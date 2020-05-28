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المساجد في ظل استمرار "كورونا" .. فتح كلي أو إغلاق متواصل؟

المساجد في ظل استمرار "كورونا" .. فتح كلي أو إغلاق متواصل؟
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 28 ماي 2020 - 20:40

استبعد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، افتتاح المساجد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم إجراءات التخفيف من القيود التي فرضتها السلطات ضمن حالة الطوارئ الصحية.

جاء ذلك ضمن دراسة موضوع التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.

التوفيق قال إن العودة إلى المساجد ستكون بناء على ما ورد في فتوى الإغلاق، التي نصت على أن "هذا الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي"، مشددا على أن الأمر يتعلق بالسلطات وليس بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأضاف وزير الأوقاف أنه في حال اتخاذ القرار بإعادة فتح المساجد، "لا أتصور أن يتم ذلك بكيفية خاصة، فلا يمكن أن نقول إنه سيتم أداء الصلاة من طرف عدد محدود أو غير محدود أو استعمال مقياس الحرارة، لأنه إما اتخاذ القرار بالفتح الكلي أو استمرار الإغلاق".

وتساءل التوفيق: "لماذا المسجد؟ خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، أي إن الأرض كلها مسجد للمسلم"، مضيفا أن "الهدف هو الجماعة، لذلك يجب البحث عنها وليس المسجد".

وزير الأوقاف أكد أن "المساجد يتم بناؤها للصلاة فيها جماعة، وإذا حال أمر دون ذلك، فيجب أن ننتظر رفع البلاء، مثلما هو الحال مع جائحة كورونا، لأنه لا يمكن تصور أن البعد في المسجد يمكن أن يحل الإشكال الصحي"، معتبرا أن "السجود في نفس المكان يمكن أن ينقل العدوى، ولا يمكن تعقيم 52 ألف مسجد عند كل صلاة".

يأتي هذا في وقت سبق أن أفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى بضرورة إغلاق المساجد في المملكة، وذلك بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وشدد المجلس على أن الفتوى "تأتي نظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ayoub الخميس 28 ماي 2020 - 20:47
ياربي ترحمنا ...وترفع عنا هاد وباء
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26
2 - مواطن مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 20:49
المساجد يجب أن تفتح بالجهات التي سجلت حالة 0
هناك اربع جهات سجلت 0حالة لهادا نطالب برفع الحجر بالجهوية لتحريك الاقتصاد
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34
3 - وجدي الخميس 28 ماي 2020 - 20:54
الحانات فتحت المقاهي والمطاعم تفتح غدا الجمعة المساجد لالا .....لاحول ولا قوة الا بالله حلل وناقش
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22
4 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 20:54
الدين باق أما الإنسان لايعوض إن شاء الله حتا اكان اترفع هاد البلاء ويتفتحو المساجد ماشي موشكيل
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-7
5 - Ahmed الخميس 28 ماي 2020 - 20:55
في صلاة العيد التي اداها صاحب الجلالة جماعة مع احترام التباعد وارتداء الكمامة بين لهم كيف يمكن أن تؤدى الصلاة في المساجد مع وجود الوباء الا ان المسؤولين لم يلتقطوا الإشارة واللبيب بالاشارة يفهم
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-6
6 - عبدالرحيم الخميس 28 ماي 2020 - 20:55
لا يوجد أي مشكل في توقيت فتح المساجد. الناي تعودت والاهم الإيمان والأخلاق وهذا ما أصبح نادرا .
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8
7 - الحمداني الخميس 28 ماي 2020 - 20:57
معرفتش انا واش زحام ديال محلات الكحول مفهش كورونا او لا غي فجماع.التنقوض.
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17
8 - مواطن مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 20:57
و المدن التي فيها صفر حالة مند بداية الحجر لما تضل فيها المساجد مغلقة و المتاجر و الاسواق الكبرى مفتوحة ؟؟؟؟؟ لاحولة ولا قوة إلا بالله
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