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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7643 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 172546 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 217 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5195 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - رأي قد يكون خاطئا الخميس 28 ماي 2020 - 18:17
الان اقتنعت أن أهم شيء يواجه المجتمع هو استهتار البعض وجهلهم بأن الفيروس ينتقل عبر الانسان، فعندما ترى الازدحام حول محلات استخلاص الماء والكهرباء، وامام المحلات التجارية، وعندما ترى البعض يسلم على البعض الاخر ،وعندما لا يوفر اصحاب المصانع الظروف الملائمة للاشتغال، ....وعندما لا نحترم مسافة المتر بيننا.... المؤكد أن البعض منا يطيل عيش الفيروس بيننا، الله يهدي ما خلق
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138
2 - miya الخميس 28 ماي 2020 - 18:18
أملنا في الله كبير....اللهم احفظنا بما تحفظ به الذكر الكريم....الله أزح هذه الغمة....عيينا و قنطنا...و الحمد لله على كل حال
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144
3 - كازاوي الخميس 28 ماي 2020 - 18:19
الحمد لله هذا بفضل الله تعالى ونتمناو ينقص بشوية بشوية حتى نوصلو 0
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101
4 - ابو جاد الخميس 28 ماي 2020 - 18:20
اللهم ابعد علينا هذا الوباء و اشفي جميع المسلمين
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84
5 - HAMZA الخميس 28 ماي 2020 - 18:20
أظن أن البروتوكول العلاجي قال كلمته .. شكراً وزارة الصحة اتمنى فقط الله يرضخوا لمنظمة الصحة العالمية و يغيروه !
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64
6 - فقير الخميس 28 ماي 2020 - 18:20
هذه الأرقام تبشر بالخير .مع اقتراب نهاية الحجر الصحي سيكون المغرب نجح كليا أن شاء الله
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79
7 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 18:20
رفع الحجر مع التباعد و ارتداء الكمامة و غسل اليدين أفضل حل الناس راها عاقت و ناضت تخدم فدول أخرى باراكا ماتضحكوا على الشعب راه ماشي الناس كاملين عندم نفس المدخول
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32
8 - Sabrina الخميس 28 ماي 2020 - 18:20
الحمد لله اللدي اذهب عنا الحزن . اللهم اجعلها اخر الاخزان يارب.شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد في التغلب على هته الجائحة.وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
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60
9 - كاظم الخميس 28 ماي 2020 - 18:20
الحمد لله بدء الانفراج ومع دالك الحيطة والحذر والله الموفق
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57
10 - الحمد لله الخميس 28 ماي 2020 - 18:21
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
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40
11 - زكري☆ الخميس 28 ماي 2020 - 18:21
الله يلطف بنا اخبار مفرحة و نسال الله العافية
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33
12 - الحمد لله الخميس 28 ماي 2020 - 18:21
تفائلو خيرا تجدوه....الحمد لله... الحمد لله... الأمور في طرقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
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37
13 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 18:21
نتمنى الشفاء العاجل ان شاءالله مابعد الشدة الا الفرج اللهم فرج عنا مانحن فيه وارفع عنا وعن العالم اجمع كل مرض
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27
14 - Yucef الخميس 28 ماي 2020 - 18:23
ماذا يحدث في طنجة؟ كانت الاصابات في إنخفاض و بدأت فجأة في الإرتفاع في الأربع الإيام الماضية؟
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16
15 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 18:23
الحمد لله العدد بدا يقلال وغادي نخرجو بسلام أن شاء الله....
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23
16 - ياسين الخلادي الخميس 28 ماي 2020 - 18:23
الفرج قريب ان شاء الله .
دعنا من المتشائمين ....
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22
17 - منير الخميس 28 ماي 2020 - 18:23
الحمد لله قضيا غادا او كتزيان
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20
18 - احمد أحمد الخميس 28 ماي 2020 - 18:24
مزال خطار يحوم في بلدنا الحبيب فتح مقاهي وعودة الى حياة نريد عودة بصفر حالة مغامرة من حكومة تجاه الشعب انا كنصح ناس تزيد واحد شهر من عندها خروج لضرورة فقط وخا ترجع حياة
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11
19 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 18:24
الحمد لله على كل حال ، والله ينصرنا على هذ الوباء
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12
20 - Azed الخميس 28 ماي 2020 - 18:24
Tres bon signe. Merci les medecins infirliers. Merci aux autoritës.
