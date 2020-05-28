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كُتّاب وآراء
وزير الأوقاف: تنظيم الزكاة في المغرب ينحصر بيد أمير المؤمنين
كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، أن تنظيم الزكاة في المغرب أمر يبت فيه أمير المؤمنين الملك محمد السادس.
جاء ذلك ضمن دراسة موضوع التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.
وقال التوفيق أمام نواب الأمة: "أمر الزكاة نص على أن تؤدى مثل الصلاة، لأن المسلم مكلف بها ومطالب بها"، موردا أن "تنظيم الزكاة سوف يقرره أمير المؤمنين في الوقت الذي يراه وبالكيفية التي يراها".
وأضاف التوفيق قائلا: "منذ مدة، أمرنا أمير المؤمنين الملك محمد السادس بإعداد جميع الوثائق المتعلقة بالزكاة ودليل خاص بها، وهي وثائق موجودة".
المسؤول الحكومي أضاف: "قد يطرح السؤال لماذا يجب تنظيمها رغم أنها مسألة فردية؟ ولكن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيقررها بالكيفية المناسبة للشرع والاجتهاد".
وبخصوص الحج وما يثار حوله خلال الموسم المتزامن مع جائحة كورونا، قال التوفيق: "ليس عندنا إشارة أو إبلاغ رسمي من وزارة الحج السعودية لما سيقع"، كاشفا أن "الذي نتوفر عليه هو مراسلة تدعو إلى التريث في توقيع العقود".
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير "أننا لم نمض الآن عقود السكن والنقل والإعاشة"، مبرزا أن "الحج ينظم بعدد من الإجراءات التي يلزمها الوقت، وفي الأيام المقبلة ستظهر جليا لأن الأمر متعلق بالسلطات السعودية".
وحول الآراء غير الرسمية التي تصدر عن عدد ممن يعتبرون دعاة، قال التوفيق إن "هذا عصر حرية التعبير، ولكن المؤمن مطالب بحكم الكتاب والسنة بأن يستهلك البضاعة السليمة أكثر مما يستهلكه لمعيشه"، مضيفا: "لذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الجاهلين والمبطلين والغالين، أي المتطرفين".
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه "لو قررنا متابعة كل ما يثار يوميا ضد الشأن الديني ووزارة الأوقاف، سنكون في المحاكم كل يوم، لذلك نعول على المؤمنين"، مشددا على "ضرورة الوعي، وأن نتعاون على هذه المسألة لأن الوباء متعدد، خصوصا الذي يواجه الروح".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
تنظيم الزكاة شيئ جميل و رائع، لكن على الدولة أن تعلم جيدا أنها مُطالَبة شرعا بتوفير الأكل و الدواء...لجميع المواطنين من بيت المال و المسؤول عن الدولة سوف يُحاسَب على هذا الأمر أمام الله.
على الدولة أنْ لا تفكر فقط في نفسها و حقوقها بل يجب عليها ان تفكر في المواطنين و في واجباتها التي سوف تُحاسَب عليها يوم القيامة.
ابو بكر الصديق اقام حروب سميت بحروب الردة لانهم رفضوا الزكاة
مقالش الوقت المناسب والكيفية بلا بلا بلا بلا .
ايضا راه اغلاق الملاهي الليلية والبارات والحانات من الدين حتى هي
اما هادي ولا هادي هير هدرا خاوية
راه المغرب كيخلص فيه غير الدرويش والموظف، ما تبقا مكين غير خطف.
الله يحفظ جلالة الملك
بلا نفاق.
أن siالأثرياء donnent في هذا البلد يعطي الزكاة لن ينام أحد في الخارج لأن الجميع سيحصلون على منزلهم ويقوموi بالرياضيات لمليون دولار فقط ماذا يعطي ذلك
في عهد الرسول و الصحابة كانت هناك ضرية الزكاة و كانت واحدة و وحيدة لفائدة الدولة و الفقراء، تجمع في بيت مال المسلمين و تفرق عليهم بما يأمر الله و رسوله و في ما أحل الله و بالعدل.
التعليق لكم
الزكاة فريضة على كل مسلم بلغ نصابها.
للاسف في مجتمعنا يصلي الناس الفرائض والنوافل ويصومون رمضان و الاثنين والخميس، ويذهبون للحج والعمرة مرات عديدة، لكنهم عندما يتعلق الامر بالزكاة يغضون الطرف عنها كانهم غير مطالبين بتاذيتها، اقول لهم من هذا المنبر زكاة الفقير حق عليك وويل لمن يؤديها.
