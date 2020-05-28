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الرئيسية | مجتمع | عدد وفيات "جائحة كورونا" في المغرب ضئيل يضاهي نسبة كوريا

عدد وفيات "جائحة كورونا" في المغرب ضئيل يضاهي نسبة كوريا

عدد وفيات "جائحة كورونا" في المغرب ضئيل يضاهي نسبة كوريا
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 28 ماي 2020 - 23:00

في الوقت الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تعليق الاختبارات مؤقتاً في دول عديدة كإجراء احترازي؛ لأنّ اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا قد توقف بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، رفض وزير الصحة إيقافه في المغرب مؤكدا استمرار المملكة في اعتماد الدواء المذكور بالمستشفيات.

أوضح خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الخميس، أن النتائج التي وصل إليها المغرب في مواجهة فيروس كورونا كانت جيدة باستعمال البروتوكول العلاجي المعتمد والموجه لعلاج الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الذي يقوم على الكلوروكين.

وعلى الرغم من البلبلة حول هذا البروتوكول العلاجي فإن وزير الصحة المغربي اعتبر، ضمن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لدراسة طلبات الفرق المتعلقة بحصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي وتقييم إستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، "أن المغرب أخذ على مسؤوليته اعتماد هذا الدواء بالنظر إلى نجاعته"، موردا أن هذا الأمر يمكن إثباته علميا رغم حديث مجلة علمية دولية كبيرة لكنها قامت بدراسة بأثر رجعي.

آيت الطالب شدد على أن الكلوروكين يستعمل بشروط في جل الحالات، وهي جملة من توصيات اللجنة العلمية والتقنية، مبرزا أنه لا انعكاسات جانبية له؛ لأن "منظمة الصحة العالمية لم تطلب توقيف استعمال الكلوروكين، بل طالبت بتعليقه في الاستعمالات السريرية لأنه لا حق لها في وقف استعمال بروتوكول الكلوروكين".

وأوضح آيت الطالب أن اعتماد هذا البروتوكول لم يكن عبثيا بل تم بناء على تجارب سريرية واستنادا إلى دراستين تم القيام بهما، كما يقوم الباحثون المغاربة بدراسة ثالثة في هذا الاتجاه، موردا أن المغرب يستعمل هذا الدواء منذ زمان لعلاج الأمراض المزمنة والملاريا، ولم تتم مناقشة الأعراض الجانبية، "فكيف سيتم الحديث عنها مع الكوفيد، رغم أننا لم نسجل أية حالة وفاة بسبب؟"، يتساءل وزير الصحة.

وزير الصحة اعتبر أن السعر المنخفض للكلوروكين، والذي لا يتجاوز 12 درهما للعلبة، و"الفاهم يفهم"، موردا أن "فعاليته بيولوجيا تمنع الفيروس في المرحلة الأولى من اقتحام الخلية، وهو ما أثبتته دراستان واحدة كورية وأخرى فرنسية لكن الأخيرة اختفت".

"هل المطلوب اليوم تدبير الجائحة أو ما تقول به منظمة الصحة"، يتساءل وزير الصحة المغربي، الذي أوضح أن العبرة بالنتيجة والتي تثبت أن استعمال الكلوروكين يؤدي إلى الشفاء وأن عدد الوفيات في المغرب أصبح من النسب الضئيلة في العالم والتي تصل إلى نسبة كوريا الجنوبية، لذلك لا يجب التشكيك في هذا العلاج وأن تقارير اللجنة العلمية ستكشف عدد حالات الشفاء بهذا الدواء ونسب الإشكالات التي طرحت.

