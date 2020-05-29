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الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة يُكذب نفسه .. والارتباك يعم المغاربة العالقين بالخارج

وزير الصحة يُكذب نفسه .. والارتباك يعم المغاربة العالقين بالخارج

وزير الصحة يُكذب نفسه .. والارتباك يعم المغاربة العالقين بالخارج
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 ماي 2020 - 14:00

أثارت تصريحات خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن إعطاء التعليمات الملكية من أجل الشروع في إعادة المغاربة العالقين بالخارج جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما تراجع المسؤول الحكومي عن تصريحه الموثق بـ"الفيديو".

وكان وزير الصحة أكد، في رده على تعقيبات النواب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، مساء أمس الخميس، أن تعليمات ملكية أعطيت لإعادة المغاربة العالقين عبر دفعات، مشيراً إلى أن تدبير العملية انطلق من خلال برمجة إعادة 300 شخص في الأسبوع الواحد.

وبعد الجدل الذي أثير حول تصريحه، لا سيما أن إعادة 300 عالق في الأسبوع هو رقم ضعيف جداً مقارنة مع عدد المغاربة العالقين بالخارج وعدهم يفوق 31 ألفاً، الأمر الذي قد يستغرق شهوراً طويلة، عاد خالد آيت الطالب لينفي خبر إعادة 300 مغربي عالق بالخارج في الأسبوع.

وحتى نفي وزير الصحة عبر الوكالة الرسمية تضمن غموضاَ أيضا، مشددا على أن "رقم إعادة 300 مغربي عالق في الأسبوع هو مجرد إجراء تقني مؤقت فعلته لجنة تقنية إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج".

ولم ينف وزير الصحة خبر إعادة 300 عالق في الأسبوع، مكتفياً بالقول إنه "إجراء تقني مؤقت فعلته لجنة تقنية إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج".

ورفض عشرات الصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي تشكيك وزير الصحة في مهنيتهم خلال نقل الخبر واتهامهم بـ"تحوير كلامه" في هذا الملف الذي يشهدُ ارتباكاً في تدبيره من قبل القطاعات الحكومية منذ بداية الأزمة.

النائبة البرلمانية حنان رحاب وجهت انتقادات شديدة إلى وزير الصحة، وخاطبته بالقول: "السيد الوزير، تصريحك واضح وموثق ونقل مباشرة ونفيك باطل".

وأضافت البرلمانية الاتحادية، في تدوينة على صفحتها: "دابا ... وزير الصحة يقول إنه تم تحوير كلامه بخصوص عودة المغاربة العالقين بالخارج... وذلك في تصريح للاماب؛ لكنه شدد على أن "رقم إعادة 300 مغربي عالق في الأسبوع هو مجرد إجراء تقني مؤقت فعلته لجنة تقنية إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج".

وأردفت رحاب قائلة: "واللي فهم شي حاجةً في تصريح الوزير يوضحه لنا... وما معنى كلمة مؤقت في ظل مأساة أكثر من 30 ألف مغربي عالق.. دون احتساب الطلبة الذين أنهووا دراستهم وسيطردون من الأحياء الجامعية".

واستنكر مئات المغاربة العالقين بالخارج تراجع آيت الطالب عن تصريحه، وأكدوا في تدوينات على صفحة المغاربة العالقين بموقع "فيسبوك" أن "كلام الوزير كان واضح وقال بلي الدولة ناويا تدخل العالقين بـ 300 كل أسبوع (الفيديو واضح)".

وقال مغربي آخر عالق بالخارج: "دابا إلا شي واحد جبد ليه ودنيه أوجاه الصهد من شي جهة يخرج يكذب علينا ويردنا حمير وما كانفهموش العربية الدارجة؟ زعما محتاجين شي واحد يحور ليك كلامك؟".

