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الرئيسية | مجتمع | فيدرالية تطالب بإنجاح عملية توجيه المتمدرسين‎

فيدرالية تطالب بإنجاح عملية توجيه المتمدرسين‎

فيدرالية تطالب بإنجاح عملية توجيه المتمدرسين‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 ماي 2020 - 21:40

دعا المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب جميع المتدخلين والفاعلين إلى الانخراط في إنجاح عملية التوجيه عن بُعد، مع السهر على الاحترام التام للرغبات المعبر عنها لتلامذة المؤسسات التعليمية بالمغرب، خاصة منها الخصوصية، مع تشديده على ضرورة التسريع بتفعيل المشروع الشخصي للتلميذ أثناء عملية التوجيه مستقبلا.

وشدد المكتب الوطني في بلاغ له، توصلت به هسبريس، على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للدعم التربوي المكثف لجميع التلامذة، خاصة منهم تلامذة الباكالوريا، خلال هذه الفترة، "تداركا لمجمل إكراهات التعليم عن بُعد وتحقيقا لمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص بالمناطق القروية والنائية المفتقرة إلى الوسائل والوسائط والبنيات الأساسية، داعيا كل الفاعلين بمن فيهم الجماعات الترابية وجمعيات الأمهات والآباء إلى الانخراط في تسريع وتعميم وتنزيل كراسات التعلم الذاتي لتلامذة الباكالوريا.

وناشد التنظيم الوزارة الوصية على القطاع بتسريع إعداد وتحيين المحاور التي تم اعتمادها خلال فترة التعليم الحضوري وإعلانها إلى عموم الأسر عبر مختلف الوسائط قصد الإعداد الأمثل لامتحانات الباكالوري.

وجددت الفيدرالية الوطنية ذاتها دعوتها إلى مؤسسات التعليم الخصوصي بتغليب المصلحة العامة في تعاملها مع الأسر بخصوص الأقساط الشهرية الأخيرة استحضارا لطبيعة المرحلة، مع تأكيدها القطعي ورفضها المطلق جعل متمدرسيها رهائن نزاعات خارج إرادتهم كأداة ضغط من طرف بعض المؤسسات الخصوصية.

وأكدت الهيئة على ضرورة الاحترام التام للحقوق الكاملة غير منقوصة لمتمدرسي هذه المؤسسات وغيرها ودون المساس بمصالحهم انسجاما مع ما هو منصوص ومكفول لهم ضمن الدستور المغربي والمواثيق والقوانين الوطنية والدولية، مطالبة الجهات المختصة كل من موقعه بضرورة التدخل العاجل لإيجاد تسوية وحل لهذا المشكل.

وثمن المكتب الوطني مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني من خلال السماح بشكل استثنائي لتلامذة الباكالوريا من أجل إعداد بطائقهم الوطنية، ملتمسا منها التفكير في آلية لحل إشكال الحصول على وثائق الازدياد الأصلية بالنسبة للقاطنين خارج مكان ولادتهم.

ووجّه التنظيم التحية إلى كل فيدرالياته عبر التراب الوطني، على انخراطها وتفاعلها اليومي مع المستجدات التربوية داخل مجالها الترابي شاكرا لها "تعبئتها ويقظتها الدائمتين خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات والمصالح العليا للوطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خبير في الميدان الجمعة 29 ماي 2020 - 22:05
إلى أين سيتم توجيههم بعد سنتين عجاف من الدراسة سنة إضراب و تبعتها سنة كورونا. و زد على ذلك الموجه الذي أضاع البوصلة منذ التحاقه بالتوجيه حيث يعتبر الأساتذة التحاقهم بسلك التوجيه تقاعدا مبكرا و عطالة طويلة الأمد و مدفوعة الأجر
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2 - يهمن أمر التوجيه الجمعة 29 ماي 2020 - 22:14
بصفة تلميذ يدرس بالمستوى الثانوي التأهيلي فأنا أطالب وأساندهم على إنجاح عملية التوجيه عن بعد مع إحترام الإختيار المعلن عنه من طرف التلاميذ
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3 - امغار نا ريف الجمعة 29 ماي 2020 - 22:23
يجب الاستثمار في الانسان لانه هو المحور في هده الحياة والانسان المغربي يتميز بالدكاء الخارق بشهادة الدول العظمى التي تعتمد في معظمها على مغاربة اكفاء في جل القطاعات الهامة والدقيقة ابتداء من نازا الى بناء اضخم السفن المنقبة على المعادن الى البحث العلمي في شتى المجالات وعلى راسها تصنيع الادوية واللقاحات كما هو الشان بالنسبة للبروفسور منصف السلاوي الدي نصبه ترامب رئيسا على اللجنة المكلفة بايجاد لقاح كوفيد تسعة عشر واللائحة تطول ادن اصبح الامر ملحا للاستثمار في الانسان المغربي لان المغاربة برهنو للعالم انهم اكفاء
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4 - مواطن الجمعة 29 ماي 2020 - 22:23
لماذا لا يطبق مع المدارس الخصوصية ما طبق في تونس؟
" تونس : وزارة التربية: لا يمكن اعتبار الدروس عن بعد من قبل المدارس الخاصة دروسا رسمية."
04 أبريل 2020
قال وزير التربية محمد الحامدي إنه لا يمكن اعتبار الدروس التي تُقدّمها حاليا المؤسسات التربوية الخاصة عن بعد للتلاميذ دروسا رسمية، موضحا أن دروس الدعم لا يمكن أن تكون بمقابل “إلا إذا كان هناك اتفاقا بينها وبين الأولياء”.
وأكد الوزير اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه “لا بديل عن الدروس الحضورية التي تخضع إلى مضامين وبرامج وزارة التربية”، معتبرا أن تقديم مؤسسات خاصة دروسا عن بعد لتلاميذها بمقابل “هو بمثابة الانتصاب العشوائي للدروس الخصوصية”.African Manager "
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5 - مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 23:01
في عملية التوجيه يتم دائما احترام رغبات التلميذ/ة،أحيانا يعبر التلميذ عن رغبته في اختيار شعبة أو مسلك لكن لا يتم تلبية طلبه نظرا لكون المقاعد محدودة و بالتالي يتم الانتقاء اعتمادا على نتائجه الدراسية و اتخاذ القرار من طرف مجلس القسم. .كما أن أي تلميذ له الحق في تقديم طلب يتعلق بإعادة التوجيه في بداية السنة الدراسية..
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