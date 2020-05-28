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الرئيسية | مجتمع | آيت الطالب يحذر من "انتكاسة" الرفع السريع للحجر الصحي بالمغرب

آيت الطالب يحذر من "انتكاسة" الرفع السريع للحجر الصحي بالمغرب

آيت الطالب يحذر من "انتكاسة" الرفع السريع للحجر الصحي بالمغرب
هسبريس- محمد بلقاسم
الخميس 28 ماي 2020 - 16:00

دافع خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الخميس، عن استمرار الحجر الصحي في المغرب لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن "الرفع السريع للحجر ستكون له عواقب وخيمة، وستقع انتكاسة لن تتحملها إمكانياتنا".

فخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لدراسة طلبات الفرق المتعلقة بحصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي وتقييم استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، نبه آيت الطالب إلى أن "العلوم الوبائية تتحدث عن كون الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية".

وتساءل وزير الصحة قائلا: "إذا كانت الحالة الوبائية المتحكم فيها بكل هذه الإجراءات تظهر لنا رغم ذلك بعض البؤر، فكيف سيكون الوضع إذا تم رفع الحجر؟"، وأجاب: "النتائج ستكون وخيمة إذا تم الأمر بشكل سريع".

وأوضح آيت الطالب أن 95 في المائة من المغاربة احترموا الحجر الصحي وإجراءات السلامة، موردا أن "قلة لم تحترم، وهو ما أعطى انعكاسات سلبية؛ منها انخفاض عمر المصابين الذي خلق قلقا لدى الوزارة".

وزير الصحة جدد التأكيد أن "الغموض يكتنف العديد من حقائق هذا الفيروس، لأن سلوكه غير مضبوط"، مبرزا أن انتقال الفيروس وتطوره يطرح أكثر من سؤال اليوم.

وبخصوص الحالة الوبائية في المغرب، أوضح المتحدث أن الوزارة أقدمت رفقة شركائها على إعداد تطبيق حول تطور الوباء في المغرب، يقدم تصورا شاملا عن حالات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "الإجراءات التي اتخذها المغرب قلصت من النسبة المئوية للوفيات بين صفر و2 بالمائة، وخرجنا من حالة الذروة ونحن في منحنى الحالة الوبائية".

آيت الطالب قال إن قراءة للمؤشرات الإيجابية تعطي صورة مطمئنة رغم وجود مؤشرات سلبية، معتبرا أن "الوضعية الوبائية متحكم فيها، لأن 85 بالمائة من الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، في حين تجاوزنا 10 آلاف تحليل مخبري يوميا".

المسؤول الحكومي أضاف أن "المغرب الآن لا ينتظر مجيء الفيروس، بل أصبح يبحث عنه، خصوصا ضمن المواطنين الذين لا أعراض عليهم، وذلك بهدف محاصرته على مستوى الجهات"، مبرزا أن الحالات التي تخضع للعلاج، المحددة في 2531، تشكل 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم مطمئن بالنسبة للمؤشر الدولي الذي يحدد 10 حالات.

واعتبر وزير الصحة في هذا الصدد أن الإجراءات التي اتخذها المغرب جعلته يتحكم في التطور الوبائي، مذكرا بالتدابير التي تم الاعتماد عليها، ومنها استمرار الطوارئ الصحية والحجر الصحي، واستعمال الكمامات، واعتماد دواء الكلوروكين.

وقال آيت الطالب إن المغرب تجنب الأسوأ، ومنه تفادي 9 آلاف وفاة، كما أن الإجراءات المتخذة جعلت المملكة نموذجا عالميا، موردا أن التأخر لمدة أسبوع كان سيجعل الإصابات اليوم تطال أزيد من 18 ألف حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - immad الخميس 28 ماي 2020 - 16:04
دعوا الناس تخرج لتتنفس الاكسجين قبل ان تجدوا الجميع ميتا في البيوت!!!
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22
2 - elaidi الخميس 28 ماي 2020 - 16:05
المرجو عدم التسرع لأن رفع الحجر الصحي قبل اوانه سيؤثر سلبا على المراحل التي قطعناها
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-42
3 - ملالي الخميس 28 ماي 2020 - 16:07
اسي الوزير راه حنا تكرفصنا بالمصاريف ديال الدار وحنا مخدامينش ولاكين يعفيو الناس من الفاتورة ديال الماء والكهرباء لأنهم مخدامينش غير مريهين بلا خدمة ولا ديك 800درهم نخلصو بيها الماء والضو ولا نشريو بيها الماكلة ولا ولا ولا ولا ولا ولا
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68
4 - متابعة الخميس 28 ماي 2020 - 16:07
وأخيرا سمعنا شي حاجة من السيد الوزير،بتنا نعتقد أن وزير الصحة هو محمد اليومي،على العموم تحية للوزارة الوصية على القطاع على الجهود المبذولة .
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-36
5 - ندى الخميس 28 ماي 2020 - 16:07
لا ميمكنش ايزيدو فالحجر الصبر تقدا
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49
6 - Max الخميس 28 ماي 2020 - 16:08
جميع الأماكن المغلقة في خطر بسبب تنفس الإنسان.