وأضاف المعلق ذاته: "كلامك واضح وراك كنتي غي كاتخربق... وملي بدات كورونا والحكومة مرتبكة: بلاغات في الطناش ديال الليل، رئيس الحكومة يقول كلام والوزير يقول كلام آخر، أرقام متضاربة، قرارات مجانبة للعقل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - souad الجمعة 29 ماي 2020 - 14:07
اذا كنت في المغرب لا تستغرب الاستتناء المغربي في كل شيء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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60
2 - متابع من مدريد الجمعة 29 ماي 2020 - 14:09
اذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
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65
3 - حميد الجمعة 29 ماي 2020 - 14:09
زلات الحكومة وارتباكها واضح وينطبق عليها المتل دخول الحمام ماشي فحال خروجو والمواطن هو الضحية
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45
4 - Learem الجمعة 29 ماي 2020 - 14:10
ياربي تفاجيها على الجميع يااااااااااااربي
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79
5 - انور الجمعة 29 ماي 2020 - 14:10
الكل يكذب نفسه و يتراجع في كلامه انتم اتحضيوا غير هذا السيد اللي كان خدام من نيتوا منذ ظهور الوباء. نحن العالقون مسامحين لهذا. افين هو رىيس الحكومة هو المسؤول الاول.
الان الشعب ينتظر اوامر ملكية اما على الوزراء والبيادق فلا جدوى منهم . فقدنا التقة فيهم.
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40
6 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 29 ماي 2020 - 14:10
كانوا بجسون نبض المغاربة وعندما وجدوا الاغلبية ضد قرارهم تراجعوا عن كلامهم
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41
7 - عالق في أوروبا الجمعة 29 ماي 2020 - 14:11
حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الحكومة الله يأخذ فيهم الحق يارب هذا الجمعة
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23
8 - عالقة متضررة الجمعة 29 ماي 2020 - 14:11
عيينا من هادشي و من هاد تخربيق
300 شخص في الاسبوع ما غادي نوصلو للبلادنا حتال العام الجاي هادشي بزاف الله ياخد الحق راه عيينا و تقهرنا و مابقاش عندنا الصبر
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25
9 - Kamal الجمعة 29 ماي 2020 - 14:12
يجب اعطاء عفو ملكي لوزير الصحة من عمله وإستبداله بما هو اصح فهدا الوزير ما يخفي ورائه لشعب منساوش فس قال هوايتي المفضلة إعفاء المسؤلين من مهامه وهدا لا يجدي نفع كيعفي ناس اليهوما واعرين وبغا يدخل الناس الفاشلين بحالو
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-10
10 - زين العابدين الجمعة 29 ماي 2020 - 14:14
يقول الشاعر رأيت المنايا خطباء عشواء من تصبه تمته ومن تخطيء يعمر فيهرم
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7
11 - المصطفى البهلول صاحب الرؤية الجمعة 29 ماي 2020 - 14:15
والله ما فهمنا شي حاجة سي الوزير عائلتي 300 في بيت معيا اما سي العثماني هو لي مسؤل يوم القيامة
على هاد الناس فيهم لي تشرد او فيهم لي قريب إنتاحر
انشرها ولك جزيل الشكر
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10
12 - عالق في روسيا الجمعة 29 ماي 2020 - 14:15
لا حول و لا قوة إلا بالله.. بعد كل هذا الوقت و الوعود يقال لنا انه سيعود فقط 300 في الأسبوع و كم سيلزمنا نحن للعودة لبلدنا... ثلاثة سنوات... بزاف... و الله حتى بزاف... واش بغيتونا نموتو هنايا في بلادات الناس... راه ممكن ترجعونا كاملين فس سيمانة او جوج و تحبسونا كيف ما بغيتو المهم ترجعونا.
انا طالب مغربي ما بقيتش نقرأ و حاصل في روسيا و بغيت نرجع لبلادي..
