حاجيات وارجاعهم الى ذاويهم.
سلام
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8
37 - ملاحظ عابر سبيل الخميس 28 ماي 2020 - 14:23
نعم الرأي: تقنين استخلاص الزكاة.
و لكن، يجب ان تأخذ من الأغنياء و تجمع هي و مداخيل الاوقاف و يصرف منها على مستحقيها.
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8
38 - مصطفى شكور الخميس 28 ماي 2020 - 14:23
الحمدالله و بتعليمات من ملك البلاد المفدى سيتم تنظيم الزكاة. ان أمير المؤمنين بتوجيهاته الحكيمة جعلنا و بعون الله نعيش في افضل و اجمل بلاد امنة تمارس فيها الديانات و العقائد بكل حرية. إن تنضيم الزكاة سيقطع الطريق على كل تجار الدين و يمكن الوزارة المختصة بدفعها لمستحقيها.
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-17
39 - Stay home الخميس 28 ماي 2020 - 14:23
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
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0
40 - أبو فراس الخميس 28 ماي 2020 - 14:23
الزكاة ركن من أركان الإسلام واجبة على كل مسلم ، لذا يتوجب على الدولة خصمها سواء طوعا أو كرها فهي تطهر المسلم وتبرأ ذمته منها أمام الله يوم القيامة ،لقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم : ( خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
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-4
41 - Karim الخميس 28 ماي 2020 - 14:23
يجب تعليق الحج هذه السنة بالنسبة للمغرب لأن هناك خطر الاصابة بكورونا بين الحجاج القادمين من مختلف المعمور و هذا قد يؤدي الى انتشار العدوى في كل منطقة من المغرب لأن الحجاج سوف يكونوا من جل المدن المغربية.

و الحج يصبح فريضة لمن إستطاع اليه سبيلا و هنا عدم توفر الاستطاعة بسبب خطر الإصابة المؤدية الى انتشار العدوى. من لم يدرك الحج هذه السنة قد يدركه في السنوات المقبلة.
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1
42 - تايكة غرماد الخميس 28 ماي 2020 - 14:24
بماذ لا تفرض الضرايب على الثروة ؟؟؟وكيف تفرض الزكاة بصفة رسمية دون الغاء مختلف الضراءيب على الدخل وعلى المعاملات والتي لا يمكن الجمع بينهما وبصفة رسمية مخزنية !؟ فلماذا تغاضى كبير حراس المعبد هذا عن التذكير بهذا المعطى !! ولا الزوينة للمخزن والخايبة للمنتخبين ؟؟
باركة من بيع الوهم ومغالطة المواطنين فإما الزكاة او الضرايب على الممتلكات والدخول والمعاملات
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8
43 - جريء الخميس 28 ماي 2020 - 14:24
الزكاة لله و ليس الحق للدولة ان تتدخل فيها.
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18
44 - aroub الخميس 28 ماي 2020 - 14:24
خاصنة نفكرو في تنمية االقتصاد و
إنعاش االستثمار و ذلك عن طريق تسيير و إدارة شؤون عبر
مؤسسات متخصصة تصرف فيها الزكاة بكل أمانة و مصداقية.
تعتمد منهاجية هاته الورقة على دراسة الشق النظري و التطبيقي
من خالل االستدالل برأي الفقهاء والعلما
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-3
45 - المصطفى البهلول صاحب الرؤية الخميس 28 ماي 2020 - 14:25
سبحان مبذل أحوال كرونا جعلت إنسان يترتب ما عليه
ونضمت إنسان والرجوع إلى الله الرحمان الرحيم
الله إجعل هاذ سنوات بالخير والرحمة وملكنا محمد السادس نصر الله والناس أجمعين بارك الله فيكم يا عباد الرحمن
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-4
46 - تحصيل الزكاة ... الخميس 28 ماي 2020 - 14:25
... اذا تقرر يجب ان يكون مصحوبا بمنع التسول في الازقة والشوارع ومنع التشرد فيها كذلك وذلك بإنشاء مراكز الإيواء و التكفل بالمعوزين .