التهوية الجيدة مع تباعد الإنسان.
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0
7 - أحلام الخميس 28 ماي 2020 - 16:10
نعم أنا متافقة معاه حيت إلا ترفع غادي نبداو من زيرو
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-58
8 - عبد العزيز الخميس 28 ماي 2020 - 16:11
سير اسي الوزير بقا انت بحدك في دارك
حنا راه عيييييينا
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52
9 - مهاجر الخميس 28 ماي 2020 - 16:11
وزير الصحة يضخم المسائل. هولندا نجحت في التعايش مع كورونا بالتباعد الاجتماعي
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50
10 - طالع ليه الدم الخميس 28 ماي 2020 - 16:11
مضى شهرين و داخلين ف الثالث و تتقول السريع
ولا نخافض مستوى العمري و منبعد، المهم نسبات الوفايات نقصات ولاكانت بؤر منبعد، الحجر مخدامش مناعة القطيع التقدي ليكم الغراض محد الصيف داخل
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33
11 - ابن تومرت الخميس 28 ماي 2020 - 16:11
عوض اعطاء الناس جرعة من الامل خصوصا وأنهم قاسوا الويلات نفسيا وماديا وعاطفيا خلال حجر صحي طال أمده .. يطل علينا المسؤولون بسيناريوهات كارثية .. يا لهم من وجوه شؤم ابتلانا الله بهم ..
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52
12 - Mowatina الخميس 28 ماي 2020 - 16:13
لا بد من رفع الحجر الصحي عاجلا ام اجلا. سيتم فتح الخطوط الجوية و سيكمن الخطر من الخارج.يجب اخذ الحيطة عبر ارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعي. نسال الله ان يرفع عنا هذا الوباء.
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31
13 - قندوح الخميس 28 ماي 2020 - 16:13
باركة علينا من الهدرة الخاوية راه الناس ملات...فرنا عندها يوميا مرات الاصابات واليوم قرروا فتح المقاهي والمطاعم والمدارس..ماتكونوش اغبياء راه الضغط يولد الانفجار
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31
14 - عادل الخميس 28 ماي 2020 - 16:13
سنشهد كارتة بسبب تخفيف ورفع الحجر الصحي.
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.

المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
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-44
15 - إسماعيل فاقد الأمل الخميس 28 ماي 2020 - 16:13
ياك ما عوالِين على التمديد

راه وصلات للعظم

الناس في ديُورها كتمُوت بالجوع
الناس ما لقَات ما تَاكُل !!!

طلقُو عباد الله تترزَّق الله على أولادها

أو اعطيو أي مُواطِن مغربِي 4000 درهم كل شهر (كنز الفُوسفاط المَنهُوب) ....
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31
16 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 16:15
باركة علينا بزاف أو صبرنا بزاف وهاد الحجر الصحي مبغاش يسالي واش نتوما مسؤلين على البؤر وحنا نخلصو بزاف تقهرنا وبنادم رامعندو مايكول ونفسية ديالنا تأزمات عيقتز علينا
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31
17 - عزيز الخميس 28 ماي 2020 - 16:15
ما دامت الوضعية مطمئنة هل تنتظرون ان يتراجع عدد من العالقين في الخارج للعودة إلى وطنه
باش تهناو منهم
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8
18 - لنكون مسؤولين الخميس 28 ماي 2020 - 16:17
أتمنى أن نساهم في تعديل سلوكيات بعض الباعة الغير الملتزمين بالكمامة بعدم شراء بضاعتهم و لو تكون بريال (اعتبرها بمثابة كرونا بريال) لأن اذا كان احدهم مريض و تكلم مع الزبناء الملتزمين سينقلوا الضحايا معهم كرونا في ملابسهم ، إذن إن تغافل أي زبون عن تعقيم ملابسه أكيد 99% سينقل العدوى لأي طفل لمس ملابسه، لهذا التمس من جميع الإخوان المغاربة في الأماكن العمومية يديرو كمامتم على نيفم بكل مسؤولية احتراما لكل طفل بريء ، والله يجزي كل من عمل عملا حسنا قأتقنه ، إحترام الغير عمل راقي جدا يعطي قيمة كبيرة للشخص، تحية للجميع
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0
19 - hamid الخميس 28 ماي 2020 - 16:17
المرجو التمديد في الحجر الصحي والرفع من حالة الطوارئ الصحية.

