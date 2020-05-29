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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 54 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا .. الحصيلة: 7697
أكدت وزارة الصحة رصد 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7697 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 178169 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليستقر إجمالي الوفيات في 202.
وتم التأكد أيضا من 28 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5223 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
إن قرأنا عن الأزمات وما بعدها سنجد أن لكل حكاية بداية ونهاية وأن الأحوال تتبدل فسبحان مغير الاحوال من حال إلى حال...⚘⚘❤❤
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟُﻚ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻳﻤﻸُ ﺍﻷﺟﺴﺎم ﻋﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻤﻸُ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﺮحا ...ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺭﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ.. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ...جمعة مباركة أحبائي
اللهما ابعد عنا هدا الوياء وارحمنا برحمتك
يخرج يخدم على ولادو .مسؤولية تتحملها الدولة لانها لم تعرف طريقة تعامل معا هاد أنفلونزا
عادية
تقبلو مروري
و بالنسبة الأصحاب تعليق لي غادي يعلقو خاض تمديد الحجر و هاد ناس هوما سباب و تبدأ تنتاقد ناس و طيح منهوم و تسالي عذرتك بديك ليهومني عدد ديسلايكات راك نتا اصلا ديسلايك غير مديرش داك تعلق تاعك معا احترامي لجميع انشاء الف ج قريب
-بنادم دير كمامة حتال 2021 حتا وجد لقاح
-ونظف حالتو كول نهار أيديه ولا كولو بماء و صابون
-و دير تباعد جتماعي 2متر ولا متر واحد
-بان ليه شي زحام بعاد منو
أو عمر كورونا توصلك وتبقا بخير كورونا راه مكاطيرش ولا كدخول من تحت باب هيا جايا غير بوسخ حيوان أو كيلصق لي بغا تلصق فيك بعد منو صالينا.
فالله يرحم الوالدين شدوا رجليكم واحترموا هاد الشي اللي بقا في الحجر الصيحي وإلا غادي نرجعوا إلى نقطة الصفر
ليس المهم الإكثار من التحاليل المخبرية إذا لم يتم احترام الحجر الصيحي والتباعد الإجتماعي بين الناس على اختلاف اعمارهم
وها انتم ترون ان هذه الأرقام (54 إصابة) جاءت نتيجة الإزدحام أيام قبل العيد في الأسواق والطرقات فالله المستعان
مادمت الدولة لم تطبق الحجر الكلي بمعنى الاغلاق التام و نتيجة لذلك لن ينحسر الفيروس بكل سهولة .
وجب التعايش مع هذا الفيروس اما اذا كنتم تنتظرون عدم بروز اصابات يومية فهذا مجرد حلم و وهم لا غير
اما الحبس الصحي عفوا الحجر الصحي (نصف لبسة)لا فايدة منه و الايام القادمة ستظهر المستور
انشري يا هسبرس
لنا الله
le gouvernement est stupide va confiner à chaque augmentation et déconfiner confiner et dé-confiner et il ne faut pas oublier maintenant que l'économie est plus important que la vie humaine , car l'économie c'est la vie donc déconfiner le 10/6 et exiger les masque et fermeture total des hammas mosqué spectacles .....
يجب توعية المواطنين بآلام الحجر الصحي لم ينتهي . نشاهد أطفال يلعبون في الشوارع . و خروج تام لكل السكان .المزيد من التوعية
الله يوفق الجميع حتى نخرج منها سالمين.