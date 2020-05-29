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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 54 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا .. الحصيلة: 7697

المغرب يسجل 54 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا .. الحصيلة: 7697

المغرب يسجل 54 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا .. الحصيلة: 7697
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7697 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 178169 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليستقر إجمالي الوفيات في 202.

وتم التأكد أيضا من 28 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5223 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - أفريكانو الجمعة 29 ماي 2020 - 10:07
كل مُرّ سَيَمُرّ
إن قرأنا عن الأزمات وما بعدها سنجد أن لكل حكاية بداية ونهاية وأن الأحوال تتبدل فسبحان مغير الاحوال من حال إلى حال...⚘⚘❤❤
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14
2 - أفريكانو الجمعة 29 ماي 2020 - 10:08
ﻗﺼﺔ ﺍﻷﻣﺲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺪﺃﺕ ..
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟُﻚ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻳﻤﻸُ ﺍﻷﺟﺴﺎم ﻋﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻤﻸُ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﺮحا ...ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺭﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ.. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ...جمعة مباركة أحبائي
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19
3 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 10:08
ومازال ترتفع مادام الفوضى والتفلية. ...وسنرجع كأننا لم نفعل شيء. اين صرامة السلطة..... سيضيع جهدنا....
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11
4 - الغولي نورالدين الجمعة 29 ماي 2020 - 10:10
نتفائل خيرا ان شاء الله
اللهما ابعد عنا هدا الوياء وارحمنا برحمتك
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8
5 - زواقي من وزان الجمعة 29 ماي 2020 - 10:10
اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.
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6
6 - الفاسي الجمعة 29 ماي 2020 - 10:11
سبب إنخفاض الإصابات في الأيام الماضية هو سبب نقص التحليلات اليومية بسبب أن المشرفون عليها كانوا معيدين والأن أرا برع
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-7
7 - أبوزيد الجمعة 29 ماي 2020 - 10:11
اهم شيء هو التعايش مع الفيروس ورفع الحجر لا لتمديد .الناس احسوا بالفقر والملل.
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9
8 - غيور الجمعة 29 ماي 2020 - 10:11
البؤر الصناعية ستأخر العودة للخياة الطبيعية
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4
9 - Hamza الجمعة 29 ماي 2020 - 10:12
ستفرج قريبا بادن الله
خاصنا نلتازمو جميع
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6
10 - ضغط نفسي الجمعة 29 ماي 2020 - 10:12
نهار عشرة يرفع الحجر يموت لي بغا يموت يعيش لي بغا يعيش كل واحد يحضي راسو
يخرج يخدم على ولادو .مسؤولية تتحملها الدولة لانها لم تعرف طريقة تعامل معا هاد أنفلونزا
عادية
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5
11 - الإستقالة الجمعة 29 ماي 2020 - 10:13
أعتقد حسب الأرقام الصادرة يوميا أن المغرب هو الدولة الأكثر فشلا في تدبير الجائحة، النجاح موجود فقط في نشرات الأخبار الوطنية. إن كان المغرب ينتظر تسجيل صفر حالة من أجل فتح الإقتصاد فمن المؤكد أن المغرب سيصبح عبدا أكثر طوعا لأسياده كالبنك الدولي!
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1
12 - كاتب الجمعة 29 ماي 2020 - 10:14
الصراحة حنا شوية ماشي قد المسؤولية ديال رفع الحجر الصحي... حيت حنا واحد الشعب ضروري دخلعو باش يخاف على راسو حيت إدا عطيتيه التفاؤل غادي يتيق فراسو و ينسا المشكل كامل... المهم أنا من الناس لي ضد رفع الحجر وباقي مزال كنسجلو إصابات..
تقبلو مروري
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-4
13 - مواطن مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 10:15
ملاحظة البؤرة المرعبة بالمغرب أصبحت بطنجة والدار البيضاء لدا نطالب بفتح بالجهوية التي باتت خالية من الفيروس بأسرع وقت لتحريك الاقتصاد وعودة الحياة مع منع التنقل بين الجهات
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11
14 - أطلسي الجمعة 29 ماي 2020 - 10:15
هذا ما كنا نخاف منه لأن بعض البشر المخالفين للحجر لا يحترمون. الشوارع مكتظة الأزقة كدلك مشكيلة مع هاد القوم.
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1
15 - رجاوي الجمعة 29 ماي 2020 - 10:16
هادي كول يوم و شنو تنشوفو تنفيقو ونكولو اليوم انشاء الله متكونش والو مي مزال داك النهار مي قريب انشاء الله الفرج غير خاص وتبهو شوية خصوصا معا اقتراب إزالة الحجر الصحي انشاء الله الفرج قريب
و بالنسبة الأصحاب تعليق لي غادي يعلقو خاض تمديد الحجر و هاد ناس هوما سباب و تبدأ تنتاقد ناس و طيح منهوم و تسالي عذرتك بديك ليهومني عدد ديسلايكات راك نتا اصلا ديسلايك غير مديرش داك تعلق تاعك معا احترامي لجميع انشاء الف ج قريب
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1
16 - أمين2020 الجمعة 29 ماي 2020 - 10:17
تكتب حتى 3000 حالة 10 يونيو حلقة أخيرة تشدينا في برد أو تشادو في صيف مكايناش هادي.....