التسهيل وتخفيض العقوبات والرفع الحجر الصحي سيؤدي ببلادنا إلى كارتة لا يحمد عقابها.
المرجو تمديد الحجر او إغلاق المصانع

لا يهمني عدد الديسلايك.
اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
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-10
20 - مواطنة الخميس 28 ماي 2020 - 16:17
البقاء في الحجر ليس حلا.علينا أنت نتعلم طرق الوقاية و التعايش مع الوباء بوسائل صحية..إلى متى سيبقى المغاربة في الحجر ؟مايمكنش . الناس صاروا يمتهنون التسول ...
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8
21 - Mustapha الخميس 28 ماي 2020 - 16:17
ناوين تاني تزيدو مكفتكوم هاد المدة كلها ليسادين علينا .تلاتة الشهور هدا معتيتونا حتى 4 دريال ونوين تزيدو والله الا عجيييييييبببب (الحكرة صافي)
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8
22 - Khalil medki الخميس 28 ماي 2020 - 16:18
بين مطرقة الوباء وسندان الاقتصاد...
الحل هو التدرج في رفع الحجر
شكرا لكم
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4
23 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 16:19
هدا الوزير ديما كيخلعنا و كيخوفنا من هدا الوباء مزيان تحدرنا ولكن بطريقة سلسة
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-3
24 - جدير الخميس 28 ماي 2020 - 16:19
أشنو الحل هو نسدو على الناس بدون دعم يهربو من كورونا يموتو بجوع!!!! ومند متى كانت دولتنا الحبيبة تخاف على أرواح المغاربة البسطاء ؟كفاكم تطبيل وأستحمار للعقول!؟ وكل مرة يخرج علينا الساسة المرتزقة بأقوال تافهة لأنكم متشابهون وتأكلون من طرف جيوبنا نحن دافعي الضرائب وسؤال من يسدد فاتورة طوارئ الصحية للمتضررين؟
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9
25 - شفيف الخميس 28 ماي 2020 - 16:19
انا اتفق مع السيد الوزير الرفع السريع للحجر سيخلف وضع كارثي خاصة اذا انعدمت وسائل التعقيم بالادارات ومقياس الحرارة مثل ما وقع في مقر عملي المليء بالاوساخ والغبار وانعدام ادنى وسائل التعقيم ناهيك عن كثرة الاجتماعات والاحتكاك المباشر والازدحام....
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-5
26 - KAMAL الخميس 28 ماي 2020 - 16:20
Bonjour tout le monde
tous les pays du monde on levé le confinement sauf le Maroc. Beaucoup de Marocains souffrent de ce confinement. On doit savoir que le virus ne disparaîtra On doit vivre avec ce virus comme les autres pays. IL FAUT DE CONFINER MAINTENANT
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1
27 - هشام الخميس 28 ماي 2020 - 16:20
العلاجات التي تقدم لمرضى كوفيد 19 في مستشفيات المغرب
عبارة عن مضادات حيوية مثل كلوروكين وغيرها موجودة في صيدليات مملكة .
لدى يجب على دولة رفع الحجر
وإرشاد مواطنين كيفية إستعمال هذه أدوية في منزل إدا
أصيب بالفيروس
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5
28 - غييور الخميس 28 ماي 2020 - 16:20
المرجو أن لا تضرب النتائج الاجابية في صفر بسرعة فالترام المواطن بالتوصيات الرسمية يمكن المواطنين الحفاظ على صحته الفرد والجماعة
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1
29 - hamid الخميس 28 ماي 2020 - 16:20
الوزير أيت الطالب على حق على الحكومة واخص أن تتأنى وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الحجر الصحي ولا فائدة في تسريع وتيرة رفع الحجر لأنه المغرب لا يستطيع التغلب على الأنتكاسة لأن الإنتكاسة تكون أعنف وأخطر فالواجب على الحكومة وعلى الشعب المغربي التربث وبذلك ففي العجلة الندامة إذ علينا أن نتعايش مع هذه الجائحة بالنظافة.والتعقيم والتباعد والحيطة وأطلب من العلي القدير أن يلطف بعباده وأن يبعد عنا هذه الجائحة والله ولي التوفيق
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-4
30 - Adam الخميس 28 ماي 2020 - 16:21
الا يعي وزير الصحة انتكاسة المغاربة مع تمديد مراحل الحجر الصحي ..الايعي وزير الصحة الاثار الصحية والنفسية المترتبة عن طول فترة الحجر الصحي ...الا يعي وزير الصحة الاثار الاجتماعية والمالية للحجر ااصحي ....كفى ..كفى ...كفى ..فقد طفح الكيل وفاض الكأس .....ام انك تعيش في كوكب أخر ...فالعالم بأسره يتجه نحو التخفيف رغم ما يعيشونه من ويلات الوباء ..كفى من الاستهتار
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4
31 - الريفي الخميس 28 ماي 2020 - 16:21
ماذا يعني بكلامه هذا؟ انه يهيانا لتمديد اخر للحجر الصحي . اقسم بالله ان هذا حرام . الى متى؟ لا لا لا و الف لا. لا يمكن لقد بلغ السيل الزبى ما هذا؟ ان دولا قد بلغت لديها الوفيات اضعاف ما سجله المغرب من اصابات و بداوا برفع الحجر الصحي ، هل هم مغفلون ؟ و حنا و حدنا من معنا الصواب؟ انا و الله لست ضد الحجر لكن الناس ضاقت بهذا لانه : الدوام هذا يجب رفعه مع اعداد استراتيجية تواكب هذا الرفع و ذلك باجبارية ارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعي و التعقيم باستمرار. اما التمديد مرة اخرى ليس حلا بل هو الدوران في حلقة مفرغة و التهرب من الواقع و هذا لا يمكن ان يستمر الى الابد. لا يمكن لان هذا سيؤدي الى بروز مشاكل اخرى اجتماعية و اقتصادية و شكرا
