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الرئيسية | مجتمع | نهاية "الربْعين" تعيد الرواج إلى محلات الخمور في "يوم الانطلاقة"

نهاية "الربْعين" تعيد الرواج إلى محلات الخمور في "يوم الانطلاقة"

نهاية "الربْعين" تعيد الرواج إلى محلات الخمور في "يوم الانطلاقة"
هسبريس ـ نور الدين إكجان
الخميس 28 ماي 2020 - 17:00

طابور طويل متراص ومسافة أمان؛ هكذا بدا المشهد مساء أمس الأربعاء أمام محلات بيع المشروبات الروحية، فـ"الربعين"، ومعها قدسية شهر الصيام، قد انتهت لتفسح المجال أمام عودة عدد من المغاربة إلى طقوسهم العادية.

ومنذ الواحدة زوالا، اكتظت جنبات المحلات بالزبناء الراغبين في اقتناء مشروباتهم بحي حسان والرياض والمحيط، في العاصمة الرباط، بعد إغلاقها طوال شهر رمضان، مع توقف نشاط بعض "الكرابة" (بائعون سريون للخمر)، حسب ما ذكرته شهادات لهسبريس.

وفي حي الرياض، عاينت هسبريس اكتظاظا كبيرا على مركز تجاري عقب فتح أبواب الجناح المخصص لبيع الخمور، وهو ما جعل العديدين يتخلون عن فكرة "اليوم الأول"، أو يتوجهون نحو محل آخر أقل ازدحاما من أجل التبضع.

وعرفت جميع المحلات إجراءات وقاية صارمة، وفق ما تابعته هسبريس، حيث أشرف رجال الأمن الخاص على عملية تعقيم اليدين والأحذية قبل الدخول إلى المحلات، كما يشددون على ارتداء الكمامة ويرفضون دخول من لا يرتدونها للتبضع.

وعلى مستوى حي حسان، شهد مركز تجاري ازدحاما كبيرا، اضطر المحل لتوفير خمسة من رجال الأمن الخاص من أجل تدبير الأمر، وهو ما تأتى لهم رغم بعض التجاوزات التي سرعان ما يعتذر عنها أصحابها، بعد تهديدات بعدم السماح لهم باقتناء ما يريدون.

وفي حديث لهسبريس، قال أحد رجال الأمن الخاص بحسان إن الأيام الأولى بعد شهر رمضان تكون صعبة بالنسبة لأطباء السكري ومحلات بيع الخمور أيضا، حيث يقبل الناس بكثافة، لكن الوضع هذه السنة مختلف تماما بسبب تفشي جائحة كورونا.

بدورها لم تخل محلات حي المحيط من الازدحام في اليوم الأول، حسب شهادات استقتها هسبريس؛ فقد أجمع شبان كثر على ضرورة انتظار الدور من أجل اقتناء المشروبات الكحولية، خصوصا وأن غالبية المسلمين الراغبين فيها يقبلون عليها للمرة الأولى بعد انقطاع دام 70 يوما تقريبا.

هذا الرأي لا يتحمس له البعض الآخر ممن تحدثت إليهم هسبريس؛ فقد أبدى شبان استغرابهم من الإيمان بقضية "الربعين" أو الامتناع عن استهلاك هذه المشروبات في رمضان، موردين أنهم اقتنوا ما يلزمهم للاستهلاك نهاية كل أسبوع من هذا الشهر.

بدورهم عاد "الكرابة" إلى ديناميتهم بعد انقضاء شهر رمضان، وفق ما تابعته هسبريس، حيث توقف الأمر بشكل ذاتي تلقائي استحضارا لشهر رمضان رغم توفرهم على مخزون من هذه المشروبات.

وباشر العديد من "الكرابة" ترويج هذا النوع من المشروبات منذ ليلة الأربعاء، وفق اتصالات عاينتها هسبريس بسلا والرباط، وهو ما غاب طوال شهر رمضان، حيث يتصل الزبناء دون الحصول على مرادهم، بسبب "توقير" هذا الشهر، يقول أغلب من استمعت إليهم هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - مواطن مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 17:04
هدو حلوهوم والجوامع لا. والله يلا نخاف عليهم من ربي راه حتى حاجة ممضمونة عندو يلا قلبتي عليه.
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148
2 - anas الخميس 28 ماي 2020 - 17:05
جميهم فتحوا أو على وشك أن يفتحوا من جديد..إلا المساجد..قال ليك أسيدي هاديك هي لخرا حتى نشوفو كي نديرو ليها...لا حول ولا وقوة إلا بالله..الله يرد بنا
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120
3 - عبد الهادي مصباح الخميس 28 ماي 2020 - 17:05
فقط في المغرب الخمر قبل فتح المسجد لاحولا ولا قوة إلا بالله
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149
4 - هير دايز الخميس 28 ماي 2020 - 17:06
"غالبية المسلمين الراغبين فيها يقبلون عليها للمرة الأولى بعد انقطاع دام 70 يوما تقريبا."