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6
47 - ANAS الخميس 28 ماي 2020 - 14:26
اتمنى ذلك لان العديد عندهم الملاير راكدة في الابناك. ولا يتورعون عن نهب المال العام. 2.5 بالمية من الثروات الراقدة بالابناك قد تزيل الفقر من المجتمع او يزيلها اصحابها من الابناك
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1
48 - عبدالله الخميس 28 ماي 2020 - 14:26
البعض يشبه الزكاة بالضريبة تحايل علي شرع الله فالضريبة تدفعها للدولة مقابل خدمة تتلقاها كالأمن التعليم الإدارة إصلاح الممرات لتمر منها بضاعتك بدون عناء ....... أما الزكاة فمخصصة للدين سماهم الله في سورة التوبة
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-1
49 - مغربي متأمل الخميس 28 ماي 2020 - 14:26
كل شيئ في الاسلام، هذا الدين الحق الذي جاء لوضع العقل في مكانه الطبيعي كما خلقه الله اول مرة و الذي يحرفه الانسان منذ ملاييين السنين- لكن كيف الوصول الى هذه المعرفة الربانية المطلقة او النزر القليل منها (ملايير الملايير الجزيئات منها)؟ ما هو اصل الزمات التي تمر منها البشرية اليوم؟ الجواب في القرآان الكريم: الربا الفاحش و الاسراف و التبدير (بدل التعاون و التبادل و التعارف و التقوى) و استنزاف موارد الارض و السباق المحموم من اجل الهيمنة و السيطرة على الاخرين (التكبر و الكبرياء و الضلال العقلي الايماني) و الابتعاد عن الاخلاق (و جعل الانسان فقط مثل الانعام (سورة الانعام) اي فقط ماديين غارقين في البحث عن شهوات البطن و الفرج التي لا تنتهي و الشره و الطمع و اللهفة و اللهطة (لنلاحظ الدول الغربية و حتى الاسيوية ايضا: ما الهدف من الحياة؟ هل فقط هو الانتاجية و اللهو و اللعب و الاسراف في الاستهلاك؟ ثم الى متى؟ و كيف؟ اين العقل؟ هنا يبرز الاسلام و معه كبار الفلاسفة العقلانيين مثل ابن رشد و ابن سينا و ابن ميمون و عيمانويل كانط و ديكارت و ليبنيز الخ حيث ان العقل لا يكفي بل لابد من مبدأ متسامي اي الله
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0
50 - احمد الفشتالي الخميس 28 ماي 2020 - 14:27
الحمد لله اذا نظمت بشكل متقون ستكون هي الحل للعديد من الازمات.فاللهم بارك وارحم كل مدبر لامرنا
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1
51 - مواطن حر الخميس 28 ماي 2020 - 14:28
انه الاسلام السياسي... وشكرا. (فقط لتتمة الثلاثين حرف).
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52 - khadija الخميس 28 ماي 2020 - 14:28
الزكاة فرض عين .آلله وحده يعلم من يقوم بها، اللذين يخرجوها يعرف من يستحقها و يخرجون غالبا أكثر من قيمتها. أظن سيكون الأمر سهلا على الدولة معرفة القدر الواجب على كل فرد سيبدأ الغش و التلاعب .
ويبقى المرء هو المسؤول الوحيد عن إخراجها انام الله تعالى. "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها "
صدق الله العظيم
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53 - عبد الواحد الخميس 28 ماي 2020 - 14:31
سنرى من يكون على رأس هذا الصندوق ومن ثم نقرر اذا كنا سنساهم فيه او لا. ان شاءالله تكون عليه أيادي آمنة وبالتوفيق ان شاءالله.