وأكد آيت الطالب أن "هذا من مميزات المغرب، لذلك قرر تحقيق مخزون كاف عن طريق استيراد كميات كبيرة من هذه المادة"، متسائلا لماذا تم توقيف تصدير المادة الخامة؟، وهو ما يطرح أكبر علامة استفهام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - يعقوب الخميس 28 ماي 2020 - 23:08
قولوا الحمدلله حمدا كثيرا فالمخلوق ضعيف " وخلق الانسان ضعيفا "
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75
2 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 23:08
الحمد لالله على كل حال و شكرا لطاقم الطبي الذي جنبنا الوفيات بنسبة كبيرة
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71
3 - adil الخميس 28 ماي 2020 - 23:10
منظمة الصحة الدولية هي منظمة مفيوزية همها هو تروج المغالطات من اجل لوبيات صناعة الدواء.الجميع اصبح على دراية بافعالها و نواياها.الحمد لله المغاربة لن يسمحو لهذه العصابة بالتجارة في صحة شعبنا. الان الكلوروكين دواء فعال و ليس له بديل، المغرب
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119
4 - خليل الخميس 28 ماي 2020 - 23:12
فرصتنا ذهبية لامتلاك السيادة و هذه من البوادر أن شاء الله فقط نتمنى من أصحاب القرار و الحكم العزم و العمل في اطار سيادي مغربي و لا دخل لأي جهة في شؤوننا... أما بالنبسة لمنظمة الصحة فثمن الكلوروكين يعجل بنسف أهداف من صنعوا الوباء خصوصا أن المرحلة الآنية فهي مرحلة تحقيق أهداف ما دبر ليلا داخل المختبرات..
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69
5 - باحت الخميس 28 ماي 2020 - 23:14
أعتقد أن لوبيات الأدوية كانت وراء إصدار قرار تعليق استعمال الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين للمعالجات السريرية لحالات كوفيد 19. بما أن تمنه بخس و في متناول كل الدول.
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80
6 - مي نعيمة الخميس 28 ماي 2020 - 23:16
دار بيضا عاليا فيها خوخة و دالية
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-63
7 - أظن الخميس 28 ماي 2020 - 23:16
أظن أن جميع ما يقدم من أدوية وعلاجات تبقى اجتهادات فقط، واا ننسى انه لحد الان الكل عاجز عن اكتشاف دواء او لقاح. فلا داعي للمزايدات حتى منظمة الصحة العالمية عاجزة والمفروض ان تكون سباقة.
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-37
8 - akon الخميس 28 ماي 2020 - 23:17
يجب العمل في صمت حتى لا نستفز اللوبيات العالمية بل يجب إثبات الذات بإخراج علاج مغربي يرفع من قيمتنا فنحن أمة لا ترضى بغير القمة مكانة
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46
9 - Momo الخميس 28 ماي 2020 - 23:18
اول مرة احس انكم فعلا اتخذتم قرارا سياديا،يجب عليكم ان تنشروا نتائج و اختبارات هذا الدواء في المجلات العالمية لتعم الفائدة لجميع الدول،و نوجه تحية كبيرة للدكتور راوولت الذي تحدى فرنسا و منضمة الصحة العالمية.
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33
10 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 23:21
منظمة الصحة العالمية تخدم أجندة جهات كبرى فالعالم وهدفهم هو إخضاع دول العالم التالت سواءا بالديون المتراكمة أو بالأمراض والأوبئة حتا يتسنى لها السيطرة أكتر على العالم لدى فهده المنظمة أصبحت تنقل مجموعة من المغالطات للعالم
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18
11 - الفاهم يفهم الخميس 28 ماي 2020 - 23:22
نفس الكلام الذي قاله وزير الصحة - وهو إبن الميدان وليس دخيلا عليه - هو ما يكرره البروفيسور ديديي راوولت في كل مناسبة .
هناك بروتوكول دقيق في استعمال الكلوروكين ضد كوفيد19 ، أولها أن يستعمل في المراحل الأولى للإصابة ، عكس ما قامت به فرنسا ، وهو ما دفع راوولت إلى الإنسحاب من لجنة محاربة الفيروس لأنه كان يعلم مسبقا بالنتائج .
عموما ، لن أزيد شيئا عما قاله وزير الصحة (الفاهم يفهم )
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23
12 - الحقيقة الخميس 28 ماي 2020 - 23:22
منظمة الصحة العالمية تسيرها لوبيات مكونة من شركات الادوية العالمية التي تريد الاستفادة من الجائحة ولولا الدكتور الفرنسي راوول الدي كشف السر رغم اخفائه من طرق الصين المخادعة التي كانت تعالج بنفس الدواء سرا ليتم تسويق نفس الدواء تحت مسمى اخر وبسعر خيالي
المهم عبر عليهم ترامب
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17
13 - متتبع الخميس 28 ماي 2020 - 23:23