الله ينعل للي ما يحشم !
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164
5 - aziz الخميس 28 ماي 2020 - 17:06
لله يعفو عليهم رآه رمضان مشا و ليني لله باقي ديما اتقو لله
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97
6 - كمال المنصوري الخميس 28 ماي 2020 - 17:07
مكاين لا ربعين لا تسعين. الخمر حرام في كل زمان و مكان و هِيَ أم الخبائث.
نبشر مَن يشربونها بأنهم بعد مشيئة الله سيشربون مِن خَبَال أهل النار أي من عصارة أهل النار.
أستغرب لمن يضيع أخِرته و يقذف بنفسه في جهنم من أجل مشروب نثن عندما تُكثِر منه يُذهِب عقلك و يجعلك كالحيوان و تتقيأ على نفسك و ربما تبول في سروالك...
نسأل الله العفو و العافية و الهداية للجميع
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231
7 - السلاوي الخميس 28 ماي 2020 - 17:07
من سيحاسب عند الله يوم القيامة ؟؟؟ من المسؤول عن البلاد؟؟؟ قال عمر رضي الله عنه : لو عثرت بغلة في العراق لحوسبت عنها... ما بالك بطوابير الخمور
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105
8 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 17:11
الحرام مافيهش الربعين. الحرام بين و الحلال بين. الله يعفو. يحرمون بيعه للمسلمين بالقانون و لمن سيبيعونه ؟
خراب المال و الصحة و الدين و حوادث السير و تشتيت الأسر. لن نتعظ للأسف.
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64
9 - مواطن يعاني الخميس 28 ماي 2020 - 17:11
واحسرتاه على الدين يابلاد المسلمين مرت الأربعين وكأن الخمر لايحرمني إلا في رمضان.
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48
10 - يسن الخميس 28 ماي 2020 - 17:12
وما موقف دولتنا التي يعتبر الدين الاسلامي دينها الرسمي .... من الموضوع
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46
11 - Said الخميس 28 ماي 2020 - 17:12
تعقيم اليدين والاحذية. والقلوب مملوءة بالفيروسات الاشد خطورة من كورونا..(الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق).نسأل الله الا يعذبنا بما هو اصعب من كورونا في قادم الايام بسبب سفهائنا.
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59
12 - المعصية في زمن كورونا الخميس 28 ماي 2020 - 17:13
مجابهة الله بالمعصية في زمن كثرت فيه الفتن، و مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، عوض طلب المغفرة ليرفع عنا هذا الوباء، ما زلنا مشغولين بالمعاصي و المحرمات، لاننا لا نتعظ. الله يلطف بنا و صاف.
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43
13 - wahil wahil الخميس 28 ماي 2020 - 17:13
سبحان الله تحاولون تجميل القبيح بتغيير المصطلحات لماذا لا تسمون الامور بمسمياتها و تقولون المشروبات الروحية عن اي روح تتكلمون انها الخمور وتقولون الناس يعودون الى طقوسهم قولو يعودون الى انحرافهم اللعب بالمصطلحات
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62
14 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 17:14
لا حول ولا قوة إلا بالله. باغين تدوخو واش ماعجباتكم هذه الدوخة لي حنا فيها.
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30
15 - هشام الخميس 28 ماي 2020 - 17:14
روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها."
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41
16 - said الخميس 28 ماي 2020 - 17:14
يا سلام محلات الخمور تفتح و المساجد تغلق إلى أين ذاهبون اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
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42
17 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 28 ماي 2020 - 17:14
أمر غريب.. أصحاب الحانات يسمح لهم ببيع خمورهم وأصحاب المهن الشريفة يمنعون
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43
18 - سموا اﻻشياء بمسمياتها ! الخميس 28 ماي 2020 - 17:14
من كان يعبد الله ما عليه اﻻ ان يخشاه ويعبده طيلة شهور السنه ، اما من يعبد رمضان فان رب رمضان هو رب شوال !! والخمر حرام في جميع أﻻوقات والشهور !! اما اسم المشروبات الروحية عبارة عن قناع واسمها الحقيقي الخمر والمسكر ...!!
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29
19 - Aziz الخميس 28 ماي 2020 - 17:14
