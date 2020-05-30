24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: طبيب يرفض فحص طفلة مغتصبة بتارودانت (5.00)

  2. عبد الرحمان اليوسفي (5.00)

  3. اليوسفي لبومدين: لماذا فتشت متاعي؟ (5.00)

  4. تعقيم طاكسيات البيضاء (5.00)

  5. إعادة افتتاح سوق كيسر للمواشي بجهة البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "مصير مجهول" يتربص بالمشردين بعد رفع حالة الطوارئ الصحيّة

"مصير مجهول" يتربص بالمشردين بعد رفع حالة الطوارئ الصحيّة

"مصير مجهول" يتربص بالمشردين بعد رفع حالة الطوارئ الصحيّة
هسبريس - محمد الراجي
السبت 30 ماي 2020 - 15:00

خلال الأيام الأولى من تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية في بربوع المملكة، أوْلت السلطات العمومية أهمية للأشخاص بدون مأوى، إذ نقلتهم من الشارع إلى قاعات رياضية ومراكز، حماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا. ومع اقتراب نهاية فترة حالة الطوارئ، يُطرح سؤال مصير هؤلاء الأشخاص، المرجّح إعادتهم إلى الشارع.

وإذا كان الأشخاص بدون مأوى قدْ أَلِفوا، رغما عنهم، العيش في الشارع، فإن إيواءهم داخل مراكز خاصة، على حين غرّة، وتوفير المأكل والمشرب لهم، ثم إخراجهم من مراكز الإيواء بعد نهاية فترة الحجر الصحي، ليعودوا إلى الشارع، ستكون له تبعات وخيمة على نفسياتهم.

وترى نسرين لوزي، رئيسة جمعية "كلنا معاك" لإدماج الأشخاص في وضعية صعبة، أن إعادة الأشخاص بدون مأوى إلى الشارع ستجعلهم أكثر كراهية لحياتهم، وللمجتمع الذي يعيشون فيه، مضيفة: "ما يمكنش تشدّ هاد الناس في مراكز الإيواء، وبعد شهرين استفادوا خلالهما من الأكل والشرب والنظافة، تقول لهم عليكم أن تخرجوا وتعودوا إلى الشارع. هذا غير معقول".

وبلغ عدد الأشخاص بدون مأوى الذين تم إيواؤهم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية خمسة آلاف شخص، وإعادة 1200 منهم إلى بيوت أسرهم، بحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية.

وفيما توشك فترة الحجر الصحي على الانتهاء، فإن الوزارة الوصية على قطاع التنمية الاجتماعية لم تبلور تصوّرا واضحا لمصير الأشخاص بدون مأوى الذين تم إيواؤهم خلال الفترة الحالية؛ فقد اكتفت الوزيرة جميلة المصلي بالقول، في تصريح لقناة الأمازيغية، إن الوزارة تفكر في وضع برنامج لتدبير التعاطي مع هذه الفئة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

ووفق نسرين لوزي فإن ما ينبغي القيام به إزاء الأشخاص بدون مأوى هو الاستمرار في إيوائهم، ومواكبتهم والتقرب إليهم لفهم وضعيتهم، باعتبارهم فئة حساسة نتيجة وضعية الشارع التي عاشوها لسنوات، ومن ثم إعادة تأهيلهم، معتبرة أن هذا هو المدخل لتسهيل إدماجهم مرة أخرى في المجتمع.

واستدلت المتحدثة بتجربة جمعية "كلنا معاك"، التي تنشط في كل من الرباط وتمارة في إعادة إدماج الأشخاص بدون مأوى، قائلة: "كاينين حالات ديال أشخاص كانوا يتعاطون مواد مخدرة، استطعنا أن نعيدهم إلى بيوت أسرهم، بعد أن واكبناهم جيدا في الشارع، والآن يتصل بنا آباؤهم ويخبروننا بأنهم لم يعودوا مدمنين، وهذا هو مبتغانا".

