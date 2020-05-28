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الرئيسية | مجتمع | المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل

المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل

المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 17:35

أفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأن إمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.

وأكد المصدر الوزاري أنه يتعين على المهنيين سالفي الذكر التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من لدن السلطات الصحية، ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، جملة من القواعد؛ منها التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وتنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة إلى الزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات سالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، وتتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - عادل الخميس 28 ماي 2020 - 17:42
بداية الفرج، فلنبدأ الحياة من جديد...
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86
2 - yass الخميس 28 ماي 2020 - 17:43
تعطس فرنسا... و هنا يقولو الحمد لله.... هنا ماغا يستافد غير مول قهوة و لا دار زوين يجيب معاه واحد يخدمو... اما النادل و ما جاوره لهم الله... بناقص منها قهوة ولا وجبة
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6
3 - إسماعيل الخميس 28 ماي 2020 - 17:44
القهاوي والمطاعم والبيران والشركات قبل من المساجد معرفتش علاش
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37
4 - Casa الخميس 28 ماي 2020 - 17:44
وعلاش المساجد لا المقاهي فيهم المشاكل وصافي الناس هايخرجوا على اتفه الاسباب
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22
5 - رشيد اصواب الخميس 28 ماي 2020 - 17:45
الحمد لله على هذه المبادرة، فانتظار الفرج ان شاء الله.
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40
6 - خالد الخميس 28 ماي 2020 - 17:47
انشاء الله ستعود الحياة لكن يجب الاستفادة من هذا الوباء لمستقبل افضل وان التفاهات لا تدوم وقت الشدة والحاجة
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22
7 - حلاق الخميس 28 ماي 2020 - 17:48
والحلاقة انا وقت غادين يرجع للعمل وماهيا الاجرائات المتخدة للتخفيف عنهم ؟؟؟
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36
8 - هذا تعليقي الخميس 28 ماي 2020 - 17:48
حبدا لو تم فتح المقاهي لرود الإنترنت بدون مشروبات وباستعمال الكمامات لتحريك عجلة الاقتصاد
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2
9 - Samir الخميس 28 ماي 2020 - 17:49
أكيد أصحاب المقاهي والمطاعم لن يقبلوا هذا القرار. خصوصا أصحاب المقاهي
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12
10 - بدون كراسي الخميس 28 ماي 2020 - 17:49
بدون كراسي ولا خبز لكي يأكلون الزبناء في منازلهم ، مع ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لجميع الزبناء مع عدم التعامل مع الزبناء الغير ملتزمين بالكمامة
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2
11 - Salah الخميس 28 ماي 2020 - 17:49
وقطاع النقل ماذا بخوصوصه الناس تشردات الكروات المشاكل
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3
12 - Madrid الخميس 28 ماي 2020 - 17:50
نعم لفتح المقاهي ولا لفتح المساجد بالعلم أن الخطورة بالمقاهي أكثر من بيوت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
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6
13 - Hassan D الخميس 28 ماي 2020 - 17:51
من لم يغير أسلوب غدائه في ظل هـذه الجائحة لن ينتظر من مأگولات الشارع إلا الأمراض بشتى أنواعهـا وسيندم بعد مرور الزمن
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26
14 - ML1 الخميس 28 ماي 2020 - 17:51
كنتااااااكي...توحشتك يا كنتاكي
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-32
15 - Max الخميس 28 ماي 2020 - 17:52
جميع المأكولات التجارية ليست صحية .
من مستحسن إعداد الطعام في المنزل ثم وضعه في محفظة الأكل صحية حتى توقيت الأكل.
الكل يغش لكي يربح بسرعة و تعويض عن الخسائر الفائتة.
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19
16 - ازيلال الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
مازال الوقت ما وصلش الله اعلم والله ايشافي إنشاء الله
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4
17 - simo الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
توحشت طاكوص غدا نتغدا بيه. ونتعشا بصندويش كفتة فريت . يا سلام
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-22
18 - عبد المنعم الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
لا يعقل أن تفتح محلك وحالة الطوارئ سارية هل ستفتح بالنهار وفي حدود السادسة ستغلق أما فتح نيشان ولا شد نيشان
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9
19 - خديجة الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
مافهمت والو واش الحجر مستمر حتى 10يونيو والمقاهي تستأنف العمل غدا إذن لي بغا بتقهوا دنيا هانيا اوا فين الحجر ولازم يبقى فالدار الحصول غارت الناس تقهرات بالجلوس بالمنزل الله يدير تأويل الخير لكل شيء
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7
20 - Moha الخميس 28 ماي 2020 - 17:56
Can someone please tell us when we can go to the masjid again!