هما اللي متكلين عليهم يعمرو الصندوق راه ماكاين سياحة مكاين بيع اوشرى. الله يجازيهم بخير يحركو لنا الاقتصاد هههه.
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13
20 - مواطن مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 17:15
وفينك التوفيق مارأيكم في القضية. بقات لينا غير الزكاة نجمعوها.لماذا تسمحون ببيع الخمور للمسلمين.
بين عشية وضحاها ادخلتم جميع المغاربة الى بيوتهم واصدرتم القوانين وبدأتم في تطبيقها هذا الامر لم تجدوا فيه صعوبة.
اما الخمور التي هي ام الخبائت فقد استعصت عليكم.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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31
21 - مواطن 3 الخميس 28 ماي 2020 - 17:15
ان الدي لا تنهاهه صلاته عن المعاصي فلا صلاة له
فهم بالامس يصومون رمضان ويصلون وتلك الحسنات التي اخدوها من عند الخالق بدلوها بالسيئات فهم رمضانيين وليس ربانيون
فالمسالة ليست بالعفو وانما بالتوبة التي تمسح الدنوب
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17
22 - SAID الخميس 28 ماي 2020 - 17:16
لم اشرب قطرة في حياتي ولن اشربها ما دمت حيا. لن ادخل في حرب مع خالقي الذي كفاني بحلاله عن حرامه
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31
23 - العثماني الخميس 28 ماي 2020 - 17:16
الله يهدي هذ الناس على راسهم نسأل الله أن يغفر لنا و لهم
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21
24 - كريم الخميس 28 ماي 2020 - 17:16
المسلمين الراغبين في اقتناء هذه المشروبات، عبارة لم أسمع عنها من قبل، من إبداع صاحب المقال ههههههه
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23
25 - aziza الخميس 28 ماي 2020 - 17:17
Ce n'est pas raisonnable. Il faut interdire la vente de toutes les boissons alcooliques au maroc à cause du danger énorme pour la santé de ceux qui en consomment. c'est impardonnable.
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4
26 - المهتم الخميس 28 ماي 2020 - 17:17
اريد ان أوجه إلى الجميع باحترام قواعد الوقاية للدخول إلى أماكن التضبع خاصة مشتري الخمور منها ارتداء الكمامة والمسافة القانونية
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0
27 - Zakarov الخميس 28 ماي 2020 - 17:17
خصوصا وأن غالبية المسلمين الراغبين فيها يقبلون عليها للمرة الأولى بعد انقطاع دام 70 يوما تقريبا. عبارةخطيرة الذي يستهلك الخمر ليس بمسلم ولا يعرف شيئا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم و سأقول لكم شيئا و الله لن يغفر الله لمن ام يتب
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9
28 - Laila الخميس 28 ماي 2020 - 17:18
لا حول ولا قوة إلا بالله يتصارعون للحصول على الكحول في أيام العيد كيدوزو رمضان غير بزز إنا صلاة وشمن صيام دايز ليهم الله يعفو
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12
29 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 17:18
قالك مشروبات الروحية، شي تعبير عندكم
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14
30 - Marralchi الخميس 28 ماي 2020 - 17:18
بلد غريب الرخص المعطاة لهؤلاء التجار مكتوب فيها بيع الخمور لغير المسلمين لكن هم الوحيدين الذين يقتنون اكير عدد من القنينات رغم أن الانقطاع كان وسيلة لعدم الرجوع إلى شرب الخمر نطلب العفو للجميع. الأزمة وقلة المداخيل لكن المغاربة فلوس الخمر موجودة
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31 - عبداللطيف الخميس 28 ماي 2020 - 17:19
بلد اسلامي:فتح الحانات وإغلاق المساجد.حلل وناقش
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17
32 - عثمان الضاو الخميس 28 ماي 2020 - 17:19
المرجوا حدف هذه العبارة *خصوصا وأن غالبية المسلمين الراغبين فيها يقبلون عليها للمرة الأولى بعد انقطاع دام 70 يوما تقريبا.* هذا مساس بكل مسلم في هذا البلد
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33 - الحسين الخميس 28 ماي 2020 - 17:19
من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى
ومن كان يعبد الله فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. من مقاصد شهر رمضان أن يرجع فيه الإنسان المسلم إلى ربه ويتوب إليه.
