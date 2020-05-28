المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأن إمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.

وأكد المصدر الوزاري أنه يتعين على المهنيين سالفي الذكر التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من لدن السلطات الصحية، ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، جملة من القواعد؛ منها التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وتنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة إلى الزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات سالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، وتتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.