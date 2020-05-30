"قادمون وقادرون" تنعي عبد الرحمان اليوسفي

هسبريس من الرباط

وجّه المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، تعازيه في وفاة عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلى أعضاء المكتب السياسي والهيئات القيادية الاتحادية، و"إلى أفراد وجماعات مكونات أطياف الصف الديمقراطي الوطني".

وقال المريزق في برقية التعزية، التي توصلت بها هسبريس: "بمزيد من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة القائد الاشتراكي المناضل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم لزوجته وأفراد أسرته ولكم جميعا بأحر التعازي والمواساة، أصالة عن نفسي ونيابة عن كل ناشطات ونشطاء حركة قادمون وقادرون –مغرب المستقبل، داخل المغرب وخارجه".

وأضاف: "بذات المناسبة الأليمة، نشارك الشعب المغربي خصوصا، ورفاق الراحل عموما، الحزن والأسى بفداحة هذه الخسارة الكبيرة التي أصبنا بها جميعا في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا".

وشدد المريزق على أن الراحل "كان رحمه الله شخصية فذّة، محورية، قدمت لنا نهجا مغربيا، وطنيا وتقدميا، من أجل الاستقلال والتحرر، ومن أجل الديمقراطية وحق كل المغربيات والمغاربة في العيش الكريم وفي الأمن والأمان".

وختم برقية التعزية بالقول: "سيبقى الراحل القائد الوطني المناضل الأممي المثالي عبد الرحمان اليوسفي خالدا في ضمير شعبنا وذاكرتنا الجماعية وفي مسيرة الحركة الوطنية والديمقراطية، وهو الذي قضى جُلَّ عمره في العمل السياسي لخدمة التحرر الوطني الديمقراطي والقضية الوطنية وكرامة الوطن والمواطنات والمواطنين، وفي سبيل الخير والعطاء وبناء الديمقراطية".