رجعوني لبلادي عند اهلي و احبابي.. عند وطني.. توحشت تراب بلادي... رجعونا لبلادنا.... رجعونا لبلادنا.. رجعونا لبلادنا... راه حنا تقهرنا و تكرفسنا.. خاصة احنا الطلبة اللي ما بقيناش نقراو هنا في روسيا.. محبوسين بين ربعة الحيطان لا خروج لا دخول لا قراية..
والدينا مكرفسين معانا ماديا و معنويا.. احنا مقهورين و والدينا مقهورين... هادشي ماشي معقول يرجعونا بلادنا
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36
13 - محسن الجمعة 29 ماي 2020 - 14:16
هذه فضيحة ضمن فضائح الحكومة الحالية
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25
14 - شي باس ناكّا. الجمعة 29 ماي 2020 - 14:17
راه اللسان ما فيه عظم لي غادي يتبتوو ، إذا تلوّا.... المهم دابا 300 كل اسبوع وربما اللجة غادي تقرر إعادة أعداد أكثر خلال كل أسبوع بعد اتخاذ الاجراءات المواكبة من حيث ضبط عملية الحجر قبل إطلاق وتحرير العائدين والتأكد من إيجابية حالاتهم ، ثم كذلك إيجاد محلات او أسرّة طبية للإقامة فترة الحجر، ومريضنا ما عندو باس، راه الرأس عامر الله يحسن العون..
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-6
15 - محمد بنحده الجمعة 29 ماي 2020 - 14:17
سبقتنا عدة دول في إعادة مهاجريها وسياحها الى بلدانهم وفي تلك التجربة دروس نتعلمها لإعادة المغاربة العالقين بالخارج
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13
16 - طالب عالق في روسيا الجمعة 29 ماي 2020 - 14:18
انا طالب عالق في روسيا و ملي سمعت كلام الوزير تصدمت و بقيت نبكي بوحدي.. و كلامه كان واضح جدا كيفاش 300 في الأسبوع راه ماشي معقولة و لا يقبلها العقل...
راه حتى 1000 راه قليلة و قليلة بزاف.. خاص حيز زمني لا يتجاوز شهر بإرجاع الجميع
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14
17 - Ali الجمعة 29 ماي 2020 - 14:20
الطبيب لايصلح للعمل والسياسي ولا الجمعوي ولا النقابي حتى التعليم العالي لايفقه فيه. الطبيب مكانه المستشفى لاغير.
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16
18 - مواطن الجمعة 29 ماي 2020 - 14:20
300 عالق في الاسبوع يعني ان المدة اللازمة لارجاع 32000 عالق حسب الارقام الرسمية يفوق 100 اسبوع يعني سنتين ما هذا الاستهتار
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18
19 - حسن الجمعة 29 ماي 2020 - 14:22
ابتلانا الله بهذه الحكومة الفاشلة. اللهم ارفع عنا هذا البلاء الذي ضمرنا أكثر من كورونا
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30
20 - عبد الحكيم الجمعة 29 ماي 2020 - 14:23
لماذا كل هذا الصخب والضوضاء على كل مسؤول حكومي من رءيس الحكومة إلى وزير الصحة . بصراحة ذهبتم للاستجمام والسياحة في رمضان رغم ظهور ومن بعد استفحال الوباء .كان عليكم ان تسرعوا بالعودة قبل الحجر كما فعلنا ونحن داخل المغرب. فلا تلوموا احدا ولوموا انفسكم.
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-31
21 - الإختصاصات. الجمعة 29 ماي 2020 - 14:25
واش أجهزة وزارة الصحة مسؤول عن العلاقات مع الخارج (أي الشؤون الخارجية)
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10
22 - بن سليمان الجمعة 29 ماي 2020 - 14:26
ما دام اصحاب القرار الحقيقين لم يتكلموا بعد في الموضوع فسيبقى هذا الملف عالقا ، و كل مرة يطلع وزير لا حول و لا قوة له يقول كلام لا يغني و لا يسمن من جوع.
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12
23 - ازداحماض الجمعة 29 ماي 2020 - 14:26
العائدون من الخارج يجب أن يخضعوا لحجر صحي والطاقة الاستيعابية للفنادق المختصة لايبدو أن بمقدورها تجاوز ذلك السقف وغير الله يستر أو صافي