و واحد الحاجة أخرى و مهمة.. الناس لي كاتقول وقتاش يتحلو المساجد.. واش كاتعرفو الأئمة مساكن شحال كايتخلصو فالشهرية.. و الحيف و الظلم لي كايتعرضو ليه من قبل الوزارة!
الناس خاصها تكلم على حق لي كايصلي بيها هو الأول أما الصلاة راه فين ماصليتي..
وبالمناسبة وفي الوقت الحرج اجلاء المواطنين العالقين في الخارج بدون ادنى حاجيات وارجاعهم الى ذاويهم.
سلام
و لكن، يجب ان تأخذ من الأغنياء و تجمع هي و مداخيل الاوقاف و يصرف منها على مستحقيها.
و الحج يصبح فريضة لمن إستطاع اليه سبيلا و هنا عدم توفر الاستطاعة بسبب خطر الإصابة المؤدية الى انتشار العدوى. من لم يدرك الحج هذه السنة قد يدركه في السنوات المقبلة.
باركة من بيع الوهم ومغالطة المواطنين فإما الزكاة او الضرايب على الممتلكات والدخول والمعاملات
إنعاش االستثمار و ذلك عن طريق تسيير و إدارة شؤون عبر
مؤسسات متخصصة تصرف فيها الزكاة بكل أمانة و مصداقية.
تعتمد منهاجية هاته الورقة على دراسة الشق النظري و التطبيقي
من خالل االستدالل برأي الفقهاء والعلما
ونضمت إنسان والرجوع إلى الله الرحمان الرحيم
الله إجعل هاذ سنوات بالخير والرحمة وملكنا محمد السادس نصر الله والناس أجمعين بارك الله فيكم يا عباد الرحمن
ويبقى المرء هو المسؤول الوحيد عن إخراجها انام الله تعالى. "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها "
صدق الله العظيم
فمثلا تاجر بالدارالبيضاء أنعم الله عليه و يحن إلى. قبيلته مسقط رأسه اعتاد أن يقرق زكاته بقبيلته فلا حرج.ان يدفع زكاته بقبيلته لكي تصرف على المحتاجين بها و الله اعلم
إن كان أمير المؤمنين سيأمر بخير فأكبر خير يأمر به هو معاقبة كل تطاول على الدين و ما أكثرهم و جلهم إعلاميين و مدعون الدفاع عن الحقوق و المثير أن القانون يمنع هذا في حين نراهم يوظفون و يوسمون و لا يمسهم قانون إذن فمن يحميهم أليس لمؤسسة إمارة المؤمنين دور في تشجيعهم و لو بالصمت ؟ و السؤال الآخر المثير أيضا من يلجم أفواه العلماء في المغرب العلماء الدينيين و غيرهم؟ حتى في مصر السيسي لديهم حرية أكبر في التحدث فلماذا في المغرب يحاربون بمجرد نطقهم بكلمة ؟
أتمنى أن لا تستعمل أموال الزكاة في غير محلها و أن لا يشبع بها بطون الأغنياء و أرجو أن تحارب الدولة الربا و الخمر و الفحش و استغلال السلطة و سرقة الثروات الطبيعية و نتمى أن من مؤسسة إمارة المؤمنين أن تلتزم أكثر .
كما يمكن إضافة الضريبة على الثروة إذا كانت هناك جرأة للتوزيع العادل للثروة.
اما وزارة الأوقاف يجب تأميمها لتصبح من ممتلكات الدولة .
تحديد دقيق للمستفدين من صندوق الزكاة
منع توظيف الاموال في شراء لسيارات و تنظيم امناظرات وكرا امقرات
صفي تشرب
خصوصا الآن معظم المواطنين مسجلين.حفظ الله ماكنا.
أنا لاأعترف به كأمير للمؤمنين! لأنه توجد فيه صفاته.
إذن لست مجبرا أن أعطيه الزكاة، ولهذا يبقى ٱلأمر ٱختياري وليس إجباري.
فرنسا اولى على بمدخراتنا على الاقل هناك شفافية و ما يجري علي يجري على الكل ،اما اغنياء فرنسا هم اكثر من يخرج الضرائب
الزكاة اعطيها وكل عائلتي خفية للمحتاجين من محيطنا