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2
32 - ولد البلد الخميس 28 ماي 2020 - 16:22
المغاربة رأهم خرجوا . فينهو الحجر . راه لي باقين دايرين الحجر غير لي كانو دايرين الحجر . وجدوا الدواء وعاقبوا لي مكديرش الكمامة ونبينا عليه السلام . متبقاوش تحلموا كورونا معندهاش نهاية.
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1
33 - الحجز الإجباري الخميس 28 ماي 2020 - 16:22
فهناك من طبق الحجر الصحي وهناك من طبق عليه الحجز الصحي فالحكومة قامت باحتجاز عدد كبير من المواطنين وتركتهم بدون مورد للعيش
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2
34 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 16:24
حالات الطوارء يجب ان تطبق على الماكن اللتي توجد فيه الشركات اللتي هي سبب البؤر في المغرب واطلاق الاماكن الاخرى اللتي لم توجد فيه اصابات اللذين احترموا الحجر الصحي .
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0
35 - salima الخميس 28 ماي 2020 - 16:24
السلام علبكم باراكا من الحجر راه الناس ملقات متاكل مايمكنش راه الناس دارت إفلاس حسبي الله و نعم الوكيل.
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36 - مواطن مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 16:25
كان يجب ان تقود وزارة الصحة امر تدبير سياسة الحد من انتشار الوباء وهي الوحيدة من تقرر في شأن حالة الطوارئ الصحية عوض وزارة الداخلية .
فالتباكي على خطورة رفع الحجر الصحي واثاره ماهي الا محاولة لتحميل المسؤولية للغير في حالة انفلات الامور لا قدر الله.
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37 - نفس الأسطوانة الخميس 28 ماي 2020 - 16:25
نفس الكلام و نفس الترهيب و نفس مسلسل الرعب لست أعلم كيف يفكر هؤلاء و هل عندهم رؤوس حقا. الانتكاسة الموجة الثانية نقطة الصفر المربع الأول كل هذا الكلام قيل في الغرب و لم يقع شيء من علم الخيال هذا، و لكن يبدو أن مسؤولينا لديهم فارق زمني عن الآخرين. متى يفرج الله علينا و نترك لهم الجمل بما حمل
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38 - الحسين الخميس 28 ماي 2020 - 16:28
منظمة الصحة العالمية وجميع الدول منعت إستعمال دواء الكلوروكين لانه يسبب في أمراض خطيرة ولماذا المغرب مازال متمسكا به ؟
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39 - abdo الخميس 28 ماي 2020 - 16:28
الأعمار بيد الله لايؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها. كل شئ مكتوب في كتاب بلا ماتدحك على راسك وعلى الناس حيت عارف راسك مافيدكم في الصحة
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40 - ahmed الخميس 28 ماي 2020 - 16:29
سمع ا سي وزير راه ناس التزمات دوك مصانع ديالكم هما سببب فهاد 20 يوم لي تزادت بلصت ما تبقاو هير شفوي بداو توجدوا راه مابقا والو
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41 - قائد الانقلاب الخميس 28 ماي 2020 - 16:32
المرجوا اظافة 60 يوما من الحجر الصحي حتي يكون 0 حالة .وثم رفع الحجر بالتدريج من الي مدينة
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-1
42 - luk الخميس 28 ماي 2020 - 16:32
من يعول على التعافي العاجل للاقتصاد فهو واهم ، لأن الحيطة و الحذر ستلازم الكثير من الناس و لمدة ليست بالهينة. فتح المحال التجارية و المطاعم والمقاهي لن يجلب بالضرورة الزبناء الخائفين ،فكلما كانت السيطرة على الوباء مهمة ساد الاطمئنان وزال التخوف و أقبل الزبناء . إذن كلما تحسن الوضع الوبائي كلما تحسن الاقتصاد و العكس بالعكس.
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43 - Amazigh amkran الخميس 28 ماي 2020 - 16:34
Il ne faut pas exagérer, Monsieur le Ministre. Il y a des pays européens qui donnent exemple. Ecoles ouvertes, tout le monde travaille sans masque et le nombre des infectés diminue d'un jour à l'autre. Il faut apprendre à vivre avec le virus, des précautions, au lieu de fermer tout un pays pendant des mois sans espoir
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44 - Point bien marqué الخميس 28 ماي 2020 - 16:34
Il faut bien noter aussi que le Maroc est le seul pays :dans sa région sinon parmi les rares pays au Monde pays de 4eme division dans le jargon du foot) qui a laissé mourir ses citoyens à l'étranger. Ca aussi fait du Maroc l'un des pays qui ont donné l'exemple. Le Covid n'a pas été sévère en Afrique et ce pour plusieurs causes: climat, nutrition, vaccins, immunité acquise, population jeune....etc . Pas parce que nous avons confiné des gens et parce que chloroquine et bla bla.
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45 - Ahmed الخميس 28 ماي 2020 - 16:34
This is really crazy! Come on!