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-8
24 - معلق الجمعة 29 ماي 2020 - 14:26
حكومة فاشلة بكل المقاييس يجب أن يحاسب فيها كل وزير قبل طرده. نطلب من جلالته التدخل السريع للإيقاف هذه المهزلة الحكومية التي تضحك على الشعب منذ وصول حزب الندالة إلى الحكومة !
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15
25 - nabil الجمعة 29 ماي 2020 - 14:26
على الاقل الحكومة تفتح الحدود ديالها لناس لي حاصلين برا او ناس لي بغاو ايجيو ايشوفو وليديهم اوايديرو حجر الصحي في ديورهم اصلان ناس لي عايشة في اوروبا او بغات تجي لبلادها راه من حقها
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7
26 - شكرا كورونا الجمعة 29 ماي 2020 - 14:26
ومن مزايا هاد كرونا عرات على الوجه الحقيقي ديال هاد المسؤولين وبينات القيمة ديال المغربي عندهم ما كاين غير كذوب في كذوب وعود في وعود ومن زمان اساطير الاولين
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14
27 - خبر سار الجمعة 29 ماي 2020 - 14:28
بدات اليوم شركة لارام باجراء محاكات لازيد من 60 ربان (اي 30 طاقم) للاستعداد لارجاع المغاربة العالقين.و هذا يعني برمجة 30 رحلة على الاقل.
و لم تعرف لحد الساعة عدد الركاب في كل رحلة و تواريخها.
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5
28 - said الجمعة 29 ماي 2020 - 14:30
أنا بغيت نعرف أشنو الفرق بين وزير و مواطن عادي إلى ماقادينش تلقاو الحلول ل المواطنين فالأزمات علاش تأخدون ذلك الراتب السمين،وعند نهاية صلاحيتكم يبقى لكم تقاعد كبير كذلك
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10
29 - Abdi الجمعة 29 ماي 2020 - 14:30
300شخص في الشهر 32000حاصل سنتين ونص من الاجلاءبقينا هنا الله المستعان
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6
30 - تأمل الجمعة 29 ماي 2020 - 14:30
يجب فهم حقيقة الوضع الوبائي قيل أن نوجه الإنتقادات ناس لي فداخل إحمدوا الله وإشكروه وناس لي فالخارج إصبروا لأن دخولهم إلى المغرب سكون كارثة لاقدر الله ..الفاهم إفهم .ولي مافاهمش إطبل ويغيط
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-16
31 - قولوا العام زين الجمعة 29 ماي 2020 - 14:31
كورونا ضحكت علينا واضحكت العالم علينا في الصباح الكمامة غير ضرورية وفي المساء غدا صباحا الكمامة إجبارية ، في الصباح سندخل.المغاربة العالقين في الخارج في المساء ملف المغاربة العالقين مازال قيد الدراسة نحن أمة ضحكت من جهلها الامم
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13
32 - جريء الجمعة 29 ماي 2020 - 14:31
يجب ارجاع الناس لبلدهم، براكا متكرفصو على عباد الله.
و الحجر الصحي يكون في منازلهم.
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9
33 - احمد الصروخ الجمعة 29 ماي 2020 - 14:33
كثير من مغاربة العالم عالقون داخل الوطن. منهم المرضى و كبر السن و العجزة و من فقد عمله و من لم يرى أبناءه منذ شهرين أو أكثر و لم تحرك حكومتنا ساكنا. لم تقم بأي شيء يذكر لهذه الفئة من المواطنين حتى أصبح الجميع يتساءل هل هناك حكومة ام لا.
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8
34 - منلي عبد الله الجمعة 29 ماي 2020 - 14:33
لماذا أصلا يريد هؤلاء الرجوع إلى الوطن ,, إذا كان رجوعهم سيتقل كاهل ميزانية الدولة التي هي في حاجة أصلا إلى موارد لمواجهة الوباء صحيا واقتصاديا واجتماعيا ,, لماذا يعودون إذا كانوا سيجلبون معهم العدوى - راه اللي فينا يكفينا - لماذا يعودون إذا كانوا يستفيدون من العلاج إذا أصيبوا بالفيروس في بلدان الإستقبال ,, مالهم على هاذ الخفة راه تيقولوا - اللي تلف يشد الأرض
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-24