الوزير سيدافع عن منصبه والامتيازات في انتظار تقاعد مريح, وسيدافع عن المخزون الكبير جدا الذي اقتنته الدولة واكتشف جميع علماء العالم فيما بعد انه غيرفعال وذو خطورة على صحة المصاب.اسؤلوا كل من اخد هذا الدواء قبل كورونا خاصة من يعانون من امراض المفاصيل ومن استعمله اثناء كورونا عن معاناتهم اليومية واسؤلوا الاطباء النزهاء وستقتنعون بانفسكم. ليكن في علمكم ان الحالات البسيطة يعطى لها فقط Paracetamol .
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-41
14 - المعطي الخميس 28 ماي 2020 - 23:23
الحق معك سيدي فلا تلتفتوا لما يقولوا ويقرروا لقد فضحهم الله منظمة الصحة العالمية سمسار للدول المنتجة للادوية وتابعوا عملكم وفقكم الله
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18
15 - زهير الخميس 28 ماي 2020 - 23:23
جل دول العالم تستعمل هذا الدواء منذ عشرات السنين لعلاج الأمراض المزمنة والملاريا، ولم يسبق لأحد التطرق للأعراض الجانبية!! "ولماذا يتم الحديث عن الأعراض الأن؟؟ الدول العظمى تريد حلب العالم بفرض عليه أدويتهم الباهضة الثمن لحلحلة مشاكلهم الإقتصادية المرتبطة بالحجر الصحي
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23
16 - عبدالحليم الخميس 28 ماي 2020 - 23:26
يجب دعم ترامب لتفكيك هذه المنظمة التي تريد الشر للبشرية٠٠٠٠
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19
17 - المكارم الخميس 28 ماي 2020 - 23:29
نريد من بلدنا أن يتبع البروتوكول العلاجي الذي يراه متخصصونا ملائما وناجعا في معالجة جائحة كورونا وأن يكون مستقلا في قراراته غير خاضع لإملاءات المنظمات الدولية الجشعة والخاضعة لحسابات زعماء الدول وشركات الأدوية العالمية ... كما نتمنى أن نكون مستقلين في تدبير شأننا الإقتصادي بعيدا عن صندوق النقد الدولي ولوبيات المال العالمية في فترة ما بعد كورونا
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
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13
18 - Azizo الخميس 28 ماي 2020 - 23:29
الهدف الوحيد لمنظمة الصحة هو نشر الوباء بشكل اوسع وخصوصا في الدول الضعيفة حتى تتاجر فيها بكل رياحية. بصراحة يجب على جميع الدول الاتفاق على وقف تمويل المنظمات العالمية لان هدفها الوحيد هو خلق الرعب والفتنة بين الشعوب. و عملهم الوحييييد هو : التعبير عن القلق
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13
19 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 23:30
لحاجة لي خاص الناس يعفوها أن هذه المنظمة هي منظمة سياسية بامتياز ليسوا ملائكة, تمول من طرف الشركات الضخمة للأدوية و اللقاحات و كل من يقول تمويل يقول فرض شروط و حماية مصالح هذه الشركات و هذا معروف، و في رأس القائمة نجد بيل جيتس الذي هو من أكبر الممولين لهذه المنظة يعني بالعربية تاعرابت ديالو تابعا ليه و يفرض عليها قراراته، هذا الشخص منذ 2015 و هو تايوجد مشروع تلقيح البشرية كاملة و في كل لقاء له هذه السنوات يقول نفس الشيء يكرره العالم مهدد بفيروس و الحل هو تلقيح الكل و في تصريح سنة 2019 قال أنا متحمس ل 2020 لأنها ستكون سنة اللقاحات بامتياز، و الأدهى و الأمر أنه في شهر 11 سنة 2019 نظم مؤتمر دعا إليه بعض الخبراء موضوعه تمرين استعداد لمواجهة جائحة عالمية شهرين قبل ما يبان الفيروس و ذكره باسمه كورونا نيت و أعطاهم نفس الصور المتواجدة الآن !! واش هاد الشخص تايعلم الغيب مثلا؟!! الأمور واضحة و مكشوفة إسفيقوا من السبات، طبعا هذه المنظمة ستهاجم الكلوروكوين و تهاجم البروفيسور راوولت لأنه سيدمر مشروعهم في بيع اللقاحات، قرار صائب 100% من طرف وزير الصحة دواء فعال و متوفر و رخيص لاش نحيدوهه؟ تحية ليه
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18
20 - بنعبدالسلام الخميس 28 ماي 2020 - 23:34
عجيب أمر منظمة الصحة العالمية. تريد وقف استعمال الكلوروكين دون أن تقدم أي بديل له. والغريب في الأمر أنها لم تُوصِ بوقف هذا الدواء إلا عندما لاحظت أنه يعطي نتائج ايجابية. في الحقيقة يبدو أن هذه المنظمة لها أجنداتها الخاصة وتعمل لجهة أو جهات أخرى لا علاقت لها بالصحة العالمية. كنا نلوم الرئيس ترامب عندما قرر وقف مساهمة بلاده في تمويل هذه المنظمة ، ولكن كل المؤشرات تشير أن ترامب على حق وأن له من المعلومات عن هذه المنظمة ما لم يتوفر عند غيره. لا يسعنا إلا أن نؤيد ترامب ونطالب بإعادة النظر في جدوى وجود هذه المنظمة ،ولكن بعد فتح تحقيق حول تعاملاتها منذ نشأتها الى اليوم.