ومن علامات التوبة والقبول للعبد في شهر رمضان هو انلا يرجع إلى ما كان عليه قبل شهر الصوم.
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34 - الاسلام الخميس 28 ماي 2020 - 17:19
قبل ما تخرجوا قوانين الزكاة اولى بكم تمنعون بيع وصنع الخمر وبالاخص تقولون دولة اسلامية. {اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم }.او انكم {تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض }
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35 - Nassar الخميس 28 ماي 2020 - 17:19
بدووووووووون تعليييييق حسبنا الله و نعم الوكيل
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8
36 - اعماره فاروق الخميس 28 ماي 2020 - 17:20
اللهم إنا نبرأ منك من هؤلاء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
إن ربك يمهل ولا يهمل
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37 - ابو عمر الخميس 28 ماي 2020 - 17:20
اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. واغفر لنا وا رحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت فينا أعداء هذا الدين،الذي هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة
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8
38 - البوهالي الخميس 28 ماي 2020 - 17:20
رسول الله لعن كل من له صلة بالخمر
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8
39 - محلول الخميس 28 ماي 2020 - 17:22
هناك ازدحام وأمن خاص وتعقيم وكمامة وتنضيم وصرامة واش ماء زمزم هدأ
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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40 - الحمداني الخميس 28 ماي 2020 - 17:22
لم نعد نعرف في اي بلد نعيش بلاد كوك طيل. اقتناء الخمر بالاكتظاظ وجومع باقي مسدودين
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9
41 - ربيع الخميس 28 ماي 2020 - 17:23
اخشى ما أخشاه هو الجهر بالمعصية والاستخفاف بأوامر الله عز وجل و أن نصاب مرة أخرى بمصيبة أشد فتكا من كورونا فانظر في الأمم السابقة ما الذي جعل كثير منهم هلكوا انه الجهر بالمعاصي واعظمها الشرك بالله اللهم احفظ بلدنا وولي امرنا وبلاد المسلمين جميعا
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7
42 - داويني بالتي هي الداء الخميس 28 ماي 2020 - 17:25
المغرب دولة علمانية بغلاف اسلامي ، الضبابية في كل شيء. من خلال المقال يضهر ان شباب المغرب في مهب الريح حسب ما سطر له.
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43 - المراقب الخميس 28 ماي 2020 - 17:25
إلى من آثر شهوته على مصلحته الدينية والدنيوية ، لطالما كان الخمر سببا لتشتيت أسر، وسفك دماء، وجرائم لا تعد ولا تحصى. إلحقو الركب قبل انقطاع المسير. أما رسالتي لأولئك الذين يصققون أو يروجون لمثل هذه الأشياء المخجلة و المؤسفة ألا ترون بالمقابل كم من الناس تراجعو إما بسبب توبتهم الى الله أو بسبب ما آلة إليه الأوضاع بسبب الوباء المنتشر ألم ترو كم من حانات وملاهي ودور دعارة وغيرها أغلقت بين عشية وضحاها بقدرة قادر وعز عزيز. ولكم أقول أيضا من ينشر أو يروج لشيئ حسن يكن له نصيب منه ومن روج لسوء فلن يجني إلا سوء ما روج له.
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9
44 - hga الخميس 28 ماي 2020 - 17:26
ياك القانون كيقول تباع للاجانب فقط
وهاه ما الأجانب كلهم غادرو المغرب بسبب كورونا
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45 - khalid الخميس 28 ماي 2020 - 17:26
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
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11
46 - الريفي الخميس 28 ماي 2020 - 17:29
هناك و الله بعض العادات ليس في المغرب فقط و انما حتى في بعض الدول العربية و الاسلامية تضحكنا و تبكينا في نفس الوقت. لا اعرف هل اضحك ام اتاسف. واش الخمر حرام غير 40 يوما قبل رمضان ؟ ما هو حرام فهو حرام طيلة السنة و الحلال فهو حلال داءما. هذا يذكرني بسؤال من بعض المغاربة القاطنين بهولندا في استفسار حول فتوى فقهية في احدى القنوات العربية المعروفة حيث سأل العالم فقال : ما حكم البيررا الاسلامية ؟ يعني هل هناك بيررا حلال ؟ فأجابه الدكتور العالم فقال : ليس هناك جعة أو بيررا اسلامية ، بل هناك بيررا شيطانية و زاد قاءلا : هل هناك بول بدون نجاسة ؟ هههههه . و اضاف الفقيه للساءل : انت لا تسأل عن الفتوى بل انت تبحث عن جواب يوافق هواك و تريد فتوى على المقاس. باختصار اراد ان يحلل له البيررا. الحانات مفتوحة و المساجد مغلوقة. فهم تتسطى !!!!