35 - العاصمة العلمية الجمعة 29 ماي 2020 - 14:34
أقسم بالله هذه أضعف حكومة مرت على تاريخ المغرب ، لايوجد حتى الإنسجام بين رئيس الحكومة وباقي الوزراء قرارات من هنا وقرارات مضادة من هناك ...ولا حول ولا قوة إلا بالله
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10
36 - مغربي عالق في مصر الجمعة 29 ماي 2020 - 14:34
البلاد غاديا غير بالدعوات، نغتقد لقائد حقيقي، لي يخرج يهضر بالبيان و يقول سنو كاين، را جالسين غير عند عائلات مصرية متبنينا، 300 شخص فالأسبوع رفم ما كايقبلو لا الله لا عبدو
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7
37 - مواطن الجمعة 29 ماي 2020 - 14:36
اضن من الا حسن نتقدم بي طلب إلى اوروبا الشمالية باش ارسلو لينا ولا اسلفو لينا واحد الحكومه لمدة 3 سنوات باش اسيرو الأمور ديلنا
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8
38 - في العمارية الجمعة 29 ماي 2020 - 14:37
إنه العبث٠ من الممكن أن ال ٣٠٠ الذين عادوا هم من خدام الدولة وعائلة العثماني الذي دس رأسه في الرمال تيمنا بالنعامة أو من البرلمانيين النوام٠ أما هذا المستوزر فكان عليه أن يبقى مختفيا كما في بداية كوفيد لأننا نعلم من يحكم٠ اللوم يقع على من صوت لأمثالك٠ موعدنا معكم إن شاء الله في الصناديق وأمام الرحمان٠ أما وأنك الآن في المنصب -(في العمارية)- فقل وانكر واكذب كما تشاء واعلم أن حبل الوزارة قصير ومثلك كثير٠
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8
39 - حسناء الجمعة 29 ماي 2020 - 14:38
السلام عليكم من حق المغاربه العوده الى ارض الوطن والحمد لله الوباء تم السيطره عليه. ونفسيه العالقين لايعلم بها الا الله هذا ظلم فيه حقهم وظروف التى يمرون بها جد صعبه. ثلاثه شهور من العذاب كانت هناك وعود قبل شهر رمضان ونحن على مشاريف عيد الاضحى ونريد جميع المغاربه العالقين سواء داخل المغرب اوخارج المغرب الا يحرمو. من عيد الاضحي مع اسرهم. توفير باخره مجهزه بالطر الصحيه لاعاده جميع العالقين في تركيا واسبانيا وفرنسا. وطائرات لاعاده العالقين بهولاندا بلجيكا. الله ايسهل الامور ويعود جميع المغاربه قبل عيد الاضحى
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7
40 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 14:39
انا عالق ٤ شهور تكرغفسنى الله يخد الحق
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6
41 - L'autre الجمعة 29 ماي 2020 - 14:42
Le seul argument du gouvernement marocain depuis le début de cette crise est la crainte que des marocains bloqués ramènent le virus au Maroc. Autrement dit, l'état marocain reconnaît implicitement qu'il y a parmi ces marocains des personnes malades et qui se font soignés par les pays d'accueil. Cela peut-être assimilé facilement à "non assistance à une personne en danger" de la part de l'état marocain, ce qui est condamnable par la justice. Un pays qui se respecte, et qui respecte ses citoyens, commencera par rapatrier les personnes malades, que ça soit par le COVID-19 ou autre chose, pour les faire soigner au Maroc, à l'image de la Turquie qui a envoyé il y a quelques semaines un avion-ambulance pour rapatrier un seul ressortissant turc bloqué au Soudan.
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2
42 - متقاعد الجمعة 29 ماي 2020 - 14:45
اخواني المغاربة الم تلاحضو الارتباك والضعف والخوف الذي بدأ على وجوه المسؤولين في وزارة الصحة يوم تقديم أول حصيلة للمصابين بالفيروس وكان يترءسهم الوزير. خلاصة رجال دون المستوى. لك الله يا وطن.