-بنادم دير كمامة حتال 2021 حتا وجد لقاح
-ونظف حالتو كول نهار أيديه ولا كولو بماء و صابون
-و دير تباعد جتماعي 2متر ولا متر واحد
-بان ليه شي زحام بعاد منو

أو عمر كورونا توصلك وتبقا بخير كورونا راه مكاطيرش ولا كدخول من تحت باب هيا جايا غير بوسخ حيوان أو كيلصق لي بغا تلصق فيك بعد منو صالينا.
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5
17 - كلام في الصميم الجمعة 29 ماي 2020 - 10:17
بقات لينا غير في نسبة الوفيات المستقرة او نسبة التعافي في ارتفاع راه المشكل بقات في جوج ديال الأسابيع وانت مجيج في شي سبيطار والعائلة مشتتة في المستشفيات ومخلوعة وانت مخلوع والجيران مخلوعين والحي مخلوع وزيد و زيد.
فالله يرحم الوالدين شدوا رجليكم واحترموا هاد الشي اللي بقا في الحجر الصيحي وإلا غادي نرجعوا إلى نقطة الصفر
ليس المهم الإكثار من التحاليل المخبرية إذا لم يتم احترام الحجر الصيحي والتباعد الإجتماعي بين الناس على اختلاف اعمارهم
وها انتم ترون ان هذه الأرقام (54 إصابة) جاءت نتيجة الإزدحام أيام قبل العيد في الأسواق والطرقات فالله المستعان
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3
18 - smail الجمعة 29 ماي 2020 - 10:17
ماشي المغرب و إنما الدارالبيضاء سدو عليهم و هانيونا
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-2
19 - rami الجمعة 29 ماي 2020 - 10:18
لا حول ولا قوة إلا بالله هدشي مفهمنا فيه والو مرة طالع مرة هابط
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1
20 - halim الجمعة 29 ماي 2020 - 10:18
هل فتح المقاهي و المطاعم في الوقت الراهن قرار مدروس‘ الحالة لم تستقر وعلى الأقل كان على الحكومة ان تنتظر حتى العاشر من يونيو على الأقل ‘لان رفع الحجر في هذه المرحلة قد يزيد من تأزيم الأوضاع‘وكلنا يعرف ان المنظومة الصحية على قد الحال‘اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء
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2
21 - طالب الجمعة 29 ماي 2020 - 10:19
هاد كازا اتخرج علينا 39 اصابة من اصل 54 غير هيا وابزاف مايمكنش حنا كا سكان جهات تغلبات على الفيروس ندفعو ثمن تهور بعض ساكنة كازا
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22 - jabran abdrahman الجمعة 29 ماي 2020 - 10:19
الله الطف بنا ويرفع علينا هذا الوباء يارب
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3
23 - لبنى الجمعة 29 ماي 2020 - 10:20
الله يلطف ياربي هدو فين كانو مخزونين حتى تنقولو قرب يتناقص وتنبداو نفرحو حتى تطلع نسبة ثاني علاش احنا شادين ديورنا وزامطين ولادنا غير باش يتحيد هد الحجر ونخرجو سالمين ووحدين اخرين مستهترين بهد شي تيسافرو عند اهاليهم واخا هما غير قرابين لهم ويديوا لهم المرض ياربي تلطف بنا هد شي بزااااااف والله حتى تتولي تشكل بؤر ناس ماداخلاش فحالها خارجين بلا كمامات مازال مجمعين فين مازال غادين بهد شي بهد قلة اللامبالاة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
24 - اللطف الالاهي الجمعة 29 ماي 2020 - 10:20
اللهم الطف بِنَا في ما جرت به المقادر،اللهم استرنا بسترك الجميل،يا لطيف،أغثنا ببركة يوم الجمعة ،
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3
25 - محمد الجمعة 29 ماي 2020 - 10:21
اللهم ارفع عنا هذا الوباء في اقرب وقت
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3
26 - فيروس كورونا الجمعة 29 ماي 2020 - 10:22
مستحيل الى كل ........من ينتظر 0 اصابة
مادمت الدولة لم تطبق الحجر الكلي بمعنى الاغلاق التام و نتيجة لذلك لن ينحسر الفيروس بكل سهولة .