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12
21 - لنرقى بسلوكنا الخميس 28 ماي 2020 - 18:24
أتمنى أن نساهم في تعديل سلوكيات بعض الباعة الغير الملتزمين بالكمامة بعدم شراء بضاعتهم و لو تكون بريال (اعتبرها بمثابة كرونا بريال) لأن اذا كان احدهم مريض و تكلم مع الزبناء الملتزمين سينقلوا الضحايا معهم كرونا في ملابسهم ، إذن إن تغافل أي الزبون عن تعقيم ملابسه أكيد 99% سينقل العدوى لأي طفل لمس ذلك الملابس، لهذا التمس من جميع الإخوان المغاربة في الأماكن العمومية يديرو كمامتم على نيفم بكل مسؤولية احتراما لكل طفل بريء ، والله يجزي كل من عمل عملا حسنا قأتقنه ، احترام للغير يبرهن على رقي أخلاق الشخص الملتزم المسؤول ، تحية للجميع خصوصا الباعة و التجار
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23
22 - عادل الخميس 28 ماي 2020 - 18:24
المرجو تمديد الحجر الصحي

سنقع في المحضور.. وسوف نندم أشد الندم
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون

تمديد الحجر واجب
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-29
23 - omar الخميس 28 ماي 2020 - 18:24
بشرى لكم الحمد لله باي باي كورونا
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12
24 - said الخميس 28 ماي 2020 - 18:24
كل شيء يبشر بالخير وإنشاء الله سنجتاز هذه المحنة التي أثرت علينا ماديا ومعنويا ونرجو من الله العالي القدير أن يرزقنا الصبر ومزيدا من الحيطة والحذر
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10
25 - hamza الخميس 28 ماي 2020 - 18:25
الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الاخيرة
- الاصابات الجديدة : 42 حالة جديدة
( 36 حالة من المخالطين)
-5764 مزالو تحت المراقبة
- الحالات المستبعدة : حالة مستبعدة
حالات الوفاة : 0 حالة وفاة الحمدلله
_نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 217 حالة شفاء الحمدلله
_نسبة الشفاء : 68%
-الحالات النشطة 2246
- 31 توجد بالانعاش
سجلت بجهات :
22 جهة بطنجة
14 جهة الداربيضاء
3 جهة فاس
2 جهة الرباط
نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
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26
26 - اسماء الخميس 28 ماي 2020 - 18:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله على كل حال
تفاءلوا الخير
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13
27 - brahim الخميس 28 ماي 2020 - 18:25
الحمد لله الأمور بدات كتوضاح و الإصابات بدات كتقلال..نتمناو من الله سبحانه وتعالى العفو
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9
28 - لك الحمد الخميس 28 ماي 2020 - 18:26
الحمد لله، نسبة التعافي يتزايد.
لماذا لم يتم بعد تحديث الحصيلة في جهة الرباط سلا القنيطرة؟
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12
29 - hamid الخميس 28 ماي 2020 - 18:26
سنشهد كارتة بسبب تخفيف ورفع الحجر الصحي.
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون
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-12
30 - متتبع الخميس 28 ماي 2020 - 18:26
الحمد لله و شكرا لمولانا امير المؤمنين محمد السادس
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2
31 - تبارك الله الخميس 28 ماي 2020 - 18:27
الحمد لله المغرب ليس دولة جديدة او عادية بل مسير من طرف شرفاء و لو كانو قليلون و لكن شرفاء و في هذا الشعب اناس صالحين و أولياء الله في أرضه لهذا لا خوف على هذا البلد ان شاء الله برحمته و لو اني افقر الفقراء و لكن القلب يسعد لفرح ما حولي
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13
32 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 18:27
Good job and keep it up like this guys !
There should be more awareness programs on the tv about how people should or must behave while the country remove restrictions . So this way u going to stop the pandemic completely .
Thank u
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4
33 - عبد الرجمان الرحماني الخميس 28 ماي 2020 - 18:28
بوادر الخير، الله لطيف بعباده متعييش راسك.
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9
34 - ابو اسراء الخميس 28 ماي 2020 - 18:28
الحمد لله وسعت رحمته كل شيئ
مع اتخاذ الحيطة والحذر
يقول عز من قائل خذوا حذركم
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6
35 - محمد جابر الخميس 28 ماي 2020 - 18:28
الحمد لله كل المؤشرات إيجابية، لكن يبقى الوعي الفردي هو العامل الحاسم في هذه المرحلة للحفاظ على ما حققناه و عدم العودة لنقطة الصفر لا قدر الله
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9
36 - Aziz الخميس 28 ماي 2020 - 18:28
إن شاء الله نخرج من هذه الأزمة بدروس كثيرة ستجعلنا نعطي الاهمية القصوى لدعم الصحة و التعليم و البنا التحتية و دعم الشباب ماديا و معنويا و الحد من هجرة الأدمغة.
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9
37 - Omar fido الخميس 28 ماي 2020 - 18:29
الآن مؤشرات إيجابية و لله الحمد. و لكن حذاري من خطورة عودة المصانع الى العمل.
