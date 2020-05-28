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كُتّاب وآراء
نهاية "الربْعين" تعيد الرواج إلى محلات الخمور في "يوم الانطلاقة"
طابور طويل متراص ومسافة أمان؛ هكذا بدا المشهد مساء أمس الأربعاء أمام محلات بيع المشروبات الروحية، فـ"الربعين"، ومعها قدسية شهر الصيام، قد انتهت لتفسح المجال أمام عودة عدد من المغاربة إلى طقوسهم العادية.
ومنذ الواحدة زوالا، اكتظت جنبات المحلات بالزبناء الراغبين في اقتناء مشروباتهم بحي حسان والرياض والمحيط، في العاصمة الرباط، بعد إغلاقها طوال شهر رمضان، مع توقف نشاط بعض "الكرابة" (بائعون سريون للخمر)، حسب ما ذكرته شهادات لهسبريس.
وفي حي الرياض، عاينت هسبريس اكتظاظا كبيرا على مركز تجاري عقب فتح أبواب الجناح المخصص لبيع الخمور، وهو ما جعل العديدين يتخلون عن فكرة "اليوم الأول"، أو يتوجهون نحو محل آخر أقل ازدحاما من أجل التبضع.
وعرفت جميع المحلات إجراءات وقاية صارمة، وفق ما تابعته هسبريس، حيث أشرف رجال الأمن الخاص على عملية تعقيم اليدين والأحذية قبل الدخول إلى المحلات، كما يشددون على ارتداء الكمامة ويرفضون دخول من لا يرتدونها للتبضع.
وعلى مستوى حي حسان، شهد مركز تجاري ازدحاما كبيرا، اضطر المحل لتوفير خمسة من رجال الأمن الخاص من أجل تدبير الأمر، وهو ما تأتى لهم رغم بعض التجاوزات التي سرعان ما يعتذر عنها أصحابها، بعد تهديدات بعدم السماح لهم باقتناء ما يريدون.
وفي حديث لهسبريس، قال أحد رجال الأمن الخاص بحسان إن الأيام الأولى بعد شهر رمضان تكون صعبة بالنسبة لأطباء السكري ومحلات بيع الخمور أيضا، حيث يقبل الناس بكثافة، لكن الوضع هذه السنة مختلف تماما بسبب تفشي جائحة كورونا.
بدورها لم تخل محلات حي المحيط من الازدحام في اليوم الأول، حسب شهادات استقتها هسبريس؛ فقد أجمع شبان كثر على ضرورة انتظار الدور من أجل اقتناء المشروبات الكحولية، خصوصا وأن غالبية المسلمين الراغبين فيها يقبلون عليها للمرة الأولى بعد انقطاع دام 70 يوما تقريبا.
هذا الرأي لا يتحمس له البعض الآخر ممن تحدثت إليهم هسبريس؛ فقد أبدى شبان استغرابهم من الإيمان بقضية "الربعين" أو الامتناع عن استهلاك هذه المشروبات في رمضان، موردين أنهم اقتنوا ما يلزمهم للاستهلاك نهاية كل أسبوع من هذا الشهر.
بدورهم عاد "الكرابة" إلى ديناميتهم بعد انقضاء شهر رمضان، وفق ما تابعته هسبريس، حيث توقف الأمر بشكل ذاتي تلقائي استحضارا لشهر رمضان رغم توفرهم على مخزون من هذه المشروبات.
وباشر العديد من "الكرابة" ترويج هذا النوع من المشروبات منذ ليلة الأربعاء، وفق اتصالات عاينتها هسبريس بسلا والرباط، وهو ما غاب طوال شهر رمضان، حيث يتصل الزبناء دون الحصول على مرادهم، بسبب "توقير" هذا الشهر، يقول أغلب من استمعت إليهم هسبريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
الله ينعل للي ما يحشم !
نبشر مَن يشربونها بأنهم بعد مشيئة الله سيشربون مِن خَبَال أهل النار أي من عصارة أهل النار.
أستغرب لمن يضيع أخِرته و يقذف بنفسه في جهنم من أجل مشروب نثن عندما تُكثِر منه يُذهِب عقلك و يجعلك كالحيوان و تتقيأ على نفسك و ربما تبول في سروالك...
نسأل الله العفو و العافية و الهداية للجميع
خراب المال و الصحة و الدين و حوادث السير و تشتيت الأسر. لن نتعظ للأسف.
بين عشية وضحاها ادخلتم جميع المغاربة الى بيوتهم واصدرتم القوانين وبدأتم في تطبيقها هذا الامر لم تجدوا فيه صعوبة.
اما الخمور التي هي ام الخبائت فقد استعصت عليكم.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
فهم بالامس يصومون رمضان ويصلون وتلك الحسنات التي اخدوها من عند الخالق بدلوها بالسيئات فهم رمضانيين وليس ربانيون
فالمسالة ليست بالعفو وانما بالتوبة التي تمسح الدنوب
ومن كان يعبد الله فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. من مقاصد شهر رمضان أن يرجع فيه الإنسان المسلم إلى ربه ويتوب إليه.
ومن علامات التوبة والقبول للعبد في شهر رمضان هو انلا يرجع إلى ما كان عليه قبل شهر الصوم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
إن ربك يمهل ولا يهمل
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وهاه ما الأجانب كلهم غادرو المغرب بسبب كورونا
يحرمونه شهرا ويحلونه عاما في بلد أمير المومنين
هذا هو الإسلام الوصطي وإلا فلا
المجتمع المغربي عندو ازدواجية شخصية كولشي ناض لداك الممثل اللي كان شارب وقال شي كلام ماشي هو هداك على الصلاة والوضوء ، وطالبو بأقصى العقوبات عليه، وكأننا في دولة تطبق الشريعة، وفي نفس الوقت محلات الخمور تبيع بضائعها للزبناء المغاربة المسلمين ، فهم تسطا
Alors arrêtez de critiquer les gens qui boivent du vin
Les vins ça à toujours exister et existera pour toujours
"وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها،هي حسبهم،ولعنهم الله،ولهم عذاب مغيم ".
حسبنا الله ونعم الوكيل.
المقدمة في النص تعبر تكشف عن الوجه المظلم والخفي من لعبة الشطرنج يعني تتكلمون عن الخمور
بطريقة عادية وأن الخمر من عادات المغاربة وهذا تلبيس إبليس وأعلموا لكل من يروج لنشر الفساد في هذا البلد أن الله قوي عزيز ذو انتقام فسينفقونها ثم تكون عليهم يوم القيامة حسرة
لعن الله حاملها وبائعها وكل من شارك في ذالك
الخمر ام الخباءث يسمى المشروب الروحي
الماحية او الخانزة تسمى ماء الحيات
الرقص والغناء والفواحش ما ظهر منها وما بطن تسمى .الفن او الحضارة .القمار او الميسر يسمى الحظ
يا أمة من جهلها ضحكت الامم.