You have a big villa with a garden and a swimming pool, and you can go out whenever you want because you are a minister, no police man can dare to stop you. You should ease the lockdown by the 10th of June because that's too much. People are suffering alot man.
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46 - Bamsssi الخميس 28 ماي 2020 - 16:36
تحدث اهل الاختصاص وقالوا:
الوباء يتربص بنا
الزموا منازلكم
الاحتياط واجب والاختلاط ممنوع وتبادل الزيارات
امر لا تحمد عقباه
اغلقنا عنا كل الابواب بما فيها ابواب رزقنا
لاننا غير مهيكلين لا من رحيم يدق الباب الموصد
عرفنا الحرمان الحقيقي وقلة ذات اليد.
كل هذا وما زال الوباء يتربص بنا
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47 - ولد البلاد الخميس 28 ماي 2020 - 16:37
نتمتى رفع الحجر الصحي لان عدد كبير لا يجد ما يصرفه على ابنائه ولكن في نفس الوقت اتخاذ تدابير لحماية الناس لان 200 وفاة راه بزاف لان الروح عزيرة عندنا ولسنا كدول تجاوزوا 30 الف قتيل ويضحكون ويهنؤون انفسهم انهم نجحوا في الانتصار على كورونا
اما من يعطي المثل بالسويد وهولندا فما عليه الا ان يرى الاف القتلى مقارنة لبضع ملايين من السكان
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