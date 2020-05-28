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كُتّاب وآراء
المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل
أفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأن إمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.
وأكد المصدر الوزاري أنه يتعين على المهنيين سالفي الذكر التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من لدن السلطات الصحية، ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوردت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، جملة من القواعد؛ منها التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وتنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة إلى الزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات سالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، وتتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
من مستحسن إعداد الطعام في المنزل ثم وضعه في محفظة الأكل صحية حتى توقيت الأكل.
الكل يغش لكي يربح بسرعة و تعويض عن الخسائر الفائتة.
وفرض غرامات مالية من 5000إلى 10000درهم وحبس لكل من لا يهمه صحة المواطنين المغربة.
اللهم احفظنا.
الطريقة التي تقترحها الوزارة الوصية من اجل افتتاح المقاهي والمطاعم لن تروق لغالبية المغاربة ..المغربي يحس بنشوة وهو جالس بالمقهى ينتشي فنجان قهوته او شايه.. وهو في صحبة اصدقاءه...المقهى اصبح منذ مدة طويلة مكان لقتل الوقت والجلوس لساعات اغلبها دون منفعة سوى الكلام ولا غير ذلك. نتمنى ان تعود الحاة لمقاهينا ومطاعمنا قريبا ان شاء الله
قهوة نص نص او اكسبريس فهذا اعلان ضمني لرفع الحجر نتمنى سلامت القرار وحفظ لله البلاد والعباد.
استئناف العمل يجب ان يكون بشروط معقولة وهي احترام التباعد باستقبال 50 في المئة من الزبناء واحترام مسافة مترين بين طاولة واخرى وكرسي واحد لكل طاولة واعتماد اكواب دات الاستعمال الواحد ومياه معبأة ومنع التدخين وتعقيم الكراسي والطاولات بعد كل زبون مع وجود مواد التنظيف والتعقيم في متناول الزبون
خدامين ماكايحبسوش صيف وشتا،كايدخلو فلوس صحيحة،ولمخااير فيهم ماكيخلص CNSS ديال الخدامة ديالو،وكايديكلاريو غير لي عجبهم ديال المداخيل باش كايتهربو من الضريبة السنوية.منين اوقفو بسبا كورونا كولشي كايبكي. حنايا زعما امة محمد،صلى الله عليه وسلم، ولكن افعالنا افعال الشياطين.
فقط بالالتزام و التحلي بروح المسؤولية غادي نتغلبو على جميع الكسور لي واجهاتنا