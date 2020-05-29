وزير الصحة يُكذب نفسه .. والارتباك يعم المغاربة العالقين بالخارج

هسبريس من الرباط

أثارت تصريحات خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن إعطاء التعليمات الملكية من أجل الشروع في إعادة المغاربة العالقين بالخارج جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما تراجع المسؤول الحكومي عن تصريحه الموثق بـ"الفيديو".

وكان وزير الصحة أكد، في رده على تعقيبات النواب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، مساء أمس الخميس، أن تعليمات ملكية أعطيت لإعادة المغاربة العالقين عبر دفعات، مشيراً إلى أن تدبير العملية انطلق من خلال برمجة إعادة 300 شخص في الأسبوع الواحد.

وبعد الجدل الذي أثير حول تصريحه، لا سيما أن إعادة 300 عالق في الأسبوع هو رقم ضعيف جداً مقارنة مع عدد المغاربة العالقين بالخارج وعدهم يفوق 31 ألفاً، الأمر الذي قد يستغرق شهوراً طويلة، عاد خالد آيت الطالب لينفي خبر إعادة 300 مغربي عالق بالخارج في الأسبوع.

وحتى نفي وزير الصحة عبر الوكالة الرسمية تضمن غموضاَ أيضا، مشددا على أن "رقم إعادة 300 مغربي عالق في الأسبوع هو مجرد إجراء تقني مؤقت فعلته لجنة تقنية إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج".

ولم ينف وزير الصحة خبر إعادة 300 عالق في الأسبوع، مكتفياً بالقول إنه "إجراء تقني مؤقت فعلته لجنة تقنية إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج".

ورفض عشرات الصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي تشكيك وزير الصحة في مهنيتهم خلال نقل الخبر واتهامهم بـ"تحوير كلامه" في هذا الملف الذي يشهدُ ارتباكاً في تدبيره من قبل القطاعات الحكومية منذ بداية الأزمة.

النائبة البرلمانية حنان رحاب وجهت انتقادات شديدة إلى وزير الصحة، وخاطبته بالقول: "السيد الوزير، تصريحك واضح وموثق ونقل مباشرة ونفيك باطل".

وأضافت البرلمانية الاتحادية، في تدوينة على صفحتها: "دابا ... وزير الصحة يقول إنه تم تحوير كلامه بخصوص عودة المغاربة العالقين بالخارج... وذلك في تصريح للاماب؛ لكنه شدد على أن "رقم إعادة 300 مغربي عالق في الأسبوع هو مجرد إجراء تقني مؤقت فعلته لجنة تقنية إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج".

وأردفت رحاب قائلة: "واللي فهم شي حاجةً في تصريح الوزير يوضحه لنا... وما معنى كلمة مؤقت في ظل مأساة أكثر من 30 ألف مغربي عالق.. دون احتساب الطلبة الذين أنهووا دراستهم وسيطردون من الأحياء الجامعية".

واستنكر مئات المغاربة العالقين بالخارج تراجع آيت الطالب عن تصريحه، وأكدوا في تدوينات على صفحة المغاربة العالقين بموقع "فيسبوك" أن "كلام الوزير كان واضح وقال بلي الدولة ناويا تدخل العالقين بـ 300 كل أسبوع (الفيديو واضح)".

وقال مغربي آخر عالق بالخارج: "دابا إلا شي واحد جبد ليه ودنيه أوجاه الصهد من شي جهة يخرج يكذب علينا ويردنا حمير وما كانفهموش العربية الدارجة؟ زعما محتاجين شي واحد يحور ليك كلامك؟".

وأضاف المعلق ذاته: "كلامك واضح وراك كنتي غي كاتخربق... وملي بدات كورونا والحكومة مرتبكة: بلاغات في الطناش ديال الليل، رئيس الحكومة يقول كلام والوزير يقول كلام آخر، أرقام متضاربة، قرارات مجانبة للعقل".