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6
38 - Hassan الخميس 28 ماي 2020 - 18:29
الحمد لله بشارة الخير ظهرت وحتى مؤشر العدوى انخفظ ال0.78
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5
39 - Jam الخميس 28 ماي 2020 - 18:30
حمدالله أصبح مؤشر R0في النزول تحت 0.7وهدا هو المؤشر الذي يمكننا من رفع الحجر الصحي تدريجيا
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8
40 - Doc الخميس 28 ماي 2020 - 18:30
Rdv dans 3semaines après l aid
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-3
41 - Karim الخميس 28 ماي 2020 - 18:30
التسهيل وتخفيض العقوبات والرفع الحجر الصحي سيؤدي ببلادنا إلى كارتة لا يحمد عقابها.

المرجو تمديد الحجر او إغلاق المصانع.
لا أبالي بالديسلايك لهذا التعليق فأنتم ستندمون.
التمدييييييييذ
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-6
42 - بائع متجول الخميس 28 ماي 2020 - 18:31
يحز في نفسي ما أراه امام ابواب المتاجر وفي الاسواق العشوائية
هناك بعض المستهترون بصحتهم وصحة الاخرين
المغرب فضل صحة المغاربة على الاقتصاد والسياحة
الله يهدي ما خلق
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6
43 - Mouad tba الخميس 28 ماي 2020 - 18:32
انا قاطن في مدينة الرباط و عالق مند بداية الحجر الصحي في مدينة القنيطرة وليس لدي ورقة السماح بالتنقل
متى يمكنني الرجوع الى عاءلتي و مدينتي؟
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4
44 - رُبَّ ضارّة نافعة .. الخميس 28 ماي 2020 - 18:33
لا شك في أن وباء كورونا كارثة بكل المقاييس .. لكن " مقارنة الحصيلة المؤقتة ببلادنا للفترة الممتدة من 20 إلى 31 مارس 2020 مع الفترة ذاتها من سنة 2019 تمكن من تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد حوادث السير الجسمانية بنسبة 80,05 في المائة (693 حادثة سير عوض 3157)، وانخفاض عدد القتلى بنسبة 76,09 في المائة (22 قتيلا عوض 92)، وانخفاض عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 82,55 في المائة (48 مصابا عوض 275)، بالإضافة إلى انخفاض عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة 79,90 في المائة (876 مصابا عوض 4359) " .. بالتالي خلال 3 أشهر الحجر الصحي , بالنسبة لقتلى حوادث السير تفادينا 630 حالة , وعدد قتلى كورونا 200 حالة .. !!! أما ما تفاديناه من عدد المصابين بجروح بليغة وخفيفة والخسائر المادية فحدث ولا حرج .. رُبَّ ضارّة نافعة .. والله أعلم
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6
45 - moustafaoui الخميس 28 ماي 2020 - 18:33
الحمد لله الحمد لله ان شاء الله المياه قريبا ستعود الى مجاريها..
سيبقى السؤال .. ماذا تعلمنا من هذا ؟ و كيف سنتعامل مع الحياة ، الجار ، العائلة و الدولة ؟ من الاهم المهرجانات ام القطاع الصحي والتعليمي ؟
البرامج التلفزية التوعوية ام التي كانت من قبل ؟ العودة الى المساجد و فعل الخير ام النزل السياحية و البارات ؟
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3
46 - العلوي الخميس 28 ماي 2020 - 18:34
سنشهد كارتة إنسانية بسبب تخفيف ورفع الحجر الصحي.

مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي. الحاصول مشينا فيها

المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.التقيد بحالة الطوارئ الصحية
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-7
47 - hamid الخميس 28 ماي 2020 - 18:35
مادمنا نسجل أرقام فنحن لازلنا لن ننجوا بعد. فقد نفاجأ بارتفاع صاروخي والسبب هو ظهور أفكار شعبوية وبدون مرجع تدور في الشارع. فهناك من يشك والآخر يضن أن الوباء فشل والإنسان اكتسب مناعة والخطير من يدعي أن الحجر ليس له أي أثر وأنه مضيعة للوقت وعلى الإنساب إكتساب المناعة والتعامل عادي معه. مثل هذه الأفكار راجت في دولة مصر واليوم المستشفيات أصبحت غير قادرة على إستيعاب المصابين. وتونس رفعت الحجر ومباشرة عادة الأرقام في صعود وأعادت الحجر الصحي. فما نخافه هو أن نرفع الحجر في ضل العقول المتحجرة وحينها أستعدوا للعواقب.