وجب التعايش مع هذا الفيروس اما اذا كنتم تنتظرون عدم بروز اصابات يومية فهذا مجرد حلم و وهم لا غير
اما الحبس الصحي عفوا الحجر الصحي (نصف لبسة)لا فايدة منه و الايام القادمة ستظهر المستور
انشري يا هسبرس
لنا الله
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27 - غيور على وطنه الجمعة 29 ماي 2020 - 10:22
تاكنقولو الحمد لله نقص أكايعاود إتزاد ياربي إنزل الشفاء
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28 - samuel الجمعة 29 ماي 2020 - 10:25
رغم ذلك تم فتح المقاهي و المطاعم و القطارات ابتداءا من يوم الاثنين. الله يلطف بينا و صافي و أغلبية الشركات استانفت أنشطتها. هي ليست حرب ضد كورونا و لاكن حروب متعددة واحدة ضد كورونا و أخرى ضد اللاوعي. القادم أصعب لا محالة. و للذين يستبشرون خيرا. نعم فلنستبشر خيرا و لاكن أن نكون واقعيين و لا مكان للعاطفة فالصين تغلبت على الوباء لا بالعاطفة و لاكن بالحجر الصحي بما للكلمة من معنا و ليس الحجر الصحي بالطريقة المغربية. حيث مرت 70 يوما من الحجر و كأننا أمام كابوس لا ينتهي و كل مرة نقول نجونا تظهر أرقام تفنذ كل شيئ
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2
29 - Chomeur الجمعة 29 ماي 2020 - 10:29
la vérité terrifiante c'est même que les indicteur s'améliorent je ne pense pas qu'on peut atteindre 0 cas , et après le déconfinement le 10/6 toute les indicateurs vont augmenter une autre fois et on peut rien y faire ,si
le gouvernement est stupide va confiner à chaque augmentation et déconfiner confiner et dé-confiner et il ne faut pas oublier maintenant que l'économie est plus important que la vie humaine , car l'économie c'est la vie donc déconfiner le 10/6 et exiger les masque et fermeture total des hammas mosqué spectacles .....
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0
30 - مواطنة مغربية الجمعة 29 ماي 2020 - 10:32
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اللهم رب الناس اذهب الباس فلنرفع كفوفنا لرب العللميت ان يرفع عنا هذا الوباء و يرحمنا برحمته اللهم لك الحمد بعض المدن ولو تينقص فيها الحالات كمراكش بعد ان استقر العدد في 1 اليوم عدم تسجيل اية حالة
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1
31 - ابو نزار الجمعة 29 ماي 2020 - 10:34
بالنظر الى الحصيلة اليومية في الفترة الاخيرة نعتبر ان خطة العيد حينما لم يفتح اي محل او تجمع غير مرغوب فيه حصل الفرق في النتاءج لنعود الى خطة العيد ولو ٧ ايام ارجوكم
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32 - Manal الجمعة 29 ماي 2020 - 10:38
بان لي العدد بدا كيرتااافع غير casa فيها 39 حالة جديدة لحد الساعة واش لقيتو شي بؤرة جدييدة ولا شنو ؟؟ حتى بدينا كنفرحو شوية المهم الله يدير تاويل الخير في هاد الجمعة و جمعة مباركة للجميييع و شكرااا هسبريس على مجهوداتكم جريدة إلكترونية في المستوى
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-1
33 - عبدالله الجمعة 29 ماي 2020 - 10:40
التوعية المباشرة
يجب توعية المواطنين بآلام الحجر الصحي لم ينتهي . نشاهد أطفال يلعبون في الشوارع . و خروج تام لكل السكان .المزيد من التوعية
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34 - تنبيه وزير الجمعة 29 ماي 2020 - 10:40
السيد وزير الصحة المحترم كان ولازال يحذر من الانتكاسة
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0
35 - علال الجمعة 29 ماي 2020 - 10:41
مراكش صفر حالة للبوم الثاني.اللهم زد وبارك.وانعم بالصحة على باقي الجهات يارب.
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36 - عبد البر الجمعة 29 ماي 2020 - 10:43
الرجوع للوراء ماحد الشركات والبؤر خذامين غاذي نضربو كل شي في زيرو
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-1
37 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 10:44
الحمد لله .الأرقام تظل مطمئنة في ظل انتقال الخطة الصحية للمملكة من الدفاع ومواجهة هجمات الفيروس إلي الهجوم علئ ما تبقي من خلايا الفيروس بواسطة le dépistage massive الذي انطلق مند يومين ويخص في مرحلة اولي سائقي الطاكسيات ومستخدمي الأبناك وبعض التجار كالجزارة .وآخرون لاحقا. فمن المنتظر ارتفاع رصد الحالات الإيجابية في الأيام القليلة القادمة.والله قادر علئ كل شيء وهو العليم الحكيم.
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38 - Amine الجمعة 29 ماي 2020 - 10:45
La logique floue=probabilite
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39 - مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 10:45
الحمد لله و الشكر لله. حصيلة مفرحة بالنسبة لما مضى. كلنا تفاؤل بأننا سنتخطى هذا الوباء بإذن الله.
الله يوفق الجميع حتى نخرج منها سالمين.
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