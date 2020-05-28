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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7643 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 172546 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 217 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5195 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
دعنا من المتشائمين ....
سنقع في المحضور.. وسوف نندم أشد الندم
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون
تمديد الحجر واجب
- الاصابات الجديدة : 42 حالة جديدة
( 36 حالة من المخالطين)
-5764 مزالو تحت المراقبة
- الحالات المستبعدة : حالة مستبعدة
حالات الوفاة : 0 حالة وفاة الحمدلله
_نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 217 حالة شفاء الحمدلله
_نسبة الشفاء : 68%
-الحالات النشطة 2246
- 31 توجد بالانعاش
سجلت بجهات :
22 جهة بطنجة
14 جهة الداربيضاء
3 جهة فاس
2 جهة الرباط
نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
الحمد لله على كل حال
تفاءلوا الخير
لماذا لم يتم بعد تحديث الحصيلة في جهة الرباط سلا القنيطرة؟
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون
There should be more awareness programs on the tv about how people should or must behave while the country remove restrictions . So this way u going to stop the pandemic completely .
Thank u
مع اتخاذ الحيطة والحذر
يقول عز من قائل خذوا حذركم
المرجو تمديد الحجر او إغلاق المصانع.
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون.
التمدييييييييذ
هناك بعض المستهترون بصحتهم وصحة الاخرين
المغرب فضل صحة المغاربة على الاقتصاد والسياحة
الله يهدي ما خلق
متى يمكنني الرجوع الى عاءلتي و مدينتي؟
سيبقى السؤال .. ماذا تعلمنا من هذا ؟ و كيف سنتعامل مع الحياة ، الجار ، العائلة و الدولة ؟ من الاهم المهرجانات ام القطاع الصحي والتعليمي ؟
البرامج التلفزية التوعوية ام التي كانت من قبل ؟ العودة الى المساجد و فعل الخير ام النزل السياحية و البارات ؟
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي. الحاصول مشينا فيها
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.التقيد بحالة الطوارئ الصحية
و وزير الصحة عينه في شي اسابيع اخرى ديال الحجر
الصراحة كل الوزراء كتبان عليهم الضحكة والابتسامة الا وزير الصحة مكيعطيش شي امل للمغاربة باش يرفع المعناويات ديالهم شوية
اما واحد اليوبي انا بعد ها كنشوفو منقول مع راسي شي 160 حالة مسجلة اليوم . حيث خاص واحد شوية التفاؤل...متافقين معايا
وشكرا.
أما منظمة الصحة العالمية التي اوصت بمنع استعمال الكلوروكين فهذه المنظمة فقدت مصداقيتها ومن جهة أخرى يريدون انتشار الفيروس في الدول الفقيرة لأن أوربا اصبحت أضحوكة امام انحصار الفيروس في هذه الدول
الناس اصبحوا اكثر وعيا بخطورة المرض و كل واحد مسؤول عن نفسه باستخدام الكمامة واحترام مسافة الامان والحد من الزيارات بين العائلات والحد من التجمعات الغير الضرورية
و انشاء الله الفرج فالقريب العاجل