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4
48 - امال الخميس 28 ماي 2020 - 18:35
الحمد لله الحالات الجديدة التي تم اكتشافها اليوم اغلبيتها من المخالطين وكذلك نزول مؤشر انتشار الوباء بين الناس إلى 0,78 كل هذه اخبار تبشر بالخير .اللهم اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق
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4
49 - رضوان الخميس 28 ماي 2020 - 18:36
السلام عليكم ...هذا من فضل ربي والحمد لله
و وزير الصحة عينه في شي اسابيع اخرى ديال الحجر
الصراحة كل الوزراء كتبان عليهم الضحكة والابتسامة الا وزير الصحة مكيعطيش شي امل للمغاربة باش يرفع المعناويات ديالهم شوية
اما واحد اليوبي انا بعد ها كنشوفو منقول مع راسي شي 160 حالة مسجلة اليوم . حيث خاص واحد شوية التفاؤل...متافقين معايا
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3
50 - امغار ناريف الخميس 28 ماي 2020 - 18:38
يوم أمس الأربعاء سجل المغرب 24 حالة فقط واليوم يسجل 42 حالة عجبا الرقم 2 &4 لم يتغيرا بل تبادلا المواقع فحسب نسأل الله ان لا تسجل يوم غد الجمعة أية حالة بإذن الله ٥ حالة ان شاء الله امانا في لله عظيم اذا اراد شيئا فا نما يقول اه كن فيكون
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2
51 - إلى صاحب تعليق لنرقى بسلوكنا الخميس 28 ماي 2020 - 18:42
فكرتك في الصميم للمساهمة في إدراك بعض عميان القلب الذين همهم الوحيد هو جمع النقود دون مراعات للآخرين، فلنقاطع بضاعة كل تاجر أو بائع متجول غير ملتزم بالكمامة
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0
52 - عبد العظيم الخميس 28 ماي 2020 - 18:43
طبقا للحق في الحصول على المعلومة، نطلب من السيد وزير الصحة المحترم، إعطاء تعليماته للمندوب الجهوي للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، لتحبين المعطيات الوبائية "كوفيد 19" الخاصة بهذه الجهة، علما أن آخر تحبين هو 13 ماي 2020، وأيضا كل جهات المغرب يتم تحديث معطياتها يوميا إلا هذه الجهة!
وشكرا.
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1
53 - متفائلة والحمدلله الخميس 28 ماي 2020 - 18:45
اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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0
54 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 18:46
مسألة مقاطعة أي بضاعة صاحبها لا يرتدي كمامة ستساهم حتما في محاربة كل بائع ناقل الفيروس الصامت القاتل
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0
55 - تنموت على بلادي الخميس 28 ماي 2020 - 18:47
الحمد لله الذي حفظ البلاد وتحية لوزارة الصحة على اعتماد الكلوروكين الذي ثمن العلبة 12 درهم والازيتروميسين الذي ثمن العلبة 124 درهم والذي اعطى نسبة شفاء جد عالية والحمد لله حتى أصبح هذا الفيروس لا يرعب الاطباء بفضل تقلص مدة الشفاء التام في 10 ايام
أما منظمة الصحة العالمية التي اوصت بمنع استعمال الكلوروكين فهذه المنظمة فقدت مصداقيتها ومن جهة أخرى يريدون انتشار الفيروس في الدول الفقيرة لأن أوربا اصبحت أضحوكة امام انحصار الفيروس في هذه الدول
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0
56 - Ahmed الخميس 28 ماي 2020 - 18:49
اغلب الحالات المكتشفة في بؤر صناعية ومهنية المواطن المحجور عليه لا علاقة له باستمرار ظهور الحالات الجديدة لاداعي اذن للتعذيب النفسي الذي يتعرض له المواطن من جراء الحجر الذي لم يعد مطبقا وانما الحواجز الأمنية تعيق تنقل بعض من لا يحسن استعمال الحيل
الناس اصبحوا اكثر وعيا بخطورة المرض و كل واحد مسؤول عن نفسه باستخدام الكمامة واحترام مسافة الامان والحد من الزيارات بين العائلات والحد من التجمعات الغير الضرورية
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2
57 - مجرد رأي الخميس 28 ماي 2020 - 18:55
وليت نشوف بزاف تاع ناس ف التعليق أفكار سلبية عندهوم و يزيد يخلعو ناس و يطلبو تمديد الحجر و باش يسالي يكول مكيشمونبش ديسلايكات متنهتمش اش هاد تفكير انت اصلا ديسلايك للأسف بندم مزال عند هاد نوع من الأفكار و ر سمحولي على هاد تعليق و اللغة لي هدرت بيها مي مقديتش نصبر عليهوم
و انشاء الله الفرج فالقريب العاجل
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58 - عبد الله الناضور الخميس 28 ماي 2020 - 18:55
صاحب التعليق لنرقى بسلوكنا كلامك صحيح 100 %
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59 - Karntch kantch الخميس 28 ماي 2020 - 18:55
الحمد لله هاذو الي بغاو تمديد الحجر الصحي هم أبناء الوزراء عندهم مياكلوا وخا يبقى الحجر طوال الحياة منسمعوش ليهم خرجوا تخدموا المساكين
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