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2
21 - med الخميس 28 ماي 2020 - 17:58
واخيرا غدي نشربو قهوة نرمال معوطة
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1
22 - الثعلب الخميس 28 ماي 2020 - 17:59
احترام الحرفي لجميع التقيدات الإحترازية و الممنهجة لجميع التجمعات ؛قهوة،مطعم...الخ
وفرض غرامات مالية من 5000إلى 10000درهم وحبس لكل من لا يهمه صحة المواطنين المغربة.
اللهم احفظنا.
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1
23 - خليل الخميس 28 ماي 2020 - 17:59
و عباد الله واش كلشي ف اخر دقيقة ف هاد البلاد ؟ راه ماشي معقول هاد الضبابية ديال الحكومة ف مواجهة هاد الازمة. تا حاجة ما واضحة ما كاينا لا خارطة طريق لا والو. ا عطيو للشعب راس الخيط باش الناس تعرف اش كيتسناها.
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4
24 - مواطنة مغربية الخميس 28 ماي 2020 - 17:59
شيء جميل والحمد لله ، يجب التقيد االتام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة، في حالة عدمً احترامها شكون غادي يراقب. اللي كيراقبو الخبز لي مازال كيتوزع على البقالة في الكارطون والبقال حاطو فوق الكونطوار. أيها المستهلك خصك تساهم حتى انت ومتشريش من شي واحد ممحتارمش القواعد. هادا هو الحل الوحيد الى بغينا نتقدمو.
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3
25 - Bough الخميس 28 ماي 2020 - 18:00
بادرة طيبة بالتوفيق ان شاء الله
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0
26 - الحاج محمد الخميس 28 ماي 2020 - 18:01
المغربي ونشوة المقهى
الطريقة التي تقترحها الوزارة الوصية من اجل افتتاح المقاهي والمطاعم لن تروق لغالبية المغاربة ..المغربي يحس بنشوة وهو جالس بالمقهى ينتشي فنجان قهوته او شايه.. وهو في صحبة اصدقاءه...المقهى اصبح منذ مدة طويلة مكان لقتل الوقت والجلوس لساعات اغلبها دون منفعة سوى الكلام ولا غير ذلك. نتمنى ان تعود الحاة لمقاهينا ومطاعمنا قريبا ان شاء الله
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0
27 - bouchaib الخميس 28 ماي 2020 - 18:02
السلام عليكم كيف حالكم الموهيم على كل حال الحمد لله
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0
28 - متتبع الخميس 28 ماي 2020 - 18:02
الله احفظ هذا الوباء ليس طبيعي بل معدل..هاهو بدا يضرب امريكا اللاتينية و افريقيا لسنا اوروبا...دول عربية تسجل اليوم اكثر من الف مصاب..وزير الصحة قال المفيد
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0
29 - Majda الخميس 28 ماي 2020 - 18:02
شفت العنوان فرحت قلت و اخيرا نخرجوا نفسوا على راسنا شوية لكن الخلاصة شكل اخر القهوة حلاوتها تشربها فبلاصتها و تكالما معاها اما ايلا كان غير باش ايوصلوها بناقس متجي فين توصل ختي تكفح ولا تبرد و المأكولات كذالك، اودي نصوبوهم غير فدار لا قهوة لا ماكلة و طلع حسن ، بعدا فكرتوا في الإقتصاد يطلع اما توبة والوا خصكم ديروا شي حل فتحوا المساجد راه دول اخرى فتحوهم و دايرين وقاية و كلشي مزيان، خليو ناس تصلي صلاة الجماعة و تعاونكم بالدعاء ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء
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2
30 - عبده الخميس 28 ماي 2020 - 18:03
قبل الافراج عن المقاهي والمطاعم يجب الافراج عن الزبائن لمن ستففتح هذه المحلات. هو عبث وسيكلفها خسائر اضافية باستتناء البيدزا ماذا يمكن ان يصل الى المنزل .؟
قهوة نص نص او اكسبريس فهذا اعلان ضمني لرفع الحجر نتمنى سلامت القرار وحفظ لله البلاد والعباد.