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47 - عبدو الخميس 28 ماي 2020 - 17:29
و هادشي خصو يبينوه ف برنامج اسئلة كرونا. سؤال واش لاكانت عندي ورقة الخروج و شدني رجل السلطة مقضي مشروبات روحية.واش كاين شي مشكل. نسولو شي مستشار قانوني فهاد النازلة. حول قانون بيع الخمور والضرائب المتحصلة منها. و الفئة المستهلكة. وكيف يجرم القانون الاستهلاك و ليس البيع.
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7
48 - مهاجر الخميس 28 ماي 2020 - 17:29
من غير الأجانب فالواقف في طابور الخمر ما يحشمش حنا في أوروبا نحشمو غير نفوتو في مكان الخمر في جميع الأسواق حتى لا يرانا مسلم آخر و يضن فيك السوء و أنتم في بلد إسلامي و واقفين دايرين الصف بحال إل الربحة بفف الشوهة
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5
49 - عبده الخميس 28 ماي 2020 - 17:29
القانون ينص على بيع الخمور للأجانب، لكن الواقع يوضح ما نراه، عربدة وقتل وهرج، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم رد بنا ردا جميلا، فأبناؤنا في خطر.
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5
50 - KHALID الخميس 28 ماي 2020 - 17:30
بعض الصوم والقيام وممارسة الشعائر الدينية في رمضان وسلسلة من التضامن الاجتماعي للمغاربة فيما بينهم وخلق التازر والتراحم والتعاطف على المحتاجين والفقراء وسد بعض احتياجاتهم اليومية خلال ازمة كورونا وفضح بعض القادات والمسؤولين الذين ياكلون اموال وقفف الفقراء عادت حليمة الى عادتها القديمة بالكفر وفتح محلات الخمر والمخدرات من اجل وقوع المواطنين في المحظور والرجوع الى الضلال وستفتح لهم قريبا ابواب الدعارة ومقاهي الشيشا وفي دولة الاسلام و ملك المغرب امير ....
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2
51 - الملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 17:30
السماح ببيع الخمور في هذه الظروف خرق للحجر الصحي العمد مع الترصد
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52 - يحرمونه شهرا ويحلونه عاما الخميس 28 ماي 2020 - 17:30
عجبا لهاؤلاء القوم
يحرمونه شهرا ويحلونه عاما في بلد أمير المومنين
هذا هو الإسلام الوصطي وإلا فلا
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5
53 - sanae الخميس 28 ماي 2020 - 17:31
ما أحلى المغرب ، اللي بغا شي حاجة يلقاها
المجتمع المغربي عندو ازدواجية شخصية كولشي ناض لداك الممثل اللي كان شارب وقال شي كلام ماشي هو هداك على الصلاة والوضوء ، وطالبو بأقصى العقوبات عليه، وكأننا في دولة تطبق الشريعة، وفي نفس الوقت محلات الخمور تبيع بضائعها للزبناء المغاربة المسلمين ، فهم تسطا
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54 - باها الخميس 28 ماي 2020 - 17:31
أنا لي يقتلني الواحد كي تقولو وقف عن الخمر أو التدخين يقولك قولي الله يعفو نعم الله يعفو و لكن دير المجهود و الإرادة أم العزيمة
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5
55 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 17:31
يجب منع الخمور و عدم اعطاءها رخصها نهاءيا بالمغرب هل نسيتم عقاب الله لنا بوباء كورونا لنا !!!!!!! لماذا لا نتوب الى عز وجل !!!!! ومن هذا المنبر نطلب من ملكنا المحبوب ان يتدخل ويعطي اوامره لمنع بيع الخمور في بلادنا
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56 - عبده/ الرباط الخميس 28 ماي 2020 - 17:34
ما هذه المصيبة ان كان الخبر صحيحا ؟؟ أين الحجر الصحي و ما فائدة فتح محلات بيع الخمور ؟؟و هل قانون الطوارئ الصحية يسمح بذلك؟؟؟ كيف لصالونات حلاقة الرجال يمنع فتحها حتى أصبحنا كأصحاب الكهف في حين أن محلات بيع الخمور بالتقسيط مفتوحة في وجه العموم حسب المقال( على عينك يا بنعدي ) مثلما يقول المثل ... أين قانون 17/07/1967 ؟؟؟ لن أطيل و لكن أقول حسبي الله و نعم الوكيل...