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54 - la clarté الخميس 28 ماي 2020 - 14:31
il faut chaque année établir la listes des démunis qui ont besoin d"être aidés,surtout ne pas suivre la voix de Ramed où sont inscrits des mécaniciens qui gagnent entre 1000 dh et 1500 dh par jour un exemple parmi des milliers de profiteurs, il faut d"abord expliquer aux marocains où vont les avoirs des habous pour rassurer ceux qui vont donner la zakate qui doit servir les démunis,construire des logements pour les vieux et vieilles qui sont dans les rues et les orphelins abandonnés,n"allez pas utiliser la zakate pour construire des mosquées,il y a en a assez
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55 - الملاحظ....ب الخميس 28 ماي 2020 - 14:33
أين وصل تقرير افتحاص مالية وزارة الاوقاف التي لا تعرف غير تعدد المداخيل و تعاني الفقر و الحاجة الذي طلبه منك جلالة الملك.......
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56 - يحيى الخميس 28 ماي 2020 - 14:34
بالنسبة لمن يتطاول على المقدسات سماها الوزير حرية تعبير!! ولمن يجتهد في النوازل سماها تطرف!!!!!
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57 - ssbahi yassin الخميس 28 ماي 2020 - 14:35
هدا هوا مطلوب من صاحب السمو الملكي أن يكون هناك فرض زكات المفروضة على المسلمين وانتمساك بيها فاهيا مفروضة وفيها ينعم الخير كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تصدق والصدقة ترفع من البلاء وتتمر الخير إلى صاحبها هدا هوا إسلامنا الدي منهو الله بينا ولكن بعد نفوض استغلوا امولهوم على أشياء كثيرة ونسو انها هالكة لهم
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58 - عبدو الخميس 28 ماي 2020 - 14:35
أولا يجب على الدولة إستخلاص الضرائب من أصحابها لأن هناك اغلبية لا تأديها من شركات اما الزكاة فهي ركن من اركان الاسلام الخمسةكالصلاة والصوم والحج علاقة يين العبد وريه ولا دخل لدولة فيها.وبما اننا سوف ناديها يجب على وزير الاوقاف ام يعين شفارا آخر ليستسلم الزكاة.الله يهدكم والسلام
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59 - سام الخميس 28 ماي 2020 - 14:35
اللهم وفق في تنظيم الزكاة على أساس أن تؤدى بالاختيار أما بمسقط الرأس أو السكن الاعتيادي و ان لا يجبر أحد في اخباره أو في قيمتها فالأمر لا يستوجب اي مراقبة الدافع بها و إنما في تصريفها و للدافع الاختيار و احتساب مقدار الزكاة و كذا مكان الدفع بها
فمثلا تاجر بالدارالبيضاء أنعم الله عليه و يحن إلى. قبيلته مسقط رأسه اعتاد أن يقرق زكاته بقبيلته فلا حرج.ان يدفع زكاته بقبيلته لكي تصرف على المحتاجين بها و الله اعلم
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60 - Brahim الخميس 28 ماي 2020 - 14:36
بادرة لم يسبق لها مثيل،في تاريخ العصر اتمنى ان تؤدى كما وجب اداؤها، والله المعين
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61 - tiznit الخميس 28 ماي 2020 - 14:36
المشكل ليس في الزكاة التي هي مسالة فردية, انما التوزيع العادل للثروة بين جميع عموم المواطنين وليس 800درهم للبعض دون غيرهم هدا على غرار التضامن والساعدات التي يستفيد منها بعض المواطنين دون عيرهم لدلك اتركو اصحاب من يمتلك بعضا من ماله الخاص ان يزكيه للاشخاص الدين تتوفر فيهم شروط الزكاة في الاسلام دون الحاجة لباك صاحبي هدا ديالنا هدا لااااا
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62 - رشيد الخميس 28 ماي 2020 - 14:36
خبر سار جدا جدا جدا .فهذه الخطوة المباركة ستنظم أشياء كثيرة كنا نتخبط فيها دائما أولها كم سنخرج ومن يستحقها وفي الاخير تذهب هباء. لكن هذا القرار سيجعل الأمور واضحة وستعود على المغرب والمغاربة بالنفع الكثير الذي نحن في أمس الحاجة إليه كما لاحظنا مع وباء كورونا وغيرها من الطوارئ لا قدر الله.
