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المرض ينهي حياة الوزير الأول الأسبق "سي عبد الرحمان اليوسفي"

المرض ينهي حياة الوزير الأول الأسبق "سي عبد الرحمان اليوسفي"
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 29 ماي 2020 - 09:12

توفي صباح اليوم، الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، بعد معاناته الطويلة مع المرض، عن عمر يناهز 97 سنة.

ودبج إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على صفحته الرسمية بالفيسبوك: "أنعي لكافة الاتحاديات والاتحادين وعموم المواطنين المغاربة والرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير والمجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمان اليوسفي، الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة".

وعبر عدد من الاتحاديين والمغاربة، عن عميق حزنهم لفقدان اليوسفي، حيث تناقل عدد منهم تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنعي فيه قائد مرحلة التناوب.

وجرى بناء على تعليمات الملك محمد السادس، نقل الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، صوب المستشفى لتلقي العلاج، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد آلام على مستوى الصدر، والتي رجحت مصادر الجريدة، ارتباطها بالحجر الصحي واقتصار تنفسه على رئة واحدة فقط.

ومعلوم، أن القيادي الاتحادي، منذ خمسينيات القرن الماضي، قد تم بتر رئته، ناهيك على معاناته مع مرض السرطان، بالإضافة إلى جلطة دماغية إبان فترة حكومة التناوب؛ لكنه ظل صامدا بتتبع العلاج بشكل عاديّ، أو من خلال التدخل الطبي.

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