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57 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 17:35
هؤلاء السكارى عندما يشربون و يطير عقلهم هل تتصورا انهم سيحترمون الوقايات الصحية لمحاربة كورونا؟
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58 - بدر الخميس 28 ماي 2020 - 17:38
من كان يعبد شهر رمضان، فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت
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59 - Abderrahim الخميس 28 ماي 2020 - 17:38
Tout ceux qui critique la vente des vins vivent directement ou indirectement des taxes que l'état perçoit
Alors arrêtez de critiquer les gens qui boivent du vin
Les vins ça à toujours exister et existera pour toujours
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60 - abdel الخميس 28 ماي 2020 - 17:39
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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61 - العروبي الخميس 28 ماي 2020 - 17:39
بلد إسلامي بلد التناقضات يفتح حانات الخمور للزبناء (الله يعغو عليهم) مع اشراف رجال الامن الخاص لحماية وتنضيم الزبناء والمحلات .انتهى شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والتوبة والغفران كنا ننتضر فتح المساجد وتنضيم الصلاة من طرف متطوعين يرجون الاجر من الله مع الحفاظ على مسافة الامان بين المصلين. فالله تعالى وتبارك ينتضر منا الإستغفار والتوبة الا انه العكس الدي حصل الرجوع إلى المحرمات والآثام والانغماس فيما حرم الله بتشجيع من الدولة التي توفر لهم الحماية أكثر من حماية الاءمة والعلماء.اين هي وزارة الأوقاف اين هو تغيير المنكر على الاقل تذكير المسؤلين بما يجري حسبي الله ونعم الوكيل
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62 - naima الخميس 28 ماي 2020 - 17:39
سبحان الله الخمر أصبح مشروب روحي تغيرت المسميات اي إجراءات احترازية لباعة الخمر وهل السكر عندما يدهب العقول ستبقى هناك اجراءات احترازية وا أسفاه على بلد مسلم تعطى فيه الاسبقية للمحرمات كي تعود لنشاطها
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63 - غيور الخميس 28 ماي 2020 - 17:40
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم لي.عندو شي نية الله يجزيه.عليها
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64 - xyz الخميس 28 ماي 2020 - 17:41
moi personnelement je ne vois le probleme que lorsque ils derrangent les autres causer un accident a autrui sortir ivre en public tenir des propos blasphématoires insulter les autres etc quant a boir chez eux qu est ce qu on peut faire a part demander a allah de les guider sur le bon chemin
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65 - متقاعد الخميس 28 ماي 2020 - 17:42
حسبي الله ونعم الوكيل بلد المتناقضات دولة إسلامية المساجد الزوايا المدارس العتيقة و الخمر و الميسر اللهم فاشهد
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66 - Samir الخميس 28 ماي 2020 - 17:47
قال الله تعالى:"المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ."
"وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها،هي حسبهم،ولعنهم الله،ولهم عذاب مغيم ".
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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67 - Trois fois rien,,, ,,, الخميس 28 ماي 2020 - 17:49
الى جاب الله اوما أعطناش الله شي جايحة اكتر من هدى اللي حنا فيها ،عرفوا بلي راه دزنا غير في وجوه الأطفال والبهائم .
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68 - فؤاد الخميس 28 ماي 2020 - 17:49
لعن رسول الله صلى عليه وسلم عشرة في الخمر ....عاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها ..
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69 - دعوة الحق الخميس 28 ماي 2020 - 17:50
طابور طويل متراص ومسافة أمان؛ هكذا بدا المشهد مساء أمس الأربعاء أمام محلات بيع المشروبات الروحية، فـ"الربعين"، ومعها قدسية شهر الصيام، قد انتهت لتفسح المجال أمام عودة عدد من المغاربة إلى طقوسهم العادية.