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63 - immad الخميس 28 ماي 2020 - 14:38
اظن ان الزكاة تكون في ما بين العبد وخالقه ومن الاحسن ان لايتدخل فيها احد فهي مسألة ضمير وايمان ....وانتم تعلمون جيدا ان تم تجميع اموال الزكاة فلن تذهب الى مكانها الصحيح ..في ظل انتشار الفساد وعدم الخوف من الله فقضايا اكل اموال الناس بالباطل كثيرة جدا وهناك من يطمع في اكل دور اليتامى وغيرهم ....اظن ان مجتمعنا حاليا غير مؤهل لهذا المشروع الضخم ....حتى نرجع الى الله ونتوب من الخبث والمكر الذي اصبح في نفوسنا.
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64 - مغربي لكن حر الخميس 28 ماي 2020 - 14:38
امير المؤمنين سيقرر وينظم بالطريقة والكيفية هده الجملة كافية ههه زكاة الفطر ركن من اركان الاسلام ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق وقيلة سي صندوق هدا تاني غيسموه صندوق الزكاة واراك الفراجة كيما خوه صندوق كورونا وخوهوم الكبير صندوق الحسن التاني للتضامن والصنادق كثيرة وعامرة ولكن الفقر موجود والفقراء منهم من نرى ومنهم المتعففون وهم من وجب البحث عنهم .
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65 - Omar Málaga الخميس 28 ماي 2020 - 14:39
الله اكبر ولله الحمد. الزكاة وما ادراك ما الزكاة. هذا الموضوع فيه الكثير ما يقال. المغرب ولله الحمد فيه ناس كثيرين لديهم ما شاء الله املاك وشركات وتجارات ووووو. لو كانوا يخرجوا الزكاة كل سنة على ممتلكاتهم بنزاهة وبدون تملص اقسم بالله العظيم لم ولن يكون فقير او متسول في المغرب. ولكن الان على ما يبدو ان الزكاة سوف تفرض على الضعفاء والموظفين الذين يتوفرون على رقم التاجير. اما البطون العريضة التي لا تشبع ستطمع في نهب هذه الزكاة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق.
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66 - الإدريسي الخميس 28 ماي 2020 - 14:40
تحويل الزكاة بنوعيها إلى صندوق للتضامن مع الفئات الهشة بشكل امثل وفق سجل اجتماعي مضبوط سيرقى بنا من دعم غير متكافئ إلى دعم ممأسس...!!!
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67 - عمر القاسم الخميس 28 ماي 2020 - 14:40
تنظيم الزكاة نريده و هو شرع الله و حق للفقراء لكن لا يعقل أن شرع الله في الزكاة اقتتطاع 2.5 في المائة في حين شرع الدولة في الضريبة على الدخل تتجاوز 40 في المائة زيادة على الضرائب الأخرى مع العلم أن المكوس حرام في الإسلام.
إن كان أمير المؤمنين سيأمر بخير فأكبر خير يأمر به هو معاقبة كل تطاول على الدين و ما أكثرهم و جلهم إعلاميين و مدعون الدفاع عن الحقوق و المثير أن القانون يمنع هذا في حين نراهم يوظفون و يوسمون و لا يمسهم قانون إذن فمن يحميهم أليس لمؤسسة إمارة المؤمنين دور في تشجيعهم و لو بالصمت ؟ و السؤال الآخر المثير أيضا من يلجم أفواه العلماء في المغرب العلماء الدينيين و غيرهم؟ حتى في مصر السيسي لديهم حرية أكبر في التحدث فلماذا في المغرب يحاربون بمجرد نطقهم بكلمة ؟
أتمنى أن لا تستعمل أموال الزكاة في غير محلها و أن لا يشبع بها بطون الأغنياء و أرجو أن تحارب الدولة الربا و الخمر و الفحش و استغلال السلطة و سرقة الثروات الطبيعية و نتمى أن من مؤسسة إمارة المؤمنين أن تلتزم أكثر .
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68 - مغربي برشلونة الخميس 28 ماي 2020 - 14:40
الخوت الأزمة جاية، اللي عندو شي درهم اخبعو،راه تجي الوقت اهزوهم من البنك اقولو لك ما خرجتيش الزكاة
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69 - ابراهيم الخميس 28 ماي 2020 - 14:41
لقد تجرأ اللادينيون على جل أركان الإسلام من صلاة وصوم وحج..فهل سيجدون أيضا ما يرونه تخلفها في الزكاة..ويدعون لمنعها حتى ولو كانت كلها خيرا لمجرد أن الإسلام فرضها...!!!