وبالرغم من أن جمعية "كلنا معاك" تتكفل بعدد من الأشخاص في وضعية الشارع وتواكبهم، على غرار ما تقوم به جمعيات في مناطق أخرى، فإن "اليد الواحدة لا تصفق"، تقول رئيسة الجمعية، مضيفة: "لا بد من تكثيف الجهود، ولا بد من عمل تشاركي مع الجهات الرسمية، وهذا لا يحصل بالنسبة إلينا؛ ما يجعلنا نواجه صعوبات كبيرة من ناحية الموارد المالية، لأننا لا نتوفر على شركاء، ولا نستفيد من أي دعم من الدولة، وما نصرفه يتأتّى من مساهماتنا كمتطوعين في الجمعية ومن مساهمات أصدقائنا ومعارفنا وبعض المحسنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - قولوا العام زين السبت 30 ماي 2020 - 15:08
الاعتناء واجب بهم واش كانو غير كومبارس انتهى التمثيل مع السلامة ولم هكذا إياكم ودعاء الدراويش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - مواطن غيور1/ التخرج السبت 30 ماي 2020 - 15:09
السلام عليكم
المشردين خصوصا القاصرين منهم هؤلاء مسؤوليتهم تقع على عاتق الدولة فهم كمكفولي الأمة، تعليمهم تربيتهم تطبيبهم و حتى تشغيلهم واجب قانوني ودستوري و أخلاقي قبل أن يكون ديني.
فبدل أن ننشء جيلا خريج السجون، وجب جعلهم خريجي مدارس و جامعات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - مهاجرة السبت 30 ماي 2020 - 15:14
ماهو دور الجمعيات الخيرية و ماهو دور المستشفيات و الرعاية الصحية
ياك المتشردين عندهم لاكارط و مغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - إبراهيم السبت 30 ماي 2020 - 15:14
نتمى من الجمعيات أن لا يتخلو عن المتشردين بعد رفع الحجر الصحي بل يجب طلب من المسؤولين ومسييرين الدولة المساعدة الدائمة لهم نسأل الله العافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
5 - ولد ألشعب السبت 30 ماي 2020 - 15:15
يجب على أدولة ألتكفل بهاؤلأء ألأشخاص فلهم ألحق في العيش الكريم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - حي يعقوب المنصور السبت 30 ماي 2020 - 15:16
يجب الإستفادة من الحجر الصحي وليستمروا في إيواء هؤلاء المشردين مع إستفادتهم من الأكل و الشرب و الملبس و الإستشفاء لأن عودتهم إلى الشارع بعد الحجر سنكون و كأننا سكبنا المال على الرمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - آلله كريم السبت 30 ماي 2020 - 15:18
ليس فقط المشردين.حتى من يعيل عائلات وليس له اي عمل فحاله اصعب من حال المتشرد....ولكن الحمد لله الذي يرزق من يشاء من عباده الصالحين بغير حساب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - أدربال السبت 30 ماي 2020 - 15:19
ما مصير الدين سَيَنْضافون إلى الأعداد الهائلة من المشردين بسبب أزمة كرونا ؟
كثير من المغاربة سيجدون صعوبة في دفع فاتورة الإيجار و سيكون مصيرهم الشارع .
أما الدين سبقوهم على الاقل اعتادوا حياة التشرد من قبل .
عواقب كورونا ستكون وخيمة علينا نحن الضعفاء و هدا ما لم تأخده حكومتنا المصونة بعين الاعتبار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
9 - [email protected] السبت 30 ماي 2020 - 15:22
هاد الناس من بعد الحجر الصحي إلى ماكنتش واحد المتابعة والاهتمام غادي يرجعوا الزنقة ايكريسو أو لا الشفرة أو اسعاو لأنه معدهمش شي مدخول أو هاد شي لي مابغيناش خاص تعطى لهم ورقة الراميد باش حتى هما استافدو أو يقدروا اندمجو مع المجتمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - Khalil السبت 30 ماي 2020 - 15:23
هاد ناس هم أولى باموال صندوق كورونا، تصور اليوم عرفت من مصدر موثوق أن شخص لم يفقد عمله في مدة الحجر الصحي و إستمر في العمل طيلة المدة و مع ذلك إستفاد من صندوق كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - زكري☆ السبت 30 ماي 2020 - 15:26
مصيرونا واحد ماشي غير متشرد كل مسكين مالقي مايكل و مخدامش هدا هوا مصيرونا غير عري على كتافك و دبر على راسك شحال الدولة غتوكلك المعنى معروف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - محمد السبت 30 ماي 2020 - 15:27
ماذا لو تم تخصيص الزكاة بصفة عامة للخيريات لاحتواء الوضع بشتى أنواعانواعه في المغرب .فلماذا لم يفكر المسؤولون في هذه الصيغة بحيث سنكون جميعا أخذنا بيد بعضنا.وسنقطع مع الذين يستغلون الفقراء والوضع الاجتماعي الخاص في الانتخابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - البيضاوي السبت 30 ماي 2020 - 15:29
أين وزارة الأسرة و التضامن أين التنمية البشرية أين تصرف ميزانيتهم المفروض الاعتناء بهم وادماجهم بطريقة إنسانية كي ترجع أمورهم إلى حياة مواطنين عاديين و صالحين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - منير السبت 30 ماي 2020 - 15:36
حرام أن يعادو للشارع أتمنى أن يبقى صندوق كورونا مفتوحا دائما و يبدل اسمه لصندوق الدعم للفقراء مثلا و يوزع المال على من يستحقه بعد دراسة معمقة و ميدانية للحالات فهناك من يستفيد من صندوق الدعم ثم يخسرهم في المخدرات و غيرها و هناك أسر معوزة لم تستفد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - صافي عيبتو السبت 30 ماي 2020 - 15:37
راهم مواطنين واجب على الدولة تكلف بهم في اي وقت وحين بكورونا او غير كورونا ولا حتى هم نديروا لهم شي صندوق مسكينه الدولة ما عندها والو عندها غير فلوس البرلمانيين والوزراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - غيور السبت 30 ماي 2020 - 15:37
طيب احسن عمل قاموا به لكن يجب هذا التضامن أن يدوم بإحداث صندوق لفائدة هذه الفئة وبناء مأوى لهم وبالتالي التخلص من ظاهرة التشرد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - كلمة حق السبت 30 ماي 2020 - 15:45
الحل وجب ان يكون قبل الجاءحة .تدبير هاته الحالات و اخرى و جب التفكير فيها بجدية منذ مدة. لكن مع عدم تفعيل جمعيات لمراقبة الشان المحلي و اعتراف الدولة ان هناك جمعيات و ووداديات و أناس لديهم ما ليس عند الدولة من روح المواطنة و أفكار نيرة يمكن ان تعيد الأمور لنصابها سنبقى نرى متل هاته الاحدات و الصور التي تحز في القلب. ر غم ان المغرب الحبيب لديه ما يسد جوع العالم و لكن كنا قال الكاتب الشهير برنار شو عن تفسير العالم :كتافة فالإنتاج و سوء التوزيع / لانه كان ذو لحية و أصلع الراس . تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - محمد السبت 30 ماي 2020 - 15:49
حذاري غدا ستحاسبون بسبب عدم الاعتناء بهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.