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12
21 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 23:39
دواء الكلوروكين كان يوصف لعلاج عدة أمراض كالملاريا منذ مايزيد عن خمسين سنة. وكان يؤخذ من طرف المسافرين نحو بعض الدول الافريقية حتى وهم أصحاء... و أخذه الملايين من الناس كل هذه السنوات و لم تكن أبدا أي منظمة عالمي سبق أن حذرت منه. ويا سبحان الله بعد أن ظهر كوفيد أصبحت بعض الدول و منظمة الصحة تقول أن له مضاعفات كبيرة رغم أنه استعمل في عدة دول كالمغرب و أعطى نتائج مهمة.
ديديي غاوولت لوحده تمكن من معالجة 6000 حالة ولم يتوفى منهم الا 16. فلماذا يتم عدم استعماله؟ هل الاحسن أن يعالج 6000 ولا يموت الا 16 ام يمت الجميع في ضل غياب اي بديل؟
الأمر باين فهو يوفوت فرصة ذهبية أمام لوبيات الادوية الدولية لبيع ادوية بأثمنة باهضة وجني اموال طائلة
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4
22 - سمير الخميس 28 ماي 2020 - 23:41
عندما تدخل السياسة والمصالح الاقتصادية من الباب...تخرج المصداقية من النافذة...وباء الكورونا هذا كان من البداية قضية سياسية عندنا(وليس سياسة داخلية فحسب بل حتى سياسة خارجية)وبتفرعات اقتصادية معروفة وواضحة المعالم الاحصائيات الحقيقية(خاصة عدد الوفيات)لن نعرفها أبدا.
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-2
23 - متتبع الخميس 28 ماي 2020 - 23:41
انكشفت اللعبة ومنظمة الصحة الماسونية بانت حقيقتها هي ومديرها المطلوب لدى العدالة الإثيوبية
هالة اعلامية وتضخيم وكل يوم تخرج ببيان يناقض سابقه.
الكذب والتدليس كورونا كاي فيروس انفلونزا موسمي عادي نصيحة اتهلاو فمناعتكم اكل صحي لا تدخين النوم الكافي التقليل من السكر والفيتامين d و C
والامر كله لله عز وجل وجهنا هذك المنظمة.نوضو اللي عندو شي شغل امشي ليه.دمتم بالف عافية.
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3
24 - كريم يوغرطن تطاون الخميس 28 ماي 2020 - 23:45
برافو وزير الصحة المغربي الله يكثر امثالك انت مع الحق والله سينصرك انت مغربي قح وتىيد الخير لوطنك انت لا تباع ولا تشترى ايدك الله ونصرك فقد اتيت بالادلة الدامغة في حق الدواء الذي يستعمله المغرب وبنيت دفاعك على النتيجة الابجابية والعلاج القوي الذي يخوله هذا الدواء شكرا لك على مواقفك البطولية في وجه منظمة الصحة التجارية هيهات هيهات ان تستوي الظلمات والنور وهيهات هيهات ان يستوي من له ضمير ويخاف الله ومن يتاجر بماسي الناس انت ايها الوزير رفعت راية المغرب بوقوفك الى جانب الحق ولا تخشى في ذلك لومة لائم الى الامام فالمغرب ولله الحمد بسير في الطريق الصحيح وراء صاحب الجلالة نصره الله وايده اللهم ارفع عنا البلاء واحفظ ملكنا ووطننا العزيز من كل سوء
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3
25 - زيزو الخميس 28 ماي 2020 - 23:48
العلماء والإختصاصيون في الميكروبات توصلوا بأن فيروس كورنا يختلف في نوعيته وأنزيماته من منطقة الى أخرى .بمعنى أن فيروس كورونا يتأقلم مع المحيط أي أوربا ليست هي إفريقيا وأمريكا ليست هي آسيا الى غير دلك .نحن في المغرب والحمد لله لنا الثقة الكاملة في علماءنا وأطباءنا الدين برهنوا على علو كعبهم وخبرتهم في مجال الأوبءة والفيروسات وبما أن هدا الدواء عالج نسبة كبيرة من مرضى كوفيد في بلادنا وثمنه أرخص من علبة سجارة 12Dh وليس هناك بديل الى حد الساعة .
فما علينا إلا أن نبارك خطوات وزارة الصحة ونتمنى لها المزيد من العطاء.
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4
26 - rachiiid الجمعة 29 ماي 2020 - 00:00
منضمة الصحة العالمية مشكوك في امرها
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1
27 - foufa الجمعة 29 ماي 2020 - 00:02
je croit que le maroc est dans la bonne voie l'oms n'est qu une marionnete aux mains des payes imperialistes
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0
28 - واحد من الشعب الجمعة 29 ماي 2020 - 00:06
الفاهم يفهم تعني ان منطمة الصحة العالمية خضعت لضغوط لوبيات الدواء العالمي والذين لاربح لهم مع الكلوكورين الرخيس جدا يريدون ترويج دواء غالي يربحون من وراءه ولو على حساب سلامة الشعوب والامانة العلمية
ارفع لك السيد الوزير القبعة النتائج واضحة ومبشرة فسيروا على بركة الله ونحن معكم
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