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0
31 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 18:03
بالنسبة لمهنة الحلاقة، أقترح أن تسمح السلطات للحلاقين باستئناف عملهم لكن شريطة أن ينتقل الحلاق إلى منزل الزبون مع أخذ الاحتياطات اللازمة مثل تعقيم الأدوات وارتداء الكمامة عند كل زبون ويتكلف الزبون بتعقيم المكان مباشرة بعد انتهاء الحلاقة.أما السماح بالحلاقة في محلات الحلاقين فسيحولها إلى بؤر لنشر العدوى.
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32 - sami الخميس 28 ماي 2020 - 18:03
شي وحدين صدعونا فروسنا ولفو التحنزيز و التبركيك ف الجامع....لي مومن بصح اصلي ف دارو باغيين الاشهارالمنافقون ....انا من 2010 تنصلي ف الدار و ف اي مكان نظيف بيني و بين الخالق سبحانه..
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-1
33 - Ahmed الخميس 28 ماي 2020 - 18:04
استئناف العمل فارغ من محتواه يعني طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك
استئناف العمل يجب ان يكون بشروط معقولة وهي احترام التباعد باستقبال 50 في المئة من الزبناء واحترام مسافة مترين بين طاولة واخرى وكرسي واحد لكل طاولة واعتماد اكواب دات الاستعمال الواحد ومياه معبأة ومنع التدخين وتعقيم الكراسي والطاولات بعد كل زبون مع وجود مواد التنظيف والتعقيم في متناول الزبون
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34 - زكري☆متفائل الخميس 28 ماي 2020 - 18:04
خبر جيد الله يفرجها علينا و خصنا نكونوا متفائيلين و حذرين
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35 - Mohamed الخميس 28 ماي 2020 - 18:06
وما هو الربح عند صاحب المقهى اذا كان الامر يجدي فبامكان البقال ان يبيع القهوة الناس تريد الترفيه اكثر من شرب القهوة وبهاته الفكرة العرجاء لن يتمكن النادل من العودة لعمله بل سيستغنى عنه ولن يستطيع رب المقهى من تغطية المصاريف لذا الكل سيعلن افلاسه لا محالة
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36 - مصطفى السوسي الخميس 28 ماي 2020 - 18:07
الى غير صحاب القهاوي والمطاعم،خاصهم المقاطعة على داك الجبروت ديالهم والطغيان ديالهم.
خدامين ماكايحبسوش صيف وشتا،كايدخلو فلوس صحيحة،ولمخااير فيهم ماكيخلص CNSS ديال الخدامة ديالو،وكايديكلاريو غير لي عجبهم ديال المداخيل باش كايتهربو من الضريبة السنوية.منين اوقفو بسبا كورونا كولشي كايبكي. حنايا زعما امة محمد،صلى الله عليه وسلم، ولكن افعالنا افعال الشياطين.
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37 - hamid الخميس 28 ماي 2020 - 18:07
من يدعي أنه علينا التأقلم مع الفيروس وهو يتكلم على مناعة القطيع. وهذا النهج كانت تريد اتباعه عدة دول منها إنجلاتيرا ولكن في الأخير غيرت الخطة للحجر الصحي بسبب العدد الهائل من الإصابات وأن الإنسان يكسب المناعة عند إصابة 60 / 100. فلو اتبعنا هذا النهج لكانت الكارثة لعدم توفير البنية التحتية في الصحة. زيادة أنه ليس هناك دراسة خول الفيروس هل سيكسب الإنسان مناعة أو لا. والخوف الأكبر هو عودة موجة الثانية تكون أكثر فتكا. فتونس رفعت جزئيا الحجر وانطلقت من جديد في تسجيل الإصابات و يارعت. وفرضت مرة أخرى الحجر.
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38 - العيدي الخميس 28 ماي 2020 - 18:09
لنتفائل الحياة ستبدأ بالتحسن
فقط بالالتزام و التحلي بروح المسؤولية غادي نتغلبو على جميع الكسور لي واجهاتنا
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