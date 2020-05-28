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كُتّاب وآراء
عدد وفيات "جائحة كورونا" في المغرب ضئيل يضاهي نسبة كوريا
في الوقت الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تعليق الاختبارات مؤقتاً في دول عديدة كإجراء احترازي؛ لأنّ اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا قد توقف بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، رفض وزير الصحة إيقافه في المغرب مؤكدا استمرار المملكة في اعتماد الدواء المذكور بالمستشفيات.
أوضح خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الخميس، أن النتائج التي وصل إليها المغرب في مواجهة فيروس كورونا كانت جيدة باستعمال البروتوكول العلاجي المعتمد والموجه لعلاج الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الذي يقوم على الكلوروكين.
وعلى الرغم من البلبلة حول هذا البروتوكول العلاجي فإن وزير الصحة المغربي اعتبر، ضمن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لدراسة طلبات الفرق المتعلقة بحصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي وتقييم إستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، "أن المغرب أخذ على مسؤوليته اعتماد هذا الدواء بالنظر إلى نجاعته"، موردا أن هذا الأمر يمكن إثباته علميا رغم حديث مجلة علمية دولية كبيرة لكنها قامت بدراسة بأثر رجعي.
آيت الطالب شدد على أن الكلوروكين يستعمل بشروط في جل الحالات، وهي جملة من توصيات اللجنة العلمية والتقنية، مبرزا أنه لا انعكاسات جانبية له؛ لأن "منظمة الصحة العالمية لم تطلب توقيف استعمال الكلوروكين، بل طالبت بتعليقه في الاستعمالات السريرية لأنه لا حق لها في وقف استعمال بروتوكول الكلوروكين".
وأوضح آيت الطالب أن اعتماد هذا البروتوكول لم يكن عبثيا بل تم بناء على تجارب سريرية واستنادا إلى دراستين تم القيام بهما، كما يقوم الباحثون المغاربة بدراسة ثالثة في هذا الاتجاه، موردا أن المغرب يستعمل هذا الدواء منذ زمان لعلاج الأمراض المزمنة والملاريا، ولم تتم مناقشة الأعراض الجانبية، "فكيف سيتم الحديث عنها مع الكوفيد، رغم أننا لم نسجل أية حالة وفاة بسبب؟"، يتساءل وزير الصحة.
وزير الصحة اعتبر أن السعر المنخفض للكلوروكين، والذي لا يتجاوز 12 درهما للعلبة، و"الفاهم يفهم"، موردا أن "فعاليته بيولوجيا تمنع الفيروس في المرحلة الأولى من اقتحام الخلية، وهو ما أثبتته دراستان واحدة كورية وأخرى فرنسية لكن الأخيرة اختفت".
"هل المطلوب اليوم تدبير الجائحة أو ما تقول به منظمة الصحة"، يتساءل وزير الصحة المغربي، الذي أوضح أن العبرة بالنتيجة والتي تثبت أن استعمال الكلوروكين يؤدي إلى الشفاء وأن عدد الوفيات في المغرب أصبح من النسب الضئيلة في العالم والتي تصل إلى نسبة كوريا الجنوبية، لذلك لا يجب التشكيك في هذا العلاج وأن تقارير اللجنة العلمية ستكشف عدد حالات الشفاء بهذا الدواء ونسب الإشكالات التي طرحت.
وأكد آيت الطالب أن "هذا من مميزات المغرب، لذلك قرر تحقيق مخزون كاف عن طريق استيراد كميات كبيرة من هذه المادة"، متسائلا لماذا تم توقيف تصدير المادة الخامة؟، وهو ما يطرح أكبر علامة استفهام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
هناك بروتوكول دقيق في استعمال الكلوروكين ضد كوفيد19 ، أولها أن يستعمل في المراحل الأولى للإصابة ، عكس ما قامت به فرنسا ، وهو ما دفع راوولت إلى الإنسحاب من لجنة محاربة الفيروس لأنه كان يعلم مسبقا بالنتائج .
عموما ، لن أزيد شيئا عما قاله وزير الصحة (الفاهم يفهم )
المهم عبر عليهم ترامب
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
ديديي غاوولت لوحده تمكن من معالجة 6000 حالة ولم يتوفى منهم الا 16. فلماذا يتم عدم استعماله؟ هل الاحسن أن يعالج 6000 ولا يموت الا 16 ام يمت الجميع في ضل غياب اي بديل؟
الأمر باين فهو يوفوت فرصة ذهبية أمام لوبيات الادوية الدولية لبيع ادوية بأثمنة باهضة وجني اموال طائلة
هالة اعلامية وتضخيم وكل يوم تخرج ببيان يناقض سابقه.
الكذب والتدليس كورونا كاي فيروس انفلونزا موسمي عادي نصيحة اتهلاو فمناعتكم اكل صحي لا تدخين النوم الكافي التقليل من السكر والفيتامين d و C
والامر كله لله عز وجل وجهنا هذك المنظمة.نوضو اللي عندو شي شغل امشي ليه.دمتم بالف عافية.
فما علينا إلا أن نبارك خطوات وزارة الصحة ونتمنى لها المزيد من العطاء.
ارفع لك السيد الوزير القبعة النتائج واضحة ومبشرة فسيروا على بركة الله ونحن معكم