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70 - brahim الخميس 28 ماي 2020 - 14:43
يجب اقتطاع الزكاة مباشرة من الحسابات البنكية الضخمة.
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71 - Saidel الخميس 28 ماي 2020 - 14:47
الدولة اللتي تقوم بجبي الضرائب حتى على حليب الاطفال لا حق لها في جمع الزكاة .. ازل الضرائب عن الفقراء و اجمع الزكاة ثم وزعها على من يستحقها فقط
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72 - عمور الخميس 28 ماي 2020 - 14:47
لا يجوز الدولة التدخل في الدين.الزكاة والصلاة والثوم امو متعلقة بايمان الشخص لا محل للسلطة فيها
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73 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 14:48
الزكاة شعيرة من شعاىر التدين وهي أمر فردي لا دخل للمجتمع فيه. بالإضافة إلى أن النصوص المنظمة لها متجاوزة لارتباطها بنمط اقتصادي معين في زمن معين لا يوافق بالضرورة مقومات الاقتصاد الآن. ناهيك عن ظهور انشطة اقتصادية جديد لم ترد في تشريعات الزكاة. لذلك سنت الضراىب وتنوعت بتنوع هذه الأنشطة ولكي تأخذ الصبغة الإسلامية التضامنية يجب أن تستخلص بعدل وتصرف لصالح مستضعفي الشعب.
كما يمكن إضافة الضريبة على الثروة إذا كانت هناك جرأة للتوزيع العادل للثروة.
اما وزارة الأوقاف يجب تأميمها لتصبح من ممتلكات الدولة .
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74 - haroun الخميس 28 ماي 2020 - 14:48
يجب اولا اعادة التقة في الموءسسات.
تحديد دقيق للمستفدين من صندوق الزكاة
منع توظيف الاموال في شراء لسيارات و تنظيم امناظرات وكرا امقرات
صفي تشرب
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75 - زموري الخميس 28 ماي 2020 - 14:49
ما شاء الله.مبادرة.جد مهمة.
خصوصا الآن معظم المواطنين مسجلين.حفظ الله ماكنا.
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76 - حسن الخميس 28 ماي 2020 - 14:49
الضريبة في حد ذاتها زكاة لماذا لم يخرج لحيز التنفيذ صندوق الزكاة حتى نتفاذى ا لاقتراض
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77 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 14:50
اتتساءل اذا تم فرض الزكاة فماذا تعني الضريبة على الدخل? ضريبة الدخل يتم دفعها عن دخل سنوي محصل من اجر اوتجارة اوعقار الخ... على العلماء والاقتصاديون ان ينورونا.
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78 - Salassib alaouli الخميس 28 ماي 2020 - 14:51
الزكاة و الضرائب . الأمر جدي وضروري ربطه بالقدرة الشرائية
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79 - أين ٱلأمير الخميس 28 ماي 2020 - 14:51
نعم الزكاة تمحي الضريبة الجاءرة التي هي في الدين غير شرعية،
أنا لاأعترف به كأمير للمؤمنين! لأنه توجد فيه صفاته.
إذن لست مجبرا أن أعطيه الزكاة، ولهذا يبقى ٱلأمر ٱختياري وليس إجباري.
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80 - الضرائب و الزكاة الخميس 28 ماي 2020 - 14:55
اللهم لك الحمد حتى ترضى ،شكرا يا الله لانك انقدتني من مشروع باب دارنا ،و شكرا لأنني قرأت هذا المقال قبل ان احول مبلغ شراء منزل في الرباط،

فرنسا اولى على بمدخراتنا على الاقل هناك شفافية و ما يجري علي يجري على الكل ،اما اغنياء فرنسا هم اكثر من يخرج الضرائب
الزكاة اعطيها وكل عائلتي خفية للمحتاجين من محيطنا
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