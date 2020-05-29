سفارة فرنسا تدعم 6 آلاف مغربي لمواجهة كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت سفارة فرنسا في المغرب عن تحويلات تمويلات نحو عمليات التضامن مع الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية، استفاد منها في المجموع نحو ستة آلاف شخص.

وذكرت السفارة، في بلاغ لها الخميس، أنها قامت في إطار مواجهة الأزمة الصحية بعملين تضامنيين مع شركائها.

يتمثل العمل الأول في توزيع عاجل لقفف غذائية بشراكة مع مجموعة "لابيل في"، حيث جرى توزيع أزيد من 1000 قفة غذائية على أشخاص يعيشون أوضاعاً صعبة في الصويرة وطنجة والدار البيضاء والرباط وفي عمالة شيشاوة.

كما قامت السفارة بمنح تمويلات لجمعيات تهتم بالنساء في وضعية هشة لمساعدتهن في تدريس أبنائهن، لا سيما الفتيات الصغيرات اللواتي يواصلن تعليمهن. وقد مكن هذا التمويل من شراء المعدات الحاسوبية لتمكين نحو 100 طفل من مواصلة تعليمهم.