المقدمة في النص تعبر تكشف عن الوجه المظلم والخفي من لعبة الشطرنج يعني تتكلمون عن الخمور
بطريقة عادية وأن الخمر من عادات المغاربة وهذا تلبيس إبليس وأعلموا لكل من يروج لنشر الفساد في هذا البلد أن الله قوي عزيز ذو انتقام فسينفقونها ثم تكون عليهم يوم القيامة حسرة
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70 - قولوا العام زين الخميس 28 ماي 2020 - 17:51
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ( لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم )
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71 - hicham Oklahoma state الخميس 28 ماي 2020 - 17:52
المساجد مغلقة ومحلات الخمور مفتوحة الخمور هي السبب في الطلاق والقتل والضرب والجرح وأمراض السرطان وزيد وزيد شعب سكير مكلخ
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72 - إسلام الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
الله يهدي ما خلق، بيوت الله باقي مصرحوش باش تفتح، وبيوت الشيطان حلوها، الله ياخذ الحق في حكومة لخوانجية...
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73 - hamza الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
بلا من قارنو بين إغلاق المساجد و فتح البيسريات ، البيسري محل تجاري و الريسك ديال انتقال العدوى أقل من المسجد و هادشي علاش باقين المساجد مسدودين، الله يعفو و الله يهدي الجميع حتى زين ماخطاتو لولة ، أنا لا أستهلك الخمور الحمدلله لكن لست في مكان أن احاسب أحدا لان الله فوق الجميع واللي باغي يغير المنكر يبدا براسو و نكونو أمة مزيانة . السلام عليكم ورحمه الله
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74 - الله يعفو الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
حنا داك الناس كنطلبو الله ليهم العفو ولا نقول باننا احسن منهم لان ذالك من الغيبات وبان الاعمال بالخواتيم ولكن الاتم الكبير والذي سيحاسب الحساب العسير هم المسؤولين اصحاب البيع والحانات و. وو. و
لعن الله حاملها وبائعها وكل من شارك في ذالك
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75 - قدور الخميس 28 ماي 2020 - 17:55
المشروبات الروحية .اول مرة نسمع هاذ المصطلح .
الخمر ام الخباءث يسمى المشروب الروحي
الماحية او الخانزة تسمى ماء الحيات
الرقص والغناء والفواحش ما ظهر منها وما بطن تسمى .الفن او الحضارة .القمار او الميسر يسمى الحظ
يا أمة من جهلها ضحكت الامم.
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76 - كريمو الخميس 28 ماي 2020 - 17:57
اامشكل ماشي فقضية بلد اسلامي ام لا المشكل هو ان هدا النشاط منظم بقانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات حسبية لكل من خالف ذلك قد تصل إلى ستة أشهر. نص القانون المرسوم لا يفعل......
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77 - Said الخميس 28 ماي 2020 - 17:57
المساجد لا تساهم في اقتصاد البلاد
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78 - halim الخميس 28 ماي 2020 - 17:59
نهاية الربعيين‘ و كأنه بعد الربعيين أصبح حلال
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79 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 18:02
فتح محلات بيع الخمور قبل قبل فتح المساجد لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
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80 - علاء الأسواني الخميس 28 ماي 2020 - 18:03
عاج الشقي نحو المعبد فوجده مسدوادا وعجت نحو خمارة البلد فوجدتها مسدودة ايضا... اللهم افتح باراتنا ومساجدنا وكل من له حاجة سيقضيها..
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81 - عزيز الخميس 28 ماي 2020 - 18:04
هاد الشي الي دارو. كون دارو المساجد نفس الطريقة وعندهم اجر كبير عند الله. ولاكن ان تقوم بقتخ الخمارات. وتسخر لهم رجال الأمن يسهرون. على حمايتهم. شوية ناقصة ابزاف. احنا مزال كنطلبو من الله ايرفع عنا الوباء. والدولة زايدة فيه. احنا زعما راه بلاد إسلامية. عوض محلات ديال بيع الخمور اعطى الله ماايدار. اللهم أرنا الحق حقه ورزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
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