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4
43 - متتبع الجمعة 29 ماي 2020 - 14:45
كلمة حق
قولوا الله يحسن العوان. المسؤولية ماساهلاش. وأي واحد يحط راسو في هاد الظرفية المملوءة بالضغط والإكراهات وروح المسؤولية خاصة كل الكاميرات شاعلين عليك. الله يصاوب للجميع.
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-4
44 - مرتن بري دو كيس الجمعة 29 ماي 2020 - 14:47
ضاع المغرب في وزير اسمه الحسين الوردي...من الذين اقسموا ان يغيروا ملامح بويا عمر فافلح...وخدم وزارة الصحة بتفان ..ولكن من يعمل للصالح العام تنهض امامه اياد البطش..وافواه الكذب والادعاءات الكاذبة..فيصبح المسكين بعد ان كان يعمل لاجل الله الوطن الملك وبكل تفان اصبح في خبر كان وما تبدل صاحبك غي ما كفس منو .....الحكومة كلها حكومة الاخذ بلا رد.......خصها تتبدل...
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0
45 - Yousef الجمعة 29 ماي 2020 - 14:49
دابا هاد اللجنة التقنية تعطي الأسبقية لولد فلان وبنت فرتلان والاخبار فراسكم اما المواطن العادي الدي ليس له نفود خصوصا الحاصلون في افريقيا ودول الخليج يتسناو حتى يجي الفرج من عند الله.
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2
46 - الأطباء الجمعة 29 ماي 2020 - 14:50
السيد الوزير انا أظن أن مكانك هو عيادة طبيب
فالأطباء في المغرب هم أغنباء البلد --
مدخول الطبيب اليومي عل الأقل 10000درهم
و لا أحد يتكلم عن الأطباء لانهم يقدمون لهم ورقة CNSS --
مدخول عيادة طبيب أحسن بكثير من مدخول وزير --
و لا نتكلم عن المصحات 100000 درهم و أكثر يوميا
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0
47 - frank الجمعة 29 ماي 2020 - 14:52
هؤلاء هم الحكومة التي أختارها المغاربة لولاية الأمر وعلى المؤمن السمع والطاعة لولاة الأمر فالحمد لله على أنهم مسلمون بدل اليساريون الكافرون المرتدون الزنادقة الحمد لله على نعمة الإخوان...تكبييير...
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-3
48 - عبد الجليل الجمعة 29 ماي 2020 - 14:59
تصاريح في هذا الشأن يجب أن تقوم بها وزارة الخارجية أو الناطق الرسمي باسم الحكومة
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1
49 - بويزيد الجمعة 29 ماي 2020 - 15:00
على هاد لحساب الى كانو غادي يرجعو 300 فالاسبوع يعني ابقية هنا هنا مشردين
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0
50 - مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 15:00
هذه الحكومة ما عارفة ما تقدم وما وخر الكل ينطق بهواه. هذا الحكومة كتنطق بكلام مبهم تسمع له في الاول تقول في نفسك هذا اللون ابيض وتعيد الاستماع لنفس الكلام مرة اخرى تقول في نفسك هذا اللون أسود. تضارب في الاقوال يخرج رئيس الحكومة ليقول شياء و بعد ذالك يخرج الوزير ليقول العكس. ألاحظ فيها غياب التركيز والدقة والنجاعة ولا تتعامل بلغة الارقام والتواريخ... ومن و متى وأين...وكيف وكم...
هذه الحكومة ضعيفة والسبب في ذالك يرجع الى الذين صوتوا على أعضائها هذه هي تمار البدور التي زرعتمونها.
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1
51 - aziz ben الجمعة 29 ماي 2020 - 15:02
المحكومة تنتظر التعليمات ،الوزير ﻻ ذنب له ،جأه الامر الاول فادلى به ثم جأه الامر الثاني فادلى به، الخلل من الحكومة الحقيقية ليس من المحكومة عثماني.
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52 - bob bacelona الجمعة 29 ماي 2020 - 15:05
تصريحات هنا وزلت لسان هناك وأين الحقيقة؟؟ أي إتجاه نشد ؟؟
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